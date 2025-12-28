Новини
Технологии »
BMW-тата вече ще се ремонтират само в официални сервизи

BMW-тата вече ще се ремонтират само в официални сервизи

28 Декември, 2025 11:30 1 998 44

  • bmw-
  • болтове-
  • инструменти

В Германия е публикуван патент на BMW за винтове с глава, оформена като логото на компанията

BMW-тата вече ще се ремонтират само в официални сервизи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баварският автомобилен гигант BMW е напът да пренапише правилата за поддръжка на превозните средства или поне така се надява, като затегне контрола върху това кой има право да „бърника“ под капака. Компанията официално регистрира патент за нов тип крепежни елементи, които на пръв поглед изглеждат като чисто дизайнерско решение, но всъщност крият сериозна бариера за независимите механици и любителите на домашните ремонти. Става въпрос за винтове, чиито глави са оформени точно като легендарното лого на марката – синьо-белия „пропелер“.

Този ход, макар и визуално впечатляващ, предизвика вълна от дискусии в автомобилния свят. Скиците, представени пред Германското патентно ведомство, разкриват глава на винта, разделена на четири квадранта. В два от тях повърхността е вдлъбната, докато в останалите е плоска или изпъкнала. И това не е просто естетика. Този специфичен релеф прави използването на стандартни инструменти като права отвертка, кръстата или дори Torx накрайници напълно невъзможно. С други думи, ако нямате специално изработения от BMW ключ, винтът просто няма да помръдне.

Основната идея зад тази иновация е да се ограничи достъпът на „неоторизирани лица“ до ключови компоненти на автомобила. Очаква се тези специфични крепежни елементи да бъдат използвани на видими и структурно важни места – от закрепването на седалките в интериора до връзките между купето и шасито. Това на практика означава, че всяка интервенция по тези модули ще изисква посещение в официален сервизен център, където разполагат с патентования инструмент. За много собственици това звучи като край на ерата на свободния избор за поддръжка, докато от Мюнхен вероятно ще аргументират решението си с гарантиране на качеството и безопасността.

Патентът, подаден през лятото на 2024 година и публикуван в края на 2025-а., все още не е потвърден за масово производство, но самият факт на неговото съществуване е ясен сигнал за посоката, в която поема индустрията. Докато някои марки се опитват да улеснят ремонтите, BMW изглежда залага на ексклузивността и затворената екосистема. Остава отворен въпросът дали това ще се превърне в нов стандарт за марката, или ще остане само интересен концептуален детайл за най-скъпите им модели и колко бързо на пазара за инструменти ще се появят такива, отвиващи новите болтове на BMW.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    39 6 Отговор
    То трябва да забранят фирмата, те за сервизи мислят...
    Много народ се изби заради тези каруци

    Коментиран от #17, #25

    11:34 28.12.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    38 1 Отговор
    Хехехехеехе честито беемвисти! Ще си плащате в М кар със еуро на германски цени! 😉

    11:36 28.12.2025

  • 3 Внимавайте хора!

    23 5 Отговор
    Не пипайте машините в печатницата на монетния двор! Приберете ги някъде, складирайте ги. Може други наща да се печатат, например бюлетини, ценни книжа, марки. Как ще ги режете! Предатели! 200 милиона струваха по цени от 2002 година тези машини!

    Коментиран от #35

    11:36 28.12.2025

  • 4 Китаец

    65 2 Отговор
    А дали китайците няма да извадят на втория ден същия ключ реплика за 5 долара?

    Коментиран от #6, #13

    11:36 28.12.2025

  • 5 Дуньо простия

    29 1 Отговор
    БМВ бурма.... мноооо яка, развиване няма.

    11:38 28.12.2025

  • 6 Баш на втория не

    45 1 Отговор

    До коментар #4 от "Китаец":

    Но до месец след пускането им в употреба ще са готови с пълния комплект битове и тресчотки- гаранция.

    11:41 28.12.2025

  • 7 Фончо

    3 13 Отговор
    Бенве е топ добър

    Коментиран от #37

    11:44 28.12.2025

  • 8 Адвокат с БМВ

    13 3 Отговор
    Нови глави на болтове и винтове са патентно непригодни, поредица от съдебни дела ги отменят, понеже не променят в съществена степен нивото на техниката. Единствено като дизайн е възможно да се защитават.

