Васил Божков на 70 г.: Непознатите факти за хазартния бос

Днес, 29 юли 2026 г., най-известният и същевременно най-мистериозният български бизнесмен Васил Божков отбелязва своя 70-годишен юбилей. Фигурата му продължава да вълнува общественото мнение у нас. Той съчетава в себе си образите на математически гений, хазартен магнат, меценат със световно призната колекция от антики и политически играч. Докато съдебните саги около него продължават, в следващите редове разкриваме малко известни и любопитни факти от живота на човека, когото медиите и подземният свят години наред наричаха с прозвището „Черепа“.

Образованието: Математически гений с две дипломи

Мнозина свързват Васил Божков единствено с хазартния сектор, но малцина знаят, че той притежава изключителен математически ум. Роден във Велинград, той завършва едно от най-елитните училища в страната – Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) в София. По-късно той придобива две висши образования – „Приложна математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Икономика на труда“ в УНСС. Именно аналитичният му ум му помага да изгради сложните структури на своя бизнес през годините.

Първите стъпки: Легендарната сладкарница „Магура“

Преди падането на комунизма Божков започва своя път от софийската сладкарница „Магура“. През 80-те години на миналия век това място е неофициалната валутна и стокова борса на столицата. Там се търгува нелегално с чужда валута, злато и дефицитни стоки от „Кореком“. Младият математик бързо се ориентира в правилата на сивия пазар, натрупвайки първоначален капитал и безценни контакти, сочи в свои разследвания „Свободна Европа“, описващи издигането на бъдещия милиардер.

Създаването на хазартния монопол

През 1993 г. Божков поставя основите на организираните спортни залози в България, като основава „Еврофутбол“. Години по-късно влиза в партньорство с гръцкия милиардер Сократис Кокалис. Истинският пик на неговата империя обаче идва с частните лотарийни игри в България, които генерират милиарди левове годишен оборот, преди държавата да отнеме лицензите им в началото на 2020 г. По данни на световната агенция Bloomberg, бизнес империята му е оценявана като най-мащабната в Източна Европа в този сектор.

Златната колекция от артефакти – световно съкровище

Едно от най-големите достояния на бизнесмена е неговата колекция от антични предмети и ритони, която по негови думи струва стотици милиони долари. Тя съдържа хиляди уникални артефакти от тракийската и римската епоха, показвани в редица европейски музеи. След акцията срещу него предмети от колекцията бяха иззети от прокуратурата. Международни разследвания, цитирани от БНТ, сочат, че съдбата на тези ценности остава предмет на мащабни правни спорове и до днес, като самият Божков твърди, че те са иззети незаконно.

Важни етапи в кариерата и живота на Васил Божков: ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1956 г. — Роден във Велинград │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1980-те — Участие във валутния пазар пред „Магура“ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1993 г. — Основаване на „Еврофутбол“ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1999–2006 — Собственик на ПФК ЦСКА │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2019–2020 — Собственик на ПФК Левски │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2020 г. — Напускане на България в посока Дубай │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2023 г. — Доброволно завръщане в София │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2024–2026 — Политически проекти и съдебни │ │ дела под парична гаранция │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

Големият спорт: Начело на ЦСКА и „Левски“

Васил Божков държи уникален рекорд в българския футбол – той е бил собственик и на двата най-големи гранда у нас.

ПФК ЦСКА: Управлява армейците от 1999 г. до декември 2006 г., когато продава акциите на Прамод Митал. По негово време клубът печели титли и постига паметни победи в Европа.

ПФК Левски: Поема контрола над „сините“ през 2019 г. в опит да спаси клуба от фалит. През 2021 г. самият той признава, че е бил принуден да вземе акциите под политически натиск.

Обратът: Дубай, списъкът „Магнитски“ и завръщането

През 2020 г. срещу Божков бяха повдигнати редица обвинения. Това го принуди да напусне страната и да прекара три години в Дубай (ОАЕ). През 2021 г. той бе включен в санкционния списък на САЩ по глобалния закон „Магнитски“.

Изненадващо за всички, през август 2023 г. той кацна доброволно на летище София. Първоначално бе задържан, а по-късно пуснат под домашен арест. БТА съобщи през 2024 г., че Софийският апелативен съд е изменил мярката му в парична гаранция от 130 000 лева. Към днешна дата делата срещу него продължават в съдебна фаза.

Политически амбиции и настояще

Въпреки съдебните битки, Божков не се отказа от публичния живот. Още докато бе под домашен арест, той стартира своя нов политически проект, с което се опита да привлече разочарованите български гласоподаватели. Според официалния му профил във Фейсбук, неговата цел остава промяна на политическата система и „извеждане на корумпираните политици от властта“.

На 70-годишна възраст Васил Божков остава неразгадана енигма – за едни символ на прехода, за други – меценат и жертва на политически заговори. Историята тепърва ще дава своята окончателна оценка за неговото влияние върху България.