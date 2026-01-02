Новини
Натали Трифонова показа как прекарва 1 януари в леглото (СНИМКИ)

2 Януари, 2026 14:58 1 968 18

  • натали трифонова-
  • 1 януари-
  • нова година-
  • бебе-
  • арън-
  • синоптичката-
  • блондинка

Компания сред завивките ѝ прави бебето ѝ Арън

Натали Трифонова показа как прекарва 1 януари в леглото (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова започна новата година от леглото с най-приятната компания. Синоптичката на bTV не се сдържа да покаже на всички в социалната мрежа как прекарва първия ден от годината.

"Моят първи януари", написа дългокраката блондинка, докато до нея лежи синът ѝ. Към кадъра веднага заваляха пожелания за новата година, сърчица, любвеобилни коментари и такива гласящи, че също посрещат новата година с бебе.

Припомняме, че блондинката роди първородния си син Арън през септември миналата година и не ѝ трябваше много време, за да се върне в добре познатата форма.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    9 0 Отговор
    "Припомняме, че блондинката роди първородния си син Арън през септември миналата година и не ѝ трябваше много време, за да се върне в добре познатата форма."

    С moonbump и баба знае.

    15:00 02.01.2026

  • 2 Ура,,Ура

    26 0 Отговор
    Ей сега ще го преметна в другия крачол.

    Коментиран от #4

    15:01 02.01.2026

  • 3 Това андроид ли е?

    20 1 Отговор
    Снимката е пълен потрес.

    15:02 02.01.2026

  • 4 Натали

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ура,,Ура":

    И аз така.

    15:03 02.01.2026

  • 5 Рахман

    21 0 Отговор
    Арън е идеално има за куче.
    Поредния без нормално семейство.

    15:06 02.01.2026

  • 6 Финансист

    6 6 Отговор
    Искахте евро на ви евро всичко с 20 30 процента поскъпване само за 24 часа

    Коментиран от #15

    15:14 02.01.2026

  • 7 Мастурбацион точка ком

    4 0 Отговор
    ЛТД корпорейшън.
    Крачолите ми се протриха от местене!

    15:14 02.01.2026

  • 9 Старата кифла се снима за да види тикват

    10 3 Отговор
    Тиквата наследника си!

    15:26 02.01.2026

  • 10 Бай Хой

    9 1 Отговор
    "Синоптичката" да си снима .ИЧКАТА до Трън...

    15:26 02.01.2026

  • 11 ОЩЕ ОТ ПЪРВИИИИЯЯЯ ДЕН НЯМА

    15 0 Отговор
    ОТТЪРВАНЕ ОТ ТИЯАААА....

    15:34 02.01.2026

  • 12 зайко байко

    0 4 Отговор
    Който и каквото да се опитва да се изцепва от завист или злоба, това си е доказателство за уникалността на българката - Бългериан барби гърл. Нека да има повече като нея.

    15:52 02.01.2026

  • 13 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    Бяхме се затъжили за нея... но фактите бдят

    15:55 02.01.2026

  • 14 Тъно

    4 0 Отговор
    Започва се пак с тази обратна захапка с конската глава и кокалестото кобилско тяло.

    15:58 02.01.2026

  • 15 Някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Финансист":

    Кое по-точно е с 20-30 процента нагоре?

    15:58 02.01.2026

  • 16 Еколог

    6 0 Отговор
    Дреме ли му на някой за тая зъбата чапла?!

    16:10 02.01.2026

