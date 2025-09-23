ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Съвременният свят е изпълнен с предизвикателства, които поставят пред сериозно изпитание държавите, институциите и обществата. Модерните технологии и изкуственият интелект все повече се превръщат в препятствие за естествената социална комуникация. Виртуалната диференциация, определяна от достъпа, разбирането и използването на виртуалния свят се нуждае от изработването на стратегия, която да е насочена към това да се използват позитивите и да се преодолеят негативите на интернета. Тази тема е основна в Обръщението на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев към народа на Казахстан. Неоспорим факт е, че всеки документ, аргументирано представен от президента, има ясна визия за проблемите на държавата и обществото, както и обосновани препоръки за тяхното преодоляване. В Обръщението президентът Токаев поставя акцент върху превръщането на изкуствения интелект в приятел, а не във враг на отделната личност и обществото. Основната цел е превръщането на Казахстан в пълноценна цифрова държава в рамките на три години. Предложенията на президента са концентрирани в осъществяването на конкретна целева програма. Като първа стъпка той предлага да се ускори приемането на Цифровия кодекс. „Този документ трябва да идентифицира ключови области на дигитализация, включително изкуствен интелект, икономика на платформата, използване на големи данни и други аспекти.“ Според президента, за да стане част от новата технологична структура, е необходимо да се преструктурира цялата система на държавно управление чрез многократно повишаване на нейната прозрачност, ефективност и човекоцентричност. За по-голяма ефективност се предлага да се формира министерство на изкуствения интелект и цифровото развитие, което да се ръководи от специалист с ранг на вицепремиер.

Друг проблем с геополитическа важност е продължаващото утвърждаване на Казахстан като основен транспортен коридор между Азия и Европа. „Коридорът „Север-Юг“ отваря директен достъп до пазарите на страните от Персийския залив и Южна Азия, а коридорът „Изток-Запад“ и глобалната китайска инициатива „Един пояс, един път“ засилват ролята на Казахстан като основен сухопътен мост на Евразия.“ Сериозен акцент в Обръщението е поставен върху завършването на строителството на втората железопътна линия „Достък – Мойънтъ“ с дължина 836 километра, който ще увеличи значително пропускателната способност на маршрута „Изток-Запад“. приоритет на правителството също така е стартирането на проекти като „Бахтъ – Аягоз“, „Къзължар – Мойнтъ“, което ще завърши формирането на рамката на железопътната инфраструктура. В предложената програма се обръща внимание и върху развитието на магистрали в рамките на ключови коридори като се дава приоритет на транзитните коридори. Строителството на пътя „Саксаул - Бейнеу“ ще съкрати с почти една трета времето за транзит от Китай към Европа през територията на Казахстан.

В контекста на засилващата се зависимост в глобален и регионален план от енергия президентът Токаев поставя сериозен акцент върху изграждането на нови АЕЦ с помощта на Русия и Китай. В Алматинска област вече се реализира проект за първата в Казахстан атомна електроцентрала в сътрудничество с корпорацията „Росатом“. В Обръщението се утвърждава готовността на Казахстан „да сътрудничи с всички световни компании на взаимноизгодна основа, което съответства на целта за осигуряване на нашия енергиен суверенитет“.

Освен това, суровините се превръщат в основна цел за преразпределението на територии. Редкоземните метали и други критични материали придобиват стратегическо значение. „В тази област Казахстан разполага с всички възможности да се интегрира здраво в световните производствени и търговски вериги.“ Акцент е поставен върху стартирането на предприятия за производство на високотехнологични продукти от този профил и осъществяването но редица водещи проекти за дълбока преработка на въглеводородни суровини. От съществено значение е коренната промяна на подхода към използването на втечнения газ, който трябва да се превърне в пълноценен икономически ресурс.

От съществена важност за бъдещето на Казахстан е младото поколение, което има свое виждане за това какво е „патриотизъм“. Президентът Токаев трезво оценява, че за младите хора основните прояви на патриотизъм са създаването и иновациите. Той смята, че овладявайки съвременните технологии ще поставят казахстанският народ челните редици на прогреса и Казахстан ще стане развита и просперираща държава.

За пореден път казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев разкрива обективно проблемите пред държавата и обществото и формулира целенасочена и ориентирана към защита на националните интереси стратегия, утвърждаваща държавността и защитата и сигурността на казахстанското общество.