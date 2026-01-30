Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парно? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

В края на 2025 г. Върховният административен съд (ВАС), а впоследствие и Европейският съд в Люксембург отмениха формулата за сградната инсталация от Наредбата за топлоснабдяване, като непрозрачна и недаваща възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление на всяко едно домакинство. В тази наредба и в методиката към нея, обаче, има още непрозрачни, неточни и непонятни формулировки. Какви са… Пред ФАКТИ говори енергетикът Димитър Тодоров.
- Г-н Тодоров, в методиката за отчитане на индивидуалното потребление на парното има още непрозрачни, неточни и непонятни формулировки. Трябва ли и за тях да се произнася съдът?
- Към днешна дата не може да се разбере как се определя енергийната стойност на дяловите единици. Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парното? Това е много важно, защото тя определя сметките за отопление. Тази енергийна стойност, умножена по броя на единиците от разпределителя върху радиатора, определя каква е употребената енергия от него. По този повод написах писмо до фирмата за дялово разпределение „Техем сървисис“ ЕООД, вх. № 25101886/15.12.2025 г., като поисках да ми се отговори на следния въпрос: „В изравнителната сметка, при „Разпределение на разходите“ е написана енергията за „Отопление на имот“. В тази енергия, освен енергията от радиаторите, включена ли е енергията от щранг-лирите, тъй като те се считат, съгласно наредбата за топлоснабдяване, за отоплителни тела? Аз си позволих да им напиша и два отговора в писмото, върху които разсъждавах:
1. Ако енергията от щранг-лирите не е включена в общата енергия за отопление, значи мощността на щранг-лирите е включена във формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация (СИ). Това означава, че енергията от щранг-лирите се плаща два пъти – единият път към СИ и втори път към отопление на имотите.
2. Ако в „отопление на имот за сграда етажна собственост (СЕС)“ е включена енергията от щранг-лирите, то определянето на енергията на една дялова единица не е вярно, защото само радиаторите имат разпределители. Дяловите единици на радиаторите трябва да отразяват само енергията, отделена от радиаторите.
- И отговорът беше…
- Необходимо е да поясня защо въпросът ми е напълно резонен. Известно е, че единиците на разпределителите са относителни и ако не се знае енергията, която те разпределят, няма да се знае и тяхната енергийна стойност.
От „Техем“ получих отговор в писмо изх. № 25101886/15.01.26 г., че НА ЩРАНГ-ЛИРИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА, СЕ ПРИДАВАТ ДЯЛОВИ ЕДИНИЦИ и те, заедно с единиците от радиаторите, образуват общия сбор на дялови единици.
Привеждам цитат от писмото: „Стойността за 1 единица в кВтч. се определя като общото количество енергия за отопление се раздели на сбора от отчетените по индивидуалните уреди на радиаторите единици във всички имоти, в т.ч. и начислените служебно единици за отоплителни тела без уреди“.
- Служебно начислени единици означава…
- Самият факт, че има „начислени служебно единици“ е ужасяващ. Това означава, че дяловите единици на радиаторите не отразяват само енергията на радиаторите, но и някаква друга енергия, за която нито един собственик няма представа колко е като количество.
Това, което се върши на основание на наредбата за топлоснабдяване и методиката към нея, коренно противоречи на изискванията на т.1 “Обект и област на приложение“ на стандарт БДС/EN 834 за употребата на разпределителите. Не може да се смесват две различни потребителски групи (т.3.6 от стандарта). Едната потребителска група се състои от всички радиатори с разпределители, а другата потребителска група са всички щранг-лири, които нямат разпределители.
- Виждате ли някакъв изход от тази, меко казано, сбъркана ситуация?
