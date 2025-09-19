Новини
Закъснелите признания на Алла Пугачова
  Тема: Украйна

Закъснелите признания на Алла Пугачова

19 Септември, 2025 19:01 1 312 19

  • алла пугачова-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война-
  • иван преображенски

Алла Пугачова все още има голямо влияние в Русия. А това плаши Кремъл.

Закъснелите признания на Алла Пугачова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Алла Пугачова даде на журналистката Катерина Гордеева над тричасово интервю. В него певицата говори за живота си, за децата си, че дори и за чеченския генерал Джохар Дудаев. Интересът към интервюто се оказа по-голям от този към филма на Алексей Навални, който опозиционерът беше посветил на корупцията по върховете на властта в Русия. Пугачова не каза почти нищо за агресията на Русия срещу Украйна. Но от реакциите на руското общество се вижда, че то отдавна е чакало разговор за това как държавата го е предала.

Пугачова остава примадона

Не възнамерявам да анализирам интервюто на Алла Пугачова, а само реакциите, предизвикани от него в обществото, в професионалната медийна общност и в руската власт. Дори не го изгледах веднага цялото – бях решил, че ще го направя, когато броят на гледанията му в Русия надхвърли 15 милиона, откъдето би следвало, че поне всеки десети руснак го е гледал, което пък означава, че знаменитата съветска поппевица все още може да въздейства на умовете. Честно казано, много се съмнявах в това.

Междувременно броят на гледанията е почти 20 милиона, макар това със сигурност да не са само жители на Русия, а и емигранти, както и граждани на държавите, които в миналото са били част от Съветския съюз. Лично мен нейното творчество никога не ме е вълнувало истински, но за милиони руснаци Алла Пугачова остава признат лидер на общественото мнение – звезда или примадона, както медиите я наричат от десетилетия. И с това явно са съгласни не само представителите на рускоезичната медийна общност, но и кураторите на кремълската пропаганда.

Нежелано лице номер едно

Още с появата на интервюто руските експерти в сферата на медиите прогнозираха, че изказванията на певицата са обречени на широко тиражиране. Дори само заради това, че Алла Пугачова отдавна не бе давала подобни интервюта, а всяко нейно изявление и до днес е събитие. Така и стана.

Разбира се, мнозина продължават да твърдят, че не е известно колко души в Русия са гледали интервюто заради бавния Ютюб, блокирането на съдържания и масовото принудително използване на VPN. Но Кремъл и неговите пропагандни "псета", започвайки от Рамзан Кадиров (президента на Чечения – б.ред.) и завършвайки с Мария Захарова (говорителката на руското външно министерство – б.ред.) потвърждават, че интервюто е било забелязано, че неговата аудитория и неговото влияние са били оценени негативно от Владимир Путин и неговото обкръжение и е била дадена командата "Дръж!".

Целта на кампанията срещу Пугачова

Указанията на Кремъл бяха изразени най-ясно от продуцента Йосиф Пригожин – в коментар за интервюто на певицата той заяви, че Алла Пугачова е напуснала Русия, понеже е "загубила влиянието си в родината". Продуцентът вероятно е получил съответните инструкции директно от канцеларията на президента – кампанията срещу Пугачова очевидно се ръководи от руската властова върхушка.

В нея участва дори Рамзан Кадиров, който безпогрешно може да разпознава желанията дори и без специална заповед да се хвърля срещу "враговете на Путин". Кадиров подхвана атаките преди другите вероятно и поради това, че Пугачова се изказа положително за Джохар Дудаев, който се опитваше да създаде независима Чечения и бе убит от руските военни.

Както обикновено, целите на тази кампания на Кремъл са изпълнени с вътрешни противоречия. От една страна, Пугачова трябва да бъде обявена за враг на Русия, за предателка, както прави Кадиров. От друга, трябва да бъде доказано, че тя вече не е интересна за никого в Русия, както казва Пригожин.

Закъснялата критика на Пугачова

Засега все още не е възможно да се говори директно с руснаците за войната. Кремъл очевидно смята, че смътната критика на Пугачова, почти без да се споменава агресията срещу Украйна, е именно това, което може да пробие мощните психологически защити, включени от руското общество през 2022 година, които и до днес му помагат успешно да игнорира военните престъпления.

За руските власти удар като този с интервюто на Пугачова, която говори на един език с повечето руснаци, в момента е особено болезнен. Но съществува и усещането, че той, за съжаление, е закъснял. Първият шок от началото на войната отмина отдавна. Тогава Пугачова все още посещаваше Кремъл и едва се готвеше да замине (за Израел, където пребивава в момента – б.ред.). Сега явно я чуха, но дали след месец нещо от това интервю ще остане в главите на руснаците?

