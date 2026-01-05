Новини
Дъщерята на Гала - Мари разкри пола на второто бебе

5 Януари, 2026 13:31 663 6

Едва преди няколко дни Мари Константин разкри, че чака второ дете

Дъщерята на Гала - Мари разкри пола на второто бебе - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Гала – Мари Константин, умили последователите си на прага на новата година с щастлива и много лична новина. Само дни след като разкри, че е бременна за втори път, Мари реши да сподели още един вълнуващ момент от семейното си щастие – пола на бебето.

В стори в Инстаграм младата майка публикува мил кадър, изпълнен с топлина и емоция. На него се виждат Гала и съпругът ѝ Стефан Николов, които заедно режат торта – жест, превърнал се в модерен и символичен начин за разкриване на пола на бебето. Явно това се е състояло единствено сред най-близките хора и семейството на двойката Мари и Константин - сина на Джуджи.

Към снимката Мари написа с усмивка: „Май забравих онзи ден да ви споделя, че чакам още едно момиченце.“ Така тя потвърди, че семейството се готви да посрещне втора дъщеря, а Гала ще стане баба на още една внучка.

Новината предизвика истински фурор в социалните мрежи. Под сторито заваляха поздравления, сърца и мили пожелания. Феновете на Гала не скриха радостта си и коментираха колко щастлива и сияйна изглежда цялото семейство. Според близки до Мари, тя се чувства спокойна и щастлива, а бременността ѝ протича нормално.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Общите комунистки раждат само момичета по правило.

    13:32 05.01.2026

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Ах , ах...... овчицата копира мама ! Сянка.....

    13:35 05.01.2026

  • 3 Умирам от смях

    2 0 Отговор
    А може ли да покаже от къде ще излезе бебето?

    13:36 05.01.2026

  • 4 Бат Венце Сикаджията

    6 0 Отговор
    Кой го интересуват тези простотии?

    13:36 05.01.2026

  • 5 Гретиния

    2 0 Отговор
    Пълен провал! Гледаш, и не ти се ще една шикирия да си удариш...

    13:46 05.01.2026

  • 6 И полата

    2 0 Отговор
    да си разкрие ми дреме на .....

    13:51 05.01.2026