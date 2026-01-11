Новини
Главната причина за натовските диверсии в руския тил

Главната причина за натовските диверсии в руския тил

11 Януари, 2026 16:00

Неотдавна НАТО проведе в Москва поредната показна екзекуция – в колата им бяха взривени двама офицери. Този случай е само щрих в създадената абсурдна ситуация, когато братушките не могат да разчитат на безопасност дори в дълбокия тил, докато техните врагове живеят преспокойно

Главната причина за натовските диверсии в руския тил - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Неотдавна НАТО проведе в Москва поредната показна екзекуция – в колата им бяха взривени двама офицери. Този случай е само щрих в създадената абсурдна ситуация, когато братушките не могат да разчитат на безопасност дори в дълбокия тил, докато техните врагове живеят преспокойно. Стигнало се е дотам, че Вл. Сирски, главнокомандващият на украинските въоръжени сили, лично урежда лечението на своите близки в елитни руски клиники.

През изминалите три години и единадесет месеца Лвов и Киев станаха популярни места за посещение на западните генерали и богаташи - такива хора не биха се отправили на военен туризъм без твърди гаранции за сигурността им.

Кремъл не подава сигнали, че смята да прекрати тази идилия. Там с все сили поддържат илюзията, че конфликтът тлее далеч, в периферията на страната, без да засяга привичния начин на работа и живот на чиновниците. Вместо промени в кадровия състав и в стила на управление, с твърда ръка бива налагана пасивност. Няма начин овчето равнодушие да не доведе до жестока криза.

Нещо подобно е сполетяло Руската империя през Първата Световна война. Тогава нежеланието на висшата класа да се реформира, безразличието ѝ към проблемите на обществото, предизвиква революциите през февруари и октомври 1917 година. В трудното време болшевиките успяват да съхранят страната. И може би е ирония на съдбата, ала наследниците на белогвардейците, които взеха властта след разпада на Съюза, в момента настъпват същата мотика, пратила в несвяст техните предци. Кръвта вода не става. Глупостта – също.

И сега се прави всичко за съхраняването на системата, изхранваща клановете в ръководството в столицата и в провинцията на Федерацията. Заради това биват потъпквани интересите на държавата и населението.

Какво ли предстои?... Лошото е, че проблемите, създавани от братушките, разтърсват целия свят.

Още информация може да намерите в новия канал "Ситуация" в "Телеграм": https://t.me/sitrep_111


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    16 5 Отговор
    НЕНОРМАЛНИКА се събуди ....пак !!!

    16:04 11.01.2026

  • 2 си дзън

    11 21 Отговор
    Не ни трябват троянски коне! Всички руснаци и тези с купените български паспорти - вън от ЕС.

    Коментиран от #7

    16:04 11.01.2026

  • 3 Руски колхозник

    17 4 Отговор
    ..."Неотдавна НАТО проведе в Москва поредната показна екзекуция – в колата им бяха взривени двама офицери"...мдааа,...всичко ще си кажете.

    16:05 11.01.2026

  • 4 Свободен

    14 6 Отговор
    Авторът е напълно неадекватен!

    Коментиран от #11, #16

    16:06 11.01.2026

  • 5 А50

    5 4 Отговор
    Натискам 1 звезда, а му светват 3. Това е също като на изборите ни, няма значение за кой гласуваш, друг решава

    16:07 11.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какво ли да каже

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    един продажен помак

    16:08 11.01.2026

  • 8 изненадващо

    0 3 Отговор
    😜 няма разбиране 😜

    16:08 11.01.2026

  • 9 Доктор

    8 2 Отговор
    Като знам, какъв инженер съм, ме е страх да ида на доктор.

    16:09 11.01.2026

  • 10 Москва

    7 4 Отговор
    Путински Алабализми .

    16:11 11.01.2026

  • 11 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    "Тайната“ е в "рецептата" .... бира с ракия от сабале !!! И пернишкия ген ....

    16:11 11.01.2026

  • 12 Спецназ

    13 2 Отговор
    Не бях чел досега НАТО да е поемало отговорност за

    терористични атаки в Москва!

    Явно автора на статията е по-запознат и
    моля да ни даде повече подробности за организацията и така.

