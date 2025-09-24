Новини
Ремонтът на парното в „Дружба“ 2 - 5 млн. лева на километър… Емилия Ангелова пред ФАКТИ

24 Септември, 2025 13:21 1 734 21

След като може да си позволят подобна „златна“ подмяна на тръбите, би следвало да могат да се обещетят и потърпевшите граждани, казва общинският съветник от „Спаси София“ 

Може ли да се намери качествено и бързо решение, за да не останат хората в „Дружба“ 2 без парно и топла вода. Както е известно, „Топлофикация“ – София обяви, че в квартала е наложително да са направи спешен ремонт на топлопреносната мрежа. Има ли изход… Пред ФАКТИ говори Емилия Ангелова, общински съветник в Столична община от „Спаси София“.

- Г-жо Ангелова, ще има ли парно през зимата до края на годината в „Дружба“ 2, или няма да има. Какво разбрахте от обяснението на директора на „Топлофикация“ Петър Петров на срещата в Столична община?
- Нормално функциониращо парно и топла вода няма да има в „Дружба“ 2 до края на годината. Голямият въпрос е дали ще е само до края на годината, или ще се проточи и след това. Нашето предположение е, че ремонтът ще продължи по-дълго.

- Защо ремонтът се прави сега и защо е на-лежащ?
- Необяснимо е защо ремонтът започва в началото на отоплителния сезон. Ръководството на дружеството твърдеше, че е нямало как да започне по-рано. Това обаче е напълно несъстоятелно при положение, че проблемите с мрежата са известни от години и дори от дружеството посочи като причина повишената честота на аварии в района през миналата зима. Защо тогава подготовката не е започнала още миналата зима, така че самият ремонт да се направи през летните месеци, когато е типично да се правят подобни ремонти и неудобствата за гражданите са по-малки?

- Належащ ли е, всъщност, или може да се направи и след края на предстоящия отоплителен сезон?
- Това е технически въпрос, който е свързан с данни за състоянието на мрежата. Именно за да сме наясно къде са най-големите рискове по мрежата и пред оперативното функциониране на дружеството, сме предложили доклад за независим технически одит на „Топлофикация“ още през април месец. От тогава докладът умишлено се спира за разглеждане от ГЕРБ и БСП, най-вероятно от страх какво ще бъде открито, когато вътре влезнат професионалисти да обследват състоянието.

- В последните години „Топлофикация“ подменя по 3 км тръби годишно, а сега обещават 10 километра за 3 месеца. Как става това…
- И ние това питаме от миналата седмица ръководството на дружеството. За нас това е напълно нереалистично предвид и влошаването на метереологичните условия в зимните месеци. За съжаление, предположението ни е, че ще се разкопае, няма да се спазят сроковете и хората ще бъдат оставени без парно и топла вода точно по празниците. А целият този хаос ще се използва като повод, за да се изтегли „неотложен“ и спешен заем за няколко стотин милиона лева за ремонт на мрежата и погасяване на част от задълженията към БЕХ и Булгаргаз.

- Ще започне ли ремонтът. От дружеството твърдо ли заявиха, че е „наложително“…
- От дружеството предвиждат ремонтът да започне. Въпросът е кога и колко дълго ще продължи. Самият изпълнителен директор на изслушването заяви, че нямат представа какво ще „открият“ под земята, когато разкопаят. И дали състоянието няма да е много по-лошо отколкото са си представяли. За нас това са твърде много въпросителни и твърде много рискове, които трябваше да бъдат коментирани преди месеци, когато очевидно се е подготвяла обществената поръчка без знанието на Столичен общински съвет.

- Да очакват ли хората в „Дружба“ някакви компенсации…
- Не, от ръковоството заявиха, че компенсанции няма да се изплащат. Формалният довод е, че няма пари. Но е абсолютно несериозно да не обещетиш хората, след като планираш да правиш ремонт за по 5 милиона лева на километър. И не, не е грешка – прогнозната стойност за 10 километра ремонт е близо 50 милиона лева (т.е. по 5 милиона лева на километър). Очакваме цената да се окаже дори по-висока след отваряне на ценовите оферти на фирмите. Т.е. след като може да си позволят подобна „златна“ подмяна на тръбите, би следвало да могат да се обещетят и потърпевшите граждани.

- От „Топлофикация“ обявиха, че няма да се спира парното и топлата вода за целия период, а на по-къси интервали. Така ли е…
- Това са твърденията. Но пак повтарям - никой не знае точно колко лошо е състоянието на мрежата и какво ще открием, като разровим под земята.

