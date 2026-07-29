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Васил Божков на 70 г.: Непознатите факти за хазартния бос

Васил Божков на 70 г.: Непознатите факти за хазартния бос

29 Юли, 2026 10:32 1 542 19

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  • рожден ден-
  • юбилей

От математическия гений на „Магурата“ до милиардната империя и мистериозната колекция от артефакти

Васил Божков на 70 г.: Непознатите факти за хазартния бос - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 29 юли 2026 г., най-известният и същевременно най-мистериозният български бизнесмен Васил Божков отбелязва своя 70-годишен юбилей. Фигурата му продължава да вълнува общественото мнение у нас. Той съчетава в себе си образите на математически гений, хазартен магнат, меценат със световно призната колекция от антики и политически играч. Докато съдебните саги около него продължават, в следващите редове разкриваме малко известни и любопитни факти от живота на човека, когото медиите и подземният свят години наред наричаха с прозвището „Черепа“.

Образованието: Математически гений с две дипломи

Мнозина свързват Васил Божков единствено с хазартния сектор, но малцина знаят, че той притежава изключителен математически ум. Роден във Велинград, той завършва едно от най-елитните училища в страната – Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) в София. По-късно той придобива две висши образования – „Приложна математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Икономика на труда“ в УНСС. Именно аналитичният му ум му помага да изгради сложните структури на своя бизнес през годините.

Първите стъпки: Легендарната сладкарница „Магура“

Преди падането на комунизма Божков започва своя път от софийската сладкарница „Магура“. През 80-те години на миналия век това място е неофициалната валутна и стокова борса на столицата. Там се търгува нелегално с чужда валута, злато и дефицитни стоки от „Кореком“. Младият математик бързо се ориентира в правилата на сивия пазар, натрупвайки първоначален капитал и безценни контакти, сочи в свои разследвания „Свободна Европа“, описващи издигането на бъдещия милиардер.

Създаването на хазартния монопол

През 1993 г. Божков поставя основите на организираните спортни залози в България, като основава „Еврофутбол“. Години по-късно влиза в партньорство с гръцкия милиардер Сократис Кокалис. Истинският пик на неговата империя обаче идва с частните лотарийни игри в България, които генерират милиарди левове годишен оборот, преди държавата да отнеме лицензите им в началото на 2020 г. По данни на световната агенция Bloomberg, бизнес империята му е оценявана като най-мащабната в Източна Европа в този сектор.

Златната колекция от артефакти – световно съкровище

Едно от най-големите достояния на бизнесмена е неговата колекция от антични предмети и ритони, която по негови думи струва стотици милиони долари. Тя съдържа хиляди уникални артефакти от тракийската и римската епоха, показвани в редица европейски музеи. След акцията срещу него предмети от колекцията бяха иззети от прокуратурата. Международни разследвания, цитирани от БНТ, сочат, че съдбата на тези ценности остава предмет на мащабни правни спорове и до днес, като самият Божков твърди, че те са иззети незаконно.

Важни етапи в кариерата и живота на Васил Божков: ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1956 г. — Роден във Велинград │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1980-те — Участие във валутния пазар пред „Магура“ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1993 г. — Основаване на „Еврофутбол“ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1999–2006 — Собственик на ПФК ЦСКА │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2019–2020 — Собственик на ПФК Левски │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2020 г. — Напускане на България в посока Дубай │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2023 г. — Доброволно завръщане в София │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2024–2026 — Политически проекти и съдебни │ │ дела под парична гаранция │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

Големият спорт: Начело на ЦСКА и „Левски“

Васил Божков държи уникален рекорд в българския футбол – той е бил собственик и на двата най-големи гранда у нас.

  • ПФК ЦСКА: Управлява армейците от 1999 г. до декември 2006 г., когато продава акциите на Прамод Митал. По негово време клубът печели титли и постига паметни победи в Европа.
  • ПФК Левски: Поема контрола над „сините“ през 2019 г. в опит да спаси клуба от фалит. През 2021 г. самият той признава, че е бил принуден да вземе акциите под политически натиск.

Обратът: Дубай, списъкът „Магнитски“ и завръщането

През 2020 г. срещу Божков бяха повдигнати редица обвинения. Това го принуди да напусне страната и да прекара три години в Дубай (ОАЕ). През 2021 г. той бе включен в санкционния списък на САЩ по глобалния закон „Магнитски“.

Изненадващо за всички, през август 2023 г. той кацна доброволно на летище София. Първоначално бе задържан, а по-късно пуснат под домашен арест. БТА съобщи през 2024 г., че Софийският апелативен съд е изменил мярката му в парична гаранция от 130 000 лева. Към днешна дата делата срещу него продължават в съдебна фаза.

Политически амбиции и настояще

Въпреки съдебните битки, Божков не се отказа от публичния живот. Още докато бе под домашен арест, той стартира своя нов политически проект, с което се опита да привлече разочарованите български гласоподаватели. Според официалния му профил във Фейсбук, неговата цел остава промяна на политическата система и „извеждане на корумпираните политици от властта“.

На 70-годишна възраст Васил Божков остава неразгадана енигма – за едни символ на прехода, за други – меценат и жертва на политически заговори. Историята тепърва ще дава своята окончателна оценка за неговото влияние върху България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Индиана Джоунс

    15 0 Отговор
    Това е Кристалния Череп.

