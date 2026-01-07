Новини
Мис Тигрова тихомълком роди първото си дете (СНИМКА)

7 Януари, 2026 12:31

Родната инфлуенсърка се покри, но мрежата откри кадър от изписването ѝ от болницата

Мария Атанасова

На 1 януари 2026 г. в 06,59 ч. частна столична болница посрещна първото си бебе за новата година и то се оказа на добре позната на мрежата фигура. Еротичната танцьорка и популярна инфлуенсърка Мая Салмова, по-добре позната с прякора Мис Тигрова, стана горда майка на момче, което е кръстила Боян, става ясно от публикацията на болницата.

Бебето е с прекрасни мерки – тежи 3240 грама и е с ръст от 51 см, като здравето на майката и детето е в отлично състояние. На кадъра от клиниката Мис Тигрова изглежда щастлива, докато носи бебето, докато ги изписват.

Любопитното е, че след като снимката предизвика фурор в социалната мрежа, тя беше премахната, а коментарите относно звездното бебе - десетки на брой - напълно изтрити. В мрежата обаче нищо не е завинаги изтрито.

Мис Тигрова тихомълком роди първото си дете (СНИМКА)

Мая Салмова се покри от медиите и спря с голотиите преди няколко години. Последно имаше страстна връзка с Цецо Боклука, пише Телеграф. "Дали бебето е от него?" - това се питат в социалните мрежи.


  • 1 Д-р. Хаос

    10 0 Отговор
    Тихомълком едва ли е било! :))

    12:35 07.01.2026

  • 2 Спиро

    8 0 Отговор
    Фамилията на бащата ли ще вземе?

    Коментиран от #5

    12:35 07.01.2026

  • 3 хихи

    3 1 Отговор
    Че кой си го е прежалил?

    изкуствено осеменяване...

    12:37 07.01.2026

  • 4 Езвенете

    6 0 Отговор
    На това Мис, Зюмбюла ли йе оргиналну иметуту? Аз кат напъвал на него, ни фащало, а сичкиту вътре!

    12:38 07.01.2026

  • 5 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Спиро":

    Бебето е на Баща му Боян..
    Цецо само е статист...

    12:39 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тик- Ток

    3 1 Отговор
    Цецо Боклука е направил още един боклук

    12:42 07.01.2026

  • 8 Кой ???????

    0 0 Отговор
    И го е н@теглил.........

    12:53 07.01.2026

  • 9 Какви

    5 1 Отговор
    са тези мургавелки с кошницата ?

    Коментиран от #16

    12:55 07.01.2026

  • 10 Ха,Ха,Ха

    1 0 Отговор
    Тигрова акула ходи със боклука е няма що, представям си какви са и последователите и какво обсъждат във тия мрежи.

    12:55 07.01.2026

  • 11 Бебето

    3 0 Отговор
    в кошницата ли ще го разнасят ?

    12:59 07.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мис Тигрова

    2 0 Отговор
    ,Цецо Боклука?!Чавето как ще му е прякора,малкото боклуче, мистър тигър?!

    13:05 07.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Циганина Кондьо

    0 0 Отговор
    Тая беше една от многото.

    13:08 07.01.2026

  • 16 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какви":

    Кръвна рода / команчи/

    13:23 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цецо боклука е бащата

    1 0 Отговор
    Мая Тигрова ми е в приятели и преди Нова година го търсеше да покрие част от разходите...скрил се е и не вдигал телефона...

    13:34 07.01.2026

  • 19 Мая Салмова (Мис тигрова)

    1 0 Отговор
    Е обявила 1 сеанс безплатен секс на всеки който предостави информация за цецо боклука! Направил детето и се покрил при жена си-

    Еротичната танцьорка с афинитет към изяви в социалните мрежи се оказа истински воайор, научи наш репортер .

    Мис Тигрова, чието истинско име е Мая работи в известен столичен стриптийз бар. Преди време се запознава с Цецо, който започва да я посещава в дома й.

    Наши източници разкриха, че той е семеен и до преди да срещне Тигрова бил много порядъчен мъж.

    След това започнало падението, Цецо се напивал до безпаметност, тогава (обикновено в ранни зори), отивал в жилището на Мая.

    Тя системно заснемала с телефона си срещите им, за което Цецо въобще не предполагал.

    13:37 07.01.2026