През изминалото денонощие: Трима са загинали при катастрофи в страната, ранените са 15

28 Декември, 2025 11:20 970 23

В София са регистрирани 16 леки катастрофи

През изминалото денонощие: Трима са загинали при катастрофи в страната, ранените са 15 - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие в България. Това пише в съобщение, публикувано на интернет страницата на МВР, цитирано от БТА. Ранени са 15 души, общият брой пътнотранспортни произшествия е 13.

В София са регистрирани 16 леки катастрофи.

От началото на месеца в страната са станали 451 катастрофи с 38 загинали и 567 ранени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На Коледа

    7 0 Отговор
    Ли точно тряя да стане това, алоо другарите управляващи и милиционери

    Коментиран от #5

    11:26 28.12.2025

  • 2 антрашпиц

    5 3 Отговор
    Лека им пръст.....но така е, като не се спазва средната скорост.....

    Коментиран от #17

    11:26 28.12.2025

  • 3 побърканяк

    13 1 Отговор
    Не ни трябва война сами ще се изпотрепеме по "страхотните" ни магистрали и пътища.

    Коментиран от #6, #12

    11:29 28.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    Няма много жертви, за съжаление!🦧😪🦧

    Коментиран от #18, #23

    11:34 28.12.2025

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "На Коледа":

    На Коледа стават чудеса, може и да възкръснат.🤣🤣🤣

    11:35 28.12.2025

  • 6 Виж ся

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    1 място е до културата и корупцията
    2 пътищата, макар, че ги поуправиха
    3 автопарк, ами кат караш старо, поддържа ве, спирачно масло се сменя на 2 години, те ми се смеят, не се сменял
    4 фалшиво купени книжки
    И т
    Н.

    11:43 28.12.2025

  • 7 Габровец

    4 0 Отговор
    Тук е просто статистика. А за 3 семейства това е трагедия за цял живот.

    11:58 28.12.2025

  • 8 Странно

    9 0 Отговор
    Числата са почти същите когато украински медии отразяват руски удар с 500 дрона и 40 ракети.

    12:05 28.12.2025

  • 9 Мерките на КАТ...

    5 1 Отговор
    ...са ...успешни!
    Видими резултати!
    Повече загинали и ранени у нас,отколкото тези в Украйна...

    Коментиран от #11

    12:06 28.12.2025

  • 10 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Ми те повече от колкото в Покрайна

    12:08 28.12.2025

  • 11 404

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мерките на КАТ...":

    Кви мерки да вземе КАТ ?Да им назначат шофьори на тия келеши дето се филмират

    Коментиран от #19

    12:11 28.12.2025

  • 12 Повечко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    се трепят по хубавите пътища. Надуват като глaмaвu. Изобщо не мислят, че колкото по-висока е скоростта, толкова, даже в пъти по-малко ти е времето за реакция, ако стане някаква ситуация.

    12:14 28.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 456

    2 0 Отговор
    Еми трима са. 2 мата от каруцата в Сливен на прелеза и 17 годишният " водач" от Сливенско. Вижте новините на Факти от вчера. Загиналите са ...

    Коментиран от #22

    12:23 28.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ПРИ ОЖЕСТОЧЕНА БОМБАРДИРОВКА НАД КИЕВ..... ЕДИН РАНЕН! А ТУК БЕЗ ВОЙНА ГИНЕМ КАТО МУХИ!

    12:24 28.12.2025

  • 17 456

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "антрашпиц":

    На прелез и 17 годишен каква средна скорост търсиш🤭 . Нямязян за България

    12:27 28.12.2025

  • 18 То песове да няма пострадали !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Другото как да е.

    12:32 28.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тримата

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    Изпълняват трите условия от коментар номер 6

    12:56 28.12.2025

  • 23 Мимо Кучев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Кат няма, натовари колата, газ до дупка и са цели в първия тир, тогава ще преборят повече, със сигурност

    13:01 28.12.2025

