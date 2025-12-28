BMW-тата вече ще се ремонтират само в официални сервизи

Баварският автомобилен гигант BMW е напът да пренапише правилата за поддръжка на превозните средства или поне така се надява, като затегне контрола върху това кой има право да „бърника“ под капака. Компанията официално регистрира патент за нов тип крепежни елементи, които на пръв поглед изглеждат като чисто дизайнерско решение, но всъщност крият сериозна бариера за независимите механици и любителите на домашните ремонти. Става въпрос за винтове, чиито глави са оформени точно като легендарното лого на марката – синьо-белия „пропелер“.

Този ход, макар и визуално впечатляващ, предизвика вълна от дискусии в автомобилния свят. Скиците, представени пред Германското патентно ведомство, разкриват глава на винта, разделена на четири квадранта. В два от тях повърхността е вдлъбната, докато в останалите е плоска или изпъкнала. И това не е просто естетика. Този специфичен релеф прави използването на стандартни инструменти като права отвертка, кръстата или дори Torx накрайници напълно невъзможно. С други думи, ако нямате специално изработения от BMW ключ, винтът просто няма да помръдне.

Основната идея зад тази иновация е да се ограничи достъпът на „неоторизирани лица“ до ключови компоненти на автомобила. Очаква се тези специфични крепежни елементи да бъдат използвани на видими и структурно важни места – от закрепването на седалките в интериора до връзките между купето и шасито. Това на практика означава, че всяка интервенция по тези модули ще изисква посещение в официален сервизен център, където разполагат с патентования инструмент. За много собственици това звучи като край на ерата на свободния избор за поддръжка, докато от Мюнхен вероятно ще аргументират решението си с гарантиране на качеството и безопасността.

Патентът, подаден през лятото на 2024 година и публикуван в края на 2025-а., все още не е потвърден за масово производство, но самият факт на неговото съществуване е ясен сигнал за посоката, в която поема индустрията. Докато някои марки се опитват да улеснят ремонтите, BMW изглежда залага на ексклузивността и затворената екосистема. Остава отворен въпросът дали това ще се превърне в нов стандарт за марката, или ще остане само интересен концептуален детайл за най-скъпите им модели и колко бързо на пазара за инструменти ще се появят такива, отвиващи новите болтове на BMW.