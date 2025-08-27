Океанограф: 30-метрови вълни-убийци потапяли изчезналите кораби в Бермудския триъгълник

Всички изчезнали кораби в Бермудския триъгълник са поразени от вълни-убийци, достигащи 30 метра и способни да потопят кораби за няколко минути. Това заяви океанографът от Университета в Саутхемптън Саймън Боксал в ефира на телевизионния канал Channel 5, пише Daily Mail.
„На юг и север от него има бури, които се сливат. Ако се усилят от бури от Флорида, това може да доведе до образуването на потенциално смъртоносни вълни убийци“, каза той.
Според учения, издигайки се на височина до 30 метра, те са способни да потопят дори голям кораб за две до три минути.
„Колкото по-голям е корабът, толкова повече щети причинява вълната“, обясни Боксал.
Според него, една такава вълна може да бъде толкова мощна, че буквално да разкъса кораб наполовина, което може да обясни факта, че много моряци дори не са имали време да изпратят сигнал за бедствие.
Бермудският триъгълник е район в западната част на Атлантическия океан, между Флорида, Бермудските острови и Пуерто Рико. Смята се, че поради мистериозни аномалии самолети и кораби често изчезват там.
