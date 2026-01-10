Страните от Европа се борят да увеличат армиите си - какъв е планът?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато Съединените щати продължават преговорите за потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, европейските лидери предупредиха за руската заплаха за Европа в момент, когато някои страни от целия континент изпитват трудности да попълнят въоръжените си сили, пише "Ройтерс".

Русия отрича какъвто и да е план за нападение срещу европейски страни.

Още новини от Украйна

Ето подробности за това как различни европейски страни се опитват да увеличат военните си сили:

ГЕРМАНИЯ

През ноември германското правителство се съгласи на нова схема за военна служба с по-високо заплащане и по-добри стимули. Военната служба ще остане доброволна, но с възможност за задължително повиквателно звено, ако схемата не успее да привлече достатъчно нови попълнения.

Страната иска да увеличи броя на войниците до 260 000 от около 180 000 в момента и да удвои броя на резервистите до 200 000.

Съгласно предложенията, които се очаква да влязат в закон в началото на 2026 г., ще бъде въведена система за задължителна регистрация и медицински прегледи, докато всяко задължително повикване ще подлежи на отделно гласуване в парламента. Ще е необходима промяна в конституцията, за да се приложи повикването и за жените.

ФРАНЦИЯ

Франция ще създаде нова доброволна младежка военна служба, която трябва да започне до средата на 2026 г., обяви президентът Еманюел Макрон през ноември. Схемата ще продължи 10 месеца и ще бъде отворена за 18- и 19-годишни, като те ще получават заплащане.

Целта е да се ангажират 3000 души през 2026 г., като броят им ще се увеличи до 10 000 до 2030 г. Макрон заяви, че амбицията му е схемата да набере 50 000 млади хора до 2035 г.

В по-широк смисъл Франция възнамерява да осигури 100 000 резервисти до 2030 г. в сравнение с около 47 000 сега. Тогава въоръжените ѝ сили ще наброяват около 210 000 души до 2030 г.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британският министър на отбраната заяви, че правителството има за цел да увеличи числеността на армията до поне 76 000 щатни войници по време на следващия парламентарен мандат, който ще започне през 2029 г., тъй като тогава финансирането вероятно ще позволи разширяване.

Армията в момента наброява близо 74 000 души, а резервистите - около 25 000, докато общият брой на въоръжените сили е близо 181 000 души.

Засега Великобритания е фокусирана върху запазването на персонала и модернизирането на службата. Няма планове за въвеждане на наборна военна служба.

ДАНИЯ

Дания планира постепенно да увеличи продължителността на наборния период от четири на 11 месеца през 2026 г., както и да увеличи броя на новобранците от около 5000 на 7500 през 2033 г. От 2025 г. Дания изисква и жените да се регистрират за наборна военна служба.

ФИНЛАНДИЯ

Финландия поддържа военновременна численост от 280 000 войници чрез задължителна военна служба за мъже, като добавя около 20 000 нови войници годишно към резервните войски. Намаляващата раждаемост обаче заплашва да ограничи бъдещия брой на резервистите.

Началникът на отбраната на Финландия генерал Яне Яакола наскоро заяви, че през следващите години страната трябва да обмисли дали да разшири задължителната военна служба, за да включи жените, които в момента могат да служат доброволно.

Мъжете са задължени да служат до 60-годишна възраст, но правителството иска да повиши възрастовата граница до 65 години. Тази промяна би увеличила военния резерв на Финландия от 870 000 войници до около 1 милион през 2031 г.

ИТАЛИЯ

Италия спешно се нуждае от ново цивилно и военно подразделение, в което да работят 5000 души за борба със заплахите от хибридна война, заяви министърът на отбраната Гуидо Кросето в стратегически доклад, публикуван през ноември. Новото звено, което ще трябва да е оперативно по всяко време, първоначално може да наеме 1200-1500 души, с постепенно увеличение до 5000.

Италианското министерство на отбраната посочи, че редовната му кампания за набиране на персонал има за цел да запише 6000 доброволци на "срочни договори" за 2026 г., в сравнение с 6500 в поканата за кандидатстване през 2025 г.

НИДЕРЛАНДИЯ

Нидерландия иска да увеличи личния си състав от 74 000 на 200 000 души, със специален фокус върху разширяването на капацитета на резервистите.

ПОЛША

Полша, която разполага с една от най-големите армии на НАТО, ще въведе програма за военно обучение като част от по-широк план за обучение на около 400 000 души през 2026 г., съобщи министерството на отбраната на страната през ноември.

Програмата ще бъде доброволна и отворена за всички граждани и ще предлага основен курс по сигурност, обучение за оцеляване, медицинско обучение и курсове по киберхигиена.

РУМЪНИЯ

Румъния увеличи набирането на доброволци, откакто Русия нахлу в Украйна, насърчавайки по-високо заплащане и военно образование.

Въпреки стабилния общ брой, източници от министерството на отбраната заявиха, че Румъния се изпитва трудности с обучението и задържането на висококвалифициран персонал, включително пилоти на изтребители и сили, обучени да използват оборудване за противовъздушна отбрана и ракети.

Парламентът наскоро одобри законопроект, регулиращ доброволната военна служба за мъже и жени на възраст между 18 и 35 години, който предлага четири месеца платено обучение и бонус, еквивалентен на три брутни месечни заплати след завършване.

ШВЕЦИЯ

Швеция въведе повторно наборната военна служба през 2017 г. Тази година са записани малко над 7000 наборници, като около 1000 са се включили като доброволци. Страната си е поставила за цел да увеличи този брой до 12 000 до 2032 г.

Очаква се наборната военна служба да осигури по-голямата част от войниците, необходими за разширяването на армията, но набирането на професионални офицери е потенциално по-голям проблем, като голям брой от тях ще се пенсионират през следващите пет години.

В края на 2023 г. шведските въоръжени сили наемат 9700 професионални офицери - брой, който се планира да се увеличи до поне 11 800 през 2035 г. Очаква се броят на цивилния персонал във въоръжените сили да се увеличи с около 30% през следващите години.