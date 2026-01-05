Новини
Любопитно »
Съдят Кевин Костнър за половин милион долара заради... гардероб

Съдят Кевин Костнър за половин милион долара заради... гардероб

5 Януари, 2026 14:59 717 1

  • кевин костнър-
  • съд-
  • дело-
  • гардероб-
  • изплатени задължения-
  • пари-
  • костюми-
  • реквизит

Компания обвинява продукцията на новия филма на Костнър в неплатени сметки

Съдят Кевин Костнър за половин милион долара заради... гардероб - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мащабната уестърн сага "Хоризонт 2: Американска сага", зад която стои Кевин Костнър, се оказа въвлечена в съдебен спор, който няма нищо общо със сценария или творческите решения, а с финансовото управление на продукцията. В Окръжния съд на Лос Анджелис е внесен иск срещу екипа на филма заради неизплатени задължения за наем на костюми.

Делото е заведено от Western Costume Leasing – емблематична холивудска компания, чиито архиви и гардероби са използвани в десетки класически и съвременни филми. Фирмата твърди, че е предоставила значително количество автентични облекла от XIX век, предназначени за възстановяване на историческата визия на Дивия запад, но договорените суми не са били изплатени в пълен размер.

По съдебните документи претенцията надхвърля половин милион долара. В нея влизат както реалният наем на костюмите, така и допълнителни разходи, включително пропуснати ползи, лихви и юридически такси. От компанията подчертават, че става дума за „уникален реквизит с висока културна и пазарна стойност“, който изисква специална поддръжка и застраховане.

Ситуацията е особено чувствителна, тъй като Кевин Костнър неведнъж е заявявал, че „Хоризонт“ е проект на живота му. Актьорът инвестира десетки милиони долари лични средства, след като напусна изключително успешния сериал Yellowstone, за да реализира визията си за епична хроника на американския Запад. Именно тази финансова самостоятелност превърна проекта в рядък пример за авторско кино с холивудски мащаб.

Първата част от сагата имаше по-скромен старт в кината, но според данни на стрийминг платформи и индустриални анализи по-късно намери значително по-широка публика онлайн. Това засили очакванията към продължението, макар че текущият съдебен спор може да се отрази на маркетинга и дори премиерата.

Засега от страна на Кевин Костнър и продуцентския екип няма официална позиция. Наблюдатели в Холивуд отбелязват, че подобни конфликти често приключват с извънсъдебно споразумение, но случаят се следи внимателно.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 1 Отговор
    Холивуд и подобните им компании, се държат от евреи-алчни и злобни!

    15:06 05.01.2026