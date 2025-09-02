23-годишен японец си хвана за гадже бабата на бивша съученичка

23-годишен японец разкри романтичната си връзка с бабата на своя бившата съученичка, пише South China Morning Post.
Младият мъж на име Кофу започнал афера с 83-годишната Айко на 14 февруари. Според него, той се влюбил в жената от пръв поглед, когато дошъл на гости на бившата си съученичка. Айко признала, че е изпитала симпатия към Кофу още същия ден. „Кофу има здрав апетит и е много нежен. Никога не съм срещала толкова жизнерадостен млад мъж. Бях привлечена от него“, каза тя.
Двойката се страхувала да признае чувствата си поради голямата разлика във възрастта. Всичко се променило по време на съвместното им пътуване до Дисниленд, което било организирано от внучката на Айко, същата бивша съученичка. Тогава Кофу разказал на жената за любовта си и скоро двамата започнали връзка.
Айко и Кофу сега живеят заедно. Те отбелязаха, че семействата им подкрепят връзката им. Както казва Айко, докато Кофу учи и ходи на стаж, тя го чака у дома и му готви. Обикновено прекарват вечерите заедно. Преди да си легне, Кофу мие зъбите на жената. Младият мъж подчерта, че най-щастливата част от деня му е сутринта, защото се събужда и вижда лицето на любимата си пред себе си.
1 оня с коня
ама баба му го бие често
то се оказа че френската баба била в миналото дядо ха ха ха
Коментиран от #20
20:18 02.09.2025
2 Любов
20:18 02.09.2025
3 Бабата е вътре
Ще му прави такива врътки че няма да може да се спаси от нея.
А тя ще се кефи защото вече почти нищо не усеща но е с млад пич.
20:19 02.09.2025
4 Браво
Коментиран от #11
20:20 02.09.2025
5 Евалла на японеца
20:22 02.09.2025
6 Стара
20:23 02.09.2025
7 Цвете
20:27 02.09.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:27 02.09.2025
9 а сега де
20:31 02.09.2025
10 Алоуууу,
Да не говорим пък за “подкрепящите” семейства!
Коментиран от #25
20:32 02.09.2025
11 Като те слушам
До коментар #4 от "Браво":се чудя как съм я изпуснал.
20:33 02.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Еманципат
20:38 02.09.2025
14 Умен
20:38 02.09.2025
15 уникум
20:39 02.09.2025
16 Фахти
Коментиран от #27
20:42 02.09.2025
17 99666
20:47 02.09.2025
18 ДрХанс
20:51 02.09.2025
19 Нека да пиша
20:55 02.09.2025
20 Kaлпазанин
До коментар #1 от "оня с коня":Този ще е следващия президент на джапанките ,да му е жива и здрава бабата ,засега баба
Коментиран от #22
20:58 02.09.2025
21 блях
Виж я похотливата бабичка как се възпозлва от психиатричен случай на едипов комплекс и латентен хомосексуализъм!
20:58 02.09.2025
22 да бе
До коментар #20 от "Kaлпазанин":Джапанките ще загубят 50 000 000 население без ниаквка емиграция.
С такива извратеняци нещата яма да се подобрят ни на йота. Най-много да се влошат.
Сексуални връзки без идея за продължаване на потомството са безсмислени.
Само стерилните ги изключвам от списъка. Те трябва да осиновяват.
21:00 02.09.2025
23 Mими Кучева🐕🦺
21:02 02.09.2025
24 Пръцко
21:02 02.09.2025
25 много е просто
До коментар #10 от "Алоуууу,":Комбинация от:
Хомо екслозия.
Криминализиране на нормланите хетеро сексални отношения.
Толериране на всичко което е по кефа на бабичките.
Я си представи някой 80 годишен с 21 годишна какво ще го наравят.
И въобще си помисли защо от 120 000 000 японци, точно този фрийк ти натрапват като герой и нещо нормално.
Ако е някой дедо по 20 годишни, най-мн да го кастрират.
21:03 02.09.2025
26 Света
21:34 02.09.2025
27 Опааа
До коментар #16 от "Фахти":Типично за мисирките във “Факти.”
21:40 02.09.2025