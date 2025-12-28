Ким Чен-ун участва в церемония по случай годишнината от Конституцията на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е присъствал на тържествена церемония по повод годишнината от приемането на социалистическата Конституция на страната, обнародвана преди повече от половин век, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, предава БТА.
Според информация на севернокорейската държавна агенция КЦТА, вчера в официалната сграда „Мансуде“ в Пхенян се е състояла церемония по издигане на националния флаг и полагане на клетва по случай Деня на конституцията. В събитието е участвал и Ким Чен-ун. Основният закон на страната е приет през 1972 г.
По време на церемонията севернокорейският лидер е произнесъл тържествена клетва, след което присъстващите са заявили готовност да се „посветят на каузата“, оставайки верни на усилията за благоденствието на народа и развитието на държавата, посочва КЦТА.
Ким Чен-ун е отличил и личности, допринесли за развитието на страната в различни сфери. По думите му, благодарение на техния принос настоящата година ще остане в историята като „период на голям поврат“, който ще бъде особено значим за развитието на Северна Корея.
„Държавата напредва, а нашата кауза се развива динамично без застой, благодарение на известните и безименни патриоти, които с искрен и всеотдаен труд изпълняват задълженията си“, е заявил севернокорейският лидер.
Той е подчертал, че правителството разчита изцяло на патриотичния ентусиазъм на народа в борбата за цялостното развитие на социализма и е изразил надежда, че отличените ще продължат „достойно да изпълняват ролята си като глас и ориентир на времето“.
1 чудесно
Коментиран от #5
11:48 28.12.2025
2 Лудият от портиерната
11:49 28.12.2025
3 И Киев е Руски
11:49 28.12.2025
4 404
Русия по същество вече е спечелила конфликта. Време е да се отстрани Зеленски, да се сключи мир и да се възобнови търговията с Русия
Коментиран от #9
11:51 28.12.2025
5 ха-ха
До коментар #1 от "чудесно":Щом коментираш значи си един от вълнуващите се . Като не харесваш - не чети - просто и ясно .
11:57 28.12.2025
6 в този сайт
Коментиран от #12
12:01 28.12.2025
7 Боби
12:03 28.12.2025
8 Конституцията на Северна Корея
12:06 28.12.2025
9 Ушанка
До коментар #4 от "404":Мислиш ли,че някого го интересува,какво си сънувал след празниците,в панелния рай?
А бегай да видиш в контейнера,какво ти е донесъл Дядо Мраз.И да знаеш,че всичко не е за ядене.Ватенката може да я облечеш,а калпака да си наденеш на главата.С карамела МУ,почерпи братчедите си в махлата,но на вашета Нова година,де съвпада с ромската.
Коментиран от #17
12:06 28.12.2025
10 Новогодишно Пожелание
12:08 28.12.2025
11 Фейк на часа
Със самолет разстоянието България - С. Корея е повече от 10 000км.
С. Корея никога не се е занимавала с България, корейците едва ли знаят за нашето съществуване.
С. Корея няма никакви териториални претенции към никого, включително Ю. Корея.
Защо постоянно пишете за тази държава?
Защо са постоянните хейтове и то от хора в този форум, чието качество на живота е много ниско?
12:08 28.12.2025
12 Ниско ниво си
До коментар #6 от "в този сайт":Ти от личен опит ли знаеш, че е педофил или така ти пише на лиШчето за центовете дето ще получиш?
12:12 28.12.2025
13 Ляв+
Коментиран от #14
12:16 28.12.2025
14 Пазарен социализъм....
До коментар #13 от "Ляв+":И социалистическа демокрация е като дървено желязо.Ама чугунената глава как да го проумее това?
12:53 28.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Неподписан
13:04 28.12.2025
17 И Киев е Руски
До коментар #9 от "Ушанка":Жена .и иска друго дали нАд.а
13:12 28.12.2025
18 Коментарите са излишни
13:12 28.12.2025