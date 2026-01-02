Антония Петрова-Батинкова показа топ форма след третото раждане (ВИДЕО)

Антония Петрова-Батинкова роди броени дни преди Коледа, но малко след Нова година вече може да се похвали с почти същата форма, с която впечатляваше последователите си и след първите си две раждания.

В профила си в социалната мрежа тя не само сподели как се чувства след раждането на третото си дете, но и показа нагледно. А както могат да видят и последователите ѝ - тя е в перфектна форма.

"Не е магия", категорична е Антония. Тя споделя, че добрата форма след раждане е резултат от комбинация от естествено раждане, кърмене и строга лична дисциплина. Генетиката има роля, но според нея тя е едва около 20% – останалото е съзнателен избор и отношение към собственото тяло.

"Включвам се малко след раждането ми с ъпдейт за тялото ми. Не е магия, а комбинация от фактори - естествено раждане, кърмене и дисциплина. Да, има и ген – около 20%, но останалото е избор и отношение към себе си. Формата не се "връща" сама, тя се поддържа с уважение към тялото", пише Антония. Вижте я и се убедете сами.