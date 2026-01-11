В търсене на План Б: Съюзниците след Америка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първата година от втория мандат на Тръмп показа - ако изобщо бяха необходими още доказателства - че дните, в които съюзниците можеха да разчитат на САЩ да поддържат световния ред, са отминали. През 80-те години след края на Втората световна война всеки американски президент, с частично изключение на Доналд Тръмп по време на първия му мандат, е бил поне донякъде ангажиран с защитата на група близки съюзници, възпирането на агресията, подкрепата на свободата на корабоплаването и търговията и поддържането на международните институции, правила и закони.

Американските президенти далеч не са били последователни в преследването на тези цели, но всички са приемали основната предпоставка, че светът е по-безопасно и по-добро място, включително за американците, ако Съединените щати отделят значителни ресурси за постигането на тези цели. При втория мандат на Тръмп това вече не е така.

Отказът на Тръмп от традиционната американска външна политика има дълбоки последици за развиващия се световен ред и за всички страни, които десетилетия наред са разчитали толкова силно на Съединените щати. Защото реалността е, че те нямат ясен план Б. Много от най-близките приятели на Вашингтон не са подготвени да се справят с един свят, в който вече не могат да разчитат на Съединените щати да ги защитят, да не говорим за един свят, в който те се превръщат в противник.

Те неохотно започват да признават степента, в която светът се променя, и знаят, че трябва да се подготвят. Но години на зависимост, дълбоки вътрешни и регионални разделения и предпочитание да се харчат пари за социални нужди, а не за отбрана, са ги оставили без реалистични краткосрочни опции.

Засега повечето съюзници на САЩ просто печелят време, опитвайки се да запазят колкото се може повече подкрепа от Вашингтон, докато обмислят какво да правят по-нататък. Те ласкаят Тръмп с подлизурски похвали, дават му подаръци, организират пищни събития в негова чест, обещават да харчат повече за отбрана, приемат небалансирани търговски споразумения, обещават (но не непременно правят) масивни инвестиции в Съединените щати и настояват, че съюзите им със Съединените щати остават жизнеспособни. И правят това с надеждата, че след първия мандат на Тръмп той отново може да бъде заменен от президент, по-ангажиран с поддържането на традиционната глобална роля на Вашингтон.

Тяхното мислене обаче е пожелателно. Тръмп ще остане на поста си още три години, което е повече от достатъчно време, за да се влоши още повече системата на съюзите или за противниците да се възползват от вакуума, който САЩ са оставили. Тези, които вярват в съюзите, глобалните правила, норми и институции, както и в американския интерес да поддържа партньорства, могат да се надяват, че подходът на Тръмп няма да бъде дълготраен и да действат съответно. Но това може да е неразумно.

Тръмп представлява американското отношение към външната политика, както и го формира. Едно поколение неуспешни интервенции в чужбина, нарастващи бюджетни дефицити, натрупващи се дългове и желание да се фокусира върху вътрешните работи са направили американците от целия политически спектър по-нежелаещи да поемат тежестта на глобалното лидерство, отколкото са били от преди Втората световна война. Съюзниците на САЩ може да нямат план Б в момента, но е по-добре да започнат да разработват такъв бързо.

Да печелиш време

През първия мандат на Тръмп ангажиментът на Съединените щати да подкрепят мрежата си от глобални съюзи се огъна, но не се счупи. Това се дължеше отчасти на факта, че Тръмп беше нов в тази длъжност, по-предпазлив (поне в действията си) и не съвсем готов да революционизира външната политика на САЩ, но и на факта, че в администрацията си той назначи предимно привърженици на традиционната външна и отбранителна политика. Всичките му главни съветници по външна политика споделяха убеждението, че САЩ трябва да бъдат активни в световен мащаб и че страната извлича значителни ползи от политическата, сигурностната и икономическата система, която е в сила от 40-те години на миналия век.

