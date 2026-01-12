Шотландска BDSM-господарка работила и бременна

Шотландската ескорт дама Виктория Порселин е била принудена да работи дори по време на бременността си, предаде Daily Star.

Според 26-годишната Порселин, тя е работила като ескорт от 18-годишна възраст. На втората си година от работата като ескорт, внезапно открива, че е бременна. Имала нужда от пари, затова продължила да се среща с клиенти като BDSM господарка и да ги придружава на различни събития дори по време на бременността си.

Снимка: Интернет

По-късно по време на бременността си Порселин започва да приема поръчки от мъже изключително онлайн и преминава изцяло към уебкамера. Тя посочва безопасността си като причина за това решение.

В момента тя продължава да работи в секс индустрията и приема клиенти в дома си. Сред тях са мъже на възраст от 18 до 77 години.

„Обичам да изпълнявам фантазии, които клиентите искат да реализират от години“, каза Порселин.