Зрителите на bTV масово бойкотираха концерта на Галена на Нова година

Галена може и да е считана за голяма поп фолк звезда, но не достатъчно, за да убеди телевизионната аудитория на Нова година. Това показват рейтингите от новогодишната вечер.
Нова телевизия – традиционно от няколко години насам, отново се оказа лидер в класация, но по-интересно от това е, че Би Ти Ви не успя да заеме второто място, а остана трета дори след БНТ именно заради избора си да излъчи пищния концерт на Галена "Еуфория" в новогодишната нощ. Тази есен тя беше в журито на "България търси талант", успоредно с което направи концерт в софийската "Арена". Както се очакваше, продаде шоуто си на Би Ти Ви, която пък го пусна точно в най-гледаното време в новогодишната вечер – от 22 часа, продължавайки го и след полунощ.
Явно ръководството е смятало, че по това време българите искат чалга, но се е излъгало. Рейтингът на телевизията се срива до третото място точно когато започва концертът на Галена. До този момент Би Ти Ви е втора – след Нова ТВ, а след нея се нарежда БНТ. Със старта на концерта на Галена БНТ значително задминава Би Ти Ви. Гледали са я 22,2% от всички пред телевизорите.
Нова ТВ остава най-гледана – 34,7 на сто. Би Ти Ви е на най-ниското стъпало с 19,6%.
Резултатите нагледно показват коментарите и реакциите от години насам, че телевизионните зрители са възмутени от чалгата в програмите на телевизиите за поредна година. Медиите трябва да го имат предвид, когато планират следващите си музикални предавания за празниците, пише HotArena.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има шанс
13:00 12.01.2026
2 Босфор ТВ
Коментиран от #10, #13
13:02 12.01.2026
3 Чехите собственици
Коментиран от #8
13:03 12.01.2026
4 А от
13:03 12.01.2026
5 ами БТВ
13:03 12.01.2026
6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Това не е телевизия, а машина аз дезинформация, обслужваща npaceтата бойко, делян и румен кРадев !
13:07 12.01.2026
7 Попов
13:09 12.01.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Чехите собственици":Чехите са най-големите сатанисти.
13:10 12.01.2026
9 д-р Пинокио
13:12 12.01.2026
10 а диема фемили
До коментар #2 от "Босфор ТВ":а диема фемили / свързана с Нова/ да не би да дава само претенденти за Оскар, БАФТА и Златен глобус, а ?
13:13 12.01.2026
11 Молодец
13:26 12.01.2026
12 Силиций
13:27 12.01.2026
13 Силиций
До коментар #2 от "Босфор ТВ":Ами както каза една "икона" от вечно неопределен пол в едно забравено вече интервю(преди да стане богат тарикат) : "- Ами от такива песни се печели в България,аз какво да направя?"
13:29 12.01.2026
14 Редник
13:44 12.01.2026
15 Пешо
13:52 12.01.2026
16 ПРАВИЛНО!!!
13:59 12.01.2026
17 Усраула Лайненс
14:01 12.01.2026
18 батьо
Какво ли пък остава на НГ да гледаш тези провали?
14:15 12.01.2026
19 Като цяло бяха вкисната боза
14:17 12.01.2026
20 бат Данчо
14:21 12.01.2026
21 Механик
14:28 12.01.2026
22 Кирил Кирилов Брейка
14:28 12.01.2026