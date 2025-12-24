Рики Мартин празнува рожден ден днес, а преди няколко дни прекъсна концерта си, за да говори за психичното си здраве

Пуерториканската музикална легенда Рики Мартин празнува 54-ия си рожден ден на 24 декември.

Дори хората, които изглеждат най-щастливи, могат да имат проблеми с психичното здраве. През уикенда Рики Мартин отдели специален момент пред феновете си по време на концерт в Мадрид, като сподели за тревожността си, пише actualno.com. Певецът изнесе първия и единствен концерт в Испания като част от фестивала Starlite. Докато изпълняваше някои от най-големите си хитове като "Maria", "La Mordidita" и "Vente Pa’ Ca", той направи пауза и призна: "Беше малко трудна седмица за мен и искам да споделя това с вас." Любовта на феновете е неговото лекарство.

Рики открито реши да говори относно борбата си с тревожността, като отдаде заслугата на музиката и феновете си за това, че му помагат да се справя.

"Имам много епизоди на тревожност и не е било лесно, но за мен най-важното е да знаете, че музиката ми е моето лекарство, вашите аплодисменти са моето лекарство, вашите усмивки са моето лекарство, аз се зареждам от вашата енергия, за да бъда тук отново и отново", каза той на публиката. "Затова ви благодаря от сърце за толкова много години, които прекарахме обединени, държейки се за ръце."

Неговото признание дойде само няколко дни преди рождения му ден - 24 декември той навършва 54 години. Певецът увери феновете, че нещата се подобряват: "Има много върхове и спадове. Аз се издигам с много сила, и до голяма степен това е благодарение на вас".

Изглежда, че нещата са били толкова стресови, че Рики дори е обмислял да не изнесе концерта. "Можех да остана вкъщи, но не можех да причиня това на Мадрид", каза той.

През 2023 г. Рики отмени участието си на същия фестивал заради здравословни проблеми, по-късно се извини на феновете и обеща, че ще се върне. Неговите подкрепящи и лоялни последователи отвърнаха с силни викове и аплодисменти, като ясно показаха, че винаги ще бъдат до него.

Певецът е бил непрекъснато на участия през последните няколко години и сега е на добре заслужена почивка до януари. Той ще отпразнува 54-ия си рожден ден на Бъдни вечер, същия ден, в който дъщеря му Лусия – която става на седем години. Той ще посрещне празниците и с четирите си деца: близнаците Валентино и Матео, на 17 години, и по-малките му деца Лусия и Рен, на 6 години.

След новата година Мартин ще се върне на турне, като ще изнесе концерт в Хайланд, Калифорния, на 8 януари, преди да замине за Обединените арабски емирства и Мексико, като турнето ще приключи на 28 март 2026 г., информира "Hola!".