Въпреки платформата си "Америка на първо място" и собствените си по-радикални инстинкти, Тръмп през по-голямата част от първия си мандат се колебаеше да предприеме стъпки, които биха застрашили глобалното лидерство на САЩ. Например, той обмисляше да изтегли американските войски от Германия, Ирак, Япония, Южна Корея и Сирия, но никога не го направи - често поради съпротивата на главните си съветници.

Втората администрация на Тръмп е различна. Този път така наречените глобалисти са извън играта, а президентът е заобиколен от хора, които считат повечето ангажименти на САЩ в чужбина за чисто бреме. Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс, министърът на отбраната Пит Хегсет и директорът на Националната разузнавателна служба Тълси Габард са служили в американската армия в Ирак и от тази си опит са излезли с дълбока неприязън към елитите на американската външна политика и към ангажиментите на САЩ в чужбина. Когато беше в Сената, Марко Рубио, който сега е съветник по националната сигурност и държавен секретар, беше силен поддръжник на противопоставянето на Русия, защитата на човешките права и предоставянето на чуждестранна помощ.

Днес обаче изглежда, че е потиснал тези убеждения, за да остане важен и да запази доверието на Тръмп и поддръжниците на MAGA. Просто казано, светогледът на настоящата администрация изглежда е много по-силно повлиян от дългогодишните убеждения на Тръмп: съюзите са ненужно бреме, автокрациите са по-лесни за работа от демокрациите, отворената търговска система е несправедлива, САЩ могат да се защитят достатъчно добре без помощта на други страни, а великите сили трябва да имат правото да доминират над по-малките си съседи - и дори да придобиват нови територии, когато това е в техен интерес. Следвоенният свят, изграден предимно около демократични съюзници, които разчитат на САЩ за сигурност и отбрана, вече не съществува.

Този начин на мислене е най-ясно изразен в подхода на администрацията към Европа и НАТО. Докато предишните президенти изразяваха твърда подкрепа за член 5 от НАТО, който гласи, че въоръжено нападение срещу един член ще се счита за нападение срещу всички, Тръмп намекна, че гаранцията важи само ако съюзниците "плащат сметките си" - тоест, допринасят повече за колективната отбрана.

В началото на втория си мандат Тръмп изрази намерението си да поеме контрола над Гренландия, която е територия на Дания, съюзник в НАТО. Той дори намекна, че САЩ могат да го направят със сила, като повдигна перспективата САЩ да използват военните си сили не за да защитят член на НАТО, а за да атакуват такъв.

Ванс е дори още по-скептичен по отношение на традиционната роля на САЩ в европейската сигурност. През 2022 г. той заяви, че "наистина не му пука какво ще се случи с Украйна". През февруари 2025 г. Ванс заяви пред аудиторията на Мюнхенската конференция по сигурността, че се притеснява повече от заплахите "отвътре" в Европа, отколкото от тези, които представляват Китай или Русия. По-късно същия месец той заяви, че Дания "не е добър съюзник" и предположи, че Тръмп може да "прояви по-голям териториален интерес към Гренландия", защото "не му пука за това, което европейците ни крещят". А в чат в Signal с висши служители от администрацията през март Ванс се оплака, че "отново спасяваме Европа".

Политиката на САЩ през първата година от мандата на администрацията отразява тези възгледи. Тръмп прие руските версии за причините за войната в Украйна, не предостави пряка военна помощ на Киев освен вече планираната и отказа да предложи на Украйна значими гаранции за сигурност. Когато през септември 2025 г. Русия изстреля дронове в Полша, Тръмп го омаловажи като възможна грешка, а когато през същия месец Русия наруши въздушното пространство на Румъния и Естония, САЩ до голяма степен се въздържаха от военна реакция на НАТО. Администрацията на Тръмп също така обяви, че ще спре да предоставя военна помощ на страните по границата с Русия. През октомври започна да изтегля част от допълнителните войски, които администрацията на Байдън изпрати, за да помогне за защитата на Европа след руската инвазия в Украйна.

