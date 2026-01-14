Новини
Мнения »
Надежда Бобчева пред ФАКТИ за кризата с боклука: Спестените средства спрямо най-високите оферти са близо 400 млн. лева

Надежда Бобчева пред ФАКТИ за кризата с боклука: Спестените средства спрямо най-високите оферти са близо 400 млн. лева

14 Януари, 2026

Причината да нямаме подписани дългосрочни договори, не е забавянето на поръчката, а отказът да приемем необосновано високи цени – между 350 и 380 лв./тон, казва зам.-кметът на София

Надежда Бобчева пред ФАКТИ за кризата с боклука: Спестените средства спрямо най-високите оферти са близо 400 млн. лева - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кризата с боклука в София вече предизвика и остри политически реакции. Защо се стигна до нея, какво прави Столична община, какъв е изходът… Пред ФАКТИ говори Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление "Зелена система, екология и земеползване".

- Г-жо Бобчева, общински съветници още преди около година предупреждаваха, че се задава проблем с почистването на боклука в София. Какво не се случи през тази една година, за да се стигне до днешната ситуация?
- От самото начало на кризата най-често чуваме критиката, че обществената поръчка за сметосъбиране е пусната твърде късно, но важно е да уточним, че причината за забавянето е, че самата поръчка беше забавена около 3 месеца в Агенцията за обществени поръчки (АОП). Това забавяне повлия на графика на всички следващи стъпки, включително организацията на услугата в зоните с изтичащи договори и планирането на общинския капацитет. Казвали сме го многократно.

Това, което удобно се пропуска от критиците ни, е истината. А тя е проста - че причината да нямаме подписани дългосрочни договори, не е забавянето на поръчката, а отказът да приемем необосновано високи цени – между 350 и 380 лв./тон, които биха увеличили такса смет на столичани за години напред.

Това би било едно много удобно за нас и изключително неудобно за гражданите решение, защото, ако бяхме приели тези условия на хората, които просто са свикнали да приемат всичките им условия, резултатът щеше да е едно огромно и непосилно за много хора повишение на такса смет. Ако се бяхме огънали и бяхме избрали временния комфорт пред дългосрочното устойчиво решение,

това щеше да означава, че всяко домакинство в София щеше да плаща по около 1000 лв., без насреща да получава по-редовна, по-качествена или по-добра в каквото и да е отношение услуга.

Благодарение на подхода, който избрахме, това няма да се случи, а спестените средства спрямо най-високите оферти са близо 400 млн. лева. Средства, които не позволихме да излязат от джоба на софиянци.

- Каква е организацията на събиране и извозване на битовите отпадъци към днешна дата?
- Към днешна дата услугата е организирана на зонален принцип. Основното е, че в 7 от 7 зони с изтекли договори е намерено решение, за да няма прекъсване на услугата до подписване на новите дългосрочни договори. Шест от тези зони са с анексирани или подписани нови договори, а единствено Зона 3 („Слатина“, „Подуяне“, „Изгрев“) се обслужва изцяло с общински капацитет от екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Ето каква е конкретната ситуация във всяка зона:
Зона 1 („Средец“, „Лозенец“, „Студентски“)
- Услугата е осигурена чрез удължаване на договорите.
- Няма прекъсване и няма увеличение на такса смет.
- Цена: 209 лв/тон
Зона 2 („Панчарево“, „Искър“, „Кремиковци“)
- Договорът е удължен с анекс.
- Цена: 209 лв./тон.
Зона 4 („Илинден“, „Надежда“, „Сердика“)
- Временно обслужване от изпълнители от пограничните - Зона 5 и Зона 7.
Цените остават без промяна - съответно от 175 лв./тон. и 209 лв/тон (в зависимост с коя зона граничи съответния район)
Очакват се решения на КЗК и ВАС.
Зона 5 („Връбница“, „Нови Искър“, „Банкя“)
Анексиран договор.
Цена: 175 лв./тон
Предстои и подписване на дългосрочен договор с избрания изпълнител.
Зона 6 („Люлин“, „Красна поляна“, „Красно село“)
От 1 януари 2026 г. действа дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“.
Дружеството разширява капацитета си с нови сметопочистващи и снегопочистващи машини, като по техни данни се очаква до края на месец януари да е набавена цялата необходима техника за поддръжка на трите района в зоната.
Цена: 199 лв./тон
Зона 7 („Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“)
Договорът е удължен без прекъсване.
Индексация от 19%.
Цена: 209 лв./тон.
Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“) – КРИЗИСЕН РЕЖИМ
Обслужване с общински капацитет:
-- „Подуяне“ и „Слатина“ – чрез СПТО;
-- „Изгрев“ – със собствен капацитет на района.
От 8 януари:
-- 9 големи сметосъбиращи камиона, очаква се увеличаване до 11;
-- допълнително работят и по-малки камиони за тесни улици, както и специализирана техника - мултилифтове и щипка, където е необходимо.

