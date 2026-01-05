Дъщерята на Гала - Мари разкри пола на второто бебе

Дъщерята на Гала – Мари Константин, умили последователите си на прага на новата година с щастлива и много лична новина. Само дни след като разкри, че е бременна за втори път, Мари реши да сподели още един вълнуващ момент от семейното си щастие – пола на бебето.

В стори в Инстаграм младата майка публикува мил кадър, изпълнен с топлина и емоция. На него се виждат Гала и съпругът ѝ Стефан Николов, които заедно режат торта – жест, превърнал се в модерен и символичен начин за разкриване на пола на бебето. Явно това се е състояло единствено сред най-близките хора и семейството на двойката Мари и Константин - сина на Джуджи.

Към снимката Мари написа с усмивка: „Май забравих онзи ден да ви споделя, че чакам още едно момиченце.“ Така тя потвърди, че семейството се готви да посрещне втора дъщеря, а Гала ще стане баба на още една внучка.

Новината предизвика истински фурор в социалните мрежи. Под сторито заваляха поздравления, сърца и мили пожелания. Феновете на Гала не скриха радостта си и коментираха колко щастлива и сияйна изглежда цялото семейство. Според близки до Мари, тя се чувства спокойна и щастлива, а бременността ѝ протича нормално.