Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парно? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

30 Януари, 2026 08:56 1 889 40

Към днешна дата не може да се разбере как се определя енергийната стойност на дяловите единици, казва енергетикът

Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парно? Димитър Тодоров пред ФАКТИ - 1
Снимка: Факти бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
В края на 2025 г. Върховният административен съд (ВАС), а впоследствие и Европейският съд в Люксембург отмениха формулата за сградната инсталация от Наредбата за топлоснабдяване, като непрозрачна и недаваща възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление на всяко едно домакинство. В тази наредба и в методиката към нея, обаче, има още непрозрачни, неточни и непонятни формулировки. Какви са… Пред ФАКТИ говори енергетикът Димитър Тодоров.

- Г-н Тодоров, в методиката за отчитане на индивидуалното потребление на парното има още непрозрачни, неточни и непонятни формулировки. Трябва ли и за тях да се произнася съдът?
- Към днешна дата не може да се разбере как се определя енергийната стойност на дяловите единици. Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парното? Това е много важно, защото тя определя сметките за отопление. Тази енергийна стойност, умножена по броя на единиците от разпределителя върху радиатора, определя каква е употребената енергия от него. По този повод написах писмо до фирмата за дялово разпределение „Техем сървисис“ ЕООД, вх. № 25101886/15.12.2025 г., като поисках да ми се отговори на следния въпрос: „В изравнителната сметка, при „Разпределение на разходите“ е написана енергията за „Отопление на имот“. В тази енергия, освен енергията от радиаторите, включена ли е енергията от щранг-лирите, тъй като те се считат, съгласно наредбата за топлоснабдяване, за отоплителни тела? Аз си позволих да им напиша и два отговора в писмото, върху които разсъждавах:
1. Ако енергията от щранг-лирите не е включена в общата енергия за отопление, значи мощността на щранг-лирите е включена във формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация (СИ). Това означава, че енергията от щранг-лирите се плаща два пъти – единият път към СИ и втори път към отопление на имотите.
2. Ако в „отопление на имот за сграда етажна собственост (СЕС)“ е включена енергията от щранг-лирите, то определянето на енергията на една дялова единица не е вярно, защото само радиаторите имат разпределители. Дяловите единици на радиаторите трябва да отразяват само енергията, отделена от радиаторите.

- И отговорът беше…
- Необходимо е да поясня защо въпросът ми е напълно резонен. Известно е, че единиците на разпределителите са относителни и ако не се знае енергията, която те разпределят, няма да се знае и тяхната енергийна стойност.

От „Техем“ получих отговор в писмо изх. № 25101886/15.01.26 г., че НА ЩРАНГ-ЛИРИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА, СЕ ПРИДАВАТ ДЯЛОВИ ЕДИНИЦИ и те, заедно с единиците от радиаторите, образуват общия сбор на дялови единици.
Привеждам цитат от писмото: „Стойността за 1 единица в кВтч. се определя като общото количество енергия за отопление се раздели на сбора от отчетените по индивидуалните уреди на радиаторите единици във всички имоти, в т.ч. и начислените служебно единици за отоплителни тела без уреди“.

- Служебно начислени единици означава…
- Самият факт, че има „начислени служебно единици“ е ужасяващ. Това означава, че дяловите единици на радиаторите не отразяват само енергията на радиаторите, но и някаква друга енергия, за която нито един собственик няма представа колко е като количество.
Това, което се върши на основание на наредбата за топлоснабдяване и методиката към нея, коренно противоречи на изискванията на т.1 “Обект и област на приложение“ на стандарт БДС/EN 834 за употребата на разпределителите. Не може да се смесват две различни потребителски групи (т.3.6 от стандарта). Едната потребителска група се състои от всички радиатори с разпределители, а другата потребителска група са всички щранг-лири, които нямат разпределители.

