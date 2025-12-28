През изминалото денонощие: Трима са загинали при катастрофи в страната, ранените са 15

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие в България. Това пише в съобщение, публикувано на интернет страницата на МВР, цитирано от БТА. Ранени са 15 души, общият брой пътнотранспортни произшествия е 13.

В София са регистрирани 16 леки катастрофи.

От началото на месеца в страната са станали 451 катастрофи с 38 загинали и 567 ранени.