Автор: Иван Преображенски


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    29 7 Отговор
    Предателка .тя не предава Путин а целия руски народ . След войната може да критикуваш ,но по време на война тя е дезертьор и предател и от там....бум

    Коментиран от #11

    19:05 19.09.2025

  • 2 така е

    27 7 Отговор
    Путин е изключително изплашен от изкукалата педофилка Алла, направо сън не го хваща преди да си залости здраво вратата, да не вземе да го нападне този вещер. Между другото, повечето руснаци ненавиждат Пугачова и я възприемат като предател, който побърза да се изниже веднага щом започна СВО в Украйна. Пугачова не е никакъв фактор, нито в Русия, нито където и да било.

    19:06 19.09.2025

  • 3 Ганев

    17 4 Отговор
    Артефакт от времето на Тошо и Брежнев ...

    19:06 19.09.2025

  • 4 ТТТ

    14 0 Отговор
    Браво факти след дъжд качулка. Това интервю е поне на три дни.

    Коментиран от #10

    19:15 19.09.2025

  • 5 вен серемос

    13 2 Отговор
    Предателка на Русия и на Президента Вл. Вл. Путин е Ала! То и чиф-.;утите са предатели: предадоха собствения си Бог Йисус Христос и пО вина на Чифу-.;тите Разпнаха на Кръста Богочовека Йисус Христос!!! ТАНАТОС за всички чиф-.;утите! Ликвидирайте Израел!!!Танатос и на СОЩ/сащ/съединени овчарски/наркомански щати!!!Ще стане много скоро!!!

    19:31 19.09.2025

  • 7 хъхъ

    13 2 Отговор
    Русия и руснаците й дадоха всичко, а тя ги предаде. Избяга с мъжа си, който може да й е син, в Израел, но когато там стана несигурно, се премести в Латвия. Говори как й се късало сърцето от войната в Украйна, но за избитите в Gaza - нищо, нали мъжа й е евреин...

    19:39 19.09.2025

  • 8 бен Ходжа

    12 1 Отговор
    Защо ни занимават с тази бабичка? Тя от 15 години не пее - в майчинство била.

    Коментиран от #17

    19:40 19.09.2025

  • 10 ами какво

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТТТ":

    то си пише в заглавието, че е закъсняло 😁

    19:41 19.09.2025

  • 11 Видьо Видев

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Мислете за България!
    Затънала в кражби и повсеместното беззаконие!
    Завладяна от шайката на ТУ ТУ и ШИШИ!

    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.!
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС-
    у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!

    Коментиран от #16

    19:43 19.09.2025

  • 12 Жириновски към Пугачова

    4 1 Отговор
    Вие, артистите, като последни пр...туΔки
    лягате пред всеки ръководител за деньги....

    19:44 19.09.2025

  • 13 баба вуна

    4 2 Отговор
    Тази като много приказва, накрая ще бъде убита от западняците, за да обвинят Путин.

    19:45 19.09.2025

  • 14 Мим

    5 1 Отговор
    Като е в Израел да говори за Нетаняху и еврейските извращения и убийства на невинни деца,жени и старци .Да каже за агресията им и срещу почти всички страни в региона.Оти мълчи,а

    19:49 19.09.2025

  • 15 сензация

    5 0 Отговор
    Сега очакваме баба Лили и Васко Кеца да възроптаят срещу Бойко и Шиши.

    19:49 19.09.2025

  • 16 Помак

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    С мислене не става ,да излязат кореняк софиянците дето са от нашето село от Родопите ( те от Смолян да на две туби бензин ) да протестират срещу шиши . Ама гюндюлюка от 150-200 лева им замъгли акъла и все към Гърция гледат ,кога ще може да се изфукат с прст то си каране на жина си до там и да постват бедняшко- селски почивки

    19:50 19.09.2025

  • 17 Щото си

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "бен Ходжа":

    прст. За теб и подобни само такива тпи измислици. Да има за какво да се дърляте в кръчмата докато жулите шльоковица.

    19:52 19.09.2025

  • 18 Питам

    4 3 Отговор
    Каква Русия и какви руснаци ви гонят ? Алла Пугачова е живееща в Израел еврейка . Това руснаците прекрасно го знаят и за това я презират. Нормално е милиони руснаци да гледат и изказвания на Тръмп за Русия, но това не означава , че симпатизират повече на Тръмп отколкото на Путин !

    19:55 19.09.2025

  • 19 Парвенютка

    1 1 Отговор
    Пугачова е парвенютка. Има/имаше парвенюшки замък в английски стил точно като на американски милиардер ноо , в Подмосковието. 100 филипинки и бяха безропотни робини. И това се случи в най-бедните време за Русия при Горбачов и Елцин.

    20:04 19.09.2025