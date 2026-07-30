Азис призна: През ден правя групов секс!

Кралят на фолка Азис през ден прави групов секс, похвали се самият той. Певецът пусна въпросник към феновете в Инстаграм, а някои от отговорите му буквално шокираха, пише hotarena.net.

Певецът твърди, че съпругът му, с когото сключиха брак в Америка в началото на годината, няма проблем в това той да целува както други жени, така и мъже.

„Мъжът ми не ревнува и когато целувам мъже“, твърди Азис. След което добави, че са му приятни интимните взаимоотношения както с женския пол, така и с мъжкия, и сподели, че вижда хубавата страна и в двата пола, смятайки ги за еднакво приятни.

Също така костинбродският славей споделя, че е в отворен брак, подчертавайки, че повечето обвързани двойки са в такива въпреки прикритията помежду им.

„Те всички са с отворени бракове, просто се крият един от друг. Нямат смелостта да се изправят и да кажат истината и им се налага да влизат в тоалетната с телефона си“, категоричен е той.

„Всички са!“ - така Азис отговори на въпроса дали той самият е бисексуален. Поводът за откровенията му е предстоящата му нова самостоятелна песен, която излиза на 30 юли и за която предстои да пусне част от нея в идните дни. Споделя, че за него няма летен хит, той е активен цяла година и не следва такива тенденции.