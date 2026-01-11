Новини
Венцислав Иванов - последния посланик на България във Венецуела: С кого Тръмп мисли да управлява на място?!

Венцислав Иванов - последния посланик на България във Венецуела: С кого Тръмп мисли да управлява на място?!

11 Януари, 2026 13:01 2 339 31

Ами ако изведнъж скоро се наложи американчета да се връщат в родината в ковчези? Какво ще отговаря тогава Тръмп на майките?

Венцислав Иванов - последния посланик на България във Венецуела: С кого Тръмп мисли да управлява на място?! - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Понеже ми писна да чета и слушам некомпетентни приказки от какви ли не “познавачи” за “светлото бъдеще” на Венесуела, ще кажа няколко неща, пък може четящите да се замислят.

Ще започна с “бодряшките” коментари, как сега набързо американските нефтени компании ще почнат масово и безпроблемно да добиват, изнасят, обработват и продават по света “своя” венецуелски нефт. Естествено за благото на венецуелския народ.

Без да съм нефтен експерт, имам някаква представа за състоянието на нефтодобива в страната още преди Мадуро да стане президент, а и донякъде към настоящия момент, (сега всичко е доста по-трагично). И бих казал, че това, което някои си представят, е много далеч от грозната реалност. Само хора, които имат “wishful idea” за състоянието към момента на венецуелската добивна промишленост, транспортни възможности до и от главните пристанища и куп други сериозни, почти фатални инфраструктурни и кадрови проблеми, могат да мислят така оптимистично. За да се случи това, което Тръмп начерта, ще са нужни сигурно бързи инвестиции от доста милиарди преди нефтът да “потече” към САЩ, ( в интерес на венецуелския народ естествено).

Дали така бързо и лесно ще бъдат вкарани такива инвестиции от частни компании, особено в несигурната обстановка?

А наясно ли е Доналд Тръмп кой и досега реално “командва” венецуелската администрация, също така и в нефтената промишленост? Куба, колкото и странно да звучи на някои. От години насам!

Тъй че оставете приказките на Тръмп относно безпрецедентно “брилянтната операция”, която едва ли не слага точка на “проблема Венесуела“, по време на малко странната му снощна пресконференция! Естествено, така се говори в подобни ситуации, особено ако говори настоящият хазяин на Белия дом. Самият той обаче явно не е наясно още с реалната ситуация, макар че сигурно ЦРУ има доста свои анализатори “на терен”, които да го “осветлят”. Но той бърза!

Нещата сега все още са в пълна мъгла - и с бъдещето управление на страната, ( въобще не е ясно още дали и каква съпротива ще окаже огромната “прочавистка” маса - администрация, народ от гетата, банди и всякакви неясни елементи, (при това добре въоръжени и хич не за пренебрегване, за тях Чавес продължава да бъде идол, а Мадуро - негов наследник).

На кого могат да се облегнат сега американците, на Мачадо или Гуаидо ( и двамата с доста ограничена популярност), на неорганизираната и в “насипен вид” рехава опозиция? На военните, (дори не се знае кого ще подкрепят, повечето все пак са “чависти” и са обвързани в разни вътрешни схеми, повечето корупционни)?

С кого мисли да управлява на място “the Team behind me”, (както снощи ги нарече Тръмп)? С вицепрезидента, след изявленията, които направи, че Мадуро е единствен легитимен лидер на страната? Нищо че уж “вицепрезидентът ще ни сътрудничи”. Дали? Май е съмнително!

Ами ако утре изведнъж почне “патаклама”, което не е изключено? Знае ли Тръмп колко оръжие има у населението още от времето, когато Чавес го раздаде, за да защитава народът Боливарската революция? А и Мадуро напоследък раздаваше бая оръжие из гета и квартали!

А във Венецуела стрелят яко от години, даже просто така! И винаги могат да почнат, при това масово.

Казвам го на базата и на лични впечатления. Неслучайно се наложи да затворим посолството си там още преди повече от десет години, заедно с много други държави, (аз бях последният български посланик в Каракас).