- Като изключим факта, че разпределителите са незаконни, за което приведох редица доказателства в предишно интервю с Вас, ще кажа, че може да се потърси изход. Но не казвам дали ще се намери. В края на стандарта БДС/EN 834 има Приложение А.4 „Отдадена топлина, неконтролируема от потребителя“. Там е записано: „Отдадената топлина от тръбите, които минават през потребителя не могат да се контролират от потребителя (принудителна потребена топлина) и трябва да се вземат предвид при остойностяването, основано на потреблението, ако делът на отдадената топлина от тръбите значително влияе на точността на разпределението ([7] ,[8], [9])“. Ползваната литература е на немски език.
- Сега остава някой да е преведе ли…
- Това означава, че министерството на енергетиката и фирмите за дялово разпределение трябва да приложат усилия да преведат на български език посочената литература, да я прочетат и разберат, след което да публикуват най-важните откъси, даващи светлина върху проблема. Само тогава ще може да се твърди, че сегашният метод, чрез придаване на дялови единици на щранг-лирите, използвайки максималния специфичния разход на сградата (МСРС) и мощностите при проектни температури, е коректен. В противен случай, всичко написано в изравнителните сметки е грешно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 трясъ
Коментиран от #38
09:01 30.01.2026
2 Васил
09:02 30.01.2026
3 Аз топля съседите
Частично плащам и техните сметки!
Сбъркана система!
09:03 30.01.2026
4 само питам
Коментиран от #6
09:04 30.01.2026
5 Закривай кочината
09:06 30.01.2026
6 де бре
До коментар #4 от "само питам":откъде разбра
Коментиран от #10
09:06 30.01.2026
7 реалност
09:06 30.01.2026
8 Това да го прочетат СЪДИИТЕ
ЧСИ-тата намазаха най много!
Коментиран от #9
09:08 30.01.2026
9 като нямате пари заминавай насело
До коментар #8 от "Това да го прочетат СЪДИИТЕ":плащайте си парното и спрете да ревете в тая софия, омръзнахте на всички
09:09 30.01.2026
10 то на кого по напред да превеждам пари?
До коментар #6 от "де бре":еми нали всеки месец ви превеждам едни пари и на вас и на зеления безделник
09:10 30.01.2026
11 гост
Коментиран от #13
09:11 30.01.2026
12 Плащаме не 2 пъти, а 3 пъти
А ние си плащаме тока отделно!
09:13 30.01.2026
13 хахаха
До коментар #11 от "гост":Щото па с водата е прекрасно... разликата м/у общия водомер и отчетеното се разпределя м/у отчелите се... а тези които не са се отчели продължават да плащат някакви измислени сметки на база. Би трябвало да се разпределя м/у всички само, ако всички са се отчели, иначе разликата да се разпределя м/у неотчетените
09:16 30.01.2026
14 Рамбо
Коментиран от #17, #22
09:16 30.01.2026
15 12340
"Техем" някаква друга боза правят...?!
09:20 30.01.2026
16 Наследството от комунизма
Коментиран от #18, #40
09:21 30.01.2026
17 Кретен
До коментар #14 от "Рамбо":На село хората са грамотни, не са дошли в София от гората, като теб!
09:22 30.01.2026
18 Град Симитли
До коментар #16 от "Наследството от комунизма":Стига сте дрънкали!
При соца нямаше топломери!
Коментиран от #26
09:23 30.01.2026
19 бивш софианец
09:24 30.01.2026
20 Като гледам какви ендженери
Стара българска поговорка.
Коментиран от #23
09:25 30.01.2026
21 До кога ще търпим да нямаме парно
А защо Паровата централа не си събра парите от хитреците че те да нямат мотив да манипулират против парното.
Който не иска парно да не ползва. Обаче другите хора искаме парно. Ние защо да сме заложници на тия които не са си платили ?!?
Къде е тука държавата ?
09:32 30.01.2026
23 Няма такава поговорка
До коментар #20 от "Като гледам какви ендженери":Пиши грамотно. Какви са тия грешки. Не сме длъжни да четем глупости.
