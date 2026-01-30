Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парно? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В края на 2025 г. Върховният административен съд (ВАС), а впоследствие и Европейският съд в Люксембург отмениха формулата за сградната инсталация от Наредбата за топлоснабдяване, като непрозрачна и недаваща възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление на всяко едно домакинство. В тази наредба и в методиката към нея, обаче, има още непрозрачни, неточни и непонятни формулировки. Какви са… Пред ФАКТИ говори енергетикът Димитър Тодоров.



- Г-н Тодоров, в методиката за отчитане на индивидуалното потребление на парното има още непрозрачни, неточни и непонятни формулировки. Трябва ли и за тях да се произнася съдът?

- Към днешна дата не може да се разбере как се определя енергийната стойност на дяловите единици. Докога ще търпим грешните изравнителни сметки за парното? Това е много важно, защото тя определя сметките за отопление. Тази енергийна стойност, умножена по броя на единиците от разпределителя върху радиатора, определя каква е употребената енергия от него. По този повод написах писмо до фирмата за дялово разпределение „Техем сървисис“ ЕООД, вх. № 25101886/15.12.2025 г., като поисках да ми се отговори на следния въпрос: „В изравнителната сметка, при „Разпределение на разходите“ е написана енергията за „Отопление на имот“. В тази енергия, освен енергията от радиаторите, включена ли е енергията от щранг-лирите, тъй като те се считат, съгласно наредбата за топлоснабдяване, за отоплителни тела? Аз си позволих да им напиша и два отговора в писмото, върху които разсъждавах:

1. Ако енергията от щранг-лирите не е включена в общата енергия за отопление, значи мощността на щранг-лирите е включена във формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация (СИ). Това означава, че енергията от щранг-лирите се плаща два пъти – единият път към СИ и втори път към отопление на имотите.

2. Ако в „отопление на имот за сграда етажна собственост (СЕС)“ е включена енергията от щранг-лирите, то определянето на енергията на една дялова единица не е вярно, защото само радиаторите имат разпределители. Дяловите единици на радиаторите трябва да отразяват само енергията, отделена от радиаторите.



- И отговорът беше…

- Необходимо е да поясня защо въпросът ми е напълно резонен. Известно е, че единиците на разпределителите са относителни и ако не се знае енергията, която те разпределят, няма да се знае и тяхната енергийна стойност.

От „Техем“ получих отговор в писмо изх. № 25101886/15.01.26 г., че НА ЩРАНГ-ЛИРИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА, СЕ ПРИДАВАТ ДЯЛОВИ ЕДИНИЦИ и те, заедно с единиците от радиаторите, образуват общия сбор на дялови единици.

Привеждам цитат от писмото: „Стойността за 1 единица в кВтч. се определя като общото количество енергия за отопление се раздели на сбора от отчетените по индивидуалните уреди на радиаторите единици във всички имоти, в т.ч. и начислените служебно единици за отоплителни тела без уреди“.



- Служебно начислени единици означава…

- Самият факт, че има „начислени служебно единици“ е ужасяващ. Това означава, че дяловите единици на радиаторите не отразяват само енергията на радиаторите, но и някаква друга енергия, за която нито един собственик няма представа колко е като количество.

Това, което се върши на основание на наредбата за топлоснабдяване и методиката към нея, коренно противоречи на изискванията на т.1 “Обект и област на приложение“ на стандарт БДС/EN 834 за употребата на разпределителите. Не може да се смесват две различни потребителски групи (т.3.6 от стандарта). Едната потребителска група се състои от всички радиатори с разпределители, а другата потребителска група са всички щранг-лири, които нямат разпределители.



- Виждате ли някакъв изход от тази, меко казано, сбъркана ситуация?

- Като изключим факта, че разпределителите са незаконни, за което приведох редица доказателства в предишно интервю с Вас, ще кажа, че може да се потърси изход. Но не казвам дали ще се намери. В края на стандарта БДС/EN 834 има Приложение А.4 „Отдадена топлина, неконтролируема от потребителя“. Там е записано: „Отдадената топлина от тръбите, които минават през потребителя не могат да се контролират от потребителя (принудителна потребена топлина) и трябва да се вземат предвид при остойностяването, основано на потреблението, ако делът на отдадената топлина от тръбите значително влияе на точността на разпределението ([7] ,[8], [9])“. Ползваната литература е на немски език.



- Сега остава някой да е преведе ли…

- Това означава, че министерството на енергетиката и фирмите за дялово разпределение трябва да приложат усилия да преведат на български език посочената литература, да я прочетат и разберат, след което да публикуват най-важните откъси, даващи светлина върху проблема. Само тогава ще може да се твърди, че сегашният метод, чрез придаване на дялови единици на щранг-лирите, използвайки максималния специфичния разход на сградата (МСРС) и мощностите при проектни температури, е коректен. В противен случай, всичко написано в изравнителните сметки е грешно.