Ами ако изведнъж скоро се наложи американчета да се връщат в родината в ковчези? Какво ще отговаря тогава Тръмп на майките?

Нека не забравяме и реакцията на международната общественост? Даже европейски държави, относително толерантни към външната политика на САЩ, сега повдигат въпроса за легитимността на “операцията” от гледна точка на все още не съвсем умрялото международно право! А Тръмп все още се надява на Нобелова награда!

Друго - не е толкова просто ей така да обвинят и осъдят Мадуро! Харесват ли го или не, той е законен президент на суверенна държава, (друг въпрос кой го признава за такъв и кой не). Да не говорим за съпругата му Силия Флорес, (която между впрочем е мозъкът на семейството, но едва ли могат лесно да ѝ хвърлят обвинения в тероризъм или наркотрафик, както и да се опитват да ги скалъпят). Все пак, това не са Николае и Елена Чаушеску.

Тъй че - въпросите май стават много повече от отговорите!

*Постът е от личния профил на г-н Венцислав Ангелов


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавна службичка

    7 37 Отговор
    На хранилка във Венесуеля.

    13:08 11.01.2026

  • 2 Със сигурност

    6 32 Отговор
    Тръмп няма да управлява с Венцислав Иванов.

    Коментиран от #9, #22

    13:08 11.01.2026

  • 3 От първо лице но не в БНТ

    53 6 Отговор
    Чуйте го този човек, прочетете, преди да се изказвате неподготвени. Той знае.

    13:09 11.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Хората на Мадуро остават на власт но ще си плащат такса спокойствие като Бойко Борисов.

    13:09 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    17 2 Отговор
    Като начало ще разреждат нефта за да бъде съвместим с техните технологии. Което вероятно ще бъде нерентабилно.

    13:18 11.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Със сигурност":

    Фактибг има къде по-големи Експерти!

    13:22 11.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баба Гошка

    27 3 Отговор
    Туй ней кат да изпиратстват вече натоварени танкери и да крадднат. Сега чакаме да видим как ще отидат на терен в ориноко да изпомпят крудо, да го транспортират до работещо пристанище и да го натоварят на демократичен танкер. А щяха да борят наркотата? Смешнициби изкуфялници са американските алчнюги. Никой вече не ги уважава, не ги брои за нищо. Изнудвачи и крадци.

    13:30 11.01.2026

  • 13 Цвете

    5 18 Отговор
    ЩОМ СРЪВНЕНИЕТО Е С БИВШИЯТ ДИКТАТОР НА РУМЪНИЯ, ТОВА ПОКАЗВА КАТАСТРОФА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА. ПОМНИМ " ФИНАЛА " В СЪСЕДНАТА НАМ ДЪРЖАВА. ЗЛОТО НЕ Е САМО.

    Коментиран от #24

    13:33 11.01.2026

  • 14 Думите на този човек

    20 6 Отговор
    звучат реалистично.

    13:39 11.01.2026

  • 15 не може да бъде

    24 6 Отговор
    Напълно съм съгласен с г-н Венцислав Иванов за едно нещо - най-често по въпроси засягащи Латинска Америка - най-често Куба Венецуела Никарагуа се изказват съвършено неподготвени хора !?В латинска Америка по времето на соца имаше достатъчно българи -на работа или в дипломатическите служби -но тяхното мнение или не се чува или се игнорира!?А това е жалко и ще има неприятни последствия -ще се убедите един ден в това!?...Бих искал да подчертая една особено голяма грешка която се прави в момента -принизяването на значимостта на такива хора като Че Гевара Фидел Кастро Уго Чавес -това са личности от световен мащаб и е много глупаво -според мен да бъдат - подценявани!?

    13:41 11.01.2026

  • 16 Тези

    5 28 Отговор
    Брей много глупави тия американци бе.В много тежко положение ще изпаднат.Тука нашите хора са къде къде по...
    Старата КГБ -ДС школа дошла да ни обяснява всичко това.Вервайте.

    13:44 11.01.2026

  • 17 Гост

    6 19 Отговор
    Добре им беше на ДС комунягите по плажовете на Латинска Америка.