- Виждате ли някакъв изход от тази, меко казано, сбъркана ситуация?
- Като изключим факта, че разпределителите са незаконни, за което приведох редица доказателства в предишно интервю с Вас, ще кажа, че може да се потърси изход. Но не казвам дали ще се намери. В края на стандарта БДС/EN 834 има Приложение А.4 „Отдадена топлина, неконтролируема от потребителя“. Там е записано: „Отдадената топлина от тръбите, които минават през потребителя не могат да се контролират от потребителя (принудителна потребена топлина) и трябва да се вземат предвид при остойностяването, основано на потреблението, ако делът на отдадената топлина от тръбите значително влияе на точността на разпределението ([7] ,[8], [9])“. Ползваната литература е на немски език.

- Сега остава някой да е преведе ли…
- Това означава, че министерството на енергетиката и фирмите за дялово разпределение трябва да приложат усилия да преведат на български език посочената литература, да я прочетат и разберат, след което да публикуват най-важните откъси, даващи светлина върху проблема. Само тогава ще може да се твърди, че сегашният метод, чрез придаване на дялови единици на щранг-лирите, използвайки максималния специфичния разход на сградата (МСРС) и мощностите при проектни температури, е коректен. В противен случай, всичко написано в изравнителните сметки е грешно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трясъ

    28 2 Отговор
    Ще ги търпим,докато ни дойде в мозъка,че сме робски народ.

    Коментиран от #38

    09:01 30.01.2026

  • 2 Васил

    30 4 Отговор
    А рекета наречен сградна инсталация? Позволяван от държавата?

    09:02 30.01.2026

  • 3 Аз топля съседите

    24 6 Отговор
    защото те са си спрели парното!
    Частично плащам и техните сметки!
    Сбъркана система!

    09:03 30.01.2026

  • 4 само питам

    15 15 Отговор
    цяла БЪЛГАРИЯ от бюджета ви плаща парното , защо ревете?

    Коментиран от #6

    09:04 30.01.2026

  • 5 Закривай кочината

    23 2 Отговор
    35 годин грабеж!

    09:06 30.01.2026

  • 6 де бре

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    откъде разбра

    Коментиран от #10

    09:06 30.01.2026

  • 7 реалност

    9 0 Отговор
    докато има парно

    09:06 30.01.2026

  • 8 Това да го прочетат СЪДИИТЕ

    22 1 Отговор
    които осъдиха хиляди хора в полза на Топлофикация!
    ЧСИ-тата намазаха най много!

    Коментиран от #9

    09:08 30.01.2026

  • 9 като нямате пари заминавай насело

    8 16 Отговор

    До коментар #8 от "Това да го прочетат СЪДИИТЕ":

    плащайте си парното и спрете да ревете в тая софия, омръзнахте на всички

    09:09 30.01.2026

  • 10 то на кого по напред да превеждам пари?

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "де бре":

    еми нали всеки месец ви превеждам едни пари и на вас и на зеления безделник

    09:10 30.01.2026

  • 11 гост

    17 3 Отговор
    Има елегантен начин да се премахат загубите във вертикалните тръби с помоща на кутия от гипс картон и пяна. Струва не повече от 30лв на щранг. И тогава загубите в тези тръби могат да се игнорират, и да се ползват само топлинните единици от уредите. Но нашите умни глави нали са умни, задължиха хората да дават по няколкостотин лева за уреди с радио отчитане вместо да си изолират с тези пари тръбите. Но тук има едно огромно НО - топлината за разлика от водата например никога не може да се отчете точно в жилищен блок - ако живеете на първия етаж или последния или в краен апартамент, винаги имате винаги по-големи загуби от вътрешните апартаменти от междинни етажи т.е. някои апартаменти са облагодетелствани от позцията си, и имат много по-малка нужда от отопление от други (реално съседите ги топлят и им плащат сметките). Така всяка "точна методика" е абсолютно неточна.

    Коментиран от #13

    09:11 30.01.2026

  • 12 Плащаме не 2 пъти, а 3 пъти

    19 1 Отговор
    защото ТЕЦ, освен топлинна енергия, произвежда и електрическа!
    А ние си плащаме тока отделно!

