28 декември: Почитаме светите 20 000 мъченици, изгорени в Никодимия

Когато Максимиан се върнал с победа от войната с етиптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите, той изпратил навсякъде заповед да се съберат людете в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове.
Антим, еп. Никомидийски, като чул за тая заповед, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, служел всенощно бдение и св. Литургия и поучавал народа на Христовата вяра.
Като узнал това, Максимиан заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти и като ги подпалят, да изгорят всички християни, които се намират вътре. Щом това станало известно на епископа, той побързал да кръсти оглашените и като завършил божествената Литургия, причастил със св. Тайни всички християни.
Това станало в 302 година. С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години и се свършило с възцаряването на император Константин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Преувеличавате нещо
Коментиран от #11
07:42 28.12.2023
2 Посмалете малко
07:43 28.12.2023
3 БеГемот
Коментиран от #5
08:30 28.12.2023
4 Мъдрият
Само ще допълня, че преди изгарянето, глашатай на царя влязъл в църквата и предал заповедта на царя, че който се поклони на идолите и се отрече от Христа - ще бъде пощаден! Но никой не изменил и не предал Господа!
Освен християните, които били изгорени в църквата, пострадали и още мъченици за Христа:
Така Никомидия се украсила с мъчениците си като със звезди, попълвайки числото на двадесетте хиляди с чудния Гликерий, блажените Зинон и Теофил; към тях се присъединил също Доротей, Мардоний и Мигдоний, Индис, Горгоний и Петър, и трите свети девици Агатия, Теофила и прекрасната Домна, а завършек на целия лик бил Евтимий, за слава на Христа, истинния Бог, на Когото с Отца и Светия Дух чест и слава во веки. Амин.
Кондак:
С твърда във вярата душа, светии, приели страдания в огъня, двадесет хиляди страдалци, зовяхте към Родилия се от Дева: приеми нашето всесъжение за Тебе като даровете на персийските царе: злато, смирна и ливан, Превечни Боже.
п.с. До тези който се съмняват в точния брой на мъчениците - това ли е най-важното? Ако са 18 733 - това намалява ли величието на техния подвиг? Само Бог знае поименно всеки един и точното общо число!
Но така е записано в житието: "Броят на изгорелите достигнал двадесет хиляди души"
И ние така ги почитаме, няма смисъл от повече мъдрувания!
08:39 28.12.2023
5 Мъдрият
До коментар #3 от "БеГемот":Не е вярно! Прочети малко история и жития на светиите!
Императорите Масимиян и Диоклетиян между 300 - 311г. - са преследвали и масово избивали всички ХРИСТИЯНИ в римската имерия!
Искали са да се отрекат от Христа и да се поклонят на идолите! И който не го е правил е бил измъчван и убиван!
Това е било едно от най-жестоките и кървави гонения - загинали са телесно стотици хиляди християни, но всички те са просияли на небесата и са придобили вечен живот с Бога в Небесното Царство!
Коментиран от #6
08:46 28.12.2023
6 БеГемот
До коментар #5 от "Мъдрият":Абе аз същото съм го написал ама май не четеш с разбиране ...на никакви идоли не са ги карали да поднасят дарове а на официалният култ към императора ...който отказва значи е изменник и бунтовник...римската империя е най толерантната към чуждите религии древна държава но всички са полагали клетва за вярност към императора като са поднасяли дарове на статуята му а вашите откачалки са отказвали ...откачена юдейска секта...
Коментиран от #7
09:02 28.12.2023
7 Мъдрият
До коментар #6 от "БеГемот":Не е точно така! Прочети повече!
Искали са да принесеш и идолски жертви, а не само да се покланяш на статуя на императора!
Но дори и това да се поклониш на такава статуя - пак си е идолопоклонство!
Така, че замълчи и не пиши обиди, богохулства, безумия и простотии!
По-добре внимавай върху себе си и не съди другите! Защото на Страшния съд всеки ще дава отговор за делата си!
Коментиран от #8
09:10 28.12.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Корекция
...людете в Никодимия ?
Коментиран от #12
09:52 28.12.2023
11 Обяснено е
До коментар #1 от "Преувеличавате нещо":С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години...
09:55 28.12.2023
12 Корекция 2
До коментар #10 от "Корекция":Сега виждам, че и в сайта на православиетоКом е написано по този начин:
"Житие на светите 20 000 мъченици, изгорени в Никомидиия
Когато Максимиан се върнал с победа от войната с етиоптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите, той изпратил навсякъде заповед да се съберат людете в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове. Антим, еп. Никомидийски, като чул за тая заповед, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, служел всенощно бдение и св. Литургия и поучавал народа на Христовата вяра. Като узнал това, Максимиан заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти и като ги подпалят, да изгорят всички християни, които се намират вътре. Щом това станало известно на епископа, той побързал да кръсти оглашените и като завършил божествената Литургия, причастил със св. Тайни всички християни.
Това станало в 302 година. С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години и се свършило с възцаряването на император Константин.
© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)."
Винаги е хубаво да се чете, преди да се публикуват такива текстове иначе се пълни мрежата с грешни цитати, като горният, който е публикуван къде ли не с грешките!
И какви са тези "етиоптяни"? Етиопци се пише.
Коментиран от #13
10:04 28.12.2023
13 Мъдрият
До коментар #12 от "Корекция 2":На сайта Православен храм има публикувани пространните(разширените) жития на светиите от Свети Димитрий Ростовски - това е най-пълната и достоверна информация за светците!
А ползвам основно тях! (Имам ги и на хартия)
Имам на книга и кратките Жития на светиите(Синодално издателство, София, 1991 година), които цитираш. Понякога чета и тях - като нямам много време.
Но проблемът при тях е първо, че са прекалено съкратени и липсват важни неща, и второ - че не са включени всички светци, които се честват на дадения ден!
Затова според мен е по-добре да се четат Житията на светиите от Свети Димитрий Ростовски!
10:29 28.12.2023
14 Максимилиан
14:23 28.12.2023