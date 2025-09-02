23-годишен японец си хвана за гадже бабата на бивша съученичка

23-годишен японец разкри романтичната си връзка с бабата на своя бившата съученичка, пише South China Morning Post.

Младият мъж на име Кофу започнал афера с 83-годишната Айко на 14 февруари. Според него, той се влюбил в жената от пръв поглед, когато дошъл на гости на бившата си съученичка. Айко признала, че е изпитала симпатия към Кофу още същия ден. „Кофу има здрав апетит и е много нежен. Никога не съм срещала толкова жизнерадостен млад мъж. Бях привлечена от него“, каза тя.

Двойката се страхувала да признае чувствата си поради голямата разлика във възрастта. Всичко се променило по време на съвместното им пътуване до Дисниленд, което било организирано от внучката на Айко, същата бивша съученичка. Тогава Кофу разказал на жената за любовта си и скоро двамата започнали връзка.

Айко и Кофу сега живеят заедно. Те отбелязаха, че семействата им подкрепят връзката им. Както казва Айко, докато Кофу учи и ходи на стаж, тя го чака у дома и му готви. Обикновено прекарват вечерите заедно. Преди да си легне, Кофу мие зъбите на жената. Младият мъж подчерта, че най-щастливата част от деня му е сутринта, защото се събужда и вижда лицето на любимата си пред себе си.