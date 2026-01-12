Семейна криза принуждава Йоанна Темелкова да се откаже от актьорството

Йоана Темелкова наскоро изненада последователите и приятелите си с решението си още в първите дни на годината да се оттегли от професията, за което вече ви информирахме.

Тогава обаче актрисата, позната от сериалите "Под прикритие" и "Братя", не внесе повече яснота и подробности защо го прави така наглед изненадващо. Ето, че и това е вече факт.

Йоана напуска професията след 17 години на сцена и екран, а зад решението ѝ стоят лични причини.

Равносметката ѝ се оказа натрупана не само от професионални разочарования, но и от тежки лични битки, които тя и съпругът ѝ – актьорът Мартин Гяуров – са водили далеч от прожекторите.

"Слагам край на актьорската си професия. Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено", написа в мрежата 39-годишната Темелкова и благодари на публиката си и признава, че любовта ѝ няма да ѝ липсва – защото я носи със себе си.

Решението ѝ идва след дълъг професионален път, белязан от постоянни промени. Йоана на два пъти напуска щата на театър "София", работи на свободна практика и открито говори за трудностите, особено по време на ковид пандемията. Именно тогава актрисата неведнъж е критикувала отношението на държавата към свободните артисти.

Паралелно с театъра и телевизията, тя търси развитие и извън сцената – записва магистратура "Изкуства и съвременност" в Софийския университет, пише рецензии за културни събития и завършва кино курс при Димитър Маринов. Дипломата от магистратурата остава недовършена заради бременността ѝ със сина ѝ Филип, днес на 9 години.

Личният ѝ живот също преминава през тежки изпитания. Съпругът ѝ – актьорът Мартин Гяуров – преживява сериозна криза, започнала по време на пандемията. Тревожност, паник атаки, гняв от пропуснати професионални възможности и усещането за безсмислие го довеждат до психотерапия и преоценка на пътя му.

Внукът на оперната легенда Николай Гяуров и син на диригента Владимир Гяуров осъзнава, че театърът, в който работи, вече не отговаря на неговите ценности и естетика. Решава да участва само в проекти, които има смисъл да прави, включително да се насочи към театрална музика – област, в която вече показва талант.

"Когато един човек, както е в неговия случай, попадне в една общност, на едно място, което всъщност не е неговото, но той няма избор, и се опитва да търси по всякакъв начин мотивация да продължава да бъде там и тогава се случва това пропадне", споделяла е жена му Йоанна, с която са заедно от 13 години.

Мартин започнал да излиза по-често с приятели на бар. Този период траял съвсем кратко. Тъй като обаче подобно поведение било неприсъщо за актьора, половинката му много се притеснила за него.

Още повече, когато "пропадането" дало отражение и в работата на Мартин Гяуров. Йоанна усещала, че мъжът ѝ се чувства виновен и безпомощен, но и не знаел какво да направи. Затова тя го посъветвала да потърси психотерапевт. Тази идея вече била хрумнала и на Мартин, който се убедил, че трябва да открие причината за случващото се с него, пише "Хотарена".

След работа с психотерапевт, актьорът бързо разбрал, че проблемът е главно в работата му. Мартин прогледнал, че театърът, в който участва, за него отдавна няма кауза. Този театър се разминавал с правилата, а и естетиката, на които актьорът бил учен от преподавателя си проф. Здравко Митков, чийто клас завършил в НАТФИЗ, както и в семейството си.

Освен това, на Мартин Гяуров му тежало, че не получавал шансовете, които смятал, че заслужава. Не бил доволен и от това, че работел с чудовищна заетост и натоварване срещу доста ниско заплащане, а се лишавал от безценни моменти със семейството си.

Всички тези фактори, наред с тревожността му в пандемията и наближаването на 40-тия му юбилей, се наслоили и довели до кризата, която Мартин преборил с помощта на психотерапевта и на жена си.

Йоанна Темелкова не крие, че този период е бил тежък и за нея. След като Мартин успява да излезе от кризата, ролите се разменят – тя самата изпада в депресия, губи желание и посока. Тогава именно той, заедно със сина им Филип, се превръща в нейната опора.

"Това, което разбрахме, е, че сме един за друг", е казвала актрисата. Преживяното ги сближава още повече и затвърждава решението ѝ да направи рязка, но осъзната промяна.

Какво следва за Йоана Темелкова – тя самата все още не казва. Спекулациите са, че няма да се откъсне напълно от изкуството и е възможно да поеме в продуцентска или друга творческа посока.