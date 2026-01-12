Новини
Любопитно »
Подиграха се на Лео Ди Каприо заради двойно по-младите му гаджета

12 Януари, 2026 12:44 469 10

  • леонардо ди каприо-
  • ники глейзър-
  • подигравки-
  • млади гаджета

В момента актьорът е във връзка с 27-годишния модел Витория Черети

Подиграха се на Лео Ди Каприо заради двойно по-младите му гаджета - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Леонардо ди Каприо стана обект на подигравки, защото се срещал с модели два пъти по-млади от него, пише Independent.

Комичката Ники Глейзър се обърна към Леонардо ди Каприо от сцената по време на церемонията по награждаването „Златен глобус“. Глейзър му се подигра, че се среща само с модели под 30 години. Тя намекна за аферите на актьора с датския модел Нина Агдал, която е била на 25 години по време на връзката им, и Камила Мороне, която е излизала с актьора на 20 години.

„Каква невероятна кариера си имал: безброй емблематични роли, работил си с всички велики режисьори, спечелил си три „Златни глобуса“, ​​един „Оскар“ и най-впечатляващото е, че си постигнал всичко това, преди приятелката ти да навърши 30 години“, пошегува се Глейзър.

Ди Каприо се усмихна и погледна надолу, а комичката се извини, наричайки шегата ѝ „евтина“. И си спомни, че най-задълбоченото интервю, което актьорът някога е давал, е било в списание Teen Beat през 1991 г.

„Любимата ти храна все още ли е паста, паста и още паста?“, попита тя.

Ди Каприо отговори с вдигнат палец.


В момента актьорът е във връзка с 27-годишния модел Витория Черети. През декември те бяха забелязани от папараци в Лос Анджелис. Двойката, която обикновено пази чувствата си в тайна, беше видяна да се целува, докато пазарува. По-късно актьорът и моделът бяха снимани да обядват в Architecture Cafe.

Холивудският актьор Леонардо ди Каприо беше спрян от охрана по време на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, която се проведе на 12 януари в Лос Анджелис, съобщи Vanity Fair.

Филмът „Битка след битка“, режисиран от Пол Томас Андерсън и с участието на Леонардо ди Каприо, триумфира на наградите „Златен глобус“, получавайки девет номинации и четири награди наградата. Филмът спечели наградата за най-добър филм в категорията „Мюзикъл или комедия“, Андерсън спечели наградата за най-добър режисьор и най-добър сценарий, а Тияна Тейлър спечели наградата за най-добра поддържаща актриса.

На 4 януари беше обявено, че Леонардо ди Каприо ще пропусне гала вечерта на филмовия фестивал в Палм Спрингс поради ограничения за въздушен транспорт с Венецуела. Той трябваше да получи наградата за постижения „Пустинна палма“ за ролята си в „Една битка след друга“. Според съобщения в международни медии обаче носителят на „Оскар“ не е могъл да напусне Сен Бартелеми поради ограниченията за полети в района, наложени след международния конфликт.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Див селянин

    8 0 Отговор
    Той лющи млади върби,па вий му са подигравайте.

    12:49 12.01.2026

  • 3 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Завиждат му, мачkай Лео😅
    За подигравки са дъpтите баби дето се възползват от млади едипчета, макаpончета😉

    12:49 12.01.2026

  • 4 Мъж

    1 3 Отговор
    Ами то си е за подигравка! Да удариш нещо младо е допустимо. Но добра връзка може да се получи само с жена на подходящи години. Допутимо е и жената да е по голяма, но отново в допустими граници, не като Шер примерно.

    Коментиран от #9

    12:49 12.01.2026

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор
    Аз харесвам милфове, като авторката 🙄

    12:51 12.01.2026

  • 6 Не,че нещо,ама...

    3 0 Отговор
    Струва ми се,че комичката Ники Глейзър,завижда и май му се предлага🤣ама пусти 41 години🤣

    12:51 12.01.2026

  • 7 Ламбо

    1 0 Отговор
    Ти ако можеше и тя да излиза с 30 години по-млади мъже . Завист.

    12:52 12.01.2026

  • 8 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    За такова нещо може само джeндър да се подиграе.
    Друго си е да си падаш по набори на баба ти ,като Maкрон.

    12:52 12.01.2026

  • 9 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъж":

    А ти що си мислиш че той търси сериозна връзка? Иска да топи чушлето, славата е до време.

    12:53 12.01.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    Който не може му се подиграва,а който може следва примера му!

    12:56 12.01.2026