Ремонтът на парното в „Дружба“ 2 - 5 млн. лева на километър… Емилия Ангелова пред ФАКТИ

Може ли да се намери качествено и бързо решение, за да не останат хората в „Дружба“ 2 без парно и топла вода. Както е известно, „Топлофикация“ – София обяви, че в квартала е наложително да са направи спешен ремонт на топлопреносната мрежа. Има ли изход… Пред ФАКТИ говори Емилия Ангелова, общински съветник в Столична община от „Спаси София“.
- Г-жо Ангелова, ще има ли парно през зимата до края на годината в „Дружба“ 2, или няма да има. Какво разбрахте от обяснението на директора на „Топлофикация“ Петър Петров на срещата в Столична община?
- Нормално функциониращо парно и топла вода няма да има в „Дружба“ 2 до края на годината. Голямият въпрос е дали ще е само до края на годината, или ще се проточи и след това. Нашето предположение е, че ремонтът ще продължи по-дълго.
- Защо ремонтът се прави сега и защо е на-лежащ?
- Необяснимо е защо ремонтът започва в началото на отоплителния сезон. Ръководството на дружеството твърдеше, че е нямало как да започне по-рано. Това обаче е напълно несъстоятелно при положение, че проблемите с мрежата са известни от години и дори от дружеството посочи като причина повишената честота на аварии в района през миналата зима. Защо тогава подготовката не е започнала още миналата зима, така че самият ремонт да се направи през летните месеци, когато е типично да се правят подобни ремонти и неудобствата за гражданите са по-малки?
- Належащ ли е, всъщност, или може да се направи и след края на предстоящия отоплителен сезон?
- Това е технически въпрос, който е свързан с данни за състоянието на мрежата. Именно за да сме наясно къде са най-големите рискове по мрежата и пред оперативното функциониране на дружеството, сме предложили доклад за независим технически одит на „Топлофикация“ още през април месец. От тогава докладът умишлено се спира за разглеждане от ГЕРБ и БСП, най-вероятно от страх какво ще бъде открито, когато вътре влезнат професионалисти да обследват състоянието.
- В последните години „Топлофикация“ подменя по 3 км тръби годишно, а сега обещават 10 километра за 3 месеца. Как става това…
- И ние това питаме от миналата седмица ръководството на дружеството. За нас това е напълно нереалистично предвид и влошаването на метереологичните условия в зимните месеци. За съжаление, предположението ни е, че ще се разкопае, няма да се спазят сроковете и хората ще бъдат оставени без парно и топла вода точно по празниците. А целият този хаос ще се използва като повод, за да се изтегли „неотложен“ и спешен заем за няколко стотин милиона лева за ремонт на мрежата и погасяване на част от задълженията към БЕХ и Булгаргаз.
- Ще започне ли ремонтът. От дружеството твърдо ли заявиха, че е „наложително“…
- От дружеството предвиждат ремонтът да започне. Въпросът е кога и колко дълго ще продължи. Самият изпълнителен директор на изслушването заяви, че нямат представа какво ще „открият“ под земята, когато разкопаят. И дали състоянието няма да е много по-лошо отколкото са си представяли. За нас това са твърде много въпросителни и твърде много рискове, които трябваше да бъдат коментирани преди месеци, когато очевидно се е подготвяла обществената поръчка без знанието на Столичен общински съвет.
- Да очакват ли хората в „Дружба“ някакви компенсации…
- Не, от ръковоството заявиха, че компенсанции няма да се изплащат. Формалният довод е, че няма пари. Но е абсолютно несериозно да не обещетиш хората, след като планираш да правиш ремонт за по 5 милиона лева на километър. И не, не е грешка – прогнозната стойност за 10 километра ремонт е близо 50 милиона лева (т.е. по 5 милиона лева на километър). Очакваме цената да се окаже дори по-висока след отваряне на ценовите оферти на фирмите. Т.е. след като може да си позволят подобна „златна“ подмяна на тръбите, би следвало да могат да се обещетят и потърпевшите граждани.
- От „Топлофикация“ обявиха, че няма да се спира парното и топлата вода за целия период, а на по-къси интервали. Така ли е…
- Това са твърденията. Но пак повтарям - никой не знае точно колко лошо е състоянието на мрежата и какво ще открием, като разровим под земята.
- Колко още ще живее „Топлофикация“, след като дълговете му станаха 2,5 млрд лева?
- Бъдещето на Топлофикация е неясно. Министърът на енергетика, г-н Жечо Станков, е изпратил писмо, с което задължава дружеството да изплати дълга си към „Булгаргаз“ от 1,3 милиарда лева до 30 септември, т.е. другата седмица. Сами разбирате, че това е невъзможно и представлява огромен риск сметките на дружеството да бъдат запорирани точно преди началото на отоплителния сезон.
- Какво трябва да се направи, за да се стабилизира „Топлофикация“…
- За нас първата стъпка в правилната посока е независима оценка на техническото състояние на „Топлофикация“ София ЕАД, за да знаем изобщо къде сме. Паралелно с това настояваме от една година за провеждането на честни конкурси за ръковоство на дружеството, така че да се изберат хора с опит в подобни сложни технологични предприятия и с ясна визия как бихме могли да реструктурираме финансовото му състояния.
1 Неразбрал
Коментиран от #9
13:26 24.09.2025
2 Боруна Лом
13:26 24.09.2025
3 Психо
13:32 24.09.2025
4 таксиджия 🚖
13:32 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 град КОЗЛОДУЙ
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
13:35 24.09.2025
7 факуса
13:35 24.09.2025
8 оня с коня
13:35 24.09.2025
9 И за да е
До коментар #1 от "Неразбрал":още по-точно 5000 лв на метър. Нямам представа от злато, паладий, или германий са тези тръби? Страшно е!
Коментиран от #14
13:37 24.09.2025
10 енгелс
13:43 24.09.2025
11 Гарантирано от Герб
800 000 лева на километър.
13:43 24.09.2025
12 И от къде тия пари
А тия гадняри разпределя чужди задължение в/ у изрядните плати, вместо да ги съдят!
Минавам на въглища от Донбас!
13:43 24.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вината е на бай Тошо
До коментар #9 от "И за да е":щото не ги направи тия тръби от титан, да държат по 300 години.
Коментиран от #20
14:07 24.09.2025
15 обективен
14:08 24.09.2025
16 Тома
14:21 24.09.2025
17 Терзиева оставка веднага
14:34 24.09.2025
18 Всъщност
14:59 24.09.2025
19 И Вальо Топлото крадеше
15:20 24.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 СЛАМЕНИЯ ПРЕМИЕР СПРЯ ГАЗТА
15:36 24.09.2025