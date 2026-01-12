Новини
Шотландска BDSM-господарка работила и бременна

12 Януари, 2026

  • виктория порселин-
  • ескорт-
  • bdsm-
  • бременна

Имала нужда от пари, затова продължила да се среща с клиенти като BDSM господарка

Шотландска BDSM-господарка работила и бременна - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шотландската ескорт дама Виктория Порселин е била принудена да работи дори по време на бременността си, предаде Daily Star.

Според 26-годишната Порселин, тя е работила като ескорт от 18-годишна възраст. На втората си година от работата като ескорт, внезапно открива, че е бременна. Имала нужда от пари, затова продължила да се среща с клиенти като BDSM господарка и да ги придружава на различни събития дори по време на бременността си.

Снимка: Интернет

По-късно по време на бременността си Порселин започва да приема поръчки от мъже изключително онлайн и преминава изцяло към уебкамера. Тя посочва безопасността си като причина за това решение.

В момента тя продължава да работи в секс индустрията и приема клиенти в дома си. Сред тях са мъже на възраст от 18 до 77 години.

„Обичам да изпълнявам фантазии, които клиентите искат да реализират от години“, каза Порселин.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ужас !

    19 0 Отговор
    Свършиха новините ли ?

    13:16 12.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Днес да питам ,само глупости ще четем пак ????? Вие днеска да нямате тука некав турнир кой по голяма простотия да драсне ,победителката е ясна и е абсолютна шампионка разберете се там за бронза и среброто

    13:21 12.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.