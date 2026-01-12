Зрителите на bTV масово бойкотираха концерта на Галена на Нова година

Галена може и да е считана за голяма поп фолк звезда, но не достатъчно, за да убеди телевизионната аудитория на Нова година. Това показват рейтингите от новогодишната вечер.

Нова телевизия – традиционно от няколко години насам, отново се оказа лидер в класация, но по-интересно от това е, че Би Ти Ви не успя да заеме второто място, а остана трета дори след БНТ именно заради избора си да излъчи пищния концерт на Галена "Еуфория" в новогодишната нощ. Тази есен тя беше в журито на "България търси талант", успоредно с което направи концерт в софийската "Арена". Както се очакваше, продаде шоуто си на Би Ти Ви, която пък го пусна точно в най-гледаното време в новогодишната вечер – от 22 часа, продължавайки го и след полунощ.

Явно ръководството е смятало, че по това време българите искат чалга, но се е излъгало. Рейтингът на телевизията се срива до третото място точно когато започва концертът на Галена. До този момент Би Ти Ви е втора – след Нова ТВ, а след нея се нарежда БНТ. Със старта на концерта на Галена БНТ значително задминава Би Ти Ви. Гледали са я 22,2% от всички пред телевизорите.

Нова ТВ остава най-гледана – 34,7 на сто. Би Ти Ви е на най-ниското стъпало с 19,6%.

Резултатите нагледно показват коментарите и реакциите от години насам, че телевизионните зрители са възмутени от чалгата в програмите на телевизиите за поредна година. Медиите трябва да го имат предвид, когато планират следващите си музикални предавания за празниците, пише HotArena.