    09:13 30.01.2026

  • 13 хахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Щото па с водата е прекрасно... разликата м/у общия водомер и отчетеното се разпределя м/у отчелите се... а тези които не са се отчели продължават да плащат някакви измислени сметки на база. Би трябвало да се разпределя м/у всички само, ако всички са се отчели, иначе разликата да се разпределя м/у неотчетените

    09:16 30.01.2026

  • 14 Рамбо

    4 15 Отговор
    Ами спрете си парното и се оправяйте по друг начин, стига сте мрънкали за сметките. То стана национален спорт в София как да се топлим на парно и да не плащаме. Защо не пробвате същия номер в някоя западна страна. Няма значение дали сте собственик или наемател, опитайте да оспорват сметки, да не плащате и да видим какво ще стане. На който му е скъпо парното да отива на село и да се топли на дърва

    Коментиран от #17, #22

    09:16 30.01.2026

  • 15 12340

    11 0 Отговор
    "Бруната" слагат топломери на лирите и ги отчитат като радиатор.
    "Техем" някаква друга боза правят...?!

    09:20 30.01.2026

  • 16 Наследството от комунизма

    9 3 Отговор
    още дълго време ще тормози хората!

    Коментиран от #18, #40

    09:21 30.01.2026

  • 17 Кретен

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Рамбо":

    На село хората са грамотни, не са дошли в София от гората, като теб!

    09:22 30.01.2026

  • 18 Град Симитли

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Наследството от комунизма":

    Стига сте дрънкали!
    При соца нямаше топломери!

    Коментиран от #26

    09:23 30.01.2026

  • 19 бивш софианец

    6 3 Отговор
    Стига ревали, айде пробвайте да топлите една и съща квадратура в къща и апартамент, в къщата дори и и добре изолирана сметките са двойни, що ли? опа... нямам комшии да ме топлят.

    09:24 30.01.2026

  • 20 Като гледам какви ендженери

    8 2 Отговор
    излязоха от МЕИ-то, ме е страх да ида на дофтор.
    Стара българска поговорка.

    Коментиран от #23

    09:25 30.01.2026

  • 21 До кога ще търпим да нямаме парно

    4 3 Отговор
    Хора които не си платиха сметките за парно манипулираха останалите да се откажат от парното.
    А защо Паровата централа не си събра парите от хитреците че те да нямат мотив да манипулират против парното.
    Който не иска парно да не ползва. Обаче другите хора искаме парно. Ние защо да сме заложници на тия които не са си платили ?!?
    Къде е тука държавата ?

    09:32 30.01.2026

  • 23 Няма такава поговорка

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Като гледам какви ендженери":

    Пиши грамотно. Какви са тия грешки. Не сме длъжни да четем глупости.

    09:35 30.01.2026

  • 24 Адълтмувиауордс

    3 2 Отговор
    От Топлофикация София отдавна са начело в категориите хардкор и садо-мазо.

    09:35 30.01.2026

  • 25 Никой

    1 0 Отговор
    Дедовият ти. Нищо няма да се промени.

    09:41 30.01.2026

  • 26 Фнкционална неграмотност

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Град Симитли":

    Нали комунистите ни напъхаха в панелките!

    Коментиран от #28, #29, #31

    09:41 30.01.2026

  • 27 АФтУра

    3 1 Отговор
    Вместо да триеш, какво мисли по въпроса Стоичков?
    Ами плащаме охраната на охранените!
    Кое не е вярно?

    09:45 30.01.2026

  • 29 Град Симитли

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Фнкционална неграмотност":

    Ами, излез от комунистическата панелка
    и си построи демократична колиба от кирпич!

    09:48 30.01.2026

  • 30 Топлофикациите в цялата страна

    2 4 Отговор
    Трябва да са държавна собственост и да се дотират от държавата защото са пожаро безопасни

    09:49 30.01.2026

  • 31 Панелки има и в САЩ

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Фнкционална неграмотност":

    И там бушуват бури и там сетраждат и умирати ама ти да си пишеш за комунистите, че да ти олекне на престъпната душица!
    В любимият ти запад живеят в кашони и каравани! Ипотека цял живот!
    Българите живеят в собствени жилища!
    Новото строителство е по- лошо от панелките от соца!

