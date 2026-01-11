Новини
Мнения »
Стоян Тончев: България няма проблем с липсата на пищни предизборни кампании. България има проблем с липсата на визия

11 Януари, 2026 16:39 726 14

Днешният избирател вече не се купува с билбордче, вестниче или постна срещичка със служители на общинската администрация, партийните структури и семействата им. Нито с малко тик-ток, инстаграмче и фейсбуче, пълни с клишета, самоизтъкване, празни усмивки или нападки срещу опонента

Стоян Тончев: България няма проблем с липсата на пищни предизборни кампании. България има проблем с липсата на визия - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В предизборна кампания сме. Това е онзи период, в който политиката се свежда до срещи, усмивки и снимки, а важните теми и въпроси отново се избутват в ъгъла. Ако пиарът на кандидатите за депутати и този път се изчерпва с бодрия тон - “вижте колко е хубаво и какво направихме“, без визия за бъдещето и без отговор на въпроса: ”от тук накъде“ - партиите им ще получат от избирателите в деня на вота един гол хОй. Без извинение.

Не пробутвайте на гражданите евтини пиар похвати от миналия век! Не подценявайте интелигентността им и нюха им за детектиране на фалша!

Те може и да са работили някога, когато информацията беше оскъдна, а гражданите - по-пасивни. Днес обаче хората виждат, сравняват и помнят. И най-вече - усещат лъжата. Затова всички тези лъскави плакатчета, кухи послания и самохвални отчети е най-добре да си останат в раклата при нафталина, редом с илюзиите за безнаказаност.

България няма проблем с липсата на пищни предизборни кампании. Избори - бол. България има проблем с липсата на визия. Липсва национална доктрина - дългосрочна рамка, която да не се променя при всяка смяна на властта и да се следва от всички правителства, независимо от партийния им цвят. Доктрина, която ясно да казва каква държава искаме да бъдем след 5, 10, 20 и 30 години, каква икономика развиваме, как защитаваме националния интерес и какво място търсим за България в Европа и на Балканите.

Без такава визия управлението се превръща в администриране на хаоса и корупцията. В раздаване на обществени поръчки, в прехвърляне на отговорности и в имитация на реформи. България няма нужда от администратори, лъжци и мафиоти, които си въобразяват, че са държавници. Няма нужда и от поредните "спасители" с провидения, които се появяват циклично преди избори и изчезват веднага след тях. България има нужда от хора с провиденция - с мисъл, характер и кураж да поемат отговорност.

Днешният избирател вече не се купува с билбордче, вестниче или постна срещичка със служители на общинската администрация, партийните структури и семействата им. Нито с малко тик-ток, инстаграмче и фейсбуче, пълни с клишета, самоизтъкване, празни усмивки или нападки срещу опонента. Този номер вече не минава, колкото и да се опитват да го повтарят. Живеем в държава с население на един голям град и всеки знае кой - кой е, какви ги е вършил и каква му е "играта".

Гражданите имат нужда от истината, дори когато тя е неудобна. Имат нужда от ясен, честно представен план за развитието на България. План, който да постави страната ни в центъра на Балканите и Европа - не като периферия, а като фактор със собствен глас, икономическа тежест, стратегическо значение и духовен път.

Който има смелостта да говори така, който предложи визия, вместо лозунги и чертежчета, и план, вместо пиар, ще бъде разпознат. И ще спечели. Не защото е най-шумен и атрактивен, а защото е най-истинен и автентичен.

Гласове може и да се купуват, но не могат да бъдат купени всички.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Гласуване по телефона и спестяваме 500 млн.

    16:40 11.01.2026

  • 2 си дзън

    2 3 Отговор
    Да се забрани на гражданите на страна обявила ни за "вражеска" да гласуват в България.
    Това да важи и за тези с двойно гражданство. Нали не искаме да станем втори Крим.

    Коментиран от #11

    16:42 11.01.2026

  • 3 Спецназ

    3 1 Отговор
    40% от тези, които ще гласуват на следващите избори,

    няма да се купят с билбордче или усмивка ,

    А С 50 евро.

    16:43 11.01.2026

  • 4 Сендов

    2 0 Отговор
    Визия липсва на тълпата, кукловодите имат визия и тя е пълно унищожение на България, българите, азбуката и вярата!

    16:47 11.01.2026

  • 5 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Пр....т народ, слаба държава!

    16:49 11.01.2026

  • 6 1234

    3 0 Отговор
    Липсата на визия идва от отрицателната селекция провеждана от партиите, тъпи, нахални, крадливи и послушни народни представители...

    16:53 11.01.2026

  • 7 ДЪЛГОГОДИШЕН ЛАПНИ ШАРАН БАЛЪК

    2 0 Отговор
    НЕ МАЛКА БЪЛГАРИЯ РЕАЛНО ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ С МНОГОТО ЗДРАВИ И ПРАВИ ЯСЛАДЖИЙ ХРАНТУТНИЦИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ДО ОЩЕ 2,3 ГОДОНИ ПОЛИТИЦИТЕ И УПРАВАТА НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ УСПЕЯТ ДА СТОПЯТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И ПРОГОНЯТ БЪЛГАРИТЕ ОТ РОДИНАТА ИМ ЩЕ ДОКАРАТ БЪЛГАРИЯ ДО 2,3 МИЛИОНА ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ЩЕ СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ ДО ТУК. ВАРВИ УСПЕШНО.

    17:10 11.01.2026

  • 8 фирма

    3 0 Отговор
    Изтеглете 20 млрд за визия.

    17:13 11.01.2026

  • 9 хаспелге

    1 0 Отговор
    Целият им патриотизъм е: кога питат дали да ни бесят, да предложат с въже бг производство.

    17:17 11.01.2026

  • 10 Тцъ..

    3 0 Отговор
    "България няма проблем с липсата на пищни предизборни кампании."

    Точно такъв е проблема на България, пълна липса на каквито ида било предизборни кампании в истинския смисъл, с програми, идеи за бъдещото развитие на държавата и бъдещи действия за да се постигнат цели в услуга на цялото общество, а не на отделни лични или групови интереси. За сметка на това по всички канали за връзка с избирателите се предлагат обсъждания на конфликти и сплетни между различни политически формирования, поставяне на клеймо на различни опоненти, оплювания или злобни квалификации на инакомислещи и всякакви такива "предизборни кампании". Предизборна кампания не означава да дискредитираш останалите участници, а да предложиш разумни и приемливи начини за бъдещо развитие на държавата в интерес на гражданите, а не на някоя партия или конкретни личности.

    17:26 11.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За ЕС всички държави са вражески ЕС е в тотална изолация.

    17:28 11.01.2026

  • 12 000

    2 0 Отговор
    Визия от колония е невъзможна комбинация.

    17:28 11.01.2026

  • 13 Евроглупак от ЕССР

    1 1 Отговор
    Напишете в търсачката:
     „Как с 200 секции фантоми се подменя резултатът на изборите“

    и гледайте - как се манипулират изборите.

    ЕС не допусна в България да има демокрация

    17:34 11.01.2026

  • 14 Румен Американеца

    1 0 Отговор
    Моите уважения, но как да се обясни фактът, че визията на всички партии е да влязат във властта за лично облагодетелстване, но народонаселението гласува за тези маскари?

    17:53 11.01.2026