    11:44 28.12.2025

  • 9 Евродебил

    24 9 Отговор
    Какви години дойдоха.Никога не съм си мислил,че с носталгия ще си спомня за ЗАЗа хрушчовка.Да не казвам като деца,но като юноши си работехме по него и го подкарвахме по селските пътища.Вземем от някоя молотовка на ТКЗСто няколко литра бензин и без книжка,дерегистриран,с подръчни инструменти...подкараме го и за риба по селските язовири.Също като с балканчетата(сим-сома се появи по късно).няма компютри,няма лицензирани гайки и ключове. Ей,на шиш,БАВНО бих ги пекал тия евроатлантици дето ни заробиха в ЕСССР.

    Коментиран от #12, #14, #20, #23

    11:45 28.12.2025

  • 10 Камион

    28 1 Отговор
    Месец преди да го обявят официално, в Темю ще се продават свободно :)))) Илюзии, само пушилка вдигат. Те електрониката им копираха, какво остаа за някви ключове.

    11:45 28.12.2025

  • 11 карчи

    18 2 Отговор
    Споко кyxoглави онъри на бе еН вета Тему мисли за вас😅

    11:47 28.12.2025

  • 12 село Говнягово

    7 17 Отговор

    До коментар #9 от "Евродебил":

    Кво те спира? Русия те чака, още са си така

    11:50 28.12.2025

  • 13 Майстор

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Китаец":

    Ганчо веднага ще му църне с СО-то някъв болт отгоре, дето може да се хване, и като го развърти, ще сложи, каквото там уйдиса. Тази техника е известна, най-вече като "побългаряване".

    11:53 28.12.2025

  • 14 Миндич

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Евродебил":

    То това чудо ЗАЗа дето вратите му се отваря ха назад колега и без двигател и скоростна кутия щеше да върви...и акумулатор му не требе.Не съм имал тскова,но помня комшията въртеше с една манивела зад него и като стартира и го форсира имаш чувство че свръхзвуков изтребител чупи звуковата бариера.И катожсе върне отжсело с него задния капак задължително вдигнат с една летва и отрупано с щайги,плодове,зарзават.Лека му пръст на бай Вичо.То ако го намериш тоя ЗАЗ в някоя градина и сега ще го запалиш.

    Коментиран от #21

    11:56 28.12.2025

  • 15 бай ганьо

    16 1 Отговор
    И сега гледам как вдигат цената на сервиза с 200%

    Коментиран от #41

    11:56 28.12.2025

  • 16 Приземен

    15 1 Отговор
    Браво!!! От фирмата са приготвили яка суровачка за собствениците. Еми да им е честито!

    11:58 28.12.2025

  • 17 Така де

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    Основен проблем на БМВ е задкормилното устройство.

    Коментиран от #19

    11:58 28.12.2025

  • 18 Механик

    16 1 Отговор
    Тази статия или е преведена невярно или е пресъздадена невярно поради разбиране от страна на автора, или БМВ верно са обърнали резбата.
    В момента дори по разни малки селски гаражчета има достъчно Обемно-Ерозийни машини, металорежещи машини с CNC-управление, лазерни отрезни и гравиращи машини и какво ли не. Изработването на съответните инструменти ще стане още на 3-тия ден. Да не говорим за китайците, дето ще почнат да бълват съответните инструменти и ще ги продават дори по-евтино от колкото излиза някой да ти ги изработи в някое гаражче. Няма да говорим, че изработката на въпросните "крепежи" (болтове, винтове и гайки) ще оскъпи производството на автомобила.

    12:01 28.12.2025

  • 19 Дуньо простия

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "Така де":

    Още по-основен проблем, ще ти стане, когато най-близкия такъв сервиз, ти е на едно 1000 км. дистанция.

    12:02 28.12.2025

  • 20 Глух

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Евродебил":

    Въй,верно че имаше такова сделано в СССР чудо.Приличаше на фиат 500.В него и да крещиш тоя до теб не може да те чуе.А и защо съветския конструктор не беше сложил една фабрична летва или изобщо да беше махнал задния капак фабрично.

    12:04 28.12.2025

  • 21 Механик

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Миндич":

    На тоя свят има само две чисто украински неща. Това са "автомобилите" ЗаЗ и Чернобилската катастрофа.
    И двете са смешни до плач.

    12:05 28.12.2025

  • 22 математи

    8 0 Отговор
    Поредните тъпотии. Да си патентоват квадратните глави и квадратните д-та

    12:07 28.12.2025

  • 23 Само тези

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Евродебил":

    До 80ти набор могат да те разберат... за съжаление.

