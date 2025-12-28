Новини
Ким Чен-ун участва в церемония по случай годишнината от Конституцията на Северна Корея

28 Декември, 2025 11:45 684 18

  • ким чен-ун-
  • церемония-
  • конституция-
  • северна корея

Севернокорейският лидер призова за патриотизъм и отдаденост на развитието на социализма

Ким Чен-ун участва в церемония по случай годишнината от Конституцията на Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е присъствал на тържествена церемония по повод годишнината от приемането на социалистическата Конституция на страната, обнародвана преди повече от половин век, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, предава БТА.

Според информация на севернокорейската държавна агенция КЦТА, вчера в официалната сграда „Мансуде“ в Пхенян се е състояла церемония по издигане на националния флаг и полагане на клетва по случай Деня на конституцията. В събитието е участвал и Ким Чен-ун. Основният закон на страната е приет през 1972 г.

По време на церемонията севернокорейският лидер е произнесъл тържествена клетва, след което присъстващите са заявили готовност да се „посветят на каузата“, оставайки верни на усилията за благоденствието на народа и развитието на държавата, посочва КЦТА.

Ким Чен-ун е отличил и личности, допринесли за развитието на страната в различни сфери. По думите му, благодарение на техния принос настоящата година ще остане в историята като „период на голям поврат“, който ще бъде особено значим за развитието на Северна Корея.

„Държавата напредва, а нашата кауза се развива динамично без застой, благодарение на известните и безименни патриоти, които с искрен и всеотдаен труд изпълняват задълженията си“, е заявил севернокорейският лидер.

Той е подчертал, че правителството разчита изцяло на патриотичния ентусиазъм на народа в борбата за цялостното развитие на социализма и е изразил надежда, че отличените ще продължат „достойно да изпълняват ролята си като глас и ориентир на времето“.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
