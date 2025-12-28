BMW-тата вече ще се ремонтират само в официални сервизи

Баварският автомобилен гигант BMW е напът да пренапише правилата за поддръжка на превозните средства или поне така се надява, като затегне контрола върху това кой има право да „бърника“ под капака. Компанията официално регистрира патент за нов тип крепежни елементи, които на пръв поглед изглеждат като чисто дизайнерско решение, но всъщност крият сериозна бариера за независимите механици и любителите на домашните ремонти. Става въпрос за винтове, чиито глави са оформени точно като легендарното лого на марката – синьо-белия „пропелер“.
Този ход, макар и визуално впечатляващ, предизвика вълна от дискусии в автомобилния свят. Скиците, представени пред Германското патентно ведомство, разкриват глава на винта, разделена на четири квадранта. В два от тях повърхността е вдлъбната, докато в останалите е плоска или изпъкнала. И това не е просто естетика. Този специфичен релеф прави използването на стандартни инструменти като права отвертка, кръстата или дори Torx накрайници напълно невъзможно. С други думи, ако нямате специално изработения от BMW ключ, винтът просто няма да помръдне.
Основната идея зад тази иновация е да се ограничи достъпът на „неоторизирани лица“ до ключови компоненти на автомобила. Очаква се тези специфични крепежни елементи да бъдат използвани на видими и структурно важни места – от закрепването на седалките в интериора до връзките между купето и шасито. Това на практика означава, че всяка интервенция по тези модули ще изисква посещение в официален сервизен център, където разполагат с патентования инструмент. За много собственици това звучи като край на ерата на свободния избор за поддръжка, докато от Мюнхен вероятно ще аргументират решението си с гарантиране на качеството и безопасността.
Патентът, подаден през лятото на 2024 година и публикуван в края на 2025-а., все още не е потвърден за масово производство, но самият факт на неговото съществуване е ясен сигнал за посоката, в която поема индустрията. Докато някои марки се опитват да улеснят ремонтите, BMW изглежда залага на ексклузивността и затворената екосистема. Остава отворен въпросът дали това ще се превърне в нов стандарт за марката, или ще остане само интересен концептуален детайл за най-скъпите им модели и колко бързо на пазара за инструменти ще се появят такива, отвиващи новите болтове на BMW.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азз
Много народ се изби заради тези каруци
Коментиран от #17, #25
11:34 28.12.2025
2 таксиджия 🚖
11:36 28.12.2025
3 Внимавайте хора!
Коментиран от #35
11:36 28.12.2025
4 Китаец
Коментиран от #6, #13
11:36 28.12.2025
5 Дуньо простия
11:38 28.12.2025
6 Баш на втория не
До коментар #4 от "Китаец":Но до месец след пускането им в употреба ще са готови с пълния комплект битове и тресчотки- гаранция.
11:41 28.12.2025
7 Фончо
Коментиран от #37
11:44 28.12.2025
8 Адвокат с БМВ
11:44 28.12.2025
9 Евродебил
Коментиран от #12, #14, #20, #23
11:45 28.12.2025
10 Камион
11:45 28.12.2025
11 карчи
11:47 28.12.2025
12 село Говнягово
До коментар #9 от "Евродебил":Кво те спира? Русия те чака, още са си така
11:50 28.12.2025
13 Майстор
До коментар #4 от "Китаец":Ганчо веднага ще му църне с СО-то някъв болт отгоре, дето може да се хване, и като го развърти, ще сложи, каквото там уйдиса. Тази техника е известна, най-вече като "побългаряване".
11:53 28.12.2025
14 Миндич
До коментар #9 от "Евродебил":То това чудо ЗАЗа дето вратите му се отваря ха назад колега и без двигател и скоростна кутия щеше да върви...и акумулатор му не требе.Не съм имал тскова,но помня комшията въртеше с една манивела зад него и като стартира и го форсира имаш чувство че свръхзвуков изтребител чупи звуковата бариера.И катожсе върне отжсело с него задния капак задължително вдигнат с една летва и отрупано с щайги,плодове,зарзават.Лека му пръст на бай Вичо.То ако го намериш тоя ЗАЗ в някоя градина и сега ще го запалиш.
