Опасността за националната ни сигурност съвсем не е отминала

Мисля, че бях един от първите, който с коментар от 2 март, предупредих, че идиотското решение да се разреши на американски военни самолети и цистерни и други, да се настанят на гражданското ни летище, с явната цел да служат като захранваща база на американската война срещу Иран, може да ни превърне във мишена на ирански далекобойни ракети.

Жалките ни управници и послушковци изведнъж се стреснаха от иранските ракети, които паднаха в Турция и Азербайджан . И смешниците започнаха да говорят за възможност- не да се изхвърлят От територията ни американските самолети- както Испания ти изхвърли-а да се „преместили“ някъде другаде.

Защото зная, че ракета насочена към летището ни в София, може и да измени курса си да падне например в гъсто населеният квартал "Младост", който е съвсем близо до летището.

Да се изместят американските самолети, къде? В американската база в Граф Игнатиево? Но американците едва ли ще се съгласят, защото при ракетен удар ще пострадат не само самолетите им, но и базата като цяло. А че ще има и български жертви е несъмнено.

Управниците ни сега се пържат на бавен огън, и не знаят какво да направят . Но с бездействието ни, може да изпържат и нас- обикновените граждани.