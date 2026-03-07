Опасността за националната ни сигурност съвсем не е отминала

Мисля, че бях един от първите, който с коментар от 2 март, предупредих, че идиотското решение да се разреши на американски военни самолети и цистерни и други, да се настанят на гражданското ни летище, с явната цел да служат като захранваща база на американската война срещу Иран, може да ни превърне във мишена на ирански далекобойни ракети.
Жалките ни управници и послушковци изведнъж се стреснаха от иранските ракети, които паднаха в Турция и Азербайджан . И смешниците започнаха да говорят за възможност- не да се изхвърлят От територията ни американските самолети- както Испания ти изхвърли-а да се „преместили“ някъде другаде.
Защото зная, че ракета насочена към летището ни в София, може и да измени курса си да падне например в гъсто населеният квартал "Младост", който е съвсем близо до летището.
Да се изместят американските самолети, къде? В американската база в Граф Игнатиево? Но американците едва ли ще се съгласят, защото при ракетен удар ще пострадат не само самолетите им, но и базата като цяло. А че ще има и български жертви е несъмнено.
Управниците ни сега се пържат на бавен огън, и не знаят какво да направят . Но с бездействието ни, може да изпържат и нас- обикновените граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
13:04 07.03.2026
2 Бендида
Коментиран от #11
13:05 07.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да се изместят
13:09 07.03.2026
5 Хмм
13:09 07.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сечко
Христо Ботев, Дружба, Враждебна са в непосредствена близост до летището бе джанъм ако говорим за това. Ама ти кой-знае от коя паланка си дошъл и си наел квартира в Младост да се пишеш Софиянец та те тресе сега
Коментиран от #25
13:13 07.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #2 от "Бендида":Имаш избор.
Свободата и непредсказуемостта, или удобството и сигурността.
Който има деца ще разбере!
13:13 07.03.2026
12 Затова
До коментар #8 от "Отряд 1":пък си имаме левро !
13:14 07.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тома
13:20 07.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 си пън
13:34 07.03.2026
22 факуса
13:35 07.03.2026
23 Хекторчу до последния софиянец
До коментар #13 от "Последния Софиянец":""""Ахил е българин"""""" ------- Ааа..., ти за наш Ахилчу ли говориш, абе не е лош чиляк, ама кът съ напие, големо леке става, шъ знайш и не ще да плаща,бе!
13:37 07.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Боруна Лом
До коментар #9 от "Сечко":ЯВНО Е НА КВАРТИРА В МЛАДОСТ,НО Е ПРАВ!ДАНО КРИВНЕ РАКЕТАТА КЪМ ПАРЛАМЕНТА!
13:42 07.03.2026
26 вероятноста болид да падне в софия е
Освен такива тайни операции, Иран разполага със собствени военни структури за чуждестранни операции. Според Шьоненбах, това включва и Quds Unit. "Това е допълнителна армия", казва тя – подразделение на Революционната гвардия, което също е специализирано в атаки в чужбина. Освен това режимът може да разчита на съюзнически групи като Хизбула или Хамас, чиито клетки могат да станат активни по целия свят – дори "в името на режима"
това е опасно за европа , а не вероятноста болид да падне в софия...опасни са прокситата ,засега докато не ги унищожат евреите!
13:45 07.03.2026
27 Тъмен субект
13:58 07.03.2026
28 Жестока милост
Безумните ни управници са представителна извадка на неадекватни избиратели.
Това блато трябва да се пресуши, за да спре заразата на мозъчно загиналото, изродено и вредно егоистично живуркане.
14:02 07.03.2026
29 Защо ?
Нали имаме Голи Задници !
Ще се Спасяваме !
С Тах !
14:20 07.03.2026
30 Верно ли бе
14:27 07.03.2026