Планът на Тръмп за нов "боен флот" може да преобрази ВМС на САЩ – или да ги потопи

Обявяването от страна на президента Доналд Тръмп на нов клас линейни кораби (батални кораби), носещи неговото име, поставя нов акцент върху програмата за военно корабостроене на САЩ, която през последните години не успява да достави нови бойни кораби навреме и в рамките на бюджета - нещо, което самият Тръмп подчерта в речта си от Мар-а-Лаго в понеделник.

"Ние произвеждаме най-доброто оборудване в света, далеч пред всички останали, никой дори не е близо до нас. Но не ги произвеждаме достатъчно бързо", каза Тръмп, обявявайки, че скоро ще се срещне с водещи американски военни контрагенти, за да засили производството на новите линейни кораби и други оръжейни програми.

Но поне що се отнася до плана за линейните кораби, изглежда, че Военноморските сили (ВМС) ще плуват срещу течението, както по отношение на изграждането на самите съдове, така и при някои от оръжейните системи, които според службата ще бъдат на борда им.

Ето какво трябва да се има предвид относно предложените линейни кораби клас "Тръмп":

Визията

Информационен лист на ВМС на САЩ, публикуван в понеделник, посочва, че класът "Тръмп" ще бъде "най-смъртоносният военен кораб, изграждан някога".

С дължина до 880 фута (около 268 метра) и водоизместимост от 30 000 до 40 000 тона, те ще бъдат най-големите надводни бойни кораби, конструирани от ВМС на САЩ след Втората световна война. За сравнение, прочутите линейни кораби като USS Missouri, на който беше подписана капитулацията на Япония през 1945 г., бяха дълги 887 фута и имаха водоизместимост около 58 000 тона.

Най-големите надводни бойни кораби във флота на ВМС на САЩ в момента са разрушителите клас "Зумвалт" (Zumwalt), които са с водоизместимост 15 000 тона.

Според предвиденото, корабите ще разполагат с "най-разрушителната огнева мощ от който и да е надводен кораб, плавал някога - с възможност да поразяват противник на разстояние 80 пъти по-голямо от предишния клас", се казва в новия уебсайт на ВМС за корабите.

Линейните кораби ще бъдат въоръжени с нови крилати ракети с ядрен капацитет, които ще се изстрелват от 12 клетки на борда. Ракетите ще бъдат хиперзвукови - със скорост над пет пъти по-висока от тази на звука - и маневрени, за да объркват вражеската защита.

Класът "Тръмп" също така ще разполага със 128 вертикални пускови клетки, които могат да се използват за по-бавно летящи крилати ракети "Томахоук", противокорабни ракети или прехващачи за противоракетна отбрана. Другото въоръжение ще включва релсотрон (rail gun), пет-инчови конвенционални оръдия и набор от лазери и по-малки оръдия.

Като цяло планираните кораби ще бъдат 100 пъти по-мощни от тези линейни кораби от ерата на Втората световна война, заяви Тръмп.

Препятствията: Изграждането на толкова големи кораби

Администрацията не е дала график за това колко време ще отнеме фазата на проектиране - в която президентът каза, че ще участва лично - или изграждането на първите два кораба.

Проектът за новите линейни кораби би бил ръководен от корабостроителна база, която изпитва трудности с доставките през последните години и за която министърът на военноморските сили на САЩ Джон Филън каза тази година, че е в пълен безпорядък.

"Всички наши програми са бъркотия", каза той по време на изслушване в Камарата на представителите през юни. "Мисля, че най-доброто ни изпълнение (на строеж на кораб) е със шест месеца закъснение и 57% над бюджета... Това е най-доброто."

Миналия месец Филън прекрати програмата за фрегатите клас "Констелейшън" (Constellation), която изоставаше с около три години от графика и от която се очакваше да произведе много по-малки и по-малко сложни кораби от новите линейни кораби, които Тръмп предлага сега.