    12:07 28.12.2025

  • 24 Ефрейтора

    6 0 Отговор
    Така още повече ще им паднат продажбите!!!!

    12:08 28.12.2025

  • 25 Айде бе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    Матряла много зле, заради това се избива ха ха

    12:09 28.12.2025

  • 26 АМАH OT ИДИOTИ

    4 2 Отговор
    ТОВА Е В СИЛА НЕ САМО ЗА БАВАРЕЦА, А И ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ 😆
    ОТДАВНА.
    НО САМО КОГАТО Е В ГАРАНЦИЯ, ИЛИ Е ЛИЗИНГОВА, РАЗБИРА СЕ 😆
    ИНАЧЕ КОЙ ЩЕ МИ КАЖЕ КЪДЕ ЩЕ СИ ОПРАВЯМ КОЧИНАТА 😝
    ИНАЧЕ К

    12:10 28.12.2025

  • 27 Хахха

    8 0 Отговор
    Като пуснат болтовете с тази специална глава - три дни по-късно специалните инструменти ще са налични в тему и Али експрес за по 10 лева бройката.

    Коментиран от #28, #31

    12:21 28.12.2025

  • 28 И така трябва

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахха":

    Аз съм си купил автомобил, а не доживотен кредит за плащане

    12:30 28.12.2025

  • 29 Да,да,

    7 0 Отговор
    и то всяка седмица! Бмв то обича сервизите,направо е влюбено в тях!!!

    12:34 28.12.2025

  • 30 ТИГО

    8 0 Отговор
    Ще има съдилища като за Джон Диър !!"Право на Ремонт " и ще ги спукат от жалби има и директива в ЕС ! Ще ядат бахура гяволетата от БМВ

    12:38 28.12.2025

  • 31 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хахха":

    Не е проблема на отвиването на болта ,отпада всичко като гаранция и поддръжка и кво ли не ако не се направи в техен сервиз !

    Коментиран от #36, #40

    12:40 28.12.2025

  • 32 МПС

    3 0 Отговор
    Ще си стоят в магазина

    12:41 28.12.2025

  • 33 ТИГО

    2 0 Отговор
    Така е с черна ,бяла техника телефони и какво ли не ! Аз от 10 дни качвам сервиз мануали в един сайт точно прескачащ този монопол! Крие се елементна база крият се описания по лесно им е да сменят модула отколкото елемент ! А1 напромер рециклират 80000 телефона на година!

    12:45 28.12.2025

  • 34 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор
    Славчев, а стига глупости... Отдавна съществуват болтове, които не можеш да отвиеш без съответния инструмент... Как точно ще спреш с един болт да ходят другаде? Механиците ще си набавят съответния уред...

    12:50 28.12.2025

  • 35 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Внимавайте хора!":

    Точно там е ключът за мазето - с унищожаването на машините и плаките се предаваш изцяло в ръцете им. Гърците го научиха по трудния начин, но никой от тези в парламента не е там с цел да служи на държавата ни...

    12:52 28.12.2025

  • 36 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "ТИГО":

    Няма как да мине това в ЕС. Статията е пълна щуротия... Нищо чудно, като знам кви гении пишат тук...

    12:56 28.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Минч

    1 0 Отговор
    тези се замозакриха

    12:58 28.12.2025

  • 39 9999

    2 0 Отговор
    Вариантите са два при този ограничен план на БМВ.Единия е буквално да се изкара копие на ключа след една седмица,а втория е просто хората ще спрат да купуват БМВ-та.Ходил съм в оторизиран сервиз на БМВ за дребна част пластмасарийка за 5 лева ,а БМВ ми искаха 300 лева.Няма да им стъпим !

    12:59 28.12.2025

  • 40 фактите

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ТИГО":

    Е то и досега беше така и винаги е било така. :D Какво се опита да напишеш

    13:01 28.12.2025

  • 41 иво

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "бай ганьо":

    кой човек с малко акъл в главата няма да с купи от китайците цял комплект...ми ще ходи по сервизи :D

    13:06 28.12.2025

  • 42 665

    0 0 Отговор
    Болтовите глави са ти най малкия проблем при ремонт на съвременна кола. Като развиеш неподготвен болтовете и компютърът ревне на умрело , тогава ще видиш кон боб яде ли.

    13:07 28.12.2025

  • 43 Анджо

    1 0 Отговор
    Френскният ключ ще свърши работа.👍🤣

    13:11 28.12.2025

  • 44 Анджо

    1 0 Отговор
    И флекса.

    13:12 28.12.2025