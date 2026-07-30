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Азис призна: През ден правя групов секс!

Азис призна: През ден правя групов секс!

30 Юли, 2026 11:46 1 461 48

  • азис-
  • нова песен-
  • групов секс

„Мъжът ми не ревнува и когато целувам мъже“, твърди Азис

Азис призна: През ден правя групов секс! - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кралят на фолка Азис през ден прави групов секс, похвали се самият той. Певецът пусна въпросник към феновете в Инстаграм, а някои от отговорите му буквално шокираха, пише hotarena.net.

Певецът твърди, че съпругът му, с когото сключиха брак в Америка в началото на годината, няма проблем в това той да целува както други жени, така и мъже.

„Мъжът ми не ревнува и когато целувам мъже“, твърди Азис. След което добави, че са му приятни интимните взаимоотношения както с женския пол, така и с мъжкия, и сподели, че вижда хубавата страна и в двата пола, смятайки ги за еднакво приятни.

Също така костинбродският славей споделя, че е в отворен брак, подчертавайки, че повечето обвързани двойки са в такива въпреки прикритията помежду им.

„Те всички са с отворени бракове, просто се крият един от друг. Нямат смелостта да се изправят и да кажат истината и им се налага да влизат в тоалетната с телефона си“, категоричен е той.

„Всички са!“ - така Азис отговори на въпроса дали той самият е бисексуален. Поводът за откровенията му е предстоящата му нова самостоятелна песен, която излиза на 30 юли и за която предстои да пусне част от нея в идните дни. Споделя, че за него няма летен хит, той е активен цяла година и не следва такива тенденции.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 През ден правя групов секс!

    23 1 Отговор
    въх венке тва ли ти е в главата
    та ни споделяш

    11:48 30.07.2026

  • 2 заради него ли е бума на болестите

    23 0 Отговор
    предавани по полов път

    Коментиран от #33

    11:49 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 на плъховете и гризачите

    16 0 Отговор
    достойна конкуренция

    11:51 30.07.2026

  • 5 Гоуст

    12 0 Отговор
    Нормално да е през ден. Трябва и дуо да му почине малко и да позарасне

    11:51 30.07.2026

  • 6 Хейто

    24 0 Отговор
    Това е реклама на гейовете от сайта fak ti

    11:52 30.07.2026

  • 7 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Костинбродска славейка?

    11:52 30.07.2026

  • 8 ако го бяха научили да чете

    19 0 Отговор
    можеше и през ден да прочита по някоя книжка

    11:53 30.07.2026

  • 9 Едноок

    10 0 Отговор
    Нема свидетели, нема видео! Не верую!

    11:53 30.07.2026

  • 10 Ну заец

    27 0 Отговор
    Как не ви е срам да публикавате такива статии. Азис мазис,тоя при бай тошо най много пълнач ма кошове в консервната фабрика.

    11:53 30.07.2026

  • 11 бесен

    24 1 Отговор
    Какво ли няма да измисли, само и само да насочва вниманието към себе си и да скандализира. Нали е известен с това, че пее? Какво ни интересува с кого и какво си запълва свободното време?

    11:53 30.07.2026

  • 12 Хм.....

    15 0 Отговор
    Незнам какво да кажа!? Когато един мъж го напинят, групов секс ли е, или рендераско сборище?! Все си мисля, че секса е нещо, в което участват и жени!

    11:54 30.07.2026

  • 13 идиоти вън

    19 0 Отговор
    Когато човек е роден идиот то е за цял живот!!!! Ако и Господ да го е дарил с талант!

    11:54 30.07.2026

  • 14 МИ ВИЕ ОТ МАААЛАТА

    19 0 Отговор
    Сте закърмени със това. Винаги на групи.

    11:55 30.07.2026

  • 15 то това е глупаво

    1 1 Отговор
    загуба на време . ако е истина . когато си фолк звезда и живота ти се променя . не спиш . пееш . ще забремени някоя .

    11:56 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    8 0 Отговор
    Проф. Ива Христова подчерта, че е важно да няма безразборни контакти и необезопасен секс. Разбра ли м......го не доклатен

    11:58 30.07.2026

  • 18 Не се чудете

    14 1 Отговор
    Какво друго очаквате да каже Василчо от Костинброд?
    Ще припомня друго нещо, което той заяви в интервю и го чу цяла България, защото някой счете, че трябва да излъчи това интервю по телевизията. Когато го попитаха защо демонстрира и връзки с мъже, след като се знае, че поддържа такива и с жени, човечецът отговори: "Ако не го правех (хомосексуалните му изяви), щях още да съм Василчо, който пее в онова заведение в Костинброд за една порция пържена риба." Това негово изявление казва всичко - намерил е начин да се прави на интересен.