- В кои райони на столицата в момента липсват сметоизвозващи камиони или капацитетът е недостатъчен?
- Няма зона, за която да не са набавени сметоизвозващи камиони. В последните месеци работихме и продължаваме да работим усилено, за да увеличим капацитета, както на дружеството “Софекострой” (което чисти „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“), така и Столичното предприятие за третиране на отпадъци, които оперират в двете зони, откроили се като критични - Зона 3 (СПТО). За тази цел с решение на Столичния общински съвет на “Софекострой” бяха отпуснати средства в размер на 9 млн. лв, за закупуване на необходимия брой машини, с които да се подсигури изпълнението на пълния набор от услуги по чистотата, в които са включени над 40 вида различни дейности - сметосъбирането е само една от тях. През ноември 2025 г. Общинският съвет взе решение за увеличение на щатната численост на Столичното предприятие за третиране на отпадъци от 307 на 439 служители, както и за включване на ново имущество за управление - покривна фотоволтаична електроцентрала, компактор за твърди битови отпадъци, шредер за излезли от употреба гуми и мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Целта е повишаване на капацитета и ефективността на дейностите по третиране и оползотворяване на отпадъците в столицата.

- В кои райони има договорени анекси към договорите за сметоизвозване и какъв е срокът на тези анекси?
- Споменах ги вече. Анекси са подписани за зоните 1, 2, 4, 5 и 7, като те са временни мерки, за да гарантират непрекъсваемостта на услугата. Срокът им е пряко обвързан с приключване на съдебните процедури и обжалвания и съответно ще са валидни, докато приключат производствата в КЗК и ВАС и не бъдат подписани дългосрочни договори.

- Анексите – временна мярка ли са, или реален изход от проблема?
- Анексите са временни и са с цел да се гарантира непрекъсваемост на услугата до подписване на дългосрочните договори.

- Колко дълго може да продължи работата със съществуващите анекси, без това да доведе до нова криза?
- Временната организация с анекси може да функционира без проблеми до приключване на съдебните процедури за съответните зони.

- В повечето райони, в които са подписани анекси, се запазва старата цена за обслужване – около 200 лева. В същото време фирмите настояват за цена, близка до 400 лева. Има ли логика толкова рязко увеличение?
- Не. Цените, на които са подписани анексите, са значително по-ниски от офертите на фирмите, които настояват за 350–380 лв./тон. Столична община отказа да подпише такива договори, защото това би означавало десетки милиони разходи повече за бюджета на града и драстично повишаване на такса смет за гражданите.

- В голямата си част столицата се обслужва от фирми, свързани с „Титан“ и нейни дъщерни дружества. На какви цени тези фирми извършват сметоизвозването?
- Цените по действащите договори и анекси са 175–209 лв./тон, значително по-ниски от офертите, които предоставиха фирмите, взели участие в поръчката и свързани основно с ключови фигури от “подземния” свят.

- Район „Изгрев“ сам организира сметоизвозването си. Как стоят нещата там и какви са резултатите от този модел?
- Район „Изгрев“ използва собствен капацитет – 5 големи камиона, които наеха с осигуреното им от Столичната община финансиране. Моделът позволява гъвкавост и директен контрол върху качеството, като резултатите към момента показват, че услугата се извършва ритмично и без прекъсвания.

