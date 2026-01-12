Хилари и Бил Клинтън се развеждат заради връзките с Джефри Епстийн?

Твърдения за сериозно напрежение в брака на Хилари Клинтън и Бил Клинтън отново попаднаха в полезрението на медиите след публикуването на нов пакет материали, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, съобщават американски таблоиди и онлайн издания, сред които Radar Online. Информацията към момента се основава на анонимни източници и не е потвърдена от официални представители на семейство Клинтън.

Повод за новата вълна от спекулации стана решението на американските власти да публикуват допълнителни документи и изображения по силата на приетия през ноември 2025 г. Закон за прозрачност на досиетата „Епстийн“. Законът, подкрепен и от двете партии в Конгреса, задължи Министерството на правосъдието в 30-дневен срок да разсекрети материали, свързани с федералните разследвания около Епстийн, който беше открит мъртъв в затвор в Ню Йорк през 2019 г., при обстоятелства, официално определени като самоубийство.

В публикувания в последния момент пакет се съдържат силно редактирани файлове и фотографии, на които се вижда бившият президент в компанията на Епстийн и на осъдената му сътрудничка Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик и вербуване на непълнолетни. Част от кадрите, разпространени в медиите, показват Бил Клинтън в личната компания на неидентифицирани жени, като към тях не са приложени доказателства за незаконни действия.

Според цитираните от Radar Online източници, именно публичният ефект от тези изображения е предизвикал остра реакция от страна на Хилари Клинтън, която от години се сблъсква с периодични скандали около миналото на съпруга си. Същите източници твърдят, че тя е „изчерпала търпението си“, но подобни твърдения не са подкрепени с официални изявления или съдебни документи.

Междувременно нито Бил, нито Хилари Клинтън са коментирали новите публикации. От офиса на бившия президент в предишни години многократно са заявявали, че той не е извършвал незаконни действия и че контактите му с Джефри Епстийн са били ограничени и отдавна прекъснати. Самият Клинтън е посочвал, че никога не е посещавал частния остров на Епстийн и не е бил запознат с престъпната му дейност.

Паралелно с това в медийното пространство отново се появиха твърдения за съществуването на т.нар. „бракоразводно досие“, което Хилари Клинтън уж поддържала от десетилетия. Информацията, приписвана на анонимни частни детективи, съдържа непотвърдени обвинения и слухове, които никога не са били доказани и не са били предмет на официални обвинения.

Експерти по американска политика отбелязват, че всяко ново разсекретяване на материали по случая „Епстийн“ неизбежно води до спекулации около известни имена, но подчертават разликата между публични асоциации и юридическа отговорност. До момента няма индикации, че срещу Бил Клинтън се води ново разследване или че Конгресът е насрочил изслушвания, свързани конкретно с него.