Американските партньори в Азия също имат много причини за безпокойство. В продължение на повече от десетилетие Вашингтон прокламираше намерението си да "се ориентира към Азия", но сега изглежда, че приоритетът на Съединените щати е тяхната родина и останалата част от Западната полусфера. Първата национална отбранителна стратегия на Тръмп, публикувана през 2018 г., се фокусираше върху противодействието на Русия и Китай. Стратегията на администрацията на Байдън считаше Китай за "основното предизвикателство" на САЩ - основната заплаха, срещу която трябва да се адаптира и формира американската армия. Но служителите във втората администрация на Тръмп изглежда поставят под въпрос този приоритет и вместо това се фокусират върху сигурността на границите, борбата с наркотиците и националната противоракетна отбрана, както и върху по-голямото разпределение на тежестта между съюзниците на САЩ.

Тръмп в общи линии поддържа мрежата от военни партньорства на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, но съюзниците там се притесняват, че той може да подчини подкрепата за техните интереси в областта на сигурността на желанието си за подобряване на отношенията - и, вероятно, за сключване на голяма търговска сделка - с Китай. През първия си мандат Тръмп постави условие за ангажиментите на САЩ за сигурност към Япония и Южна Корея, че те трябва да са готови да плащат повече за собствената си отбрана, въпреки че САЩ поддържаха отбранителни договори и с двете страни. Тръмп също така спря доставките на оръжие от САЩ за Тайван и ограничи дипломатическите контакти с тази страна, отказа на тайванския президент разрешение да транзитира през САЩ по пътя си към Латинска Америка и започна да позволява на Китай да купува по-модерни полупроводници, очевидно за да създаде успешно партньорство със Си Дзинпин.

Докато американският президент Джо Байдън многократно заяви, че САЩ ще помогнат за защитата на Тайван в случай на китайска инвазия, Тръмп остана неутрален. А министърът на търговията Хауърд Лутник стигна дотам, че предложи САЩ да защитят Тайван само ако Тайпе се съгласи да премести половината от своите модерни производствени мощности за чипове в САЩ. Не е трудно да си представим, че Тръмп ще откаже да защити съюзниците и партньорите на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион в случай на конфликт.

Тръмп също така изглежда несклонен да изразходва американски ресурси за поддържане на реда в Близкия изток, воден от САЩ. Разбира се, той твърдо подкрепя Израел и през септември издаде изпълнителна заповед, с която предоставя на Катар официално задължение за отбрана. Но Тръмп се притеснява повече да не бъде въвлечен във война, отколкото да защитава партньорите на САЩ, да се бори с тероризма, да предотвратява разпространението на ядрени оръжия и да защитава интересите на националната сигурност. Той явно цени отношенията си с лидерите от Персийския залив, но това не означава, че ще ги защити повече, отколкото го направи през 2019 г., когато не предприе нищо, след като Иран нанесе удар по голяма саудитска нефтопреработвателна рафинерия и танкери край бреговете на Оман и Обединените арабски емирства.

Тръмп исторически е бил склонен да подкрепя съюзниците си с военна сила само когато рискът от ескалация, особено с великите сили, е бил нисък. По време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, например, Тръмп започна удари срещу ирански военни и ядрени обекти едва след като Израел унищожи иранската противовъздушна отбрана и способността ѝ да отвърне на удара.

Той също така разреши въздушни удари срещу Йемен, но след това се оттегли, когато разходите започнаха да се увеличават и стана ясно, че европейците са основните бенефициенти на операцията. През септември американската армия започна да унищожава лодки, за които твърди, че превозват наркотици от Венецуела, страна, която няма възможност да отвърне по значим начин на САЩ. А желанието на Тръмп да рискува конфронтация с по-големи сили е изключително ограничено, както показва неговата нежелание да се изправи срещу Русия по въпроса за Украйна.

