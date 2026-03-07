Новини
Опасността за националната ни сигурност съвсем не е отминала

7 Март, 2026 13:01

Да се изместят американските самолети, къде? В американската база в Граф Игнатиево?

Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мисля, че бях един от първите, който с коментар от 2 март, предупредих, че идиотското решение да се разреши на американски военни самолети и цистерни и други, да се настанят на гражданското ни летище, с явната цел да служат като захранваща база на американската война срещу Иран, може да ни превърне във мишена на ирански далекобойни ракети.

Жалките ни управници и послушковци изведнъж се стреснаха от иранските ракети, които паднаха в Турция и Азербайджан . И смешниците започнаха да говорят за възможност- не да се изхвърлят От територията ни американските самолети- както Испания ти изхвърли-а да се „преместили“ някъде другаде.

Защото зная, че ракета насочена към летището ни в София, може и да измени курса си да падне например в гъсто населеният квартал "Младост", който е съвсем близо до летището.

Управниците ни сега се пържат на бавен огън, и не знаят какво да направят . Но с бездействието ни, може да изпържат и нас- обикновените граждани.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    33 10 Отговор
    особено след натресването на леврото !

    13:04 07.03.2026

  • 2 Бендида

    44 4 Отговор
    Да отговарят Борисов и Желязков, защото за пореден път им сърбаме попарата.

    Коментиран от #11

    13:05 07.03.2026

  • 4 Да се изместят

    32 2 Отговор
    от дето са дошли , дефакто България им става трамплин към целите .

    13:09 07.03.2026

  • 5 Хмм

    30 3 Отговор
    борисов ни ги е натресъл в последния ден преди да сдаде властта

    13:09 07.03.2026

  • 9 Сечко

    13 5 Отговор
    Гице,
    Христо Ботев, Дружба, Враждебна са в непосредствена близост до летището бе джанъм ако говорим за това. Ама ти кой-знае от коя паланка си дошъл и си наел квартира в Младост да се пишеш Софиянец та те тресе сега

    Коментиран от #25

    13:13 07.03.2026

  • 11 Св. Св. Петър и Павел

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Имаш избор.

    Свободата и непредсказуемостта, или удобството и сигурността.

    Който има деца ще разбере!

    13:13 07.03.2026

  • 12 Затова

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Отряд 1":

    пък си имаме левро !

    13:14 07.03.2026

  • 17 Тома

    18 3 Отговор
    Докато народа спи така ще ни к.л.атят подлогите на запада нашите управляващи

    13:20 07.03.2026

  • 21 си пън

    7 1 Отговор
    там от където са излетели е на й приемливо

    13:34 07.03.2026

  • 22 факуса

    10 1 Отговор
    защо решеие което застрашава държавата се взема еднолично в мирно време

    13:35 07.03.2026

  • 23 Хекторчу до последния софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    """"Ахил е българин"""""" ------- Ааа..., ти за наш Ахилчу ли говориш, абе не е лош чиляк, ама кът съ напие, големо леке става, шъ знайш и не ще да плаща,бе!

    13:37 07.03.2026

  • 25 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сечко":

    ЯВНО Е НА КВАРТИРА В МЛАДОСТ,НО Е ПРАВ!ДАНО КРИВНЕ РАКЕТАТА КЪМ ПАРЛАМЕНТА!

    13:42 07.03.2026

  • 26 вероятноста болид да падне в софия е

    2 3 Отговор
    като някой да спечели 50000€ от кутийките на нова.......Експерт по тероризъм Шьоненбах: Иранският режим има специално терористично звено
    Освен такива тайни операции, Иран разполага със собствени военни структури за чуждестранни операции. Според Шьоненбах, това включва и Quds Unit. "Това е допълнителна армия", казва тя – подразделение на Революционната гвардия, което също е специализирано в атаки в чужбина. Освен това режимът може да разчита на съюзнически групи като Хизбула или Хамас, чиито клетки могат да станат активни по целия свят – дори "в името на режима"

    това е опасно за европа , а не вероятноста болид да падне в софия...опасни са прокситата ,засега докато не ги унищожат евреите!

    13:45 07.03.2026

  • 27 Тъмен субект

    7 1 Отговор
    Защо мислите, че нищожеството наречено министър на отбраната (!!!) запази позицията си и в служебното правителство. Тоя плужек заедно с Надето са прекрасна хамериканска инсталация. Честита да ни е колонията!

    13:58 07.03.2026

  • 28 Жестока милост

    6 1 Отговор
    Очевидно българските граждани си заслужават далекобойните ракети на иранците да ги изпържат.
    Безумните ни управници са представителна извадка на неадекватни избиратели.
    Това блато трябва да се пресуши, за да спре заразата на мозъчно загиналото, изродено и вредно егоистично живуркане.

    14:02 07.03.2026

  • 29 Защо ?

    4 1 Отговор
    Защо ?

    Нали имаме Голи Задници !

    Ще се Спасяваме !

    С Тах !

    14:20 07.03.2026

  • 30 Верно ли бе

    3 1 Отговор
    Спокойно , премиерът Гюро Михайлов лично се е заел с решаването на този проблем

    14:27 07.03.2026