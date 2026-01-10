Новини
Бюджетният риск стига до домакинствата и бизнеса. За първи път от Беров и Виденов държавата търси заем от гражданите

Бюджетният риск стига до домакинствата и бизнеса. За първи път от Беров и Виденов държавата търси заем от гражданите

10 Януари, 2026 16:01 704 22

Фактът, че правителството се обръща към финансиране от своите граждани, говори за промяна

Бюджетният риск стига до домакинствата и бизнеса. За първи път от Беров и Виденов държавата търси заем от гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Стефан Антонов Стефан Антонов финансов и политически коментатор
Гласове Гласове
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ден преди да се откажем от валутния борд, държавата реши да предлага дълг на гражданите си. Като при Беров и Виденов.

Това пише Стефан Антонов за "Гласове".

Влошаването на публичните ни финанси продължава. Новата страница в печалната глава на задлъжняването е „Стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори“, която Министерският съвет одобри на последното си заседание за миналата година, както и „Концепция за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа“. Така, за първи път от средата на 90-те години на миналия век - при управлението на Любен Беров и Жан Виденов - правителството ще търси пари назаем от своите граждани, като им предлага да купуват държавни ценни книжа.

Не само историческият аналог, но и бюджетната криза трябва да послужат като сигнал за отчаянието зад новата мярка. Държавата навлезе в новата година със стар бюджет, с неясни потребности от дългово финансиране и с разклатена репутация на финансово изправна страна, въпреки че от няколко дни насам сме членове на еврозоната.

Държавните ценни книжа са държавни облигации. Разликата с международните емисии е, че се предлагат на вътрешния пазар. Вместо от големи международни инвестиционни банки, предлагането се организира от Българската народна банка и обикновено 100% от книжата се придобиват от български участници - банки, застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове. Лихвите по държавните ценни книжа обикновено са по-ниски от тези, които биха поискали чуждестранните инвеститори, като в същото време и предлаганите емисии са далеч по-малки.

Фактът, че правителството се обръща към финансиране от своите граждани, говори за промяна. От началото на тази година банките могат да депозират свободната си ликвидност в Европейската централна банка срещу лихва. Това означава, че правителството трябва да се конкурира най-малко с ЕЦБ за парите на банките и в тази конкуренция опитва да финтира банките, като измъкне от тях ресурс, който те още не са получили.

Вместо да дава високи лихви на търговските банки, България се опитва да предложи що-годе някакви лихви на домакинствата и физическите лица. Заради свръхликвидността в банковата система и липсата на инвестиционни алтернативи българите имат значителни спестявания в банките (не всички, а като цяло), но те не носят почти никаква доходност.

С офертите си Министерството на финансите вероятно ще предложи малко по-висока доходност от ниските лихви, предлагани от банковата система, но все пак по-ниска от лихвата, която ЕЦБ предлага на търговските банки. Преди четири години, когато стана ясно, че България се засилва по пътя на дефицитите и дълговете, също се говореше, че ще се предложат държавни ценни книжа за гражданите. Тогава ставаше дума по-скоро за тестване на нагласите и абсорбиране на суми, които не са по-големи от един процент от брутния вътрешен продукт.

Това се случваше и когато дефицитите бяха по-малки. Министерството на финансите ефективно ги ограничаваше с извънредни мерки, като изтегляне на ликвидност от държавни фирми, но не ги криеше зад счетоводни трикове, които не взимат предвид като разходи всички плащания.

Ако приемем, че оттогава годишните потребности от дълг на държавата са се утроили, може да се допусне, че и държавните ценни книжа за гражданите ще се предложат в размер до около два процента от брутния вътрешен продукт. Всичко по-голямо ще е кощунство и ще демонстрира отчаянието на правителството, което, като не смее да се подложи на директна, макар и негативна оценка от професионалната инвестиционна общност, прибягва до спекулативните нагласи на представители на обществото.

Добрата новина в случая е, че обществото като цяло „не кълве“ на този тип инвестиции. Възрастните хора още си спомнят как облигации, закупени в първите години на комунизма, стоят с години в куфари и чакат понеделнишките вестници, за да видят дали серийните номера на техните книжа са одобрени за изплащане на главница или лихва. Напразно. Този спомен е буден и през 90-те години на миналия век, когато правителствата на Беров и Виденов се нуждаят от ликвидност, но не могат да си я набавят на международните пазари заради скорошното предоговаряне на комунистическия външен дълг в брейди облигации и отказа да слушаме Международния валутен фонд, което ни отрязва от неговите пари.

Тогава лихвите растат с темпове, които карат обикновените хора да не купуват държавни ценни книжа, защото само няколко седмици по-късно те вече са се обезценили от инфлацията, дори след олихвяването им. Този проблем се осъзнава от Министерството на финансите и в разговорите с търговските банки, които са единственият реалистичен източник, министерството стига до извода да предлага ДЦК с тримесечен срок на обслужване. После го прави едномесечен, а накрая започва да продава и едноседмични ДЦК.

По това време влакът вече се е засилил към катастрофалната есен на 1996 година.

Днес държавата е в по-добро състояние. Има нужда от пари, но положението не е отчаяно. Банките са стабилни и все още геополитическата ситуация не е изпаднала в хаоса на 80-те и 90-те години на миналия век. Едновременно не сме толкова зле, хората могат да си позволят да повярват на правителството като длъжник и точно с това си доверие ще го стимулират да продължи по пътя на безхаберието и прахосничеството, с което неусетно ще влезем в опасната зона.

