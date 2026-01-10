Евгений Кънев: Защо смятам, че Тръмп е бил и е все така силно зависим от Путин?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Приятели с доста задълбочени познания ме изненадаха със своята еуфория по спирането на руския кораб от САЩ - развихри се едно възхищение как Тръмп е смачкал Путин и е разбил всички приказки за зависимости.

Все пак - без да ангажирам никого освен себе си с това мнение - няма да се съглася.

Защо смятам, че Тръмп е бил и е все така силно зависим от Путин?

Това отбеляза във "Фейсбук" Евгений Кънев.

На първо място, има доста ясни граници докъде Путин може да използва Тръмп.

Не бива да забравяме, че целта на компромата не е да те компрометира публично, а да те държи под контрол, за да не бъдеш компрометиран. Но границите на това скрито влияние се простират до други граници, които Тръмп има - пред неговите спонсори, политически и икономически съюзници. Ако Тръмп се обърне срещу тях, за да изпълнява всяка прищевка на Путин, то той ще загуби властта, а Путин своя актив. И Путин добре го разбира това.

За жалост на Путин, такава критично важна граница е бизнесът с петрол и газ.

Ако някой направи подробен анализ на “доказателствата”, които се развяват за липсата на зависимости на Тръмп от Путин - ще се изненада да види, че те всички са свързани с действия на Тръмп в този сектор.

Като почнем от опита да спре Северен поток 2 през първия мандат; минем през вторичните санкции срещу руския петрол; санкциите срещу Лукойл и Роснефт; инвазията срещу Венецуела - до залавянето на руския кораб от сенчестата флота.

Вероятно няма да мога да опиша всички зависимости на Тръмп от този сектор - но там са най-големите му спонсори; един от най-важните му съюзници в Сената е Линдзи Греъм - автор на закона за 500% мита срещу купувачите на руски нефт (който Тръмп досега държа на трупчета); дори външният му секретар Марко Рубио е персонално заинтересован от операцията срещу Венецуела, заради ефекта върху неговата прародина Куба. А спирането на кораба не е по конкретна заповед на Тръмп, а в изпълнение на вече наложени санкции от ефективните американски институции.

Накратко - Путин не може да влияе по тази тема и понася огромни загуби.

Но по много други теми - Тръмп работи в интерес на Путин. На първо място, Украйна.

Излязоха документи, които показват, че поне от 2018 г Русия продава идеята за замяна на нейното влияние във Венецуела срещу американското в Украйна. Също - идеята за Гренландия е предлагана многократно на Тръмп през посредници на Путин. Целта е проста - сблъсък в НАТО и неговия край.

Друга важна тема, обслужваща Путин е оръжието. Често се цитира как Тръмп бил дал джавелините на Украйна, с които тя отблъсна атаката срещу Киев. Не, Конгресът ги бе гласувал, а Тръмп бавеше разрешението, за да накара Зеленски да го обслужи с компромати срещу сина на Байдън. Какво да кажем за “томаховките”?

Но и при оръжията помощта на Тръмп за Путин има някаква граница - категоричното американско публично мнение в полза на Украйна. Иначе можеше вече да сме свидетели на прекратяване на всякаква помощ. Другата граница е военният комлекс, който все пак трябва да си продава оръжията.

Най-голямата помощ на Тръмп за Путин?

Че разиграват заедно театъра за мирни преговори цяла година, която вместо да донесе обещания от Тръмп мир се оказа най-разрушителната за Украйна. Помните - каква опустошителна бомбардировка следваше след всеки телефонен разговор и обещания за мир.

А на света бе продадена от …. САЩ идеята, че Зеленски няма карти; че Украйна е предизвикала войната; че капитулацията е неизбежна и е по-добре Украйна да се предаде, за да не се губят човешки животи (Тръмп /Путин загрижен за човешкия живот!); че Украйна трябва да даде земята си. А САЩ да… не дават никакви гаранции за мир. А нали уж сключи споразумение за редките метали срещу защита?

А най-важният фактор в една война е да деморализираш своя противник. Украйна - враг и на Путин, а така - на Тръмп.

Така че, моля - не раздухвайте вица за страшния за Русия Тръмп. Русия ще загуби въпреки САЩ - благодарение на народа на Украйна.