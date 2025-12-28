През изминалото денонощие: Трима са загинали при катастрофи в страната, ранените са 15

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие в България. Това пише в съобщение, публикувано на интернет страницата на МВР, цитирано от БТА. Ранени са 15 души, общият брой пътнотранспортни произшествия е 13.
В София са регистрирани 16 леки катастрофи.
От началото на месеца в страната са станали 451 катастрофи с 38 загинали и 567 ранени.
1 На Коледа
11:26 28.12.2025
2 антрашпиц
11:26 28.12.2025
3 побърканяк
11:29 28.12.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
11:34 28.12.2025
5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #1 от "На Коледа":На Коледа стават чудеса, може и да възкръснат.🤣🤣🤣
11:35 28.12.2025
6 Виж ся
До коментар #3 от "побърканяк":1 място е до културата и корупцията
2 пътищата, макар, че ги поуправиха
3 автопарк, ами кат караш старо, поддържа ве, спирачно масло се сменя на 2 години, те ми се смеят, не се сменял
4 фалшиво купени книжки
И т
Н.
11:43 28.12.2025
7 Габровец
11:58 28.12.2025
8 Странно
12:05 28.12.2025
9 Мерките на КАТ...
Видими резултати!
Повече загинали и ранени у нас,отколкото тези в Украйна...
12:06 28.12.2025
10 И Киев е Руски
12:08 28.12.2025
11 404
До коментар #9 от "Мерките на КАТ...":Кви мерки да вземе КАТ ?Да им назначат шофьори на тия келеши дето се филмират
12:11 28.12.2025
12 Повечко
До коментар #3 от "побърканяк":се трепят по хубавите пътища. Надуват като глaмaвu. Изобщо не мислят, че колкото по-висока е скоростта, толкова, даже в пъти по-малко ти е времето за реакция, ако стане някаква ситуация.
12:14 28.12.2025
14 456
12:23 28.12.2025
16 Боруна Лом
12:24 28.12.2025
17 456
До коментар #2 от "антрашпиц":На прелез и 17 годишен каква средна скорост търсиш🤭 . Нямязян за България
12:27 28.12.2025
18 То песове да няма пострадали !
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":Другото как да е.
12:32 28.12.2025
22 Тримата
До коментар #14 от "456":Изпълняват трите условия от коментар номер 6
12:56 28.12.2025
23 Мимо Кучев
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":Кат няма, натовари колата, газ до дупка и са цели в първия тир, тогава ще преборят повече, със сигурност
13:01 28.12.2025