- С какъв капацитет разполага общинското дружество за сметоизвозване в момента?
- „Софекострой“ (дружеството обслужващо Зона 6) получи заем в размер на 9 млн. лв. с решение на СОС, като целта на отпускането на средствата беше именно да се повиши техническия капацитет на организацията. В рамките на месец януари новозакупената техника ще бъде на терен и дружеството ще разполага с необходимия машинен състав за редовно извършване на всички услуги по чистотата в зоната.

- С колко може да бъде увеличен този капацитет и колко райони би могло да поеме общинското дружество, за да няма подобни проблеми след години, когато изтекат новите договори?
- С планираните инвестиции и новата техника „Софекострой“ може да поеме изцяло обслужването на Зона 6, която обхваща трите района “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”. Целта е да се елиминират зависимости от частни фирми и да се гарантира непрекъсваемост на услугата. Точният брой ще зависи от графиците и ресурсите, но капацитетът на дружеството ще позволи задълбочен контрол върху качеството и ефективността на сметосъбирането.

- Обществените поръчки за сметоизвозване се обжалват. Кои са основните причини за тези обжалвания и доколко те допринасят за сегашната ситуация?
- Обжалванията най-често са поради несъгласие на някои от участниците с решението на комисията за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата, както е случая със Зона 3. Тези обжалвания, както и институционалния натиск са всъщност две от основните причини за кризата с боклука. Ще дам за пример Зона 4 - районите “Сердика”, “Илинден” и “Надежда”. Там имахме решение за избор на изпълнител, което един от участниците реши да обжалва, а това бе предпоставка за сериозно забавяне на трайното решение за зоната. Ние поискахме от КЗК разрешение за предварително изпълнение на договора с избрания изпълнител, за да гарантираме, че няма да има прекъсване на услугата.

КЗК не го позволи с мотивите, че “репутацията на институцията” също е от обществено значение, както е осигуряването на услугите по чистотата.

Делото бе прехвърлено към Върховния административен съд, който на 12 януари се произнесе в ущърб на Общината, а това също не позволи предварителното изпълнение на новия договор. Посочените мотиви са, че непрекъсваемост на услугата може да бъде осигурена и като се подпише анекс към договора с настоящия изпълнител, до приключване на всички процедури по обжалването. Проблемът обаче е, че съдът се произнесе няколко дни, след като договорът с предишния изпълнител бе изтекъл.

- Кога реално може да приключи настоящата криза със сметоизвозването в София?
- След като приключат съдебните процедури за всички обжалвани поръчки и се стартират нови, там където са прекратени процедурите за избор на изпълнител.

- По време на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ от неправителствена организация буквално за два дни закупиха два камиона от Австрия и ги предоставиха на общинското дружество. Възможна ли е подобна гъвкавост и сега?
- Такъв подход е възможен, но зависи от наличието на техника и спешни финансови решения. В момента Столичната община разчита на значително разширения си собствен капацитет и временно предоставяне на камиони от други администрации.

- Има ли възможност общината самостоятелно да закупи качествени сметоизвозващи камиони на изгодна цена, вместо да разчита изцяло на частни фирми?
- Да, и вече се прави. В края на 2025 г. беше обявена обществена поръчка от общината за закупуване на 4 сметопочистващи камиона. Две фирми, които кандидатстваха по нея, в последствие обжалваха обявяването на поръчката. След обжалванията поръчката бе прекратена, а същите участници обжалваха и прекратяването ѝ. В момента сме в процедура по подготовка за повторно обявяване.

- В момента виждаме улици, затънали в боклук. В какъв времеви порядък създадената организация може да подреди нещата и да извози натрупаните отпадъци?
- Организацията е фокусирана върху приоритетни райони и натрупаните контейнери. В Зона 3 вече има 12 големи и минимум 4 малки камиона, а капацитетът постоянно се увеличава, като скоро на терен ще са 11 камиона с екипаж за “Слатина” и “Подуяне” и 5 за “Изгрев”. Целта е да се обслужат всички контейнери поне веднъж на няколко дни, като реалистично, при текущата техника и персонал, критичните точки ще бъдат подредени овладени в рамките на месеца.


  • 1 Васко

    22 4 Отговор
    Много е послушна, милата...

    09:23 14.01.2026

  • 2 шопо с търнокопо

    37 5 Отговор
    А ако въобще не събирате боклука ще спестите 100% от парите на данъкоплатеца, дерзай, столичанино!

