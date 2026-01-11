Стоян Тончев: България няма проблем с липсата на пищни предизборни кампании. България има проблем с липсата на визия

В предизборна кампания сме. Това е онзи период, в който политиката се свежда до срещи, усмивки и снимки, а важните теми и въпроси отново се избутват в ъгъла. Ако пиарът на кандидатите за депутати и този път се изчерпва с бодрия тон - “вижте колко е хубаво и какво направихме“, без визия за бъдещето и без отговор на въпроса: ”от тук накъде“ - партиите им ще получат от избирателите в деня на вота един гол хОй. Без извинение.
Не пробутвайте на гражданите евтини пиар похвати от миналия век! Не подценявайте интелигентността им и нюха им за детектиране на фалша!
Те може и да са работили някога, когато информацията беше оскъдна, а гражданите - по-пасивни. Днес обаче хората виждат, сравняват и помнят. И най-вече - усещат лъжата. Затова всички тези лъскави плакатчета, кухи послания и самохвални отчети е най-добре да си останат в раклата при нафталина, редом с илюзиите за безнаказаност.
България няма проблем с липсата на пищни предизборни кампании. Избори - бол. България има проблем с липсата на визия. Липсва национална доктрина - дългосрочна рамка, която да не се променя при всяка смяна на властта и да се следва от всички правителства, независимо от партийния им цвят. Доктрина, която ясно да казва каква държава искаме да бъдем след 5, 10, 20 и 30 години, каква икономика развиваме, как защитаваме националния интерес и какво място търсим за България в Европа и на Балканите.
Без такава визия управлението се превръща в администриране на хаоса и корупцията. В раздаване на обществени поръчки, в прехвърляне на отговорности и в имитация на реформи. България няма нужда от администратори, лъжци и мафиоти, които си въобразяват, че са държавници. Няма нужда и от поредните "спасители" с провидения, които се появяват циклично преди избори и изчезват веднага след тях. България има нужда от хора с провиденция - с мисъл, характер и кураж да поемат отговорност.
Днешният избирател вече не се купува с билбордче, вестниче или постна срещичка със служители на общинската администрация, партийните структури и семействата им. Нито с малко тик-ток, инстаграмче и фейсбуче, пълни с клишета, самоизтъкване, празни усмивки или нападки срещу опонента. Този номер вече не минава, колкото и да се опитват да го повтарят. Живеем в държава с население на един голям град и всеки знае кой - кой е, какви ги е вършил и каква му е "играта".
Гражданите имат нужда от истината, дори когато тя е неудобна. Имат нужда от ясен, честно представен план за развитието на България. План, който да постави страната ни в центъра на Балканите и Европа - не като периферия, а като фактор със собствен глас, икономическа тежест, стратегическо значение и духовен път.
Който има смелостта да говори така, който предложи визия, вместо лозунги и чертежчета, и план, вместо пиар, ще бъде разпознат. И ще спечели. Не защото е най-шумен и атрактивен, а защото е най-истинен и автентичен.
Гласове може и да се купуват, но не могат да бъдат купени всички.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:40 11.01.2026
2 си дзън
Това да важи и за тези с двойно гражданство. Нали не искаме да станем втори Крим.
Коментиран от #11
16:42 11.01.2026
3 Спецназ
няма да се купят с билбордче или усмивка ,
А С 50 евро.
16:43 11.01.2026
4 Сендов
16:47 11.01.2026
5 Теслатъ
16:49 11.01.2026
6 1234
16:53 11.01.2026
7 ДЪЛГОГОДИШЕН ЛАПНИ ШАРАН БАЛЪК
17:10 11.01.2026
8 фирма
17:13 11.01.2026
9 хаспелге
17:17 11.01.2026
10 Тцъ..
Точно такъв е проблема на България, пълна липса на каквито ида било предизборни кампании в истинския смисъл, с програми, идеи за бъдещото развитие на държавата и бъдещи действия за да се постигнат цели в услуга на цялото общество, а не на отделни лични или групови интереси. За сметка на това по всички канали за връзка с избирателите се предлагат обсъждания на конфликти и сплетни между различни политически формирования, поставяне на клеймо на различни опоненти, оплювания или злобни квалификации на инакомислещи и всякакви такива "предизборни кампании". Предизборна кампания не означава да дискредитираш останалите участници, а да предложиш разумни и приемливи начини за бъдещо развитие на държавата в интерес на гражданите, а не на някоя партия или конкретни личности.
17:26 11.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #2 от "си дзън":За ЕС всички държави са вражески ЕС е в тотална изолация.
17:28 11.01.2026
12 000
17:28 11.01.2026
13 Евроглупак от ЕССР
„Как с 200 секции фантоми се подменя резултатът на изборите“
и гледайте - как се манипулират изборите.
ЕС не допусна в България да има демокрация
17:34 11.01.2026
14 Румен Американеца
17:53 11.01.2026