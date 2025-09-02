Новини
23-годишен японец си хвана за гадже бабата на бивша съученичка

2 Септември, 2025 20:16 1 439 27

Семействата им подкрепят връзката им

23-годишен японец си хвана за гадже бабата на бивша съученичка - 1
Снимка: scmp.com
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

23-годишен японец разкри романтичната си връзка с бабата на своя бившата съученичка, пише South China Morning Post.

Младият мъж на име Кофу започнал афера с 83-годишната Айко на 14 февруари. Според него, той се влюбил в жената от пръв поглед, когато дошъл на гости на бившата си съученичка. Айко признала, че е изпитала симпатия към Кофу още същия ден. „Кофу има здрав апетит и е много нежен. Никога не съм срещала толкова жизнерадостен млад мъж. Бях привлечена от него“, каза тя.

Двойката се страхувала да признае чувствата си поради голямата разлика във възрастта. Всичко се променило по време на съвместното им пътуване до Дисниленд, което било организирано от внучката на Айко, същата бивша съученичка. Тогава Кофу разказал на жената за любовта си и скоро двамата започнали връзка.

Айко и Кофу сега живеят заедно. Те отбелязаха, че семействата им подкрепят връзката им. Както казва Айко, докато Кофу учи и ходи на стаж, тя го чака у дома и му готви. Обикновено прекарват вечерите заедно. Преди да си легне, Кофу мие зъбите на жената. Младият мъж подчерта, че най-щастливата част от деня му е сутринта, защото се събужда и вижда лицето на любимата си пред себе си.


  • 1 оня с коня

    24 1 Отговор
    той така направя и оня макарончо

    ама баба му го бие често

    то се оказа че френската баба била в миналото дядо ха ха ха

    Коментиран от #20

    20:18 02.09.2025

  • 2 Любов

    9 1 Отговор
    да има , не война !

    20:18 02.09.2025

  • 3 Бабата е вътре

    16 0 Отговор
    в нещата и ще го научи на всичко.
    Ще му прави такива врътки че няма да може да се спаси от нея.
    А тя ще се кефи защото вече почти нищо не усеща но е с млад пич.

    20:19 02.09.2025

  • 4 Браво

    7 2 Отговор
    на това момче...винаги ще го посрещнат, винаги ще го разберат, винаги ще му помогнат, винаги ще го нахранят, винаги ще го облекат.....и винаги ще му съдействат: виж тая как те гледа....Кво чакаш...?!

    Коментиран от #11

    20:20 02.09.2025

  • 5 Евалла на японеца

    10 1 Отговор
    След 5-6 години дъртата като ритне камбанта, ще му остави 2 ковчега пълни с пари.

    20:22 02.09.2025

  • 6 Стара

    10 1 Отговор
    риба-НЯМА. Справка: Франс-Макарон

    20:23 02.09.2025

  • 7 Цвете

    8 3 Отговор
    Извратена работа. Срамно, пошло и отвратително. Тая баба няма морал. До къде стигна младото поколение да се " Забавлява " с тъпа бабичка. 🤔🤭🫢

    20:27 02.09.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 1 Отговор
    23-годишен с 83-годишна - Гнусно и извратено...

    20:27 02.09.2025

  • 9 а сега де

    8 1 Отговор
    тоз да не види нещо от макарончо! поне е взел жена а не мъж…

    20:31 02.09.2025

  • 10 Алоуууу,

    9 0 Отговор
    Коментаторите, пак взехте да се правите на много остроумни. А замислихте ли де до къде го докарахме - 23 годишен с 82 годишна баба!!! Че това е пълна психария, бе тотално изтрещяване! Кокво ли са му направили връсничките му, кокво му е в главата, че да стигне до тука?!? И това не е изолиран случай!
    Да не говорим пък за “подкрепящите” семейства!

    Коментиран от #25

    20:32 02.09.2025

  • 11 Като те слушам

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    се чудя как съм я изпуснал.

    20:33 02.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Еманципат

    6 1 Отговор
    Няма само във Франция я!

    20:38 02.09.2025

  • 14 Умен

    3 0 Отговор
    Бабухата не може да дочака за ан-ала

    20:38 02.09.2025

  • 15 уникум

    9 0 Отговор
    Сега остана да забременее бабата !!

    20:39 02.09.2025

  • 16 Фахти

    4 2 Отговор
    Много обичате да рекламирате извратеняци, браво!

    Коментиран от #27

    20:42 02.09.2025

  • 17 99666

    7 1 Отговор
    И ВСЕ ПАК НАШ МАКАРОНЧО Е СВЕТОВЕН ШАМПИОН !

    20:47 02.09.2025

  • 18 ДрХанс

    5 0 Отговор
    Бабата има много опит с млади момчета

    20:51 02.09.2025

  • 19 Нека да пиша

    3 2 Отговор
    И,този е последовател на дружеството на геронтофилите със шеф Макрон...

    20:55 02.09.2025

  • 20 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Този ще е следващия президент на джапанките ,да му е жива и здрава бабата ,засега баба

    Коментиран от #22

    20:58 02.09.2025

  • 21 блях

    3 0 Отговор
    Па ние някакъв пич дето ходи с 10 години по-млада го изкарахме архи престъпник.
    Виж я похотливата бабичка как се възпозлва от психиатричен случай на едипов комплекс и латентен хомосексуализъм!

    20:58 02.09.2025

  • 22 да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Kaлпазанин":

    Джапанките ще загубят 50 000 000 население без ниаквка емиграция.
    С такива извратеняци нещата яма да се подобрят ни на йота. Най-много да се влошат.
    Сексуални връзки без идея за продължаване на потомството са безсмислени.
    Само стерилните ги изключвам от списъка. Те трябва да осиновяват.

    21:00 02.09.2025

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Браво!Поздравявам го с песента "Е...л Тодорчо баба си"💋🥳🤣👍

    21:02 02.09.2025

  • 24 Пръцко

    3 0 Отговор
    Ами щом са обичат младите - нека са земат! Извън майтапа - тва бие сички вицове за бабо@би, геронтофили и некрофили...

    21:02 02.09.2025

  • 25 много е просто

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Алоуууу,":

    Комбинация от:

    Хомо екслозия.
    Криминализиране на нормланите хетеро сексални отношения.
    Толериране на всичко което е по кефа на бабичките.
    Я си представи някой 80 годишен с 21 годишна какво ще го наравят.
    И въобще си помисли защо от 120 000 000 японци, точно този фрийк ти натрапват като герой и нещо нормално.
    Ако е някой дедо по 20 годишни, най-мн да го кастрират.

    21:03 02.09.2025

  • 26 Света

    0 0 Отговор
    Е 5-6 милиарда има хора всякакви хората са казали пъстър шарен свят

    21:34 02.09.2025

  • 27 Опааа

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Фахти":

    Типично за мисирките във “Факти.”

    21:40 02.09.2025