Държим се за САЩ

Въпреки че рискът от оттегляне на САЩ - предвещан от първата администрация на Тръмп - нараства от години, повечето съюзници на САЩ никога не са се подготвили наистина за него. Европейските разходи за отбрана отбелязаха умерено увеличение след руската инвазия в Крим през 2014 г., но напредъкът в разработването на "европейски стълб" в рамките на НАТО, който би позволил на европейските въоръжени сили да действат по-независимо от САЩ, е минимален. Докато Франция отдавна призовава за "стратегическа автономия" на Европа, другите страни на континента отхвърлиха идеята като ненужна или прекалено скъпа.

Партньорите на САЩ в Азия и Близкия изток също прекараха последното десетилетие, фокусирайки се много повече върху поддържането на своите съюзи със САЩ, отколкото върху допълването или заместването им - разумно решение, като се имат предвид значителните ресурси и политическа воля, необходими за разработването на алтернативи на лидерството на САЩ. Но сега, изправени пред риска САЩ да се откажат от своята лидерска роля или да откажат да защитят своите партньори, те нямат добри варианти.

Досега, по време на втория мандат на Тръмп, повечето съюзници и партньори на САЩ продължиха да се придържат към подкрепата на САЩ, понякога отчаяно.

Членовете на НАТО, например, направиха всичко възможно, за да задоволят Тръмп, като се съгласиха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. - значително постижение, дори и да е постигнато с финансови трикове. (Разходите за инфраструктура се включват в тези 5%). Много лидери се опитаха да ласкаят Тръмп, за да го задържат на борда. Най-добър пример за този подход е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който през юни изпрати на Тръмп подмазваческо писмо, в което похвали дипломатическите му усилия в Близкия изток и го възхвали за това, че е накарал европейските страни да увеличат разходите си за отбрана.

"Европа ще плати много, както трябва, и това ще бъде вашата победа", написа Рюте. По същия начин, по време на първите си срещи с Тръмп, японският премиер Санае Такаичи заяви, че ще го номинира за Нобелова награда за мир, а южнокорейският президент Ли Дже-миунг каза на Тръмп, че той е "единственият човек, който може да постигне напредък" към мир между Северна и Южна Корея.

Съюзниците също са използвали икономически споразумения, за да се опитат да задържат ангажимента на САЩ към тяхната сигурност. Япония, Южна Корея и Европейският съюз са се съгласили на неблагоприятни търговски споразумения с Вашингтон, в които са приели значително увеличение на американските мита и са се ангажирали с масивни инвестиции в американската икономика и закупуване на американски енергийни износи или военни стоки. Тези споразумения бяха изготвени отчасти с цел да се избегне търговска война, но бяха мотивирани и от опасения, че сериозен търговски спор със Съединените щати би могъл да подкопае близкото партньорство в областта на сигурността с Вашингтон, от което зависят всички тези съюзници.

Както призна през септември председателят на Съвета на ЕС Антонио Коста, "ескалирането на напрежението с ключов съюзник по въпроса за митата, докато източната ни граница е под заплаха, би било неразумно рисковано". Всякаква перспектива ЕС да се противопостави на американските тарифи - както направи Китай - беше подкопана от "страховете, че Тръмп ще прекъсне доставките на оръжие за Украйна, ще изтегли войските си от Европа или дори ще напусне НАТО", както пише Financial Times.

По същия начин в Близкия изток страните от Персийския залив се опитаха да поддържат интереса на Тръмп към тяхната сигурност с ласкателства и обещания да инвестират стотици милиарди долари в САЩ. Катар дори подари на Тръмп самолет за лична употреба, подписа споразумение за неясен "икономически обмен" на стойност 1,2 трилиона долара и подпомогна Тръмп в усилията му за постигане на примирие в Газа, за което през септември 2025 г. беше възнаграден с обещание от страна на САЩ да третира атака срещу Катар като заплаха.

