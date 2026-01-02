Новини
Антония Петрова-Батинкова показа топ форма след третото раждане (ВИДЕО)

2 Януари, 2026 14:18 728 11

Мис България роди третото си дете в дните преди Коледа

Антония Петрова-Батинкова показа топ форма след третото раждане (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Антония Петрова-Батинкова роди броени дни преди Коледа, но малко след Нова година вече може да се похвали с почти същата форма, с която впечатляваше последователите си и след първите си две раждания.

В профила си в социалната мрежа тя не само сподели как се чувства след раждането на третото си дете, но и показа нагледно. А както могат да видят и последователите ѝ - тя е в перфектна форма.

"Не е магия", категорична е Антония. Тя споделя, че добрата форма след раждане е резултат от комбинация от естествено раждане, кърмене и строга лична дисциплина. Генетиката има роля, но според нея тя е едва около 20% – останалото е съзнателен избор и отношение към собственото тяло.

"Включвам се малко след раждането ми с ъпдейт за тялото ми. Не е магия, а комбинация от фактори - естествено раждане, кърмене и дисциплина. Да, има и ген – около 20%, но останалото е избор и отношение към себе си. Формата не се "връща" сама, тя се поддържа с уважение към тялото", пише Антония. Вижте я и се убедете сами.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 детектор

    6 0 Отговор
    вЕрваме и 😄😄😄

    14:22 02.01.2026

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Комунистите са генетично увредени. Имат по допълнителна Y-хромозома.

    14:27 02.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЛЕЛЯ

    5 1 Отговор
    Покажи снимка в профил, а не отпред от разстояние и мъглива!! Няма начин да нямаш корем , за 10 дена на никоя родилка не се е прибрал...имам 2 естествени раждания и знам , както има и някое килце за сваляне, но трябва време...виж след месец, два може да ни покажеш топ форма, но не сега !!

    Коментиран от #6, #9

    14:37 02.01.2026

  • 5 Сигурно

    3 1 Отговор
    А всъщност е две операции в едно, освен секцио и прибиране на корема, специални за мис ки

    14:37 02.01.2026

  • 6 Пласти фантастик

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕЛЯ":

    С операция е, така са всички. Едновременно правят и пластика забприбиране на корема, за да се снима веднага след

    Коментиран от #7

    14:39 02.01.2026

  • 7 ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пласти фантастик":

    Коментаторите в този сайт винаги сте били много зле. Една психоложка каза, че напоследък им ги носели направо от родилния дом. Като коледен подарък.

    14:48 02.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Освалдо Риос

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕЛЯ":

    Лелче, ти за moonbump не си ли чувала?

    14:56 02.01.2026

  • 10 КракадилаГена

    2 0 Отговор
    ТоцаКракадила

    14:58 02.01.2026

  • 11 Нов патент

    1 0 Отговор
    Кой построи тази статуя?

    15:00 02.01.2026