Що се отнася до големите и сложни кораби, най-новият самолетоносач на ВМС, USS John F. Kennedy, изостава с около две години от планираната дата за доставка, която беше юли тази година. Тези закъснения се приписват на новите системи за кацане и оръжейни асансьори, които службата все още се опитва да сертифицира.

Остава и въпросът кой ще построи тези нови кораби. Американските корабостроителници вече са претоварени с текущи проекти за строителство, поддръжка и основни ремонти. "Вече нямаме корабостроителната и морската индустриална инфраструктура, за да направим това бързо", каза анализаторът Карл Шустър, бивш капитан от ВМС на САЩ.

Кораби с размерите на клас "Тръмп" ще се нуждаят от същото пространство в доковете като големите амфибийни и логистични кораби, от които ВМС също имат нужда, така че затворени корабостроителници ще трябва да бъдат активирани отново или да бъдат построени нови, смята Шустър.

Освен това е въпросът за работната сила. "Ще бъде необходима национална програма за набиране и обучение на работници за корабостроителниците, електротехници, специалисти по информационни и сензорни системи, за да се подкрепи тази програма", каза Шустър.

Министърът на ВМС Филън наскоро посочи трудностите при набирането на работна ръка, особено когато става въпрос за заплащането. Ако работниците могат да изкарат същите пари, работейки в склад на Amazon или в магазин, е по-малко вероятно да изберат трудната, изтощителна работа в корабостроителница, каза той на конференция по отбрана миналия месец.

Алесио Паталано, професор по въпросите на войната и стратегията в King"s College London, смята, че Вашингтон разполага с техническото ноу-хау за направата на тези кораби, но трябва да преодолее проблема с корабостроителниците. "Въпросът е... дали САЩ разполагат с достатъчен капацитет и работна сила, за да превърнат една визуална златна флотилия в реално плаваща такава", каза той.

И накрая, разходите трябва да бъдат взети под внимание. Тръмп каза в понеделник, че новите линейни кораби в крайна сметка ще заменят разрушителите клас "Арли Бърк" (Arleigh Burke) - гръбнакът на надводния флот на САЩ. Тези разрушители струват около 2 милиарда долара всеки. Кораб от клас "Тръмп" би имал цена до 15 милиарда долара, според доклад на USNI News от понеделник.

Препятствията: Изпълнението докрай

Шустър отбеляза нестабилната история на ВМС по отношение на довеждането на амбициозни корабостроителни програми до завършек.

Вземете споменатите разрушители клас "Зумвалт" - програма, започнала през 90-те години. Планът за 32 от тези високотехнологични, невидими кораби в крайна сметка беше съкратен на три, като последният от класа, USS Lyndon B. Johnson, все още очаква въвеждане в експлоатация, което не се очаква преди 2027 г. Или фрегатите клас "Констелейшън", които бяха съкратени до максимум два корпуса от планираните 20.

И както Шустър посочва, последните корабостроителни програми, които са достигнали планирания брой, далеч не са успешни - конкретно корабите за крайбрежна зона (Littoral Combat Ships). Тази програма, която е произвела повече от три дузини корпуса, видя някои от тях пенсионирани само след пет години служба, тъй като бяха преследвани от проблеми с надеждността и липса на ясно дефинирана мисия.

Поне едно от оръжията, планирани за клас "Тръмп" - релсотронът - ще трябва да бъде спасено от бунището на историята, ако ще се използва. ВМС отмениха програмата си за релсотрон през 2021 г., когато техническите предизвикателства се оказаха твърде трудни за преодоляване. Технологията използва електромагнитна енергия за изстрелване на снаряд със скорости, много по-високи от настоящите системи, но изисква огромни количества енергия и повечето програми по света са постигнали малък напредък към създаването на търговски жизнеспособно и надеждно оръжие.

Шустър казва, че администрацията на Тръмп също трябва да направи промени в управлението. "Този проект ще се управлява от NAVSEA (Командване на морските системи на ВМС) - организация и персонал, които провалиха всяка програма за надводни бойни кораби през този век", каза той. "Вярвам, че Тръмп трябва да направи чистка в тази организация, ако иска някоя корабостроителна програма да успее."

