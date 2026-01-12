Новини
Любопитно »
Столетница плете и раздава бебешки шапки

Столетница плете и раздава бебешки шапки

12 Януари, 2026 12:15 475 0

  • столетница-
  • американка-
  • руби грийнууд-
  • бебешки шапки-
  • сащ

За нея това не е просто хоби, но и начин да промени нещата

Столетница плете и раздава бебешки шапки - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

103-годишна американка отпразнува рождения си ден, като изплете шапки за децата на съседите си, съобщава Life 5 News.

Руби Грийнууд е родена през 1922 г. във Върмонт, САЩ. Тя е израснала във ферма и е работила от ранна възраст, а по-късно управлява компания за строителни материали със съпруга си. Столетницата отдава дълголетието си на упорития си труд и здравословния начин на живот.

На въпроса за основната тайна на дългия си живот, тя отговаря:

„Никога не съм пила или пушила. Не знам дали това има нещо общо с възрастта ми.“ Тя описва основното си хоби – плетенето на шапки за бебета – като начин да „продължава да живее и да се движи напред“.

Тя раздава готовите шапки на деца в местната църква, където е член от 70 години. „Радвам се, че някой може да ги носи“, казва Грийнууд.

Столетницата вече е изплела около 226 шапки, като всяка от тях ѝ отнема около два дни. За нея това не е просто хоби, но и начин да промени нещата. Тя се радва да гледа как децата носят подаръците ѝ.

На въпроса дали се страхува от смъртта, Грийнууд отговаря, че не се страхува, но няма намерение да се отказва. „Не обичам да се отказвам“, подчерта тя.