Ласкателните думи няма да ви доведат до нищо

Съюзниците на САЩ не могат да бъдат упреквани за това, че се опитват да умилостивят Тръмп. Те нямат много добри алтернативи на това да разчитат на САЩ за своята сигурност и просперитет. Но не трябва да си правят илюзии: Тръмп е транзакционен, определя националните интереси в тесен смисъл и е лоялен само към себе си. Ласкателната реч и привличащите вниманието обещания за инвестиции може би могат да спомогнат за положителни срещи или теоретични споразумения, но едва ли могат да гарантират трайна подкрепа.

Всъщност вече не е трудно да си представим свят, в който бившите съюзници виждат САЩ не само като ненадеждна, но и като непопулярна и дори враждебна страна. Доверието в САЩ се е сринал. Според проучване сред хора от 24 страни, публикувано от Pew Research Center през юни миналата година, голямо мнозинство в повечето от анкетираните страни са отговорили, че "нямат доверие" в Тръмп да "постъпи правилно по отношение на световните дела". В началото на втория мандат на Тръмп новият канцлер на Германия Фридрих Мерц заяви, че е ясно, че Вашингтон е "до голяма степен безразличен към съдбата на Европа". Не е трудно да си представим, че други световни лидери достигат до подобни заключения за това как САЩ възприемат техните региони.

Засега много от съюзниците на САЩ се чувстват заплашени от Китай и Русия, което прави малко вероятно те да стигнат дотам, че да се обединят с Пекин или Москва, за да балансират влиянието на САЩ. И повечето азиатски и европейски партньори вероятно няма да се присъединят към алтернативни геополитически групировки като БРИКС - блок от десет държави, наречен на първите пет от членовете му, Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка - поради различията си с тези държави и желанието си да избегнат сериозна криза с Вашингтон. Но стратегията "Америка на първо място", доведена до логичната си крайност, може да принуди съюзниците на САЩ да се дистанцират от страната до степен, която би била практически немислима през последните 80 години.

Алтернативите на зависимостта от Съединените щати представляват сериозни предизвикателства, но партньорите на САЩ може би нямат друг избор, освен да ги преследват. Мнозина вече развиват по-независими и способни въоръжени сили, увеличават разходите за отбрана и започват да се интегрират с други партньори. ЕС, например, има редица инициативи, които ще увеличат разходите за отбрана и военната интеграция до 2030 г., а Япония се е ангажирала да увеличи разходите си за отбрана до 2% от БВП до март 2026 г.

Ако се управляват добре, такива усилия биха могли да доведат до по-балансирани и равнопоставени партньорства със Съединените щати. Но е малко вероятно те да направят Азия и Европа по-сигурни. Няма нищо, което съюзниците на САЩ могат да направят реалистично в краткосрочен план, за да компенсират загубата на надеждното ангажимент за отбрана от страна на САЩ. А ако САЩ са по-малко склонни да защитават съюзниците си, тези съюзници може да са по-малко склонни да помагат на САЩ. Неотдавна многобройни партньори от Азия, Европа и Близкия изток бяха готови да изпратят войските си да се сражават и да умрат рамо до рамо с тези на САЩ от лоялност към Вашингтон. Но тези дни може би са отминали.

По-голямата самостоятелност вероятно ще доведе съюзниците до развитие на отбранителна промишленост, която е по-малко зависима от САЩ. Тъй като те изразходват по-ограничените си ресурси за отбрана, членовете на ЕС се споразумяха, че основните категории финансиране могат да се изразходват само в рамките на ЕС (или в определени партньорски държави, като Норвегия, но не и в САЩ).

Германия планира да изразходва по-голямата част от около 95 милиарда долара за закупуване на оръжие в Европа, като само 8% от тази сума ще отидат за доставчици от САЩ. И не е случайно, че Дания, възмутена от заплахите на Тръмп срещу Гренландия, реши през септември 2025 г. да направи най-голямата си военна покупка досега - над 9 милиарда долара за системи за противовъздушна отбрана - от европейски, а не от американски предприятия.

