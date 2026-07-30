Азис призна: През ден правя групов секс!

Кралят на фолка Азис през ден прави групов секс, похвали се самият той. Певецът пусна въпросник към феновете в Инстаграм, а някои от отговорите му буквално шокираха, пише hotarena.net.
Певецът твърди, че съпругът му, с когото сключиха брак в Америка в началото на годината, няма проблем в това той да целува както други жени, така и мъже.
„Мъжът ми не ревнува и когато целувам мъже“, твърди Азис. След което добави, че са му приятни интимните взаимоотношения както с женския пол, така и с мъжкия, и сподели, че вижда хубавата страна и в двата пола, смятайки ги за еднакво приятни.
Също така костинбродският славей споделя, че е в отворен брак, подчертавайки, че повечето обвързани двойки са в такива въпреки прикритията помежду им.
„Те всички са с отворени бракове, просто се крият един от друг. Нямат смелостта да се изправят и да кажат истината и им се налага да влизат в тоалетната с телефона си“, категоричен е той.
„Всички са!“ - така Азис отговори на въпроса дали той самият е бисексуален. Поводът за откровенията му е предстоящата му нова самостоятелна песен, която излиза на 30 юли и за която предстои да пусне част от нея в идните дни. Споделя, че за него няма летен хит, той е активен цяла година и не следва такива тенденции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 През ден правя групов секс!
та ни споделяш
11:48 30.07.2026
2 заради него ли е бума на болестите
Коментиран от #33
11:49 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 на плъховете и гризачите
11:51 30.07.2026
5 Гоуст
11:51 30.07.2026
6 Хейто
11:52 30.07.2026
7 Хасковски каунь
11:52 30.07.2026
8 ако го бяха научили да чете
11:53 30.07.2026
9 Едноок
11:53 30.07.2026
10 Ну заец
11:53 30.07.2026
11 бесен
11:53 30.07.2026
12 Хм.....
11:54 30.07.2026
13 идиоти вън
11:54 30.07.2026
14 МИ ВИЕ ОТ МАААЛАТА
11:55 30.07.2026
15 то това е глупаво
11:56 30.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван
11:58 30.07.2026
18 Не се чудете
Ще припомня друго нещо, което той заяви в интервю и го чу цяла България, защото някой счете, че трябва да излъчи това интервю по телевизията. Когато го попитаха защо демонстрира и връзки с мъже, след като се знае, че поддържа такива и с жени, човечецът отговори: "Ако не го правех (хомосексуалните му изяви), щях още да съм Василчо, който пее в онова заведение в Костинброд за една порция пържена риба." Това негово изявление казва всичко - намерил е начин да се прави на интересен.
11:59 30.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Чуди
11:59 30.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 kоkорчо 💋🍌
като ме почнат мюмюнКозаря, стаматМагаренцето и данчоЦиганина
12:02 30.07.2026
24 kоkорчо 💋🍌
като ме почнат мюмюнКозаря, стаматМагаренцето и данчоЦиганина
12:02 30.07.2026
25 Цъцъ
12:03 30.07.2026
26 Дори
12:04 30.07.2026
27 гочето
12:05 30.07.2026
28 Трябва да внимава. Това е много лош
12:05 30.07.2026
29 Госあ
12:09 30.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хейтър
12:09 30.07.2026
32 Хахахаха
12:09 30.07.2026
33 Хахахаха
До коментар #2 от "заради него ли е бума на болестите":Не само. За това е и ниската раждаемост в България! Нема деца, нема деца, а тя истината, че нема деца е тази. Повечето у БГ вече са обратни.
12:10 30.07.2026
34 асен василев - конкурент
12:12 30.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БРАВО
12:17 30.07.2026
39 да уточним
12:18 30.07.2026
40 За такива
12:21 30.07.2026
41 Теслатъ
Коментиран от #48
12:22 30.07.2026
42 Механик
А ние, шилетата, кълвем/кликаме на тия статии и му дигаме рейтинга./
12:24 30.07.2026
43 анти субкултурно
12:24 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Без име
12:28 30.07.2026
46 исторически парк
12:29 30.07.2026
47 МП4
12:30 30.07.2026
48 Механик
До коментар #41 от "Теслатъ":Принципно си прав, но има огромна разлика между един велосипедист и друг велосипедист (заменете думата велосипедист с думата която означава повижна платформа, която човек натиска а крака си за да приведе в движение велосипед или механизъм).
Например:
Емил Димитров. Всички знаят сексуалността му, но когато чуеш името му се сещаш за певец, а не за "велосипеден орган". Същото се отнася за Фреди Меркюри, Г. Парцалев и много други.
Това не се отнася за Азис, Бой Джордж, Елтън Джон, Киркоров и много други.
Защо? Защото първите, каквито и да са били, никога не са парадирали с тия си качества. Докато вторите и в частност Азис са хората които знаем първо като "велосипедни органи" и чак тогава като някакви ЕВЕНТУАЛНИ творци.
12:33 30.07.2026