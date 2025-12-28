Новини
Дензъл Уошингтън навършва 71 г. днес

28 Декември, 2025 08:50 3 527 7

Дензъл Уошингтън не спира да вдъхновява и да гради както себе си, така и кариерата си

Дензъл Уошингтън навършва 71 г. днес - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 28 декември 2025 г. американската киноикона Дензъл Уошингтън празнува своя 71-ия рожден ден. С впечатляваща и многопластова филмография, изпълнена с успехи на големия екран и слава на театралната сцена, той е сред най-обичаните и уважавани актьори в Холивуд. Харизматичният му характер и дълбочината на изпълненията му го превръщат в пример за подражание сред по-младите таланти.

Ранни години и образование

Дензъл Хейс Уошингтън-младши е роден на 28 декември 1954 г. в Маунт Върнън, щата Ню Йорк. Израства в семейство, в което дисциплината и вярата заемат централно място — майка му е собственик на салон за красота, а баща му е свещеник. Като тийнейджър се записва във Фордамския университет (Fordham University), където първоначално учи биология, но впоследствие се пренасочва към журналистика. Именно там открива любовта си към актьорството, след като се включва в няколко студентски пиеси.

След кратко обучение в Американската консерватория за театър (American Conservatory Theater) в Сан Франциско, Уошингтън стартира кариерата си в Ню Йоркския театър. Пробивът му идва с участието в телевизионната драма “Сейнт Ауър” (St. Elsewhere) в началото на 80-те години. Но истинската слава го застига в киното, където още през 80-те печели одобрението на критиката с роли във филми като „Cry Freedom“ (1987), за който получава и първата си номинация за „Оскар“.

По-късно успява да грабне златната статуетка за поддържаща роля с „Слава“ (Glory, 1989), а през 2001 г. става вторият афроамериканец, отличен с „Оскар“ за най-добра главна мъжка роля (за филма „Тренировъчен ден“ / Training Day). Безспорен е и приносът му към биографичните филми, най-вече с незабравимото му изпълнение в „Малкълм Екс“ (1992).

Любопитни факти

  • Разностранен талант: Освен като актьор, Дензъл Уошингтън се изявява и като режисьор в продукциите „Antwone Fisher“ (2002), „Великите дебатьори“ (The Great Debaters, 2007) и „Fences“ (2016). Последният филм му носи и номинация за „Оскар“ за най-добър актьор.
  • Филантроп и ментор: Актьорът е дългогодишен посланик и активен дарител за организацията Boys & Girls Clubs of America, която помага на деца от бедни райони да намерят своя път в живота.
  • Личен живот: Женен е за Паулета Пиърсън вече над 40 години, с която се запознава по време на снимките на телевизионен филм. Двамата имат четири деца. Уошингтън често отдава успеха си на подкрепата и стабилността, които семейството му дава.
  • Непрекъсната активност: Макар да се доближава до 70-годишна възраст, той продължава да се снима активно. През 2023 г. гледахме третата част на „Закрилникът“ (The Equalizer 3), а през тази година той изгря и в „Гладиатор 2“ на Ридли Скот.

“Мечтай, но помни, че мечтите без цели остават само мечти.”
“Ако се молиш за дъжд, трябва да се справиш и с калта. Това е част от сделката.”

Тези негови думи са отражение на философията му — да преследваш амбициите си със здрава работа, воля и дисциплина. Според Дензъл постоянството, фокусът и усърдието са ключови, за да сбъднем плановете си.

Какво предстои?

Дори на 71-годишна възраст Дензъл Уошингтън не показва умора. След последното му зашеметяващо участие в „Гладиатор 2“, режисиран от сър Ридли Скот, упорито се говори, че следващите му проекти може да включват още една силна драматична роля, а може би и завръщане към театралната сцена. В последните си интервюта актьорът намеква, че отново ще застане на режисьорския стол при първия удобен случай.

Това рязко контрастира с намеренията му, изразени през изминалата година, че е готов да се пенсионира, но киното и театърът винаги ще го влекат.