    Коментиран от #28, #29

    13:46 11.01.2026

  • 18 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Бай Дончо днес разпуска с голф в компанията на босовете на нефтодобивните компании ,които ще се надпреварват да си осигурят държавни парични гаранции за да помпат нефт за благоденствието на народа на Венецуела.Следва и народът на Гренландия да се помоли на Тръмп да разположи ракети до кошарите с бели мечки,които отглеждат местните Датчани.

    13:49 11.01.2026

  • 19 123

    5 20 Отговор
    80те години Каракас беше най красивия град в Латинска Америка. Там където стъпи руския ботуш трева не никне. Така и стана. А това червено посланниче да не дрънка глупости.

    13:55 11.01.2026

  • 20 Видов ден

    3 14 Отговор
    Секна му килипира на другаря хрантутник.

    13:57 11.01.2026

  • 21 И още наблюдения

    16 2 Отговор
    Гледах го по телевизията. Човекът каза още доста реалистични наблюдения. Леките фракции нефт отдавна са изпомпани. Наличният известен нефт е като мазут и даже пчелен мед. Сам по себе си от този нефт може за се добият всички видиве горива , но добивът на място изисква по-големи капиталовложения. " Ексон мобайл" са отказали на Тръмп заради политическата анархия и огромните разходи за инвестиране в остарялата нефтена инфраструктура. Тръмп може да окупира само нефтените полета но това ще изисква голяма армия ,която да ги варди и затъвана в партизанска война.

    Коментиран от #23

    13:58 11.01.2026

  • 22 Аоо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Със сигурност":

    Но и венецуелците не са българските мамини.

    14:07 11.01.2026

  • 23 не може да бъде

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "И още наблюдения":

    На срещата на Тръмп с петролните магнати президентът /CEO/ на Ексон .Мобил Дарън Ууд каза на Тръмп че в момента -Венецуела е неинвестируем терен -много труден за извличане нефт инфраструктура нуждаеща се от големи промени големи проблеми с кадровия състав -необходими са много американци -неясна перспектива за сигурността и контрола при добива на нефта -и не е сигурно дали една сума от 100 млрд долара ще реши проблема и дали изобщо инвестицията ще се оправдае!?

    14:09 11.01.2026

  • 24 Аоо

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Сега продажните ле ке та, които либералите лансират и с чиято помощ заробват Румъния, са къде по лоши

    14:11 11.01.2026

  • 25 Ами

    7 2 Отговор
    Май има доста неща които се крият от широката общественост. Защото,
    въпреки обещанията на Тръмп за финансова и политическа помощ нито една
    Американска петролна компания не пожела да се завърне във Венецуела.

    14:14 11.01.2026

  • 26 Перо

    2 4 Отговор
    Тоя, колко пъти обръща партийни палачинки? Във Венецуела никога не е имало интерес и посолство, а по негово време е открито, защо е открито, никой не знае и няма никакви икономически, политически или културни резултати. Навярно за един човек! Поредната партийна калинка!

    Коментиран от #27

    14:22 11.01.2026

  • 27 Перо

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    П.С. За Венецуела отговаряше от десетилетия БГ посолство в друга латино-американска страна, поради по-незначимата роля за БГ!

    14:26 11.01.2026

  • 28 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Обслужващият персонал обикновено е най-зъл!

    14:31 11.01.2026

  • 29 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Комунизма ще го гоните 100 години и не може да го стигнете.
    Той направи за 45 г. 14 царски България.
    Либерал евроатлантиците
    ликвидираха България и .българите

    14:41 11.01.2026

  • 30 малко факти

    1 0 Отговор
    Поредния изпълзял от незнайната си дупка разбирач , дори и не си сртува четенето до край .

    14:47 11.01.2026

  • 31 Много

    0 0 Отговор
    време вече се промиват мозъците на по младите и те няма да разберат за какво говори г-дина! Мадуро дори не е затворник а живее под охрана в луксозен апартамент! Впрочем каквото и да коментираме То ще е далеч от "истината" каквато и да е Тя.

    14:52 11.01.2026