    09:51 30.01.2026

  • 32 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Сметките са грешни само за потребителите, а за Топлофикация са точни и правилни.

    09:51 30.01.2026

  • 33 Анонимен

    0 1 Отговор
    На запад този проблем го решиха като смениха инсталациите, за да има истински топломер за всеки апартамент. Никой ум до сега не е измислил решение за тези вертикални инсталации.

    Коментиран от #39

    09:51 30.01.2026

  • 34 Е как ще ме топли съседът?

    0 3 Отговор
    Като не ползва парно, под мен съседът също? Аз също не ползвам парно.
    Особено апартаментите с хоризонтална инсталация, където топлоподаване се спира на вход на жилището.
    А тръбите минават по под, каге как тръби на пода ми ще топлят тавана на съседа ми?
    Или как изключеното парно на съседа над мен ще ми топли тавана.
    Да има топлина, но само при вертикални тръби минаващи през жилищата.
    Но повечето жилища вече са само с Хоризонтални инсталации.
    С изключени радиатори на стълбищни площадки.
    Отдадената топлина се изчислява, а не се смята по измислена формула.
    Колкото по-малко хора ползват ХИ, толкова повече топлина отива на по-горните етажи, защото топлината не се разпределя на по-голяма хоризонтална площ.
    Или топломер на всеки един енаж на тръби в коридори, или при ХИ, при нулево отопление години наред, НУЛА СГРАДНА. Минала година 40 лв. топла вода 80 лв. сградна, при нулево потребление парно, прогнозно, и всяка година ми връщат пари. И аз искам безлихвен заем за 6 месеца.

    Коментиран от #35

    10:02 30.01.2026

  • 35 Да кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Е как ще ме топли съседът?":

    В блок с парно,температурата в апартамент е около 16-18 градуса,без включени радиатори.На вилата отивам,--един градус.Някои хора искат "да излъжат дявола",но няма как да стане .Ако някой си е купил апартамент за инвестиция,ние какво да правим,да стоим на студено,за да не плаща той никакви пари,пък да държи апартамент в сграда с ТЕЦ.Е..няма как да се угоди на всеки.Всеки кеф се заплаща.Иначе,търсят се други варианти.

    10:17 30.01.2026

  • 36 SDEЧЕВ

    3 0 Отговор
    Ще го обясня просто- централен топломер долу в абонатната показва, колко kw е потребила сградата. Тези пари просто Техем ги разпределя между жителите на сградата. Никога не с начислява и стотинка от горе. Просто ползваш-плащаш , а не като автора литературни съчинения за да не плати. В апартамент с изключено парно в отопляема сграда темп. не пада под 16 градуса и собственика пак дължи пари за разликата от вън -2 до 16 вътре. Който не иска топъл апартамент продава го и си купува студен в не отопляема сграда.

    10:26 30.01.2026

  • 37 ШЕФА

    2 0 Отговор
    При положение че няма легитимни Съд,Прокурор,Правителсто и тн отговора е цял живот. За да не е така трябва абсолютно всички да спрат да плащат и да излязат на площада,а най добре да се запа..... офиса ТОПЛОФИКАЦИЯ.

    10:37 30.01.2026

  • 38 искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "трясъ":

    че ще ги търпим до гроб… и аз така мисля!

    10:40 30.01.2026

  • 39 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Няма да си разбия целият апартамент,за да сменям вертикална с хоризонтална инсталация,за да угоди на някой,който си е отишъл на село и си държи апартамент в София за всеки случай.Младите хора с деца оценяват отоплението с централно парно.Няма идеална справедливост в живота! Важното да е справедливо за повечето хора.

    10:45 30.01.2026

  • 40 виждам че не си запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наследството от комунизма":

    през комунизма нямаше топломери сградна инсталация и не се плащаше пренос на парното от топлофикация до вашия блок!!! парното беше най-евтиното отопление но ти разбира се няма как да ги знаеш тия работи защото си куха лейка!!!

    10:45 30.01.2026