13 август - Международен ден на левичарите

Ако сте левичар, отбележете си датата 13 август в календара – това е вашият ден! Международният ден на левичарите през 2025 г. е повод да отпразнуваме хората, които пишат, рисуват, свирят и работят с лявата ръка, и да обърнем внимание на предизвикателствата, с които те се сблъскват в свят, създаден основно за десничари.

Според проучвания между 10% и 12% от населението на Земята е левичари. Макар понякога това да значи битка с „неудобни“ ножици или други предмети, изработени за десничари, да бъдеш левичар има и своите безспорни предимства и особен чар.

Звездите, които пишат с лявата ръка

Сред известните левичари са музикални и спортни легенди: Джъстин Бийбър (който започнал да свири на дясна китара, държейки я „наобратно“), Доли Партън, тенис шампионът Рафаел Надал, футболната икона Лионел Меси, сър Пол Маккартни, Лейди Гага, актрисата Дженифър Лорънс и телевизионната звезда Опра Уинфри.

Дори създателят на „Семейство Симпсън“ Мат Гроунинг е левичар – затова и много герои от анимацията, като Барт, също пишат с лявата ръка.

Левичари в политиката

Макар и малцинство, левичарите често са заемали лидерски позиции. Бил Клинтън и Барак Обама са сред американските президенти левичари, а от британските премиери – Дейвид Камерън и Уинстън Чърчил.

Принц Уилям, бъдещ крал на Великобритания, също е левичар, както и неговият прадядо крал Джордж VI – макар последният да бил принуден от баща си да пише с дясната ръка.

Левичарството през вековете – от предразсъдъци до признание

В миналото в много страни левичарите са били заставяни да използват дясната ръка – практика, която в някои части на света продължава и днес. В култури като Индия, Пакистан, Непал и държави от Близкия изток лявата ръка традиционно се смята за „нечиста“ и е грубо да се използва при хранене или подаване на предмети.

Езиците също крият следи от предразсъдъци – във френски „gauche“ означава едновременно „ляв“ и „несръчен“, а английското „left“ идва от староанглийската дума за „слаб“. В Латинския „sinister“ означава „ляв“, но и „зловещ“.

В Средновековна Англия левичарите дори били свързвани с дявола и обвинявани в магьосничество – престъпление, за което наказанието понякога било изгаряне на клада.

Археологически находки показват, че левичари е имало и преди 500 000 години сред неандерталците – около 10% от тях са използвали каменните си сечива с лявата ръка.

Как се „ставa“ левичар?

Причините за левичарството не са напълно ясни. Има теории за генетично наследяване, но науката все още не е открила конкретни гени, които го определят. Интересно изследване показва, че бебета, които в утробата сучат левия си палец, по-често стават левичари.

Защо са толкова малко?

Една хипотеза е свързана със „социалното сътрудничество“. В общности, където хората споделяли инструменти и жилища, било по-удобно повечето да използват една и съща ръка – и това постепенно наложило доминацията на десничарите.

Мозъкът на левичаря

Човешкият мозък е „кръстосано“ свързан – дясното полукълбо контролира лявата ръка и обратно. Изследвания в Оксфорд показват, че мозъкът на левичарите има по-добра връзка между двете полукълба, особено в зоните, отговарящи за езика.

Макар често да се твърди, че левичарите са по-креативни, науката все още не е дала окончателно потвърждение на това.

Левичарството в животинския свят

Повечето животни нямат предпочитание към лява или дясна „лапа“. Но има изключения – кенгуруто използва по-често лявата си лапа за хранене и почистване, а цели 90% от папагалите хващат предмети с ляв крак.