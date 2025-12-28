Мими Иванова празнува рожден ден

Днес - на 28 декември една от големите певици на българската естрада – Мими Иванова – навършва 79 години. Многобройни награди, обичта на публиката и десетилетия професионализъм изграждат нейния неповторим статус в българската музика.
Още от малка Мими Иванова показва силен интерес към музиката - от ранна детска възраст тя се учи да пее и да свири на акордеон. През 1966 г. завършва средно музикално училище в Пловдив, специалност пеене. Първото ѝ появяване на сцена като професионална певица е именно тогава. Славата я настига бързо и започва да работи с най-големите имена на българската музика.
През 1969 г. се дипломира в полувисшия Естраден отдел на Музикалната академия в класа на Ирина Чмихова. Още в студентските години постъпва като солистка на оркестър „София“, ръководен от Николай Куюмджиев, където нейни колеги са Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов и др. През периода 1971 – 1973 г. активно работи с биг бенда на Българското радио с диригент Вили Казасян.
Сред музикантите, белязали кариерата ѝ и личния ѝ живот, е и Развигор Попов, с когото Мими създава музикален дует, а по-късно и успешно семейство. Творческото им партньорство става емблематично за българската естрада – двамата създават хитове, които и до днес звучат с непреходна стойност.
Най-големите хитове: глас, който остава в сърцата
Трудно е да изброим всичките ѝ песни, оставили устойчив отпечатък в историята на българската поп и естрадна сцена. През годините Мими Иванова изпява поредица от хитове, сред които:
- „Хей, приятелю“ – динамично и жизнерадостно парче, което много почитатели свързват с нейния енергичен дух.
- „Щастие с прах“ – топла балада, изпята с неподражаема емоция и особена нежност.
- „Не ме оставяй“ – песен, в която лириката и красивите вокали на Мими докосват душата на слушателя.
- „Горе на върха“ – символ на мотивацията и силния дух, които певицата носи.
Освен с индивидуални проекти, Мими Иванова става любима на публиката и чрез съвместни изпълнения със своя съпруг и колеги. Тя е носителка на куп награди, сред които „Мелодия на годината“, „Златният Орфей“, „Бургас, морето и неговите трудови хора“ и десетки отличия от международни конкурси и фестивали.
Извън музикалната си кариера, Мими Иванова се отличава и като загрижена обществена личност. Тя участва в благотворителни концерти и каузи, свързани с подкрепа на деца, с образователни инициативи и подпомага различни събития, насочени към съхранение и популяризиране на българската култура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почитател
09:51 28.12.2024
2 бай Кольо
09:55 28.12.2024
3 Пак ще се Разчита На
Дали защото Ценностите Останаха Там ?
09:56 28.12.2024
4 Честит Рожден Ден, Мила Мими!
с нотите "Всички обичат Мими"
запленени от тази мелодия
да изградим със смисъл
живота си с любовта!
09:57 28.12.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Перо
10:14 28.12.2024
7 Фестивалът Бургас и батките с анцузи
11:27 28.12.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Син на Слънцето
12:30 28.12.2024
20 Син на Слънцето
Коментиран от #21
12:50 28.12.2024
21 999
До коментар #20 от "Син на Слънцето":Мими!!!Чешмата е на Мими!
13:15 28.12.2024
22 Констатираща
С нейните песни са израснали много поколения, тя е славила България по света!
Пожелавам й вечно здраве, много щастие и сбъднати мечти и нека нейният кристален глас, продължава да радва почитателите си в България и по света още много, много дълги години!🍀🌹🌿💖💖💖
14:01 28.12.2024
23 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #14 от "Малка и много посредстврна":От коментарите става ясно с какви хора е наситено обществото ни. Омразата, завистта и злобата нямат край и това е отчайващо! Нищо хубаво не можем да чуем за някой от известните ни личности, които са ни радвали десетилетия и са славили страната ни по света. Това е просто отвратително!
Мими Иванова в една прекрасна певица, доказала се през годините. Нейният звънлив и кристален глас трудно може да се срещне някъде. Това, че не е надменна и взискателна като някои прочути нейни колежки, които не се отличават с особен глас, тембър и интерпретация, но подбират композиторите и песните си, не означава, че не ги превъзхожда освен с гласа си, но и с отношението си към колегите и постиженията си в семейството и музикалното поприще, което никак не е лесно да се съчетава успешно и е доказано сред колегите й. Малко са тези, които успяват навсякъде.
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!💐
Да е винаги здрава, щастлива и да продължава в същия дух да ни радва с песните си!🌹
МНОГО УСПЕХИ И ЗАНАПРЕД!🍀❤️
Нека злобата, политическата поляризация и агресия не се намесват в изкуството и не се опитват да го обезличат и унищожат!
14:25 28.12.2024
24 Констатираща
До коментар #15 от "Комунистически":Как не се засрамвате да намесвате политиката в изкуството?! Като всичко Ви напомня за някои времена и събития, не е почтено да го използвате, за да обиждате хората, които имат рожден ден и са дали своя голям принос за славата на България.
Едва ли можете да се похвалите с подобни постижения и ако беше така, едва ли щяхте да правите подобни коментари като "Лисицата и гроздето". Толкова като ви пречи всичко, търсете си място извън пределите на България и не обиждайте нейните задлужили граждани! Може би там ще намерите своето място в някой кашон по улиците, както се случва често. Може би някоя самозвана фолк певица с изкуствени части и пресипнал глас, ще Ви задоволи музикалните и политически потребности, без да искам да обиждам всички от гилдията, защото и сред тях има много заслужили почитание!
14:41 28.12.2024
25 Делон
16:58 28.12.2024
26 филип
17:00 28.12.2024
27 филип
17:02 28.12.2024
28 1488
07:36 28.12.2025