28 декември: Почитаме светите 20 000 мъченици, изгорени в Никодимия

Когато Максимиан се върнал с победа от войната с етиптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите, той изпратил навсякъде заповед да се съберат людете в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове.

Антим, еп. Никомидийски, като чул за тая заповед, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, служел всенощно бдение и св. Литургия и поучавал народа на Христовата вяра.

Като узнал това, Максимиан заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти и като ги подпалят, да изгорят всички християни, които се намират вътре. Щом това станало известно на епископа, той побързал да кръсти оглашените и като завършил божествената Литургия, причастил със св. Тайни всички християни.

Това станало в 302 година. С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години и се свършило с възцаряването на император Константин.