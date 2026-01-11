Венцислав Иванов - последния посланик на България във Венецуела: С кого Тръмп мисли да управлява на място?!

Понеже ми писна да чета и слушам некомпетентни приказки от какви ли не “познавачи” за “светлото бъдеще” на Венесуела, ще кажа няколко неща, пък може четящите да се замислят.
Ще започна с “бодряшките” коментари, как сега набързо американските нефтени компании ще почнат масово и безпроблемно да добиват, изнасят, обработват и продават по света “своя” венецуелски нефт. Естествено за благото на венецуелския народ.
Без да съм нефтен експерт, имам някаква представа за състоянието на нефтодобива в страната още преди Мадуро да стане президент, а и донякъде към настоящия момент, (сега всичко е доста по-трагично). И бих казал, че това, което някои си представят, е много далеч от грозната реалност. Само хора, които имат “wishful idea” за състоянието към момента на венецуелската добивна промишленост, транспортни възможности до и от главните пристанища и куп други сериозни, почти фатални инфраструктурни и кадрови проблеми, могат да мислят така оптимистично. За да се случи това, което Тръмп начерта, ще са нужни сигурно бързи инвестиции от доста милиарди преди нефтът да “потече” към САЩ, ( в интерес на венецуелския народ естествено).
Дали така бързо и лесно ще бъдат вкарани такива инвестиции от частни компании, особено в несигурната обстановка?
А наясно ли е Доналд Тръмп кой и досега реално “командва” венецуелската администрация, също така и в нефтената промишленост? Куба, колкото и странно да звучи на някои. От години насам!
Тъй че оставете приказките на Тръмп относно безпрецедентно “брилянтната операция”, която едва ли не слага точка на “проблема Венесуела“, по време на малко странната му снощна пресконференция! Естествено, така се говори в подобни ситуации, особено ако говори настоящият хазяин на Белия дом. Самият той обаче явно не е наясно още с реалната ситуация, макар че сигурно ЦРУ има доста свои анализатори “на терен”, които да го “осветлят”. Но той бърза!
Нещата сега все още са в пълна мъгла - и с бъдещето управление на страната, ( въобще не е ясно още дали и каква съпротива ще окаже огромната “прочавистка” маса - администрация, народ от гетата, банди и всякакви неясни елементи, (при това добре въоръжени и хич не за пренебрегване, за тях Чавес продължава да бъде идол, а Мадуро - негов наследник).
На кого могат да се облегнат сега американците, на Мачадо или Гуаидо ( и двамата с доста ограничена популярност), на неорганизираната и в “насипен вид” рехава опозиция? На военните, (дори не се знае кого ще подкрепят, повечето все пак са “чависти” и са обвързани в разни вътрешни схеми, повечето корупционни)?
С кого мисли да управлява на място “the Team behind me”, (както снощи ги нарече Тръмп)? С вицепрезидента, след изявленията, които направи, че Мадуро е единствен легитимен лидер на страната? Нищо че уж “вицепрезидентът ще ни сътрудничи”. Дали? Май е съмнително!
Ами ако утре изведнъж почне “патаклама”, което не е изключено? Знае ли Тръмп колко оръжие има у населението още от времето, когато Чавес го раздаде, за да защитава народът Боливарската революция? А и Мадуро напоследък раздаваше бая оръжие из гета и квартали!
А във Венецуела стрелят яко от години, даже просто така! И винаги могат да почнат, при това масово.
Казвам го на базата и на лични впечатления. Неслучайно се наложи да затворим посолството си там още преди повече от десет години, заедно с много други държави, (аз бях последният български посланик в Каракас).
Ами ако изведнъж скоро се наложи американчета да се връщат в родината в ковчези? Какво ще отговаря тогава Тръмп на майките?
Нека не забравяме и реакцията на международната общественост? Даже европейски държави, относително толерантни към външната политика на САЩ, сега повдигат въпроса за легитимността на “операцията” от гледна точка на все още не съвсем умрялото международно право! А Тръмп все още се надява на Нобелова награда!
Друго - не е толкова просто ей така да обвинят и осъдят Мадуро! Харесват ли го или не, той е законен президент на суверенна държава, (друг въпрос кой го признава за такъв и кой не). Да не говорим за съпругата му Силия Флорес, (която между впрочем е мозъкът на семейството, но едва ли могат лесно да ѝ хвърлят обвинения в тероризъм или наркотрафик, както и да се опитват да ги скалъпят). Все пак, това не са Николае и Елена Чаушеску.
Тъй че - въпросите май стават много повече от отговорите!
*Постът е от личния профил на г-н Венцислав Ангелов
1 Държавна службичка
13:08 11.01.2026
2 Със сигурност
Коментиран от #9, #22
13:08 11.01.2026
3 От първо лице но не в БНТ
13:09 11.01.2026
4 Последния Софиянец
13:09 11.01.2026
7 Факт
13:18 11.01.2026
9 Анонимен
До коментар #2 от "Със сигурност":Фактибг има къде по-големи Експерти!
13:22 11.01.2026
12 Баба Гошка
13:30 11.01.2026
13 Цвете
Коментиран от #24
13:33 11.01.2026
14 Думите на този човек
13:39 11.01.2026
15 не може да бъде
13:41 11.01.2026
16 Тези
Старата КГБ -ДС школа дошла да ни обяснява всичко това.Вервайте.
13:44 11.01.2026
17 Гост
Коментиран от #28, #29
13:46 11.01.2026
18 Сатана Z
13:49 11.01.2026
19 123
13:55 11.01.2026
20 Видов ден
13:57 11.01.2026
21 И още наблюдения
Коментиран от #23
13:58 11.01.2026
22 Аоо
До коментар #2 от "Със сигурност":Но и венецуелците не са българските мамини.
14:07 11.01.2026
23 не може да бъде
До коментар #21 от "И още наблюдения":На срещата на Тръмп с петролните магнати президентът /CEO/ на Ексон .Мобил Дарън Ууд каза на Тръмп че в момента -Венецуела е неинвестируем терен -много труден за извличане нефт инфраструктура нуждаеща се от големи промени големи проблеми с кадровия състав -необходими са много американци -неясна перспектива за сигурността и контрола при добива на нефта -и не е сигурно дали една сума от 100 млрд долара ще реши проблема и дали изобщо инвестицията ще се оправдае!?
14:09 11.01.2026
24 Аоо
До коментар #13 от "Цвете":Сега продажните ле ке та, които либералите лансират и с чиято помощ заробват Румъния, са къде по лоши
14:11 11.01.2026
25 Ами
въпреки обещанията на Тръмп за финансова и политическа помощ нито една
Американска петролна компания не пожела да се завърне във Венецуела.
14:14 11.01.2026
26 Перо
Коментиран от #27
14:22 11.01.2026
27 Перо
До коментар #26 от "Перо":П.С. За Венецуела отговаряше от десетилетия БГ посолство в друга латино-американска страна, поради по-незначимата роля за БГ!
14:26 11.01.2026
28 Факт
До коментар #17 от "Гост":Обслужващият персонал обикновено е най-зъл!
14:31 11.01.2026
29 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Гост":Комунизма ще го гоните 100 години и не може да го стигнете.
Той направи за 45 г. 14 царски България.
Либерал евроатлантиците
ликвидираха България и .българите
14:41 11.01.2026
30 малко факти
14:47 11.01.2026
31 Много
14:52 11.01.2026