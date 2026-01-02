Антония Петрова-Батинкова показа топ форма след третото раждане (ВИДЕО)

Антония Петрова-Батинкова роди броени дни преди Коледа, но малко след Нова година вече може да се похвали с почти същата форма, с която впечатляваше последователите си и след първите си две раждания.
В профила си в социалната мрежа тя не само сподели как се чувства след раждането на третото си дете, но и показа нагледно. А както могат да видят и последователите ѝ - тя е в перфектна форма.
"Не е магия", категорична е Антония. Тя споделя, че добрата форма след раждане е резултат от комбинация от естествено раждане, кърмене и строга лична дисциплина. Генетиката има роля, но според нея тя е едва около 20% – останалото е съзнателен избор и отношение към собственото тяло.
"Включвам се малко след раждането ми с ъпдейт за тялото ми. Не е магия, а комбинация от фактори - естествено раждане, кърмене и дисциплина. Да, има и ген – около 20%, но останалото е избор и отношение към себе си. Формата не се "връща" сама, тя се поддържа с уважение към тялото", пише Антония. Вижте я и се убедете сами.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 детектор
14:22 02.01.2026
2 честен ционист
14:27 02.01.2026
4 ЛЕЛЯ
Коментиран от #6, #9
14:37 02.01.2026
5 Сигурно
14:37 02.01.2026
6 Пласти фантастик
До коментар #4 от "ЛЕЛЯ":С операция е, така са всички. Едновременно правят и пластика забприбиране на корема, за да се снима веднага след
Коментиран от #7
14:39 02.01.2026
7 ха ха
До коментар #6 от "Пласти фантастик":Коментаторите в този сайт винаги сте били много зле. Една психоложка каза, че напоследък им ги носели направо от родилния дом. Като коледен подарък.
14:48 02.01.2026
9 Освалдо Риос
До коментар #4 от "ЛЕЛЯ":Лелче, ти за moonbump не си ли чувала?
14:56 02.01.2026
10 КракадилаГена
14:58 02.01.2026
11 Нов патент
15:00 02.01.2026