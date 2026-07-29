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Марта Вачкова отпразнува 67-ия си рожден ден на лодка и с весела компания (СНИМКИ)

Марта Вачкова отпразнува 67-ия си рожден ден на лодка и с весела компания (СНИМКИ)

29 Юли, 2026 12:31 1 151 9

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Актрисата сподели кадри от морската си почивка, която съчета с личния празник

Марта Вачкова отпразнува 67-ия си рожден ден на лодка и с весела компания (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Марта Вачкова посрещна 67-ия си рожден ден по начина, който най-добре подхожда на нейния темперамент – с приятели, песни, танци и морски хоризонт. Актрисата, която от десетилетия печели публиката със своята непринуденост и неподражаемо чувство за хумор, отбеляза празника далеч от официалността и близо до хората, с които истински желае да споделя важните мигове.

Родена на 29 юли 1959 г. в София, Мартина Вачкова, както е пълното ѝ име, навършва 67 години на 29 юли 2026 г. Тя е дъщеря на големия български актьор Григор Вачков и журналистката Силвия Вачкова.

В празничната си публикация в Instagram актрисата направи равносметка на изминалата година, като не пропусна да включи типичното си чувство за хумор:

„Изпратих 66-те с много смях, танци и песни. Благодаря на всички приятели, с които споделих изминалата година. Имаше и малко сълзи, но ХУБАВОТО ВИНАГИ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЛОШОТО!

Добре дошли 67! Не ме плашите! Обичам ви!“

Марта написа това от лодка в морето, заобиколена от най-близките си приятели, докато на лицето ѝ грее широка усмивка. Морето отдавна присъства в личните истории на Вачкова, а през 2025 г., когато отбеляза 66-ия си рожден ден, тя избра Варна и сподели, че в морската столица се чувства като у дома си. Тази година обаче тя не издава къде точно празнува личния си празник.

Детство в семейство на артисти

Марта Вачкова израства в дом, в който изкуството и журналистиката са част от всекидневието. Баща ѝ Григор Вачков остава една от емблематичните фигури в историята на българското кино и театър. Майка ѝ Силвия Вачкова дълги години работи като кореспондент на германската телевизия ARD в България.

Въпреки тежестта на известната фамилия, Марта Вачкова успява да изгради собствен артистичен почерк. Тя не копира присъствието на своя баща, а намира различен път към публиката – чрез топлота, самоирония, комедиен талант и умението да превръща обикновената човешка история в запомнящ се сценичен момент.

Преди да се насочи изцяло към актьорството, завършва Техникума по фотография през 1978 г. След това учи актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ при проф. Николай Люцканов и завършва през 1982 г.

Професионалният път на Марта Вачкова започва в Драматично-кукления театър „Константин Величков“ в Пазарджик. По-късно работи в Сатиричния театър „Алеко Константинов“, а от началото на 90-те години участва в постановки на Народния театър и Театрална работилница „Сфумато“.

Широката публика я познава не само като театрална актриса, но и като телевизионно лице. През годините тя се утвърждава като изпълнител, който с лекота преминава между драматични и комедийни образи. Екранното ѝ присъствие е разпознаваемо за няколко поколения зрители, а чувството ѝ за хумор често върви редом с по-дълбоки теми за семейството, приятелството, загубата и смисъла на човешката близост.

В публичните си изяви Марта Вачкова често говори за хората около себе си с неподправена обич. Приятелствата ѝ не са просто част от светския пейзаж, а важна опора в живота и работата ѝ. Най-близкият до нея - Владо Пенев, с когото романсът започва едва преди няколко години, е неотлъчно до нея и споделя афинитета ѝ към приключения и бохемски живот.

На 67 Марта Вачкова продължава да носи същата енергия, с която публиката я свързва от години. Нейното „Не ме плашите!“ към новата възраст не е просто шеговита реплика, а добре познатият ѝ хумор, облечен в доза смелост.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    16 0 Отговор
    се е уредила на аванта !

    12:33 29.07.2026

  • 2 Не мога

    15 1 Отговор
    да се сетя за нито една запомняща се роля на "актрисата".

    12:35 29.07.2026

  • 3 аааа

    14 1 Отговор
    Отдавна вече трябва да е пенсионерка и моля не ни занимавайте с тая връзкарка и никаква актриса. Единствено добре играеше циганка, каквато е всъщност.

    12:38 29.07.2026

  • 4 Много важна новина

    10 1 Отговор
    Коя е тая бабичка?

    12:40 29.07.2026

  • 5 Жива и здрава да е, но

    10 1 Отговор
    много ни я натрапвате, бе АПАПИ? Нея и катето евро. И твърде стара и некрасива изглежда на снимката. Да направи нещо по въпроса. И РАЗБИРА се, второто изречение е чия дъщеря е. То и какво ли друго може да се каже за професионалната й кариера? САНКИМ за Григор Вачков споменаваха името на бащаму, но той остана в крултурното наследство и сърцата на хората. ХАЙДЕ по-скромно и реалистично да го раздавате!

    12:42 29.07.2026

  • 6 И тая ли селджърс

    9 0 Отговор
    Има отпусната народна пенсия, като на двутактовият и приятел Владо Пенев?
    Бедни били!
    Владо беше и министър на Науката и образованието, ама беден и като беден беше в Австралия на екскурзия, а Марта се кикирези по лодки и празнува.

    12:52 29.07.2026

  • 7 Съученик

    0 2 Отговор
    Скромна, весела, обичлива, достойна дъщеря на Григор Вачков - Честит Рожден Ден !

    12:58 29.07.2026

  • 8 Грозна, никаква

    7 1 Отговор
    Актриса - единствената й роля е тази на циганка в Каналето, но живя цял живот скрита под името на баща си - за негов хатър и я хранят, и я поят, и на лодки я возят… Вярно, без време си отиде Григор Вачков, но осигури невзрачното си чедо до живот.

    13:01 29.07.2026

  • 9 Един

    1 0 Отговор
    Така е като гушна незаслужена пенсия от МК.Да е жива и здрава,но с нищо не е заслужила тази пенсия.За нея важи,,Природата роди гения,сега си почива,,Баща и беше много добър актьор,а при нея си почива природата.

    13:46 29.07.2026