    10:34 29.07.2026

  • 2 Специалист

    18 4 Отговор
    Жалко че такъв умен мъж е само милионер а можеше да стане академик като Денков

    Коментиран от #6

    10:39 29.07.2026

  • 3 Фют

    11 6 Отговор
    Честит рожден ден!
    бъдиздрав

    10:45 29.07.2026

  • 4 Честито

    8 9 Отговор
    Честит юбилей, Василе! Умно момче. Помня го като риташе футбол на игрището на 1во и 112то. Още дълги години здраве и живот!

    10:45 29.07.2026

  • 5 Сила

    11 4 Отговор
    Негов роднина , горския стражари Иван Божков издава скритата в гората Вела Пеева и след убийството и от жандармеристите и отрязва главата и я предава на полицията срещу 50 000 лева награда ....толкоз !!!

    Коментиран от #11

    10:47 29.07.2026

  • 6 Не всеки е използвач

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Специалист":

    Денков сам си присвои титлата академик докато беше на власт.

    10:47 29.07.2026

  • 7 ЧРД ИСТИНСКИ ЛЪВ

    6 6 Отговор
    Да и здрав и успех в реабилитацията
    Смачкаха един умен мъж
    Снахата и та си направи план..

    10:52 29.07.2026

  • 8 добра кариера . семейни връзки

    5 2 Отговор
    със сдс . българин . не се е женил в чужбина . много българи хващат германка, американка или англичанка . живеят си в америка . тука му позволяваше про дясната ориентиранос и чалгата да се развива добре . и беше в акцента на сайтовете . по цял ден едно около 20 души плюс едни около 50 от сървайвър, вип брадър и футболните среди . и сега е така . пафка си пури . има си охрана . кара добри старини според мен . измрелите от хазарта и разорените не са в окото на хората . и да има ги сочат с пръс . а взетите им пари се влагат в друго .

    10:52 29.07.2026

  • 9 Факт

    7 3 Отговор
    Магура се държеше от стария цеката той беше боса,баща е на тоя от ефбет и цска1948,после направи Еврофутбол и там взе под крилото си васил

    Коментиран от #10, #19

    10:54 29.07.2026

  • 10 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Държеше " Колумбията " в Градската градина до Народния , срещу БТК ....беше управител там
    С белите метални столове и маси ....комарджийска поста !!!

    11:01 29.07.2026

  • 11 Затова ли му казват

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    ЧЕРЕПА?

    11:03 29.07.2026

  • 12 Баба Гошка

    5 2 Отговор
    Една снимка е достатъчна. Няма тайни. Алчна, ненаядна хий ена, готова да мине през тру пове за да направи поредното евро в чекмеджето си. И какво ни го вретте в очите туй същество? Щот не е човек.

    11:03 29.07.2026

  • 13 В царството на математически невежи

    3 3 Отговор
    Математика е Цар
    Червената аристокрация развали социалистическа България за да се затрупа с шарени хартийки през 1996

    Коментиран от #16

    11:05 29.07.2026

  • 14 ттт

    5 1 Отговор
    Къде си Круме да отпиеш малко вино и от този ч...п

    11:07 29.07.2026

  • 15 то го хванаха с антики и за закани за

    5 3 Отговор
    убийства на конкуренти и поръчкови убийства . и 90 те беше така . клубове с проститутки , чалготеки и кафета с покермашини . уж щели да му взимат антиките били незаконни . има много дето трупат антики и картини . идва от америка . хоби . навремето фашистите събирали картини и антики от завзетите страни от антантата . много се кри . кат брендо .

    11:11 29.07.2026

  • 16 Да бе ,да ! 🤔

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "В царството на математически невежи":

    Един тук твърди , че Божков е роднина на Иван Божков - осквернителя на мъртвата Вела Пеева , за да получи обещаната парична награда от "ловните" дружинки на царското правителство .(непотвърдени , фамилията е често срещана във Велинградско) Ти пък говориш за "червена аристокрация " ...? На практика , като проверих , родителите му са били учители .

    11:32 29.07.2026

  • 17 Мунчета, да ви питам

    4 1 Отговор
    Муньовеца на Шиши спря ли хазарта?

    11:36 29.07.2026

  • 18 тате павле навремео хвалеше бизнесмен

    0 0 Отговор
    станал милярдер с сълзи на очи . имал кафененце а сега хазарта въртел и строителния бизнес с бизнеса с антиките . реално ако такъв фирмаджия работи още 40 години пак ще има 1,5 милярда евро и антики за 30 милиона евро . ще увеличи броя на антиките и картините . разбира се за сметка на конкуренцията . в мрежите оборота от антики и ценности на година е милиарди . златна овнешка глава 2 кг златна 23 карата от 1360г за 200 000 евро . уха . потриваме ръцете .

    11:50 29.07.2026

  • 19 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Точно обратното, ако не беше Божков, Цеката (Стефан Найденов, а не двамата му синове смешници от Ефбет и ЦСКА 1948) никога нямаше дори да помирише "Еврофутбол". Даже първоначално Божков е обмислял създаването на организацията със съвсем друг човек, който обаче се е оказал ненадежден. Цеката дори не беше най-силният букмейкър в градинката пред Народния театър, въпроки че държеше кафенето "Колумбия". И няма нищо общо с "Магурата". Но Цеката разбираше от футболни залагания и коефициенти. Дълго време сам правеше коефициентите за мачовете. Впрочем лиценза на "Еврофутбол" го даде Иван Костов, който тогава беше министър на финансите.

    11:56 29.07.2026