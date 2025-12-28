Новини
Мими Иванова празнува рожден ден

Мими Иванова празнува рожден ден

28 Декември, 2025 07:30

На днешния ден гласовитата певица навършва 79 години

Мими Иванова празнува рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева

Днес - на 28 декември една от големите певици на българската естрада – Мими Иванова – навършва 79 години. Многобройни награди, обичта на публиката и десетилетия професионализъм изграждат нейния неповторим статус в българската музика.

Още от малка Мими Иванова показва силен интерес към музиката - от ранна детска възраст тя се учи да пее и да свири на акордеон. През 1966 г. завършва средно музикално училище в Пловдив, специалност пеене. Първото ѝ появяване на сцена като професионална певица е именно тогава. Славата я настига бързо и започва да работи с най-големите имена на българската музика.

През 1969 г. се дипломира в полувисшия Естраден отдел на Музикалната академия в класа на Ирина Чмихова. Още в студентските години постъпва като солистка на оркестър „София“, ръководен от Николай Куюмджиев, където нейни колеги са Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов и др. През периода 1971 – 1973 г. активно работи с биг бенда на Българското радио с диригент Вили Казасян.

Сред музикантите, белязали кариерата ѝ и личния ѝ живот, е и Развигор Попов, с когото Мими създава музикален дует, а по-късно и успешно семейство. Творческото им партньорство става емблематично за българската естрада – двамата създават хитове, които и до днес звучат с непреходна стойност.

Най-големите хитове: глас, който остава в сърцата

Трудно е да изброим всичките ѝ песни, оставили устойчив отпечатък в историята на българската поп и естрадна сцена. През годините Мими Иванова изпява поредица от хитове, сред които:

  • „Хей, приятелю“ – динамично и жизнерадостно парче, което много почитатели свързват с нейния енергичен дух.
  • „Щастие с прах“ – топла балада, изпята с неподражаема емоция и особена нежност.
  • „Не ме оставяй“ – песен, в която лириката и красивите вокали на Мими докосват душата на слушателя.
  • „Горе на върха“ – символ на мотивацията и силния дух, които певицата носи.

Освен с индивидуални проекти, Мими Иванова става любима на публиката и чрез съвместни изпълнения със своя съпруг и колеги. Тя е носителка на куп награди, сред които „Мелодия на годината“, „Златният Орфей“, „Бургас, морето и неговите трудови хора“ и десетки отличия от международни конкурси и фестивали.

Извън музикалната си кариера, Мими Иванова се отличава и като загрижена обществена личност. Тя участва в благотворителни концерти и каузи, свързани с подкрепа на деца, с образователни инициативи и подпомага различни събития, насочени към съхранение и популяризиране на българската култура.


  • 1 Почитател

    22 0 Отговор
    Честит рожден ден, Мими! Най-добри пожелания!

    09:51 28.12.2024

  • 2 бай Кольо

    19 0 Отговор
    Да е жива и здрава!

    09:55 28.12.2024

  • 3 Пак ще се Разчита На

    18 1 Отговор
    Пак ще се Разчита На Старата Школа !

    Дали защото Ценностите Останаха Там ?

    09:56 28.12.2024

  • 4 Честит Рожден Ден, Мила Мими!

    8 4 Отговор
    Да напишем песента
    с нотите "Всички обичат Мими"
    запленени от тази мелодия
    да изградим със смисъл
    живота си с любовта!

    09:57 28.12.2024

  • 6 Перо

    9 8 Отговор
    Само в БГ някои си вярват, че времето е отдавна спряло за тях!

    10:14 28.12.2024

  • 7 Фестивалът Бургас и батките с анцузи

    9 1 Отговор
    А песента за козата, защо не е спомената като голям хит?

    11:27 28.12.2024

  • 19 Син на Слънцето

    14 1 Отговор
    За мен (((СЛЪНЦЕТО))) най - прекрасната песен изпята от Мими Иванова е "Майчице Свята"! Тая песен се влива в нашите Български Души като ново Прераждане на Душата!