Паталано посочва и друг проблем: осигуряването на екипаж за новите по-големи съдове, за които се очаква да имат между 650 и 850 моряци на борда. "ВМС на САЩ не са известни с това, че са в челните редици на автоматизацията и иновативните решения по отношение на по-компактно управление на екипажа." Това ще изисква "културна промяна от сериозен мащаб", смята той.

Бъдещото морско бойно поле

Дори ако ВМС успеят да пуснат в морето флот от линейни кораби клас "Тръмп", остава въпросът дали те ще бъдат подходящи за съвременните мисии.

Това е въпрос, който се задава и за сегашните "перли" на американския флот - самолетоносачите. Могат ли масивните кораби (дълги около 1100 фута) да оцелеят в конфликт с равностоен противник като Китай? Народната освободителна армия на Китай (PLA) разполага с балистичната ракета със среден обсег DF-26, наричана "убиец на самолетоносачи", защото е проектирана да поразява американските гиганти на големи разстояния, много преди самолетите на самолетоносача да влязат в битка.

Някои анализатори казват, че Вашингтон трябва да се фокусира върху голям брой малки плавателни съдове, способни да носят по няколко ракети или дронове, и да ги разпръсне в обширни водни пространства. Така би се неутрализирало предимството на Пекин в броя на ракетите, като му се предоставят твърде много цели за поразяване.

Критиците казват, че големите линейни кораби, подобно на самолетоносачите, концентрират твърде много огнева мощ на една платформа. "Предимството на малките кораби и безпилотните системи е, че количеството може да бъде увеличено при сравнително ниска цена, а жизнеспособността може да се повиши чрез разпръскване на риска върху множество платформи", казва Ю Джихун, изследовател в Корейския институт за анализи на отбраната.

Освен това големите кораби са уязвими не само за ракети. Има въпрос как ще се справят с дроновете - евтини безпилотни платформи във въздуха и по море, за които Украйна показа, че могат да извадят от строя или да потопят дори подводници и надводни кораби. Китай показа редица подводни дронове на военен парад в Пекин през септември. Анализаторът Х. И. Сътън пише, че големите китайски дронове могат да се използват за поставяне на мини, които да блокират пристанищата на САЩ в Тихия океан. Ако предложените американски кораби не могат да излязат в морето, няма да могат да използват и огневата си мощ.

Промяната трябва да започне отнякъде

Това е дълъг списък от предизвикателства пред програмата за линейните кораби клас "Тръмп", но анализаторите казват, че Вашингтон не бива да бъде отписван. В края на краищата, както Тръмп каза в речта си, това е страната, която по време на Втората световна война е увеличила производството си достатъчно, за да строи по няколко кораба на ден.

Шустър вижда по-скорошен пример от 60-те години на миналия век. "Мисля, че Тръмп се опитва да постигне морски еквивалент на призива на Кенеди за космическата програма. Спомнете си, че Съветите изглеждаха пред нас в космоса - директна заплаха за сигурността ни - преди Вашингтон да стартира програмата "Аполо", благодарение на която американец стъпи на Луната през 1969 г."

Но Шустър не смята, че този път САЩ могат да се справят сами. Необходими са съюзници - нещо трудно за организиране, предвид законите, уреждащи американското корабостроене. "Китай се приближава до способността да оспори достъпа ни до Западната част на Тихия океан. Тъй като това представлява заплаха и за Япония, и за Южна Корея, привличането на тяхната помощ е необходимо решение на проблема", смята Шустър.

Това сътрудничество е в ранна фаза, но семената вече са посети. В понеделник Тръмп похвали южнокорейската компания Hanwha Ocean, която инвестира милиарди във филаделфийската корабостроителница (Philly Shipyard), където в бъдеще биха могли да се строят кораби на ВМС на САЩ.