- Колко още ще живее „Топлофикация“, след като дълговете му станаха 2,5 млрд лева?
- Бъдещето на Топлофикация е неясно. Министърът на енергетика, г-н Жечо Станков, е изпратил писмо, с което задължава дружеството да изплати дълга си към „Булгаргаз“ от 1,3 милиарда лева до 30 септември, т.е. другата седмица. Сами разбирате, че това е невъзможно и представлява огромен риск сметките на дружеството да бъдат запорирани точно преди началото на отоплителния сезон.

- Какво трябва да се направи, за да се стабилизира „Топлофикация“…
- За нас първата стъпка в правилната посока е независима оценка на техническото състояние на „Топлофикация“ София ЕАД, за да знаем изобщо къде сме. Паралелно с това настояваме от една година за провеждането на честни конкурси за ръковоство на дружеството, така че да се изберат хора с опит в подобни сложни технологични предприятия и с ясна визия как бихме могли да реструктурираме финансовото му състояния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Неразбрал

    26 2 Отговор
    На километър? И кое струва толкова много? Хонорарите на мениджмънта?

    Коментиран от #9

    13:26 24.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    ХА-ХА-ХА! ДА СЕ ЗАДАВИТЕ ДАНО!ЩЕ СЕ ПОДВЪРЗВАТ НОВИТЕ БЛОКОВЕ С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА!

    13:26 24.09.2025

  • 3 Психо

    19 1 Отговор
    5 миллиона на километър ?Тоя евно с пачкие запушват супките по тръбите

    13:32 24.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    10 1 Отговор
    Синът на киро брейка живее в Дружба. Киро каза, че ще му купи бойлер да не се вмиришат със снахата. Така каза в последното му видео.

    13:32 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 град КОЗЛОДУЙ

    7 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:35 24.09.2025

  • 7 факуса

    9 4 Отговор
    топлофикация си умрела в зародиш още ама нали е за софия кат осранците бездънна яма

    13:35 24.09.2025

  • 8 оня с коня

    8 4 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    13:35 24.09.2025

  • 9 И за да е

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неразбрал":

    още по-точно 5000 лв на метър. Нямам представа от злато, паладий, или германий са тези тръби? Страшно е!

    Коментиран от #14

    13:37 24.09.2025

  • 10 енгелс

    13 0 Отговор
    Бандити! Честит ви еврокапитализъм!

    13:43 24.09.2025

  • 11 Гарантирано от Герб

    11 1 Отговор
    5 милиона лева на километър по Гербаджийски цени. Иначе струва около
    800 000 лева на километър.

    13:43 24.09.2025

  • 12 И от къде тия пари

    7 0 Отговор
    Лато има тарикати, които крадат парно и вода, или изобщо не плащат.
    А тия гадняри разпределя чужди задължение в/ у изрядните плати, вместо да ги съдят!
    Минавам на въглища от Донбас!

    13:43 24.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вината е на бай Тошо

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "И за да е":

    щото не ги направи тия тръби от титан, да държат по 300 години.

    Коментиран от #20

    14:07 24.09.2025

  • 15 обективен

    4 0 Отговор
    Има управници които са буквално за астрел !!

    14:08 24.09.2025

  • 16 Тома

    5 0 Отговор
    Ами извикайте китайците ще ви го направят цялото парно за толкова пари

    14:21 24.09.2025

  • 17 Терзиева оставка веднага

    4 2 Отговор
    Терзиев е най-некомпетентният и провален кмет която София някога е имала, фа подава оставка и да се омита или да бъде задържан в килия за 3 месеца без вода и парно през зимата. Никога повече няма да гласувам за корумпираните и и некадърни кадри на ППДБ

    14:34 24.09.2025

  • 18 Всъщност

    0 1 Отговор
    5 млн на км ,или 5000 лв на метър.И колко струват тръбите ,от какъв материал ,ширина ,дебелина ,скоби ,изкопна работа ,машини ,може по трасето да има водопроводи ,ел.мрежи ,кабели ,разширения до нови блокове ,цена на труд ,така че не може да се гледа само крайната цена ,а и винаги се предвиждат 10% непредвидени разходи.Не казаха избрана ли е вече фирма изпълнител или тепърва ще има търгове и жалби. Но като знаем колко е завеян новия кмет е логично да се закъснява с ремонта и да е в процес на неотложност.

    14:59 24.09.2025

  • 19 И Вальо Топлото крадеше

    0 0 Отговор
    Типично рекетьорско-герберска сценка, искаш ли държавата да плаща , прецакай хората, за да се "помага". Какво чакаха цяло лято? Море в Гърция?

    15:20 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СЛАМЕНИЯ ПРЕМИЕР СПРЯ ГАЗТА

    0 0 Отговор
    Какво парно очаквате??

    15:36 24.09.2025