    09:24 14.01.2026

  • 3 кой му дреме

    20 3 Отговор
    ще има по един ролс ройс за всеки чиновник в общината

    09:25 14.01.2026

  • 4 честен ционист

    19 7 Отговор
    София е като западнал руски едномилионник от сорта на Самара и Саратов с тая разлика, че се краде много от европейския данъкоплатец, а бюджетът й е 1 млрд евро на година, докато братишките се справят и по-добре с жълти стотинки.

    09:25 14.01.2026

  • 5 ревизор

    20 2 Отговор
    И Грахчева да е,все тая. Около блока ни е пълно с боклуци.

    09:26 14.01.2026

  • 6 Бай Ху (By Who)

    31 1 Отговор
    Ама ас не изкам вие да си спестявате, изкам да ми исхвърляте боклука. Спестява се в ДСК.

    09:26 14.01.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    29 2 Отговор
    Оправдание за НЕКАДЪРНОСТ !

    09:26 14.01.2026

  • 8 Абе

    24 3 Отговор
    Днеска Васко ДС-то празнува Банго Василий.

    09:28 14.01.2026

  • 9 Бай Данчо

    25 0 Отговор
    Тон боклук 380 лева, тон пшеница 320 лева това само в бг го има!

    09:29 14.01.2026

  • 10 Некадърници

    22 2 Отговор
    Измислени бизнесмени и политици са всичките!
    Оставка,марш оттука, боклуците!

    09:30 14.01.2026

  • 11 Абе

    14 0 Отговор
    Ама таа къ се е барнала за снимката, а.

    Коментиран от #25

    09:30 14.01.2026

  • 12 Като я

    16 1 Отговор
    чета тази Надежда, губя всякаква надежда.....

    09:31 14.01.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    10 18 Отговор
    Браво! Само така! Щом хекимянчета, бонбонянчета, учиндолски цървуланчета и дебелянчета са се нахвърлили срещу вас с пяна на уста значи, че сте читави хора!

    09:32 14.01.2026

  • 14 Ванчо

    23 4 Отговор
    Къде отиват спестените средства лельо?

    Коментиран от #23

    09:33 14.01.2026

  • 15 Хаха

    22 5 Отговор
    Ами нали затова се прави обществена поръчка бе, стрино! Да изберете икономически най-изгодната оферта от всички възмажни кандидати! Кого заблуждаваш - нито ви е качествена явно проекта на офертата с всичките и спецификации и задания, нито навреме проведена поръчката! Абе направо дай всички пари да "спестим" и да се превърнем в сметище! Неможачи, ставайте от столовете!

    09:36 14.01.2026

  • 16 Клетва

    10 4 Отговор
    Дано изсъхнете върху боклуците с които ни заровихте,отпадъци нещастни.

    09:42 14.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ООрана държава

    14 6 Отговор
    С киселова са като сестри

    Коментиран от #31

    09:43 14.01.2026

  • 19 Хи хи хи

    10 3 Отговор
    В клуба на богатите така се прави Точка

    09:43 14.01.2026

  • 20 Еднакво вредни са

    12 3 Отговор
    ГЕРБ и ДПС от една страна и ППДБ от друга. Те направиха зловредните промени в конституцията от които домовата книга е най малкия проблем. Въведоха лица с двойно гражданство да могат да участват в управлението на страната. Това е ужасно посегателство върху националната сигурност. Има и други зловредности. Например защо НС трябва да работи без прекъсване да получават заплати както и ВСС да получават и то огромни заплати без да работят каквото и да е било.

    09:48 14.01.2026

  • 21 1312

    18 2 Отговор
    Стига с тези глупости. София се зарина от боклук при вас - планини около кофите. Смешни сте - оставка!

    09:51 14.01.2026

  • 22 Хмм

    19 3 Отговор
    откъде ги вземат тия от ПП, мъжете им женствени, а жените като мъже

    Коментиран от #28

    09:52 14.01.2026

  • 23 Отиват за заплати и премии в

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ванчо":

    Силовите министерства които от своя страна без военното останалите нищо не работят освен да пазят управниците от народната любов.

