Марта Вачкова отпразнува 67-ия си рожден ден на лодка и с весела компания (СНИМКИ)

Марта Вачкова посрещна 67-ия си рожден ден по начина, който най-добре подхожда на нейния темперамент – с приятели, песни, танци и морски хоризонт. Актрисата, която от десетилетия печели публиката със своята непринуденост и неподражаемо чувство за хумор, отбеляза празника далеч от официалността и близо до хората, с които истински желае да споделя важните мигове.

Родена на 29 юли 1959 г. в София, Мартина Вачкова, както е пълното ѝ име, навършва 67 години на 29 юли 2026 г. Тя е дъщеря на големия български актьор Григор Вачков и журналистката Силвия Вачкова.

В празничната си публикация в Instagram актрисата направи равносметка на изминалата година, като не пропусна да включи типичното си чувство за хумор:

„Изпратих 66-те с много смях, танци и песни. Благодаря на всички приятели, с които споделих изминалата година. Имаше и малко сълзи, но ХУБАВОТО ВИНАГИ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЛОШОТО!

Добре дошли 67! Не ме плашите! Обичам ви!“

Марта написа това от лодка в морето, заобиколена от най-близките си приятели, докато на лицето ѝ грее широка усмивка. Морето отдавна присъства в личните истории на Вачкова, а през 2025 г., когато отбеляза 66-ия си рожден ден, тя избра Варна и сподели, че в морската столица се чувства като у дома си. Тази година обаче тя не издава къде точно празнува личния си празник.

Детство в семейство на артисти

Марта Вачкова израства в дом, в който изкуството и журналистиката са част от всекидневието. Баща ѝ Григор Вачков остава една от емблематичните фигури в историята на българското кино и театър. Майка ѝ Силвия Вачкова дълги години работи като кореспондент на германската телевизия ARD в България.

Въпреки тежестта на известната фамилия, Марта Вачкова успява да изгради собствен артистичен почерк. Тя не копира присъствието на своя баща, а намира различен път към публиката – чрез топлота, самоирония, комедиен талант и умението да превръща обикновената човешка история в запомнящ се сценичен момент.

Преди да се насочи изцяло към актьорството, завършва Техникума по фотография през 1978 г. След това учи актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ при проф. Николай Люцканов и завършва през 1982 г.

Професионалният път на Марта Вачкова започва в Драматично-кукления театър „Константин Величков“ в Пазарджик. По-късно работи в Сатиричния театър „Алеко Константинов“, а от началото на 90-те години участва в постановки на Народния театър и Театрална работилница „Сфумато“.

Широката публика я познава не само като театрална актриса, но и като телевизионно лице. През годините тя се утвърждава като изпълнител, който с лекота преминава между драматични и комедийни образи. Екранното ѝ присъствие е разпознаваемо за няколко поколения зрители, а чувството ѝ за хумор често върви редом с по-дълбоки теми за семейството, приятелството, загубата и смисъла на човешката близост.

В публичните си изяви Марта Вачкова често говори за хората около себе си с неподправена обич. Приятелствата ѝ не са просто част от светския пейзаж, а важна опора в живота и работата ѝ. Най-близкият до нея - Владо Пенев, с когото романсът започва едва преди няколко години, е неотлъчно до нея и споделя афинитета ѝ към приключения и бохемски живот.

На 67 Марта Вачкова продължава да носи същата енергия, с която публиката я свързва от години. Нейното „Не ме плашите!“ към новата възраст не е просто шеговита реплика, а добре познатият ѝ хумор, облечен в доза смелост.