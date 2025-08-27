Новини
Океанограф: 30-метрови вълни-убийци потапяли изчезналите кораби в Бермудския триъгълник

27 Август, 2025 06:44, обновена 27 Август, 2025 07:36 2 073 12

  • бермудски триъгълник-
  • кораби-
  • вълни

Те били способни да разцепят на две и пратят на дъното голям плавателен съд в рамките на 2-3 минути, смята Саймън Боксал

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички изчезнали кораби в Бермудския триъгълник са поразени от вълни-убийци, достигащи 30 метра и способни да потопят кораби за няколко минути. Това заяви океанографът от Университета в Саутхемптън Саймън Боксал в ефира на телевизионния канал Channel 5, пише Daily Mail.

„На юг и север от него има бури, които се сливат. Ако се усилят от бури от Флорида, това може да доведе до образуването на потенциално смъртоносни вълни убийци“, каза той.

Според учения, издигайки се на височина до 30 метра, те са способни да потопят дори голям кораб за две до три минути.

„Колкото по-голям е корабът, толкова повече щети причинява вълната“, обясни Боксал.

Според него, една такава вълна може да бъде толкова мощна, че буквално да разкъса кораб наполовина, което може да обясни факта, че много моряци дори не са имали време да изпратят сигнал за бедствие.

Бермудският триъгълник е район в западната част на Атлантическия океан, между Флорида, Бермудските острови и Пуерто Рико. Смята се, че поради мистериозни аномалии самолети и кораби често изчезват там.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    29 1 Отговор
    Сега да обясниш и изчезването на самолетите, само не ми казвай пак вълните били....

    Коментиран от #4

    06:55 27.08.2025

  • 2 хаберих

    18 1 Отговор
    - На театъра дължа най-хубавите вечери в живота си.
    - Често ли ходиш?
    - Аз не, но жена ми ходи!

    06:55 27.08.2025

  • 3 Титаник

    11 1 Отговор
    Може пък и да са айсберги убийци, или газови изригвания, рязко понижаващи плътността на водата. А може и Годзила да е.

    Коментиран от #12

    07:04 27.08.2025

  • 4 Карибски пирати

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    При силни бури с електромагнитни аномалии, дори аналоговите прибори на самолетите не работят правилно. Само компасът на Джак Спароу работи.

    07:08 27.08.2025

  • 5 Мнение

    9 2 Отговор
    Това не е обяснение. Има загадка от години. Там доказано си има аномалии. Има толкова много данни за тях от хора, които са ги преживяли. Още нещо интересно са пирамидите и пътят открити близо до северните брегове на Куба през 2004 г.

    07:11 27.08.2025

  • 6 Факт

    6 0 Отговор
    В Черно Море стават вълни 5-6 метра. При среща на два въздушни фронта.

    07:12 27.08.2025

  • 7 Хмм

    10 0 Отговор
    това са само предположения

    07:19 27.08.2025

  • 8 Механик

    10 0 Отговор
    А някакви доказателства предоставя ли тоя "британски учен" или трябва да му повярваме просто така??
    То и аз снощи на пейката пред блока викам на кибиците, че комшийката от другия блок е много лесна. Ама те не ми вярват и искат доказателства..

    07:28 27.08.2025

  • 9 Новак

    15 0 Отговор
    А корабите, които са намерени изоставени от екипажите?

    07:28 27.08.2025

  • 10 морския

    5 0 Отговор
    десетки пъти съм го преминавал. и в ясно време и при бурно море. всичко това е един мит.......

    07:39 27.08.2025

  • 11 Изкукуригал

    1 0 Отговор
    Да платите един круиз на баце и шиши за бермудите па дано ги погълне вълната ама на дали тия паразити са безсмъртни

    08:09 27.08.2025

  • 12 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Титаник":

    Годзила?А може ли да глътне Шиши на един път?И Боко,като бонус.Ако яде кисело- и Киселова.Ако яде лютиво- и Десито Атанасова.

    08:28 27.08.2025