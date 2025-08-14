Антония Петрова издаде пола на бебето? (СНИМКА)

Само преди близо седмица Aнтония Петрова съобщи, че очаква третото си дете чрез публикация в профила си в Инстаграм. На снимките Мис България 2009 и Мисис Русия 2012 позира с видимо закръглено коремче със съпруга си бизнесмена Ивайло Батинков и двете им деца - Благовест и Ивайло. Към щастливата семейна фотосесия тя остави и емоционално послание относно новия член на семейството:

„Пет чифта обувки. Пет места на масата. Пет души, които се обичат безкрайно. Звучи като магия, но е просто - семейството ни е на път да станем петима. Най-хубавите изненади не се крият, а просто растат пред очите ти. Момчетата вече говорят за бебето всеки ден. А ние с Ивайло само кимаме и знаем, че точно така изглежда щастието", написа тя към снимките.

И макар че Антония да заяви, че няма намерение да споделя пола на бебето на този етап, много от последователите ѝ предполагат, че в къщата си семейството ще приветства момиченце, което да завърши картинката и да направи мъжката майка даже още по-щастлива. Наблюдателни фенове на юристката смятат, че улика за това може да се намери на една от скорошните семейни снимки на Батинкови. На кадрите лицата на момчетата, които те крият упорито, са скрити с розови сърчица, а това накара мнозина да смятат, че това е заради очакването на момиченце.

Дали това предположение е вярно, Антония Батинкова не е коментирала, но съвсем скоро ще стане ясно и тя със сигурност ще се похвали.