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Марта Вачкова е на гребена на морските вълни на 67-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Марта Вачкова е на гребена на морските вълни на 67-ия си рожден ден (СНИМКИ)

30 Юли, 2026 09:15 1 006 20

  • марта вачкова-
  • рожден ден

„Изпратих 66-те с много смях, танци и песни.", написа актрисата в Инстаграм профила си

Марта Вачкова е на гребена на морските вълни на 67-ия си рожден ден (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чаровната актриса Марта Вачкова отбеляза 67-ия си рожден ден с морско приключение в компанията на близки приятелки. Вачкова сподели снимки от празника, на които се забавлява на борда на яхта. Към кадрите тя написа емоционално послание, пише woman.bg.

„Изпратих 66-те с много смях, танци и песни. Благодаря на всички приятели, с които споделих изминалата година. Имаше и малко сълзи, но хубавото винаги е много повече от лошото! Добре дошли 67! Не ме плашите! Обичам ви!", написа актрисата.

На снимките Марта позира в ярка лятна рокля, излегната на борда на яхтата или танцуваща.




Публикацията ѝ бързо събра стотици харесвания, а в коментарите се четат поздравления - приятели и колеги ѝ пожелават здраве, щастие и още много успехи както на сцената, така и в личния живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    12 0 Отговор
    Щерката на тати и тя одъртя да е жива и здрава.

    09:17 30.07.2026

  • 2 Хм.....

    15 0 Отговор
    Без снимки и клип статията щеше да стои по естетично...

    09:20 30.07.2026

  • 3 Абсолютно бездарна

    17 2 Отговор
    Цял живот на гърба на баща си

    09:20 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тя е богата и известна . миналото и я

    3 2 Отговор
    направи сатиричка . пя на цигански , кълчи се . но не хвана мъж от малцинствата а със славчо мисля са скарани . няма аналог в холивуд . никой не се досеща за актриса в юса приличаща на нея . има си аудитория . уж на морето било скъпо . добре е че има спасители . давят се по грешка туристите . глътнат вода и мъртвака ги дърпа и се издавят . този сезон са по малко удавените . но трафика към морето е троен . затова са и повече катастрофите с жертви . коли, мотористи , пешеходци . сега започват и жегите .

    09:26 30.07.2026

  • 6 Мими Ралева

    4 2 Отговор
    Мартина защо не си е боядисала косата?! Сега това е модерно.

    Коментиран от #8

    09:27 30.07.2026

  • 7 аман с глупави пълнежи от венка

    10 1 Отговор
    че с кво блести таз та гребен
    че баща и беше артист

    09:30 30.07.2026

  • 8 Мими

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мими Ралева":

    Бе, Мими, нищо не разбираш! Боядисала си е косата в старчески сиво! Сега това е много модерно!

    09:31 30.07.2026

  • 9 щурецъ

    7 0 Отговор
    Когато са в чужбина,се правят на голяма работа.Елате ме вижте,кой или коя съм аз!На яхта съм,а вие копайте на полето или си хранете кокошките!

    09:37 30.07.2026

  • 10 не ми става от тая баба

    7 1 Отговор
    затуй го местя

    09:41 30.07.2026

  • 11 Въй

    3 2 Отговор
    Партина Мачкова какво яде на тая яхта? Сигурно не е пица с гарнитура или макарони на фурна.

    09:43 30.07.2026

  • 12 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Един път е видях ,чисто гола . Отвратителна гледка.

    Коментиран от #16

    09:46 30.07.2026

  • 13 Грозна старо чанта

    5 1 Отговор
    Самохвалка дърта

    09:47 30.07.2026

  • 14 абе,

    6 0 Отговор
    Вчера-Марта Вачкова отпразнува 67-ия си рожден ден на лодка и с весела компания (СНИМКИ) Днес-Марта Вачкова е на гребена на морските вълни на 67-ия си рожден ден (СНИМКИ)Хайде нЕма нужда по няколко пъти едно и също.

    09:50 30.07.2026

  • 15 Без име

    1 0 Отговор
    Да живее животът!!! Веднъж ни е даден.

    Коментиран от #17

    09:50 30.07.2026

  • 16 Е ся

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нека да пиша":

    Ако кажеш и че си я приклещил...

    09:56 30.07.2026

  • 17 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Без име":

    Веднъж! Всеки е живял преди, ще живее и след! Само спомените се изтриват, и човек става едно нищо! Бял лист...

    Коментиран от #18

    10:04 30.07.2026

  • 18 не е така

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не е":

    Душата живее неведнъж,не човека.Човекът е дреха за душата на нашата планета.Вие една и съща дреха ли носите?

    Коментиран от #19

    10:13 30.07.2026

  • 19 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "не е така":

    Вие сте това, което е душата! И както дрехите не ооределят какъв човек сте, така и тялото не го определя. Всичко което се дава, служи за да бъде изпитан човека.Когато дойде времето, Бог ще съди душата ви!

    10:18 30.07.2026

  • 20 Не забравяйте

    0 0 Отговор
    утре пак да пуснете за трети път статията, защото е важно за мен. В тази редакция кой,какво точно прави,не е ясно.

    10:37 30.07.2026