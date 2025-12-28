Мими Иванова празнува рожден ден

Днес - на 28 декември една от големите певици на българската естрада – Мими Иванова – навършва 79 години. Многобройни награди, обичта на публиката и десетилетия професионализъм изграждат нейния неповторим статус в българската музика.

Още от малка Мими Иванова показва силен интерес към музиката - от ранна детска възраст тя се учи да пее и да свири на акордеон. През 1966 г. завършва средно музикално училище в Пловдив, специалност пеене. Първото ѝ появяване на сцена като професионална певица е именно тогава. Славата я настига бързо и започва да работи с най-големите имена на българската музика.

През 1969 г. се дипломира в полувисшия Естраден отдел на Музикалната академия в класа на Ирина Чмихова. Още в студентските години постъпва като солистка на оркестър „София“, ръководен от Николай Куюмджиев, където нейни колеги са Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов и др. През периода 1971 – 1973 г. активно работи с биг бенда на Българското радио с диригент Вили Казасян.

Сред музикантите, белязали кариерата ѝ и личния ѝ живот, е и Развигор Попов, с когото Мими създава музикален дует, а по-късно и успешно семейство. Творческото им партньорство става емблематично за българската естрада – двамата създават хитове, които и до днес звучат с непреходна стойност.

Най-големите хитове: глас, който остава в сърцата

Трудно е да изброим всичките ѝ песни, оставили устойчив отпечатък в историята на българската поп и естрадна сцена. През годините Мими Иванова изпява поредица от хитове, сред които:

„Хей, приятелю“ – динамично и жизнерадостно парче, което много почитатели свързват с нейния енергичен дух.

– динамично и жизнерадостно парче, което много почитатели свързват с нейния енергичен дух. „Щастие с прах“ – топла балада, изпята с неподражаема емоция и особена нежност.

– топла балада, изпята с неподражаема емоция и особена нежност. „Не ме оставяй“ – песен, в която лириката и красивите вокали на Мими докосват душата на слушателя.

– песен, в която лириката и красивите вокали на Мими докосват душата на слушателя. „Горе на върха“ – символ на мотивацията и силния дух, които певицата носи.

Освен с индивидуални проекти, Мими Иванова става любима на публиката и чрез съвместни изпълнения със своя съпруг и колеги. Тя е носителка на куп награди, сред които „Мелодия на годината“, „Златният Орфей“, „Бургас, морето и неговите трудови хора“ и десетки отличия от международни конкурси и фестивали.

Извън музикалната си кариера, Мими Иванова се отличава и като загрижена обществена личност. Тя участва в благотворителни концерти и каузи, свързани с подкрепа на деца, с образователни инициативи и подпомага различни събития, насочени към съхранение и популяризиране на българската култура.