Неотдавна НАТО проведе в Москва поредната показна екзекуция – в колата им бяха взривени двама офицери. Този случай е само щрих в създадената абсурдна ситуация, когато братушките не могат да разчитат на безопасност дори в дълбокия тил, докато техните врагове живеят преспокойно. Стигнало се е дотам, че Вл. Сирски, главнокомандващият на украинските въоръжени сили, лично урежда лечението на своите близки в елитни руски клиники.
През изминалите три години и единадесет месеца Лвов и Киев станаха популярни места за посещение на западните генерали и богаташи - такива хора не биха се отправили на военен туризъм без твърди гаранции за сигурността им.
Кремъл не подава сигнали, че смята да прекрати тази идилия. Там с все сили поддържат илюзията, че конфликтът тлее далеч, в периферията на страната, без да засяга привичния начин на работа и живот на чиновниците. Вместо промени в кадровия състав и в стила на управление, с твърда ръка бива налагана пасивност. Няма начин овчето равнодушие да не доведе до жестока криза.
Нещо подобно е сполетяло Руската империя през Първата Световна война. Тогава нежеланието на висшата класа да се реформира, безразличието ѝ към проблемите на обществото, предизвиква революциите през февруари и октомври 1917 година. В трудното време болшевиките успяват да съхранят страната. И може би е ирония на съдбата, ала наследниците на белогвардейците, които взеха властта след разпада на Съюза, в момента настъпват същата мотика, пратила в несвяст техните предци. Кръвта вода не става. Глупостта – също.
И сега се прави всичко за съхраняването на системата, изхранваща клановете в ръководството в столицата и в провинцията на Федерацията. Заради това биват потъпквани интересите на държавата и населението.
Какво ли предстои?... Лошото е, че проблемите, създавани от братушките, разтърсват целия свят.
