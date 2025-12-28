Новини
Любопитно »
Скрийте захарта на това място у дома, за да започнат парите да прииждат

Скрийте захарта на това място у дома, за да започнат парите да прииждат

28 Декември, 2025 09:32 1 684 19

  • захар-
  • дом-
  • пари

Торбичката със захар не е магия, а символ – фокусна точка на вашето намерение

Скрийте захарта на това място у дома, за да започнат парите да прииждат - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Според старо народно поверие, една обикновена храна може да се превърне в истински талисман за богатство, ако бъде поставена на точното място в дома. Някога тя е била лукс, символ на сладък живот и изобилие – днес продължава да носи същото послание, но малцина знаят как да я използват правилно, пише marica.bg.

Става дума за… захарта.

В миналото захарта е била ценност – рядка, скъпа и желана. Именно затова хората са вярвали, че тя привлича благополучие, радост и финансов късмет. Но силата ѝ не е в самата захар, а в начина и мястото, където се съхранява.

Народната мъдрост е категорична: ако захарта бъде скрита по специален начин, тя започва да действа като тих магнит за пари.

Традицията сочи едно конкретно място – югоизточния ъгъл на дома или стаята. Тази посока от векове се свързва с материалното благополучие, растежа и просперитета. Там енергията „се движи нагоре“, а всичко, поставено правилно, се умножава. Как да направите захарта талисман?

Монетата активира паричната енергия, а захарта я „подслажда“ и задържа.

Поставете торбичката в югоизточния ъгъл, високо, далеч от чужди погледи на най-горния рафт, в гардероб или килер
зад мебел. Тя трябва да остане непокътната, неподвижна и скрита. Според вярванията, колкото по-тихо „работи“, толкова по-силен е ефектът ѝ.

Торбичката със захар не е магия, а символ – фокусна точка на вашето намерение. Тя създава атмосфера, в която парите „се чувстват добре дошли“. А когато домът излъчва ред, постоянство и благодарност, възможностите започват да се появяват по-лесно.

Нито един ритуал не заменя труда и разума. Но като допълнение към усилията ви, тази сладка традиция може да отвори врати, които преди са били затворени.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куку

    10 0 Отговор
    Куку, куку, куку - бързо на психиатър!

    09:35 28.12.2025

  • 2 Алкохолик

    12 0 Отговор
    Българина е скрил захарта в ракията и затова е като просяк и парите бягат от него.

    Коментиран от #4

    09:36 28.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Ще прииждат мравки.

    09:38 28.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Алкохолик":

    Хазарите унищожават младите с вейпове а старите с евтин алкохол.

    09:39 28.12.2025

  • 5 Тома

    7 0 Отговор
    Аз например съм сложил захарта в зайчарника в няколко чекмеджета,сакове и чували

    09:40 28.12.2025

  • 6 Богат мъж

    6 1 Отговор
    Само това ми трябва! И без това се чудя какво да си правя парите и харча като полудял, но няма надвиване. Ни суперкари, ни имоти помагат. Баланса хвърчи само нагоре.

    09:41 28.12.2025

  • 7 Не пийте

    7 0 Отговор
    Кола , бъркаща от захар .

    09:41 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Венелино

    5 0 Отговор
    пак ти казвам, намери си по-хубава работа. Това тука е агония и мъка, голяма.

    09:44 28.12.2025

  • 10 Паисий е жив

    3 0 Отговор
    Аз си скрих захарта от панкреаса.

    09:55 28.12.2025

  • 11 Тази,

    4 0 Отговор
    която постоянно пише глупости от известно време, що ми се струва, че е чиста римлянка с кристално кълбо на бюрото? Най-добре тя да се скрие някъде и изобщо да не ни занимава с римските ѝ глупости. Това и новинарски сайт, а не тоалетна за свободни съчинения. Босовете защо спят?

    10:01 28.12.2025

  • 12 Крупие

    1 0 Отговор
    Да питам под каква валута ке дойдат в евро или лева, че требя да ги сменям ако са в лева
    И що занимавате г-жа Венелина Маринова с такива неща хората, Вие сигурно сте много напред с парите, ама как ще обясните произхода им пред НАП

    Коментиран от #13

    10:02 28.12.2025

  • 13 Амиии

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Крупие":

    при госпожата нещата са неспасяеми, наистина и е много трудно.

    10:07 28.12.2025

  • 14 Диабет с главно Дъ

    2 0 Отговор
    Примерно, в Дубай. Само да не се завъдят от онези магнитските мухи и хлебарки.

    10:12 28.12.2025

  • 15 Ха ха…

    2 0 Отговор
    Пригответе си и чували.
    За парите…

    10:21 28.12.2025

  • 16 Боко

    1 0 Отговор
    Аз пък крия в чекмеджето.

    10:25 28.12.2025

  • 17 бай Дань0

    0 0 Отговор
    А ако се стегнем да работим и да икономисваме от тъпи разходи, няма ли да е по-добре

    10:37 28.12.2025

  • 18 изритайте тиквата и гроб

    3 0 Отговор
    за да започнат парите да прииждат при народа

    10:39 28.12.2025

  • 19 хихихи

    1 0 Отговор
    Той Илон Мъск само със захарчета си е направил трилионите

    10:48 28.12.2025