Коментиран от #21
11:56 28.12.2025
15 бай ганьо
Коментиран от #41
11:56 28.12.2025
16 Приземен
11:58 28.12.2025
17 Така де
До коментар #1 от "Азз":Основен проблем на БМВ е задкормилното устройство.
Коментиран от #19
11:58 28.12.2025
18 Механик
В момента дори по разни малки селски гаражчета има достъчно Обемно-Ерозийни машини, металорежещи машини с CNC-управление, лазерни отрезни и гравиращи машини и какво ли не. Изработването на съответните инструменти ще стане още на 3-тия ден. Да не говорим за китайците, дето ще почнат да бълват съответните инструменти и ще ги продават дори по-евтино от колкото излиза някой да ти ги изработи в някое гаражче. Няма да говорим, че изработката на въпросните "крепежи" (болтове, винтове и гайки) ще оскъпи производството на автомобила.
12:01 28.12.2025
19 Дуньо простия
До коментар #17 от "Така де":Още по-основен проблем, ще ти стане, когато най-близкия такъв сервиз, ти е на едно 1000 км. дистанция.
12:02 28.12.2025
20 Глух
До коментар #9 от "Евродебил":Въй,верно че имаше такова сделано в СССР чудо.Приличаше на фиат 500.В него и да крещиш тоя до теб не може да те чуе.А и защо съветския конструктор не беше сложил една фабрична летва или изобщо да беше махнал задния капак фабрично.
12:04 28.12.2025
21 Механик
До коментар #14 от "Миндич":На тоя свят има само две чисто украински неща. Това са "автомобилите" ЗаЗ и Чернобилската катастрофа.
И двете са смешни до плач.
12:05 28.12.2025
22 математи
12:07 28.12.2025
23 Само тези
До коментар #9 от "Евродебил":До 80ти набор могат да те разберат... за съжаление.
12:07 28.12.2025
24 Ефрейтора
12:08 28.12.2025
25 Айде бе
До коментар #1 от "Азз":Матряла много зле, заради това се избива ха ха
12:09 28.12.2025
26 АМАH OT ИДИOTИ
ОТДАВНА.
НО САМО КОГАТО Е В ГАРАНЦИЯ, ИЛИ Е ЛИЗИНГОВА, РАЗБИРА СЕ 😆
ИНАЧЕ КОЙ ЩЕ МИ КАЖЕ КЪДЕ ЩЕ СИ ОПРАВЯМ КОЧИНАТА 😝
ИНАЧЕ К
12:10 28.12.2025
27 Хахха
Коментиран от #28, #31
12:21 28.12.2025
28 И така трябва
До коментар #27 от "Хахха":Аз съм си купил автомобил, а не доживотен кредит за плащане
12:30 28.12.2025
29 Да,да,
12:34 28.12.2025
30 ТИГО
12:38 28.12.2025
31 ТИГО
До коментар #27 от "Хахха":Не е проблема на отвиването на болта ,отпада всичко като гаранция и поддръжка и кво ли не ако не се направи в техен сервиз !
Коментиран от #36, #40
12:40 28.12.2025
32 МПС
12:41 28.12.2025
33 ТИГО
12:45 28.12.2025
34 Пилотът Гошу
12:50 28.12.2025
35 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Внимавайте хора!":Точно там е ключът за мазето - с унищожаването на машините и плаките се предаваш изцяло в ръцете им. Гърците го научиха по трудния начин, но никой от тези в парламента не е там с цел да служи на държавата ни...
12:52 28.12.2025
36 Пилотът Гошу
До коментар #31 от "ТИГО":Няма как да мине това в ЕС. Статията е пълна щуротия... Нищо чудно, като знам кви гении пишат тук...
12:56 28.12.2025
38 Минч
12:58 28.12.2025
39 9999
12:59 28.12.2025
40 фактите
До коментар #31 от "ТИГО":Е то и досега беше така и винаги е било така. :D Какво се опита да напишеш
13:01 28.12.2025
41 иво
До коментар #15 от "бай ганьо":кой човек с малко акъл в главата няма да с купи от китайците цял комплект...ми ще ходи по сервизи :D
13:06 28.12.2025
42 665
13:07 28.12.2025
43 Анджо
13:11 28.12.2025
44 Анджо
13:12 28.12.2025