Неизбежните изводи са, че хората, които се надяваха на по-ниски лихви след влизането в еврозоната, ще останат излъгани. Ипотеките у нас бяха и още са сред най-евтините в целия Европейски съюз, а потребителските и бизнес заемите са близки до средните равнища в Европа. Единственият начин те да паднат до и под средните нива е рязко подобряване на бизнес средата и правителството да спре да се държи като италианското или френското. В противен случай лихвите ще паднат само за най-разхайтения длъжник - държавата, а за дисциплинираните длъжници в лицето на домакинствата и бизнеса кредитният ресурс ще започне да поскъпва.

Да, вече сме в еврозоната, но до момента всичко, което виждаме, е, че сме вътре по грешните причини. Влязохме със стабилни частни финанси и нестабилен държавен бюджет, а съвсем скоро проблемите на бюджета може да се пренесат и върху домакинствата и фирмите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан Виденов

    5 1 Отговор
    Купувайте долари и сухари.

    16:02 10.01.2026

  • 2 Добре дошли

    6 2 Отговор
    в клуба на клошарите.

    16:03 10.01.2026

  • 3 Факти

    5 2 Отговор
    ЕЦБ е дала 0 лева за превалутирането! Държавата панически търси евро банкноти! Единственото евро е фалшивото и това от пътувания на гражданите!

    Коментиран от #7

    16:03 10.01.2026

  • 4 началото на 2026-та

    6 2 Отговор
    усеша се катоя края на 1996-та

    Коментиран от #10

    16:03 10.01.2026

  • 5 Оня с рикията

    6 2 Отговор
    Най-глупавото нещо е да се купува дълг. Още пазя едни облигации от баба ми и дядо ми от преди 80 години... По-добре да се инвестира в злато.

    Коментиран от #8

    16:04 10.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    В Клуба на Богатите държавата фалира.

    16:04 10.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Има само стари евро от валутния резерв но не стигат.

    16:05 10.01.2026

  • 8 Не е вярно

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Оня с рикията":

    Облигациите ги пусна лБеров 1991

    Коментиран от #11

    16:06 10.01.2026

  • 9 ето ви логиката

    1 5 Отговор
    "Има промяна, значи това е много лоо нещо"
    Каква е промяната? Държавата ще продава облигации на гражданите.
    И защо това да е лошо?
    Отдавна трябваше това да се направи! Хората посъбраха пари / е, някои хора/. Нямат култура нито доверие да купуват акции. Всичко се изсипа в непотребни имоти. Държавните облигации обаче са друго нещо.
    Ако мога да си позволя една поне, веднага ще купя. По-добре от депозит, много по-сигурно от акции и от имот. А последното ми е непозилно по принцип както за 90% от хората.

    Коментиран от #13, #22

    16:08 10.01.2026

  • 10 Тоя път май ще е по-зле

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "началото на 2026-та":

    За началото на 2026-та не знам, но края ще е същия като края на 1996-та, че може и по-зле.

    16:08 10.01.2026

  • 11 бихте ли ми

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не е вярно":

    дали историята на този ход?
    Какво се лсучи с тези облигации?

    Коментиран от #18

    16:09 10.01.2026

  • 12 Е верно сме

    4 0 Отговор
    Големи будали като крадоха не ни викнаха 😂сега ни викат да платим борчовете и софрите и новата лапачка барабар с комисионната 😂👋

    Коментиран от #14

    16:09 10.01.2026

  • 13 защото

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "ето ви логиката":

    няма никаква логика да купуваш ценни книжа от фалирало подобие на държава ако ще и да си гражданин на същото

    16:10 10.01.2026

  • 14 Не са ни викали

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Е верно сме":

    С измам и насила ни натикаха.

    16:10 10.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Тепърва и за най-глупавите ще дойде време да разбират каква глупост направиха и как ги обраха!

    16:11 10.01.2026

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    Трябва да се чете отзад напред!

    16:14 10.01.2026

  • 17 Позор

    1 1 Отговор
    Бойко фалира държавата.

    16:15 10.01.2026

  • 18 Ето това стана

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "бихте ли ми":

    БНБ пусна едногодишни облигации с фиксирана лихва в края на 90та, началото на 1991. Лихвата беше по-висока от банковите депозити и милиарди левове са внесени в БНБ. Следва тройна по размер инфлация.

    Коментиран от #21

    16:17 10.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стотинков

    0 0 Отговор
    Автора греши в оценката си. Българският финансов пазар спешно се нуждае от разширяване на възможностите за реализиране на доход от български инвеститори. Така погледнато възможността за закупуване на държавни облигации от частни лица е една добре дошла възможност. Няма нищо лошо в това от българският държавен дълг да печелят и българските инвеститори.

    16:19 10.01.2026

  • 21 ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ето това стана":

    Сега обаче е различно!
    Валутата не е лев, че да си финансират бюджета с инфлация 1 към 100.
    Няма да стане така.

    16:20 10.01.2026

  • 22 Я по реално

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ето ви логиката":

    Облигация означава Задължение. Защо държавата търси пари? За да строи заводи, мини, влакове, централи или за да плаща помощи на чужди етноси? Как мислиш?

    16:20 10.01.2026