Марта Вачкова е на гребена на морските вълни на 67-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Чаровната актриса Марта Вачкова отбеляза 67-ия си рожден ден с морско приключение в компанията на близки приятелки. Вачкова сподели снимки от празника, на които се забавлява на борда на яхта. Към кадрите тя написа емоционално послание, пише woman.bg.
„Изпратих 66-те с много смях, танци и песни. Благодаря на всички приятели, с които споделих изминалата година. Имаше и малко сълзи, но хубавото винаги е много повече от лошото! Добре дошли 67! Не ме плашите! Обичам ви!", написа актрисата.
На снимките Марта позира в ярка лятна рокля, излегната на борда на яхтата или танцуваща.
Публикацията ѝ бързо събра стотици харесвания, а в коментарите се четат поздравления - приятели и колеги ѝ пожелават здраве, щастие и още много успехи както на сцената, така и в личния живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
09:17 30.07.2026
2 Хм.....
09:20 30.07.2026
3 Абсолютно бездарна
09:20 30.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тя е богата и известна . миналото и я
09:26 30.07.2026
6 Мими Ралева
Коментиран от #8
09:27 30.07.2026
7 аман с глупави пълнежи от венка
че баща и беше артист
09:30 30.07.2026
8 Мими
До коментар #6 от "Мими Ралева":Бе, Мими, нищо не разбираш! Боядисала си е косата в старчески сиво! Сега това е много модерно!
09:31 30.07.2026
9 щурецъ
09:37 30.07.2026
10 не ми става от тая баба
09:41 30.07.2026
11 Въй
09:43 30.07.2026
12 Нека да пиша
Коментиран от #16
09:46 30.07.2026
13 Грозна старо чанта
09:47 30.07.2026
14 абе,
09:50 30.07.2026
15 Без име
Коментиран от #17
09:50 30.07.2026
16 Е ся
До коментар #12 от "Нека да пиша":Ако кажеш и че си я приклещил...
09:56 30.07.2026
17 Не е
До коментар #15 от "Без име":Веднъж! Всеки е живял преди, ще живее и след! Само спомените се изтриват, и човек става едно нищо! Бял лист...
Коментиран от #18
10:04 30.07.2026
18 не е така
До коментар #17 от "Не е":Душата живее неведнъж,не човека.Човекът е дреха за душата на нашата планета.Вие една и съща дреха ли носите?
Коментиран от #19
10:13 30.07.2026
19 Така е
До коментар #18 от "не е така":Вие сте това, което е душата! И както дрехите не ооределят какъв човек сте, така и тялото не го определя. Всичко което се дава, служи за да бъде изпитан човека.Когато дойде времето, Бог ще съди душата ви!
10:18 30.07.2026
20 Не забравяйте
10:37 30.07.2026