    16:13 11.01.2026

  • 13 Статисик

    3 5 Отговор
    И аз си мисля нещо подобно без да съм на страната на НАТО - очевидно наглеещо с всичките си разширения и бази, или на Русия с нападението на украински земи ама с руско население!
    И грешката тук и според мен е твърде мекия и лежерен подход на руснаците в ситуация, където гинат хора. Като си казал "хоп" - скачай , иначе ставаш най-малко за смях!

    16:14 11.01.2026

  • 14 Циник

    5 7 Отговор
    Не знам какъв е авторът, но спор няма, че руснаците водят тая война много лежерно и неадекватно. Една сериозна държава отдавна щеше да е прекъснала всички магистрали и ж.п. линии по които влизат чуждите оръжия в Украйна. Вместо това Москва на всеки 6 месеца стреля с единични Орешници без бойни глави за да плаши гаргите. Истината ще излезе някога, а сега можем само да гадаем кой, как и защо. Горбачов сигурно се кефи там долу в казана, защото и той така би я водил тая война.

    Коментиран от #21, #29

    16:14 11.01.2026

  • 15 Тото 1 и Тото 2

    5 1 Отговор
    Авторът на тази статия знае ли , че я е написал ?

    Коментиран от #17

    16:18 11.01.2026

  • 16 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Не просто се е...е неправилно

    16:25 11.01.2026

  • 17 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тото 1 и Тото 2":

    Интересен и спорен въпрос ( може да прочетеш предишните му "творения ") но предполагам , че се касае за биполярно разстройство в съчетание с хронична злоупотреба с алкохол ( конкретно бира с ракия ) и наличие на наследствена пернишка шизофрения ....!?!

    16:26 11.01.2026

  • 18 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Когато си съюзник на раша те чака това -
    Мухъл, плъхове, червеи в храната: това е затворът на Мадуро в САЩ
    Снимка: Getty Images

    Контрастът за Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес едва ли би могъл да бъде по-голям. Само допреди няколко дни те живееха в двореца Мирафлорес - неокласическата президентска вила в столицата на Венецуела Каракас. А сега са затворени в единични килии с размери 2,5 на 3 метра, с легло с тънък матрак и много малко място за движение, разказва германската обществена медия АРД.

    Коментиран от #24

    16:28 11.01.2026

  • 19 Русофобията

    3 1 Отговор
    няма да помогне на сащисаните мисирки и натювските терористи. Фащ вече загубиха войната, която предизвикаха

    16:29 11.01.2026

  • 20 Генерал БГ

    2 1 Отговор
    Тоя да седне и прочете поне книгите на Никола М. Николов - КОЙ прави революциите през февруари и октомври 1917 година, че се излага като не чел ученик пред изпит.

    16:30 11.01.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Циник":

    Коя военна академия сте завършили и кога ви е информирало военно - политическото ръковдство на Русия, какао точно цели и как смята да го постигне?

    16:32 11.01.2026

  • 22 Евродебил

    0 1 Отговор
    На 100% точно.Еврейте в Русия и еврейте в Украйна изтребват народите си.В Русия почти всичко под Шаломов до олигархията са евреи.Сходна е ситуацията с кокайн зеленски в Украйна.Стреля се там където могат да се убиват руснаци,украйнци или други националности от двете държави,но не и жидове.

    Коментиран от #26

    16:33 11.01.2026

  • 23 психиатърче

    2 1 Отговор
    Авторът на този пасквил спокойно може да си купи за 0.50€ един 9х19 с гол връх и да го самоизползва по предназначение. НАТО няма да имат нищо против. Пълна идиотия.

    16:33 11.01.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Мадуро и жена му са можели да се съгласчт с американците и да се оттеглят, аме не са го направили. Ти не можеш да разбереш никога защо не са.

    16:34 11.01.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    Кръвта вода не става!

    16:35 11.01.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Евродебил":

    Правильно си се кръстил

    16:36 11.01.2026

  • 27 Иван

    0 0 Отговор
    Безполезен идиот

    16:36 11.01.2026

  • 28 ернест

    0 0 Отговор
    То гледам много спокойно живя хлебарката Скрипал.Пеньоса се на една пейка.Запомнете едно всички изро..ди рано или късно се намират и си плащат за всичко.

    16:36 11.01.2026

  • 29 циник 2..

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Циник":

    Абе кво ти дреме,така масква използва орешако в реалние боевие условях..ако му беха турнали на тия шесть боеголовки само по кгатомь..сега можеше да не пеешь таа песен

    16:37 11.01.2026