    12:30 28.12.2024

  • 20 Син на Слънцето

    6 1 Отговор
    Друга песен в душата на (((СЛЪНЦЕТО))) пята от Лили Иванова е "Зелената стара чешма" - спомени за млади Българи как са ставали "Български Юнаци" за да правят РОД за да има Велик Български Народ!

    Коментиран от #21

    12:50 28.12.2024

  • 21 999

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Син на Слънцето":

    Мими!!!Чешмата е на Мими!

    13:15 28.12.2024

  • 22 Констатираща

    9 0 Отговор
    🎂ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ЛЮБИМАТА НИ ИЗПЪЛНИТЕЛКА МИМИ ИВАНОВА!💐
    С нейните песни са израснали много поколения, тя е славила България по света!
    Пожелавам й вечно здраве, много щастие и сбъднати мечти и нека нейният кристален глас, продължава да радва почитателите си в България и по света още много, много дълги години!🍀🌹🌿💖💖💖

    14:01 28.12.2024

  • 23 СПРАВЕДЛИВ

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Малка и много посредстврна":

    От коментарите става ясно с какви хора е наситено обществото ни. Омразата, завистта и злобата нямат край и това е отчайващо! Нищо хубаво не можем да чуем за някой от известните ни личности, които са ни радвали десетилетия и са славили страната ни по света. Това е просто отвратително!
    Мими Иванова в една прекрасна певица, доказала се през годините. Нейният звънлив и кристален глас трудно може да се срещне някъде. Това, че не е надменна и взискателна като някои прочути нейни колежки, които не се отличават с особен глас, тембър и интерпретация, но подбират композиторите и песните си, не означава, че не ги превъзхожда освен с гласа си, но и с отношението си към колегите и постиженията си в семейството и музикалното поприще, което никак не е лесно да се съчетава успешно и е доказано сред колегите й. Малко са тези, които успяват навсякъде.
    ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!💐
    Да е винаги здрава, щастлива и да продължава в същия дух да ни радва с песните си!🌹
    МНОГО УСПЕХИ И ЗАНАПРЕД!🍀❤️
    Нека злобата, политическата поляризация и агресия не се намесват в изкуството и не се опитват да го обезличат и унищожат!

    14:25 28.12.2024

  • 24 Констатираща

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Комунистически":

    Как не се засрамвате да намесвате политиката в изкуството?! Като всичко Ви напомня за някои времена и събития, не е почтено да го използвате, за да обиждате хората, които имат рожден ден и са дали своя голям принос за славата на България.
    Едва ли можете да се похвалите с подобни постижения и ако беше така, едва ли щяхте да правите подобни коментари като "Лисицата и гроздето". Толкова като ви пречи всичко, търсете си място извън пределите на България и не обиждайте нейните задлужили граждани! Може би там ще намерите своето място в някой кашон по улиците, както се случва често. Може би някоя самозвана фолк певица с изкуствени части и пресипнал глас, ще Ви задоволи музикалните и политически потребности, без да искам да обиждам всички от гилдията, защото и сред тях има много заслужили почитание!

    14:41 28.12.2024

  • 25 Делон

    5 0 Отговор
    Истинска пеавица.И ,не си крие годините,като певачката от кафе-шантаните-Лили Иванова-родена на 26.04.1934 г.-на 90 години е тази шаврания-едно дете не отгледа от егоизъм.

    16:58 28.12.2024

  • 26 филип

    5 0 Отговор
    Честит Роажден Ден! Мими! Да си жива и здрава.Искаме още песни...

    17:00 28.12.2024

  • 27 филип

    3 0 Отговор
    Честит Рожден Ден !Мими! Да си жива и здрава!!!Искаме още песни...

    17:02 28.12.2024

  • 28 1488

    1 0 Отговор
    мимито що сама си пише коментари като последноя е от 17 ч днес ???

    07:36 28.12.2025