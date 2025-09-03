Новини
Ямал се раздели гаджето преди мача с България?

3 Септември, 2025 15:30

В профила на Никол няма никакво споменаване на Ямал

Ямал се раздели гаджето преди мача с България? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал изтри всички снимки на приятелката си Ники Никол и предизвиквайки слухове за раздяла. Миналият месец той публикува снимка с Никол по случай рождения ден на аржентинската рапърка.

Никол беше забелязвана на събития, където присъстваше и Ямал. Певицата носеше фланелката му с №10 по време на приятелски мач на Барселона.

Снимката от рождения ѝ ден обаче вече е премахната. В профила на Никол няма никакво споменаване на Ямал.

Всичко това говори, че двамата са се разделили.

Ямал в момента е в София за мача България - Испания.


  • 1 Жеро

    0 0 Отговор
    Жалко, много жалко, а можеше да го вкара!

    15:40 03.09.2025