    11:59 30.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чуди

    6 0 Отговор
    се с какви тъпни и измишльотини да се появи !

    11:59 30.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    там на дyвapa
    като ме почнат мюмюнКозаря, стаматМагаренцето и данчоЦиганина

    12:02 30.07.2026

  • 24 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    там на дyвapa
    като ме почнат мюмюнКозаря, стаматМагаренцето и данчоЦиганина

    12:02 30.07.2026

  • 25 Цъцъ

    8 0 Отговор
    Глупост след глупост, п е д а л и т е са много по-ревниви от хетерото, ако не вярвате питайте Кокорчо😅

    12:03 30.07.2026

  • 26 Дори

    4 0 Отговор
    и така да е , кой го интересува от кой с кого , колко и как ?

    12:04 30.07.2026

  • 27 гочето

    1 0 Отговор
    ... с негри...

    12:05 30.07.2026

  • 28 Трябва да внимава. Това е много лош

    0 1 Отговор
    навик. Аз така се бях научил всеки ден да пия бира и ме хвана подагра. Сега ми е забранено и тайно пия по една на седмица, но ще трябва и от това да се откажа.

    12:05 30.07.2026

  • 29 Госあ

    5 0 Отговор
    Евроатлантически герой на прехода !!! Западни ценности. Може да не харесвам изобщо някои неща в Китай, обаче ценностите са други, бате ! Други хора показват по медиите, ако тия могат да се нарекат хора…

    12:09 30.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хейтър

    2 0 Отговор
    Тоя е начело на влакчето. Прави се на модерен.

    12:09 30.07.2026

  • 32 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Български ценности!

    12:09 30.07.2026

  • 33 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "заради него ли е бума на болестите":

    Не само. За това е и ниската раждаемост в България! Нема деца, нема деца, а тя истината, че нема деца е тази. Повечето у БГ вече са обратни.

    12:10 30.07.2026

  • 34 асен василев - конкурент

    5 0 Отговор
    долнопробен боклук!

    12:12 30.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БРАВО

    3 0 Отговор
    През ден го Порят Яко ! Това заслужава !

    12:17 30.07.2026

  • 39 да уточним

    2 0 Отговор
    Съвсем е изтрещял...

    12:18 30.07.2026

  • 40 За такива

    2 0 Отговор
    Само австрийският художник!

    12:21 30.07.2026

  • 41 Теслатъ

    2 1 Отговор
    ДругарЕ, проблемъ не е в етносъ, а във възпитанието и културата на всеки човек!!! Такива "индивиди" има сред всеки народ и нация, хайде, да не изброяваме "световните звезди" и техните извратени привички... Въпросъ е: Защо медиите ги афишират, абе направо - Рекламират!? Моят отговор е простичък: Тихичко обработват съзнанието на хората, особенно на подрастващите...

    Коментиран от #48

    12:22 30.07.2026

  • 42 Механик

    3 0 Отговор
    Дъртият ром вече не пее в хора и се чуди как да си прави реклама.
    А ние, шилетата, кълвем/кликаме на тия статии и му дигаме рейтинга./

    12:24 30.07.2026

  • 43 анти субкултурно

    2 0 Отговор
    Когато някой такъв каже "Добър ден", гледайте къде е слънцето!👎

    12:24 30.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Без име

    2 0 Отговор
    Напишете как в Турция не позволиха да акостира круизния кораб, пълен само с такива. 😁

    12:28 30.07.2026

  • 46 исторически парк

    3 0 Отговор
    неслучайно азис ходи на петрохан и гласува за ппдебъ

    12:29 30.07.2026

  • 47 МП4

    2 0 Отговор
    А избери си вече жена или мъж да бъдеш , неосъзнаваш ли че имаш шизофрения ??! То пък вече не се търпи. Господ ти е дал отдолу и да си мъж , другото Василе е болест !

    12:30 30.07.2026

  • 48 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Теслатъ":

    Принципно си прав, но има огромна разлика между един велосипедист и друг велосипедист (заменете думата велосипедист с думата която означава повижна платформа, която човек натиска а крака си за да приведе в движение велосипед или механизъм).
    Например:
    Емил Димитров. Всички знаят сексуалността му, но когато чуеш името му се сещаш за певец, а не за "велосипеден орган". Същото се отнася за Фреди Меркюри, Г. Парцалев и много други.
    Това не се отнася за Азис, Бой Джордж, Елтън Джон, Киркоров и много други.
    Защо? Защото първите, каквито и да са били, никога не са парадирали с тия си качества. Докато вторите и в частност Азис са хората които знаем първо като "велосипедни органи" и чак тогава като някакви ЕВЕНТУАЛНИ творци.

    12:33 30.07.2026