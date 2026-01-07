Мис Тигрова тихомълком роди първото си дете (СНИМКА)

На 1 януари 2026 г. в 06,59 ч. частна столична болница посрещна първото си бебе за новата година и то се оказа на добре позната на мрежата фигура. Еротичната танцьорка и популярна инфлуенсърка Мая Салмова, по-добре позната с прякора Мис Тигрова, стана горда майка на момче, което е кръстила Боян, става ясно от публикацията на болницата.
Бебето е с прекрасни мерки – тежи 3240 грама и е с ръст от 51 см, като здравето на майката и детето е в отлично състояние. На кадъра от клиниката Мис Тигрова изглежда щастлива, докато носи бебето, докато ги изписват.
Любопитното е, че след като снимката предизвика фурор в социалната мрежа, тя беше премахната, а коментарите относно звездното бебе - десетки на брой - напълно изтрити. В мрежата обаче нищо не е завинаги изтрито.
Мая Салмова се покри от медиите и спря с голотиите преди няколко години. Последно имаше страстна връзка с Цецо Боклука, пише Телеграф. "Дали бебето е от него?" - това се питат в социалните мрежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Д-р. Хаос
12:35 07.01.2026
2 Спиро
Коментиран от #5
12:35 07.01.2026
3 хихи
изкуствено осеменяване...
12:37 07.01.2026
4 Езвенете
12:38 07.01.2026
5 хихи
До коментар #2 от "Спиро":Бебето е на Баща му Боян..
Цецо само е статист...
12:39 07.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тик- Ток
12:42 07.01.2026
8 Кой ???????
12:53 07.01.2026
9 Какви
Коментиран от #16
12:55 07.01.2026
10 Ха,Ха,Ха
12:55 07.01.2026
11 Бебето
12:59 07.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мис Тигрова
13:05 07.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Циганина Кондьо
13:08 07.01.2026
16 Гост
До коментар #9 от "Какви":Кръвна рода / команчи/
13:23 07.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цецо боклука е бащата
13:34 07.01.2026
19 Мая Салмова (Мис тигрова)
Еротичната танцьорка с афинитет към изяви в социалните мрежи се оказа истински воайор, научи наш репортер .
Мис Тигрова, чието истинско име е Мая работи в известен столичен стриптийз бар. Преди време се запознава с Цецо, който започва да я посещава в дома й.
Наши източници разкриха, че той е семеен и до преди да срещне Тигрова бил много порядъчен мъж.
След това започнало падението, Цецо се напивал до безпаметност, тогава (обикновено в ранни зори), отивал в жилището на Мая.
Тя системно заснемала с телефона си срещите им, за което Цецо въобще не предполагал.
13:37 07.01.2026