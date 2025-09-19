Закъснелите признания на Алла Пугачова

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Алла Пугачова даде на журналистката Катерина Гордеева над тричасово интервю. В него певицата говори за живота си, за децата си, че дори и за чеченския генерал Джохар Дудаев. Интересът към интервюто се оказа по-голям от този към филма на Алексей Навални, който опозиционерът беше посветил на корупцията по върховете на властта в Русия. Пугачова не каза почти нищо за агресията на Русия срещу Украйна. Но от реакциите на руското общество се вижда, че то отдавна е чакало разговор за това как държавата го е предала.

Пугачова остава примадона

Не възнамерявам да анализирам интервюто на Алла Пугачова, а само реакциите, предизвикани от него в обществото, в професионалната медийна общност и в руската власт. Дори не го изгледах веднага цялото – бях решил, че ще го направя, когато броят на гледанията му в Русия надхвърли 15 милиона, откъдето би следвало, че поне всеки десети руснак го е гледал, което пък означава, че знаменитата съветска поппевица все още може да въздейства на умовете. Честно казано, много се съмнявах в това.

Междувременно броят на гледанията е почти 20 милиона, макар това със сигурност да не са само жители на Русия, а и емигранти, както и граждани на държавите, които в миналото са били част от Съветския съюз. Лично мен нейното творчество никога не ме е вълнувало истински, но за милиони руснаци Алла Пугачова остава признат лидер на общественото мнение – звезда или примадона, както медиите я наричат от десетилетия. И с това явно са съгласни не само представителите на рускоезичната медийна общност, но и кураторите на кремълската пропаганда.

Нежелано лице номер едно

Още с появата на интервюто руските експерти в сферата на медиите прогнозираха, че изказванията на певицата са обречени на широко тиражиране. Дори само заради това, че Алла Пугачова отдавна не бе давала подобни интервюта, а всяко нейно изявление и до днес е събитие. Така и стана.

Разбира се, мнозина продължават да твърдят, че не е известно колко души в Русия са гледали интервюто заради бавния Ютюб, блокирането на съдържания и масовото принудително използване на VPN. Но Кремъл и неговите пропагандни "псета", започвайки от Рамзан Кадиров (президента на Чечения – б.ред.) и завършвайки с Мария Захарова (говорителката на руското външно министерство – б.ред.) потвърждават, че интервюто е било забелязано, че неговата аудитория и неговото влияние са били оценени негативно от Владимир Путин и неговото обкръжение и е била дадена командата "Дръж!".

Целта на кампанията срещу Пугачова

Указанията на Кремъл бяха изразени най-ясно от продуцента Йосиф Пригожин – в коментар за интервюто на певицата той заяви, че Алла Пугачова е напуснала Русия, понеже е "загубила влиянието си в родината". Продуцентът вероятно е получил съответните инструкции директно от канцеларията на президента – кампанията срещу Пугачова очевидно се ръководи от руската властова върхушка.

В нея участва дори Рамзан Кадиров, който безпогрешно може да разпознава желанията дори и без специална заповед да се хвърля срещу "враговете на Путин". Кадиров подхвана атаките преди другите вероятно и поради това, че Пугачова се изказа положително за Джохар Дудаев, който се опитваше да създаде независима Чечения и бе убит от руските военни.

Както обикновено, целите на тази кампания на Кремъл са изпълнени с вътрешни противоречия. От една страна, Пугачова трябва да бъде обявена за враг на Русия, за предателка, както прави Кадиров. От друга, трябва да бъде доказано, че тя вече не е интересна за никого в Русия, както казва Пригожин.

Закъснялата критика на Пугачова

Засега все още не е възможно да се говори директно с руснаците за войната. Кремъл очевидно смята, че смътната критика на Пугачова, почти без да се споменава агресията срещу Украйна, е именно това, което може да пробие мощните психологически защити, включени от руското общество през 2022 година, които и до днес му помагат успешно да игнорира военните престъпления.

За руските власти удар като този с интервюто на Пугачова, която говори на един език с повечето руснаци, в момента е особено болезнен. Но съществува и усещането, че той, за съжаление, е закъснял. Първият шок от началото на войната отмина отдавна. Тогава Пугачова все още посещаваше Кремъл и едва се готвеше да замине (за Израел, където пребивава в момента – б.ред.). Сега явно я чуха, но дали след месец нещо от това интервю ще остане в главите на руснаците?

Автор: Иван Преображенски