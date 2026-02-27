Силвестър Сталоун показа колко тежко е тренирал за "Роки" с ВИДЕО от 1975-та

Силвестър Сталоун разкри подробности за физическата подготовка зад култовите бойни сцени в култовата си поредица „Роки“, като публикува архивно видео от тренировките си с покойния Карл Уедърс. В публикация в Instagram 79-годишният актьор подчерта, че зад реалистичния екранен двубой стоят месеци интензивна работа.

„Преди Роки да стъпи на ринга на екрана, имаше часове като този. Повторение. Работа с краката. Тайминг. Да бъдеш удрян и да се изправяш отново“, написа Сталоун. „Написах сценария за три дни и половина, но физическата подготовка отне месеци. Нищо не беше случайно. Ако искаш да изглежда истинско, трябва да го изживееш.“

В разпространения видеоматериал Силвестър Сталоун и Карл Уедърс детайлно разиграват хореографията на всеки удар и падане. Актьорът, който освен главната роля е и сценарист на филма, насочва партньора си къде да позиционира ударите, как да се движи в ринга и как камерата да улови сцената от по-нисък ъгъл, за да засили драматичния ефект. Двамата обсъждат точната дистанция до въжетата, синхрона на движенията и начина, по който героят трябва да „полети“ назад след удар.

„Тези въжета са като струни на китара“, шегува се Слай в кадрите, докато демонстрира как трябва да се хвърли назад и да се задържи, преди да бъде „спасен“ от отбора си след звънеца. В друг момент насърчава Уедърс с думите: „Удари ме! Обичам го!“, преди сцената да завърши със смях.

Публикацията предизвика множество реакции, включително от комика Дейвид Спейд, който я определи като „много готина“. Интересът към класиката остава устойчив почти пет десетилетия след премиерата ѝ.

„Роки“ излиза през 1976 г. и печели три награди „Оскар“ – за най-добър филм, режисура и монтаж. Силвестър Сталоун получава номинации за най-добра мъжка роля и оригинален сценарий, превръщайки се в едно от малкото имена в историята на Академията, номинирани едновременно в тези категории за един и същ проект.

Физическата отдаденост на актьора е добре документирана и в следващите части от поредицата. По време на снимките на „Роки IV“ през 1985 г. Силвестър Сталоун получава сериозна травма в гърдите след реални удари от Долф Лундгрен, който изпълнява ролята на Иван Драго. По-късно Лундгрен разказва, че Сталоун е бил хоспитализиран след интензивните сцени, заснети във Ванкувър, като самият той научил за инцидента едва след завръщането си в Лос Анджелис.

И до днес Слай продължава да поддържа активен режим на тренировки. Наскоро той сподели кадри от фитнес залата, която определи като „убежище“ и място, където човек се подготвя физически и психически за предизвикателствата. „С всяка година става по-трудно, но затова трябва да натискаш още повече“, написа той, подчертавайки философията, която стои в основата на емблематичния му екранен герой.