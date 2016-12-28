Новини
Любопитно »
28 декември: Почитаме светите 20 000 мъченици, изгорени в Никодимия

28 Декември, 2016 06:00, обновена 28 Декември, 2025 07:27 3 890 14

28 декември: Почитаме светите 20 000 мъченици, изгорени в Никодимия

  • житие-
  • мъченици-
  • църква

Това станало в 302-ра година

28 декември: Почитаме светите 20 000 мъченици, изгорени в Никодимия - 1
Снимка: Фейсбук
Стефанаки Йоанис Стефанаки Йоанис Автор във Fakti.bg

Когато Максимиан се върнал с победа от войната с етиптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите, той изпратил навсякъде заповед да се съберат людете в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове.

Антим, еп. Никомидийски, като чул за тая заповед, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, служел всенощно бдение и св. Литургия и поучавал народа на Христовата вяра.

Като узнал това, Максимиан заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти и като ги подпалят, да изгорят всички християни, които се намират вътре. Щом това станало известно на епископа, той побързал да кръсти оглашените и като завършил божествената Литургия, причастил със св. Тайни всички християни.

Това станало в 302 година. С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години и се свършило с възцаряването на император Константин.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преувеличавате нещо

    8 3 Отговор
    Няма такава църква, която да побира 20 000, това да не е арена арменец?

    Коментиран от #11

    07:42 28.12.2023

  • 2 Посмалете малко

    5 4 Отговор
    20 хиляди в една църква?! Тва да не е било в Колизеума?!

    07:43 28.12.2023

  • 3 БеГемот

    4 3 Отговор
    Християнски лъжи...Каква война с египтяните те от три века са част от империята.....тия откачалки са ги преследвали защото не са поднасяли дарове пред гения на императора което се е третирало като държавна измяна...всеки в римската империя е можел да изповядва каквато си иска вяра но е трябвало да поднася дарове на гения на императора а тия са се дърпали и са ги третирали като изменници...

    Коментиран от #5

    08:30 28.12.2023

  • 4 Мъдрият

    5 1 Отговор
    Браво, авторе! Статията е добра!

    Само ще допълня, че преди изгарянето, глашатай на царя влязъл в църквата и предал заповедта на царя, че който се поклони на идолите и се отрече от Христа - ще бъде пощаден! Но никой не изменил и не предал Господа!

    Освен християните, които били изгорени в църквата, пострадали и още мъченици за Христа:

    Така Никомидия се украсила с мъчениците си като със звезди, попълвайки числото на двадесетте хиляди с чудния Гликерий, блажените Зинон и Теофил; към тях се присъединил също Доротей, Мардоний и Мигдоний, Индис, Горгоний и Петър, и трите свети девици Агатия, Теофила и прекрасната Домна, а завършек на целия лик бил Евтимий, за слава на Христа, истинния Бог, на Когото с Отца и Светия Дух чест и слава во веки. Амин.

    Кондак:

    С твърда във вярата душа, светии, приели страдания в огъня, двадесет хиляди страдалци, зовяхте към Родилия се от Дева: приеми нашето всесъжение за Тебе като даровете на персийските царе: злато, смирна и ливан, Превечни Боже.


    п.с. До тези който се съмняват в точния брой на мъчениците - това ли е най-важното? Ако са 18 733 - това намалява ли величието на техния подвиг? Само Бог знае поименно всеки един и точното общо число!
    Но така е записано в житието: "Броят на изгорелите достигнал двадесет хиляди души"
    И ние така ги почитаме, няма смисъл от повече мъдрувания!

    08:39 28.12.2023

  • 5 Мъдрият

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "БеГемот":

    Не е вярно! Прочети малко история и жития на светиите!

    Императорите Масимиян и Диоклетиян между 300 - 311г. - са преследвали и масово избивали всички ХРИСТИЯНИ в римската имерия!

    Искали са да се отрекат от Христа и да се поклонят на идолите! И който не го е правил е бил измъчван и убиван!

    Това е било едно от най-жестоките и кървави гонения - загинали са телесно стотици хиляди християни, но всички те са просияли на небесата и са придобили вечен живот с Бога в Небесното Царство!

    Коментиран от #6

    08:46 28.12.2023

  • 6 БеГемот

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Абе аз същото съм го написал ама май не четеш с разбиране ...на никакви идоли не са ги карали да поднасят дарове а на официалният култ към императора ...който отказва значи е изменник и бунтовник...римската империя е най толерантната към чуждите религии древна държава но всички са полагали клетва за вярност към императора като са поднасяли дарове на статуята му а вашите откачалки са отказвали ...откачена юдейска секта...

    Коментиран от #7

    09:02 28.12.2023

  • 7 Мъдрият

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "БеГемот":

    Не е точно така! Прочети повече!

    Искали са да принесеш и идолски жертви, а не само да се покланяш на статуя на императора!
    Но дори и това да се поклониш на такава статуя - пак си е идолопоклонство!

    Така, че замълчи и не пиши обиди, богохулства, безумия и простотии!

    По-добре внимавай върху себе си и не съди другите! Защото на Страшния съд всеки ще дава отговор за делата си!

    Коментиран от #8

    09:10 28.12.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Корекция

    0 0 Отговор
    ...изгорени в Никомидиия ?
    ...людете в Никодимия ?

    Коментиран от #12

    09:52 28.12.2023

  • 11 Обяснено е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Преувеличавате нещо":

    С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години...

    09:55 28.12.2023

  • 12 Корекция 2

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Корекция":

    Сега виждам, че и в сайта на православиетоКом е написано по този начин:
    "Житие на светите 20 000 мъченици, изгорени в Никомидиия
    Когато Максимиан се върнал с победа от войната с етиоптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите, той изпратил навсякъде заповед да се съберат людете в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове. Антим, еп. Никомидийски, като чул за тая заповед, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, служел всенощно бдение и св. Литургия и поучавал народа на Христовата вяра. Като узнал това, Максимиан заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти и като ги подпалят, да изгорят всички християни, които се намират вътре. Щом това станало известно на епископа, той побързал да кръсти оглашените и като завършил божествената Литургия, причастил със св. Тайни всички християни.
    Това станало в 302 година. С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестокото гонение против християните, което продължило десет години и се свършило с възцаряването на император Константин.
    © Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)."

    Винаги е хубаво да се чете, преди да се публикуват такива текстове иначе се пълни мрежата с грешни цитати, като горният, който е публикуван къде ли не с грешките!
    И какви са тези "етиоптяни"? Етиопци се пише.

    Коментиран от #13

    10:04 28.12.2023

  • 13 Мъдрият

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Корекция 2":

    На сайта Православен храм има публикувани пространните(разширените) жития на светиите от Свети Димитрий Ростовски - това е най-пълната и достоверна информация за светците!

    А ползвам основно тях! (Имам ги и на хартия)

    Имам на книга и кратките Жития на светиите(Синодално издателство, София, 1991 година), които цитираш. Понякога чета и тях - като нямам много време.

    Но проблемът при тях е първо, че са прекалено съкратени и липсват важни неща, и второ - че не са включени всички светци, които се честват на дадения ден!

    Затова според мен е по-добре да се четат Житията на светиите от Свети Димитрий Ростовски!

    10:29 28.12.2023

  • 14 Максимилиан

    0 2 Отговор
    ей пропущих днес 20 000 руслямци за барбекю 😚

    14:23 28.12.2023