09:35 30.01.2026
24 Адълтмувиауордс
09:35 30.01.2026
25 Никой
09:41 30.01.2026
26 Фнкционална неграмотност
До коментар #18 от "Град Симитли":Нали комунистите ни напъхаха в панелките!
Коментиран от #28, #29, #31
09:41 30.01.2026
27 АФтУра
Ами плащаме охраната на охранените!
Кое не е вярно?
09:45 30.01.2026
29 Град Симитли
До коментар #26 от "Фнкционална неграмотност":Ами, излез от комунистическата панелка
и си построи демократична колиба от кирпич!
09:48 30.01.2026
30 Топлофикациите в цялата страна
09:49 30.01.2026
31 Панелки има и в САЩ
До коментар #26 от "Фнкционална неграмотност":И там бушуват бури и там сетраждат и умирати ама ти да си пишеш за комунистите, че да ти олекне на престъпната душица!
В любимият ти запад живеят в кашони и каравани! Ипотека цял живот!
Българите живеят в собствени жилища!
Новото строителство е по- лошо от панелките от соца!
09:51 30.01.2026
32 Павел Пенев
09:51 30.01.2026
33 Анонимен
Коментиран от #39
09:51 30.01.2026
34 Е как ще ме топли съседът?
Особено апартаментите с хоризонтална инсталация, където топлоподаване се спира на вход на жилището.
А тръбите минават по под, каге как тръби на пода ми ще топлят тавана на съседа ми?
Или как изключеното парно на съседа над мен ще ми топли тавана.
Да има топлина, но само при вертикални тръби минаващи през жилищата.
Но повечето жилища вече са само с Хоризонтални инсталации.
С изключени радиатори на стълбищни площадки.
Отдадената топлина се изчислява, а не се смята по измислена формула.
Колкото по-малко хора ползват ХИ, толкова повече топлина отива на по-горните етажи, защото топлината не се разпределя на по-голяма хоризонтална площ.
Или топломер на всеки един енаж на тръби в коридори, или при ХИ, при нулево отопление години наред, НУЛА СГРАДНА. Минала година 40 лв. топла вода 80 лв. сградна, при нулево потребление парно, прогнозно, и всяка година ми връщат пари. И аз искам безлихвен заем за 6 месеца.
Коментиран от #35
10:02 30.01.2026
35 Да кажа
До коментар #34 от "Е как ще ме топли съседът?":В блок с парно,температурата в апартамент е около 16-18 градуса,без включени радиатори.На вилата отивам,--един градус.Някои хора искат "да излъжат дявола",но няма как да стане .Ако някой си е купил апартамент за инвестиция,ние какво да правим,да стоим на студено,за да не плаща той никакви пари,пък да държи апартамент в сграда с ТЕЦ.Е..няма как да се угоди на всеки.Всеки кеф се заплаща.Иначе,търсят се други варианти.
10:17 30.01.2026
36 SDEЧЕВ
10:26 30.01.2026
37 ШЕФА
10:37 30.01.2026
38 искаш да кажеш
До коментар #1 от "трясъ":че ще ги търпим до гроб… и аз така мисля!
10:40 30.01.2026
39 Да ти кажа
До коментар #33 от "Анонимен":Няма да си разбия целият апартамент,за да сменям вертикална с хоризонтална инсталация,за да угоди на някой,който си е отишъл на село и си държи апартамент в София за всеки случай.Младите хора с деца оценяват отоплението с централно парно.Няма идеална справедливост в живота! Важното да е справедливо за повечето хора.
10:45 30.01.2026
40 виждам че не си запознат
До коментар #16 от "Наследството от комунизма":през комунизма нямаше топломери сградна инсталация и не се плащаше пренос на парното от топлофикация до вашия блок!!! парното беше най-евтиното отопление но ти разбира се няма как да ги знаеш тия работи защото си куха лейка!!!
10:45 30.01.2026