Някои съюзници може да се опитат да разработят свои собствени ядрени оръжия. Повече от 70% от южнокорейците искат правителството им да се сдобие с ядрена бомба, според проучване, публикувано през 2024 г. от Gallup Korea. Въпреки че мнозинството от хората в Япония се противопоставят на ядрените оръжия, все повече от тях стават отворени към идеята страната им да разработи свои собствени.

В Европа съмненията относно разширеното възпиране на САЩ подтикнаха Мерц да повдигне въпроса за възможността Франция и Обединеното кралство да допълнят американския ядрен щит. През март полският министър-председател Доналд Туск заяви, че "Полша трябва да се стреми към най-модерните възможности, включително ядрени и съвременни неконвенционални оръжия".

А през септември, точно след като Израел започна въздушни удари срещу Катар - атака, която САЩ не предотврати - Саудитска Арабия подписа споразумение за отбрана с Пакистан. Пакистан заяви, че съгласно споразумението, ако е необходимо, може да предостави ядреното си оръжие на Саудитска Арабия.

Замяната на ядрената защита на САЩ ще бъде политически трудна, технологично предизвикателна и изключително скъпа. Тя може дори да се окаже неефективна за възпиране на противниците, защото малките ядрени сили извън САЩ биха били превъзхождани от много по-големите арсенали на Китай и Русия, които са най-вероятните агресори. Но с течение на времето партньорите на САЩ ще трябва да вземат под внимание възможността, че ще се нуждаят от свои собствени ядрени сили, защото САЩ ще откажат да ги защитават.

Ерозията на лидерството и надеждността на САЩ ще има сериозни последствия и за световния икономически ред. В по-голямата си част съюзниците на САЩ в Азия и Европа са решили да приемат едностранни търговски споразумения, вместо да обединят сили срещу САЩ, но техните изчисления може да се променят. Когато Тръмп, по време на първия си мандат, изтегли САЩ от Транстихоокеанското партньорство - голям търговски блок, ръководен от САЩ, създаден отчасти за да противодейства на Китай - Австралия, Канада и Япония останаха в пакта. Няколко години по-късно много от същите страни се присъединиха към Китай в Регионалното всеобхватно икономическо партньорство, което в момента е най-голямото споразумение за свободна търговия в света - и в което САЩ не участват. Колкото по-малко партньорите на САЩ разчитат на САЩ за сигурност, толкова по-лесно им е да работят помежду си или с други велики сили, за да балансират това, което считат за враждебна икономическа политика, идваща от Вашингтон.

С разпадането на стария ред светът може да се превърне в по-страшно място. И дори ако съюзниците измислят план Б, може да не са в състояние да се справят сами с нарасналата агресия. Това не е първата политика "Америка на първо място", наложена им. През първите десетилетия на ХХ век много хора във Вашингтон възприеха подобен подход, основан на високи мита, отвращение към ангажименти по съюзи и войни в чужбина, както и желание да умиротворяват, вместо да се противопоставят на автократичните сили. Резултатите проправиха пътя за глобална агресия през 1930-те години. Без подкрепата на Вашингтон американските съюзници не бяха в състояние да направят нищо по въпроса.

Никой не би искал да види края на системата на съюзи, водена от САЩ, която, въпреки всичките си слабости, разходи и дисбаланси, е служила добре на Вашингтон и неговите партньори в продължение на няколко поколения. Но никой не бива да разчита, че тя ще продължи да съществува. Втората администрация на Тръмп не е ангажирана с отбраната на тази система и няма гаранция, че следващият президент ще бъде.

Нищо от това не означава, че сътрудничеството с Вашингтон ще бъде невъзможно. Съединените щати ще останат важен, макар и може би много по-транзакционен партньор в следващите години. Но това означава, че съюзниците вече не могат да разчитат на Съединените щати да отделят значителни ресурси за защитата им или на световния ред. План А на съюзниците трябва да бъде да направят всичко по силите си, за да запазят колкото се може повече практическо сътрудничество. Но би било опасно и безотговорно да нямат план Б.