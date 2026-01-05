Съдят Кевин Костнър за половин милион долара заради... гардероб

Мащабната уестърн сага "Хоризонт 2: Американска сага", зад която стои Кевин Костнър, се оказа въвлечена в съдебен спор, който няма нищо общо със сценария или творческите решения, а с финансовото управление на продукцията. В Окръжния съд на Лос Анджелис е внесен иск срещу екипа на филма заради неизплатени задължения за наем на костюми.

Делото е заведено от Western Costume Leasing – емблематична холивудска компания, чиито архиви и гардероби са използвани в десетки класически и съвременни филми. Фирмата твърди, че е предоставила значително количество автентични облекла от XIX век, предназначени за възстановяване на историческата визия на Дивия запад, но договорените суми не са били изплатени в пълен размер.

По съдебните документи претенцията надхвърля половин милион долара. В нея влизат както реалният наем на костюмите, така и допълнителни разходи, включително пропуснати ползи, лихви и юридически такси. От компанията подчертават, че става дума за „уникален реквизит с висока културна и пазарна стойност“, който изисква специална поддръжка и застраховане.

Ситуацията е особено чувствителна, тъй като Кевин Костнър неведнъж е заявявал, че „Хоризонт“ е проект на живота му. Актьорът инвестира десетки милиони долари лични средства, след като напусна изключително успешния сериал Yellowstone, за да реализира визията си за епична хроника на американския Запад. Именно тази финансова самостоятелност превърна проекта в рядък пример за авторско кино с холивудски мащаб.

Първата част от сагата имаше по-скромен старт в кината, но според данни на стрийминг платформи и индустриални анализи по-късно намери значително по-широка публика онлайн. Това засили очакванията към продължението, макар че текущият съдебен спор може да се отрази на маркетинга и дори премиерата.

Засега от страна на Кевин Костнър и продуцентския екип няма официална позиция. Наблюдатели в Холивуд отбелязват, че подобни конфликти често приключват с извънсъдебно споразумение, но случаят се следи внимателно.