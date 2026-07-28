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39-годишната годеница на Мик Джагър му честити рождения ден с невиждани лични СНИМКИ

39-годишната годеница на Мик Джагър му честити рождения ден с невиждани лични СНИМКИ

28 Юли, 2026 18:01 1 486 10

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Рок звездата отбеляза 83-ия си рожден ден през изминалия уикенд

39-годишната годеница на Мик Джагър му честити рождения ден с невиждани лични СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският рок музикант Мик Джагър отпразнува 83-тия си рожден ден на 26 юли, а годеницата му Мелани Хамрик отбеляза повода с поредица от невиждани досега лични снимки в Instagram.

Бившата балерина публикува кадри от общи пътувания на двойката, включително снимка, на която двамата се целуват на плажа, и семеен момент с деветгодишния им син Девъро Октавиан Базил пред пирамидите в Египет.

„Честит рожден ден, любов моя! За още приключения, смях и забавления“, написа 39-годишната Мелани Хамрик към публикацията. На друг кадър фронтменът на The Rolling Stones позира с кокосов орех край морето.

Мик Джагър и Мелани Хамрик са заедно от 2014 г., когато се запознават зад кулисите на концерт на The Rolling Stones в Япония. През април 2025 г. балерината потвърди, че двамата са сгодени от две или три години, но не разкри дали планират сватба.

Двамата имат един син, роден през 2016 г. Мик Джагър е баща на общо осем деца от пет връзки. Най-голямата му дъщеря Карис е родена през 1970 г., а сред останалите му деца са дизайнерката Джейд Джагър, актьорът Джеймс Джагър и моделът Джорджия Мей Джагър.

Връзката между Мик Джагър и Мелани Хамрик привлича внимание и заради впечатляващата възрастова разлика от 44 години. Хамрик обаче многократно е заявявала, че не се влияе от обществените коментари за личния им живот.

Освен като партньори двамата са работили и по балета „Porte Rouge“, чиято хореография е създадена от Мелани Хамрик по песни, написани от Мик Джагър и китариста Кийт Ричардс.

Рожденият ден идва след излизането на „Foreign Tongues“, 25-ия студиен албум на The Rolling Stones. Записът беше представен на 10 юли 2026 г. като продължение на отличения с „Грами“ албум „Hackney Diamonds“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лошо и извратено

    13 8 Отговор
    Много гнусна история , нормално за Мало Британците !

    Коментиран от #4

    18:14 28.07.2026

  • 2 Абе

    15 4 Отговор
    За мен мацето е прекрасно, но Мик е поредният изкуфял дъртак! Защо ще мъчи жената, само кучета може да разхожда с нея!

    18:16 28.07.2026

  • 3 Бай Иван

    15 0 Отговор
    Тая хубава златотърсачка да побърза да мине под венчило, защото дъртака може да се спомине всеки момент и тя да се размине с щастието да е щастлива богата вдовица!

    18:21 28.07.2026

  • 4 инцес-дэло сэмэйноэ

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "лошо и извратено":

    руслямски цености

    18:29 28.07.2026

  • 5 стар ама рокстар

    13 1 Отговор
    Еваларка , Мик!
    Браво, Джагър!

    18:30 28.07.2026

  • 6 Оооо

    6 0 Отговор
    Да са живи и здрави ида си родят много дечица!

    18:40 28.07.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор
    Прилича малко на Сашо Диков!

    18:41 28.07.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    И аз, наивникът, отварям статията, за да видя нещо "невиждано", а то...

    18:45 28.07.2026

  • 9 Хаха

    3 3 Отговор
    Кучето е по красиво от сбръчкания Мил.

    18:57 28.07.2026

  • 10 Бравос!

    1 0 Отговор
    Е, така се живее и до 100 години.

    19:45 28.07.2026