Отмениха военна награда на Том Ханкс

Американската военна академия „Уест Пойнт“ изненадващо отмени планираното връчване на престижната награда „Силванус Тейър“ за 2025 г., която трябваше да бъде присъдена на двукратния носител на „Оскар“ Том Ханкс, съобщават The Washington Post и Telegraph.

Отличието, обявено през май, се връчва ежегодно на изключителни граждани на САЩ, чиито заслуги и обществена дейност олицетворяват ценностите на академията – „Дълг, чест, страна“. Досегашни носители са фигури като генерал Дуайт Айзенхауер, Норман Шварцкопф, Колин Пауъл и бившият държавен секретар Хенри Кисинджър.

Само няколко седмици преди церемонията Асоциацията на възпитаниците на „Уест Пойнт“ отмени събитието. В имейл до преподавателите пенсионираният подполковник Марк Бигър аргументира решението с необходимостта академията „да остане съсредоточена върху основната си мисия – подготовката на студенти, които да водят, да се сражават и да побеждават като офицери в армията на Съединените щати“.

Решението предизвика въпроси, тъй като Том Ханкс е сред най-уважаваните актьори и обществени фигури в страната. Освен впечатляващата му филмова кариера, той е дългогодишен застъпник за ветераните и военната история – национален говорител на Мемориала на Втората световна война във Вашингтон и активен поддръжник на инициативата за изграждане на Мемориала на Дуайт Айзенхауер, в която работи заедно с покойния сенатор Боб Доул.

Официално не е посочено защо награждаването му противоречи на „образованието на курсантите“, но анализатори отбелязват, че Ханкс не крие политическите си пристрастия – той е дарявал средства на Демократическата партия, получил е Президентския медал за свобода от Барак Обама и публично подкрепи Джо Байдън на изборите през 2020 г.

Според коментари в американската преса решението може да отразява напрежение между строго аполитичния имидж на академията и все по-поляризирания обществен климат в САЩ. До момента Том Ханкс не е направил публично изявление по случая.