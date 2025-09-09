Новини
Отмениха военна награда на Том Ханкс

9 Септември, 2025 13:59 1 223 10

  • том ханкс-
  • военна награда-
  • военна академия-
  • награда-
  • отличие-
  • актьор

Отмяната идва само седмици преди церемонията, на която той трябваше да я получи

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската военна академия „Уест Пойнт“ изненадващо отмени планираното връчване на престижната награда „Силванус Тейър“ за 2025 г., която трябваше да бъде присъдена на двукратния носител на „Оскар“ Том Ханкс, съобщават The Washington Post и Telegraph.

Отличието, обявено през май, се връчва ежегодно на изключителни граждани на САЩ, чиито заслуги и обществена дейност олицетворяват ценностите на академията – „Дълг, чест, страна“. Досегашни носители са фигури като генерал Дуайт Айзенхауер, Норман Шварцкопф, Колин Пауъл и бившият държавен секретар Хенри Кисинджър.

Само няколко седмици преди церемонията Асоциацията на възпитаниците на „Уест Пойнт“ отмени събитието. В имейл до преподавателите пенсионираният подполковник Марк Бигър аргументира решението с необходимостта академията „да остане съсредоточена върху основната си мисия – подготовката на студенти, които да водят, да се сражават и да побеждават като офицери в армията на Съединените щати“.

Решението предизвика въпроси, тъй като Том Ханкс е сред най-уважаваните актьори и обществени фигури в страната. Освен впечатляващата му филмова кариера, той е дългогодишен застъпник за ветераните и военната история – национален говорител на Мемориала на Втората световна война във Вашингтон и активен поддръжник на инициативата за изграждане на Мемориала на Дуайт Айзенхауер, в която работи заедно с покойния сенатор Боб Доул.

Официално не е посочено защо награждаването му противоречи на „образованието на курсантите“, но анализатори отбелязват, че Ханкс не крие политическите си пристрастия – той е дарявал средства на Демократическата партия, получил е Президентския медал за свобода от Барак Обама и публично подкрепи Джо Байдън на изборите през 2020 г.

Според коментари в американската преса решението може да отразява напрежение между строго аполитичния имидж на академията и все по-поляризирания обществен климат в САЩ. До момента Том Ханкс не е направил публично изявление по случая.


Напиши коментар:


  • 1 надарена кака

    6 3 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    14:00 09.09.2025

  • 2 Гончар Романенко

    7 3 Отговор
    "... Досегашни носители са фигури като генерал Дуайт Айзенхауер, Норман Шварцкопф, Колин Пауъл..."
    .. Изтрябвала му е такава компания!

    Коментиран от #3, #7

    14:05 09.09.2025

  • 3 рузляненко

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гончар Романенко":

    говноренко

    14:06 09.09.2025

  • 4 Кит

    6 6 Отговор
    Много примитивна отмъстителност към човека, създал най-хуманния, ценностно съвършен образ на американски войник в знаменитото "Спасяване на редник Райън"...
    Отвратително отношение към велик актьор!

    Коментиран от #6, #8

    14:19 09.09.2025

  • 5 Някой

    2 3 Отговор
    Наскоро чух, че Търнодскато конституция е забранявала раздаването на държавни жрдени и медали. Смятам, че това трябва да го върнем в действащата Конституция.

    Направо ме се повдига като вися как президента награждава с ордени разни "заслужили" актьори, певци, спортисти, политици, посланици ...
    Награждават и разни полицаи и пожарникари за това, че си вършат задълженията.

    14:19 09.09.2025

  • 6 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кит":

    Ордени и медали = ЕГО

    Най-голямата награда е уважението и отношението на околните хора,. Никакви ордени и медали не могат да заличат презрението и отвращението на хората.

    На хората не им трябват разни медали, за да знаат кой и какво е Том Ханкс. Хората и без медала знаят кой е и какво е.

    14:28 09.09.2025

  • 7 Некой си

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гончар Романенко":

    Правилно. Военнопрестъпници. Съсипаха Ирак с измамата за химически оръжия!

    14:36 09.09.2025

  • 8 само е малко педо

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кит":

    ама нищо, то в днешно време...

    Коментиран от #10

    14:36 09.09.2025

  • 9 Ивка Бейби

    2 0 Отговор
    Аааа дубре.

    14:51 09.09.2025

  • 10 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "само е малко педо":

    Педото има два брака и четири деца.
    Ти колко имаш, алфа-мъжаго?

    15:19 09.09.2025