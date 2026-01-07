Мис Тигрова тихомълком роди първото си дете (СНИМКА)

На 1 януари 2026 г. в 06,59 ч. частна столична болница посрещна първото си бебе за новата година и то се оказа на добре позната на мрежата фигура. Еротичната танцьорка и популярна инфлуенсърка Мая Салмова, по-добре позната с прякора Мис Тигрова, стана горда майка на момче, което е кръстила Боян, става ясно от публикацията на болницата.

Бебето е с прекрасни мерки – тежи 3240 грама и е с ръст от 51 см, като здравето на майката и детето е в отлично състояние. На кадъра от клиниката Мис Тигрова изглежда щастлива, докато носи бебето, докато ги изписват.

Любопитното е, че след като снимката предизвика фурор в социалната мрежа, тя беше премахната, а коментарите относно звездното бебе - десетки на брой - напълно изтрити. В мрежата обаче нищо не е завинаги изтрито.

Мая Салмова се покри от медиите и спря с голотиите преди няколко години. Последно имаше страстна връзка с Цецо Боклука, пише Телеграф. "Дали бебето е от него?" - това се питат в социалните мрежи.