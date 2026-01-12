Новини
Рейтингът на телевизията беше смазан заради чалга проявата

Зрителите на bTV масово бойкотираха концерта на Галена на Нова година - 1
Снимка: Инстаграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Галена може и да е считана за голяма поп фолк звезда, но не достатъчно, за да убеди телевизионната аудитория на Нова година. Това показват рейтингите от новогодишната вечер.

Нова телевизия – традиционно от няколко години насам, отново се оказа лидер в класация, но по-интересно от това е, че Би Ти Ви не успя да заеме второто място, а остана трета дори след БНТ именно заради избора си да излъчи пищния концерт на Галена "Еуфория" в новогодишната нощ. Тази есен тя беше в журито на "България търси талант", успоредно с което направи концерт в софийската "Арена". Както се очакваше, продаде шоуто си на Би Ти Ви, която пък го пусна точно в най-гледаното време в новогодишната вечер – от 22 часа, продължавайки го и след полунощ.

Явно ръководството е смятало, че по това време българите искат чалга, но се е излъгало. Рейтингът на телевизията се срива до третото място точно когато започва концертът на Галена. До този момент Би Ти Ви е втора – след Нова ТВ, а след нея се нарежда БНТ. Със старта на концерта на Галена БНТ значително задминава Би Ти Ви. Гледали са я 22,2% от всички пред телевизорите.

Нова ТВ остава най-гледана – 34,7 на сто. Би Ти Ви е на най-ниското стъпало с 19,6%.

Резултатите нагледно показват коментарите и реакциите от години насам, че телевизионните зрители са възмутени от чалгата в програмите на телевизиите за поредна година. Медиите трябва да го имат предвид, когато планират следващите си музикални предавания за празниците, пише HotArena.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има шанс

    52 1 Отговор
    Тази покварена култура да си остане само в селските кръчми

    13:00 12.01.2026

  • 2 Босфор ТВ

    58 0 Отговор
    Логично! Босфор ТВ мрази зрителите си и ги унижава, смятайки ги за някакви първични, нискоинтелигентни примати! То да са само чалга концертите, ами безкрайните турски, индийски и пр. сериали, ами пошлите риалитти предавания, новините... По-скоро се чудя за нещо положително и нещо не се сещам?

    Коментиран от #10, #13

    13:02 12.01.2026

  • 3 Чехите собственици

    23 1 Отговор
    заедно с гудето за салам

    Коментиран от #8

    13:03 12.01.2026

  • 4 А от

    26 0 Отговор
    защита на децата защо не реагират за чалга "концерта" ѝ , на който синът ѝ беше на сцената с нея сред чалгари , от където падна и си почупи зъбите ?

    13:03 12.01.2026

  • 5 ами БТВ

    22 0 Отговор
    имате си голям проблем, програмния директор явно е време да последва Мара, ако е фен на чалгата, хората не са, тези, които са, са гледали концерта на живо, най-вероятно

    13:03 12.01.2026

  • 6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    7 25 Отговор
    Бойкотирана е самата телевизия, а не Галена !
    Това не е телевизия, а машина аз дезинформация, обслужваща npaceтата бойко, делян и румен кРадев !

    13:07 12.01.2026

  • 7 Попов

    30 2 Отговор
    Отдавна сме сложили код за достъп на тази телевизия, заедно с нова и бнт, като на nopно канали, да не се обърка някой да им гледа пропагандата.

    13:09 12.01.2026

  • 8 честен ционист

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Чехите собственици":

    Чехите са най-големите сатанисти.

    13:10 12.01.2026

  • 9 д-р Пинокио

    20 2 Отговор
    ако сме честни и Нова ТВ пусна Драгана миркович и Бай Миле но към 1 след полунощ. Така че и те се отчетоха с чалга. А драгия зрител какво ли толкова е гледал по Нова вместо Галена.. Гала /с парцала/ и Геро , и все едни и същи до болка познати муцуни. БНТ не коментирам, те бяха извадили нещо от нафталина, ча чак от телевизора се усещаше миризмата му.

    13:12 12.01.2026

  • 10 а диема фемили

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Босфор ТВ":

    а диема фемили / свързана с Нова/ да не би да дава само претенденти за Оскар, БАФТА и Златен глобус, а ?

    13:13 12.01.2026

  • 11 Молодец

    5 3 Отговор
    Купона беше в ХХЛ канала...топ изпълнители, горещи фойерверки и звездни мигове в кулминацията на вечерта :).

    13:26 12.01.2026

  • 12 Силиций

    14 0 Отговор
    Е цяла година да се дъни чалга в Чалгаристан,че и на Нива Година -пак,това идва в повече даже и на българите.Ангелските крила и ореол няма как да скрият кръчмаро-печалбарската природа на този "жанр"

    13:27 12.01.2026

  • 13 Силиций

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Босфор ТВ":

    Ами както каза една "икона" от вечно неопределен пол в едно забравено вече интервю(преди да стане богат тарикат) : "- Ами от такива песни се печели в България,аз какво да направя?"

    13:29 12.01.2026

  • 14 Редник

    5 0 Отговор
    Вярно е. И аз превключих моментално на БНТ.

    13:44 12.01.2026

  • 15 Пешо

    4 0 Отговор
    Тая не може да пее, преди пластичните й операции никой нито я гледаше, нито я слушаше.

    13:52 12.01.2026

  • 16 ПРАВИЛНО!!!

    5 0 Отговор
    Писна ми от чалга… едно време по времето н бай Тошо таквиз звуци (не казвам музика) нямаше! Който пуска чалга…винаги съм против негп

    13:59 12.01.2026

  • 17 Усраула Лайненс

    5 0 Отговор
    еми то кой би гледал едноклетъчно дето има клипчета как прави фелацио във вана на нова година

    14:01 12.01.2026

  • 18 батьо

    2 0 Отговор
    Трябва да си патологично луд да го гледаш и слушаш чалгата, това е еманация на човешкото дъно.
    Какво ли пък остава на НГ да гледаш тези провали?

    14:15 12.01.2026

  • 19 Като цяло бяха вкисната боза

    1 0 Отговор
    Цяла година лъжи от тв и за нова година пак същото пародия

    14:17 12.01.2026

  • 20 бат Данчо

    1 0 Отговор
    Галена трябваше да си сложи и една метла от зад и щеше да прилича на жар птица!!!

    14:21 12.01.2026

  • 21 Механик

    0 0 Отговор
    На тая па.тка, шо толкова и е проскубана перушината? Да не е фанала птичи грип?

    14:28 12.01.2026

  • 22 Кирил Кирилов Брейка

    0 0 Отговор
    Аз гледах запис на Величие, изобщо не съм гледал нито телевизия, нито словото на президента, щото и той е същата прoмивка. В 0 часа запалих свещичка и се помолих за Парка.

    14:28 12.01.2026