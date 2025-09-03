Ямал се раздели гаджето преди мача с България?

Ламин Ямал изтри всички снимки на приятелката си Ники Никол и предизвиквайки слухове за раздяла. Миналият месец той публикува снимка с Никол по случай рождения ден на аржентинската рапърка.

Никол беше забелязвана на събития, където присъстваше и Ямал. Певицата носеше фланелката му с №10 по време на приятелски мач на Барселона.

Снимката от рождения ѝ ден обаче вече е премахната. В профила на Никол няма никакво споменаване на Ямал.

Всичко това говори, че двамата са се разделили.

Ямал в момента е в София за мача България - Испания.