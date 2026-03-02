Новини
Любопитно »
Бившата приятелка на Шая Лабъф - FKA twigs го съди за системно насилие

Бившата приятелка на Шая Лабъф - FKA twigs го съди за системно насилие

2 Март, 2026 13:31 637 7

  • шая лабъф-
  • актьор-
  • насилие-
  • домашно насилие-
  • връзка-
  • fka twigs-
  • певица

Двамата имаха връзка от 2018 до 2019 г.

Бившата приятелка на Шая Лабъф - FKA twigs го съди за системно насилие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската певица и актриса FKA twigs, чието истинско име е Талия Барнет, предяви иск срещу актьора Шая Лабъф във Върховния съд на Лос Анджелис, обвинявайки го във физическо, емоционално и психическо насилие по време на връзката им в периода 2018–2019 г. Новината бе съобщена от The New York Times и Associated Press, и предизвика широк обществен отзвук в контекста на скорошните прояви на актьора в Ню Орлиънс и новината, че се е разделил с Миа Гот.

В съдебните документи се твърди, че Лабъф е държал певицата в състояние на постоянен страх и контрол, изолирал я е от близки и приятели и е упражнявал вербален и физически тормоз. Сред описаните инциденти са предполагаеми опити за удушаване, блъскане в автомобил и опасно шофиране по време на спор. Барнет твърди още, че актьорът умишлено ѝ е предал полово предавана инфекция, за която не я е информирал своевременно.

Публикация, споделена от FKA twigs (@fkatwigs)

Двамата се запознават по време на работата по филма „Honey Boy“ – полуавтобиографичен проект на Шая Лабъф, в който той разглежда травматичното си детство и сложните отношения с баща си. В началото на връзката, според твърденията в иска, поведението на актьора било „очарователно и внимателно“, но впоследствие прераснало в контрол и агресия. Посочва се, че в дома им са били държани оръжия, което допълнително е засилвало чувството на несигурност у певицата.

Към делото се присъединява и стилистката Каролин Фо, която също твърди, че е била обект на сходно поведение от страна на Лабъф в предходен период от живота му.

В изявление до The New York Times Шая Лабъф признава, че се е борил с алкохолна зависимост и агресивно поведение, като заявява, че „няма оправдание“ за действията си. Той обаче оспорва част от конкретните обвинения, без да уточнява кои от тях. Актьорът посочва, че преминава през терапия и лечение за посттравматично стресово разстройство и зависимости, и заявява, че съжалява за болката, която е причинил на хора в живота си.

Случаят имаше и професионални последици за Шая Лабъф. През 2021 г. той бе отстранен от актьорския състав на филма „Don’t Worry Darling“ на режисьорката Оливия Уайлд, като впоследствие публично заяви, че е предприел стъпки към лечение и личностна промяна. През последните години кариерата му е белязана от противоречия, включително предишни арести и обвинения в агресивно поведение.

FKA twigs, която изгради репутация на артист с авангардна визия и силно присъствие в музикалната и модната индустрия, заявява, че целта ѝ не е лична изгода, а публично изясняване на фактите и защита на други жени. Според съдебните документи тя възнамерява да дари значителна част от евентуалното обезщетение на организации, работещи с жертви на домашно насилие.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тая

    0 1 Отговор
    Фа ка си е за фа кане отсекъде! Ако че струва пари...

    13:37 02.03.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Какви хора има!

    13:50 02.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Хайде и тази иска да измуфти актьора за пари

    14:02 02.03.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Трябва Някой заема доста връзки в мрежите, за да изолира жена от кръга й с цел лична употреба!

    14:11 02.03.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Това би трябвало да бъде углавно престъпление.

    14:12 02.03.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Където може сплашва и обработва, като се представя за служител, където може подменя със свои хора. Кой ли мие делегирал такава власт, като вижда че нещо не е наред?

    14:25 02.03.2026