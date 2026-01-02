Натали Трифонова показа как прекарва 1 януари в леглото (СНИМКИ)

Натали Трифонова започна новата година от леглото с най-приятната компания. Синоптичката на bTV не се сдържа да покаже на всички в социалната мрежа как прекарва първия ден от годината.
"Моят първи януари", написа дългокраката блондинка, докато до нея лежи синът ѝ. Към кадъра веднага заваляха пожелания за новата година, сърчица, любвеобилни коментари и такива гласящи, че също посрещат новата година с бебе.
Припомняме, че блондинката роди първородния си син Арън през септември миналата година и не ѝ трябваше много време, за да се върне в добре познатата форма.
1 Освалдо Риос
С moonbump и баба знае.
15:00 02.01.2026
2 Ура,,Ура
Коментиран от #4
15:01 02.01.2026
3 Това андроид ли е?
15:02 02.01.2026
4 Натали
До коментар #2 от "Ура,,Ура":И аз така.
15:03 02.01.2026
5 Рахман
Поредния без нормално семейство.
15:06 02.01.2026
6 Финансист
Коментиран от #15
15:14 02.01.2026
7 Мастурбацион точка ком
Крачолите ми се протриха от местене!
15:14 02.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Старата кифла се снима за да види тикват
15:26 02.01.2026
10 Бай Хой
15:26 02.01.2026
11 ОЩЕ ОТ ПЪРВИИИИЯЯЯ ДЕН НЯМА
15:34 02.01.2026
12 зайко байко
15:52 02.01.2026
13 СТИГА БЕ
15:55 02.01.2026
14 Тъно
15:58 02.01.2026
15 Някой си
До коментар #6 от "Финансист":Кое по-точно е с 20-30 процента нагоре?
15:58 02.01.2026
16 Еколог
16:10 02.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.