    09:53 14.01.2026

  • 24 Майора

    16 2 Отговор
    И какво като сте спестили тези пари , след като София тъне в боклуци! Ами ако беше лято , щяха да плъзнат зарази! Ако Фандъкова беше кмет ,щяхте да вдигнете олелия до Бога , а сега ср оправдавате! Ввно парите за тройно увеличените ви заплати доведоха до проблема! Оставка!

    09:54 14.01.2026

  • 25 Страхотна

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    красавица, не издържам....

    Коментиран от #30, #34

    09:56 14.01.2026

  • 26 Колко и да чистят горките кофите не се

    11 2 Отговор
    виждат. Докато не достигнат до кофите дори и да има машини няма как да се стигне до кофите. Трябва глоби и всеки да си държи боклука на площадките до асансьора там е най удобно изрроди безмозъчни.

    09:58 14.01.2026

  • 27 Тома

    12 2 Отговор
    Дамата обилно се хвали, как са спестили 400 млн, а удобно пропуска да ни осведоми колко милиона повече ще плащаме в сравнение с времето на Фанди, която според тия гении е сметосъбирала на уникално високи мафиотски цени.
    Каква скромност, а?
    Идваш с обещанията как ще се пребориш с високите цени на сметосъбирането, а после плащаш повече и се хвалиш с това!
    Напомня ли ви нещо подобно от славните години на ПП ДС? Спомняте ли си как дойдоха с обещанието да строят евтино и качествено магистрали, а после НИЩО не построиха / но похарчиха парите за магистрално строителство до стотинка!/?
    Ако си спомняте - непременно гласувайте за ПП, ДС и Дъйбе. Те ще ви предложат още от същото, доказали са, че го могат!

    09:58 14.01.2026

  • 28 Даниел Немитов

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Хмм":

    Тури си портретите на Боко, Шиши, Сачева и Фидосова, па им се любувай!

    Коментиран от #43

    09:59 14.01.2026

  • 29 Софиянец

    8 0 Отговор
    Махнете този боклук!

    09:59 14.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И двете

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    са неземни красавици, коя, от коя по-красива.

    09:59 14.01.2026

  • 32 Контраселски

    9 1 Отговор
    Няма ли софиянци,та извикали тая чак от 500 км, от Силистра?

    10:00 14.01.2026

  • 33 И къде са тия спестени пари

    6 1 Отговор
    И при кой отидоха тия спестени пари , а текезарке кондукторке. Къде са тия пари, това е интересното. Ясно е че ги спестихте за вас да си ги откроднете. Много важно, че спестени милиони, кажете къде са тия пари при кой отидоха.

    10:01 14.01.2026

  • 34 Направи си чukuя

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Страхотна":

    Друг начин няма. Няма как да та огрей.

    10:01 14.01.2026

  • 35 Предложение умно

    4 5 Отговор
    Всеки блок и или вход да си сложи казани за боклук отпред и да си ги чисти и извозва със собствени средства и със собствен транспорт. Може да си помагат срещу заплащане. Какво толкова ?!?

    Коментиран от #37, #38

    10:05 14.01.2026

  • 36 ИВАН

    5 3 Отговор
    Ми тия боклуци кой все пак ги изхвърля, спрете да купувате глупости като изоглавени и няма да има чак такива планини от боклук.

    10:05 14.01.2026

  • 37 Заплащането може да става в левове

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Предложение умно":

    Така няма да имат и данъци. Паралелна държава като в Германия какво толкова.

    10:08 14.01.2026

  • 38 А парите

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Предложение умно":

    отпуснати за сметоизвозване, и данък смет, да се разделят в кметството и СО?

    Коментиран от #42

    10:09 14.01.2026

  • 39 Перо

    5 1 Отговор
    В продължаването на договорите с анекс, сумата е увеличена с 20%!

    10:10 14.01.2026

  • 40 Нашата чистачка взе че умря

    3 1 Отговор
    Сложихме обява в лондонското сити че търсим жива такава.

    10:10 14.01.2026

  • 41 скдтжс

    4 3 Отговор
    Къде ги намирате тези тикви квадратни бее....?

    10:12 14.01.2026

  • 42 Да се раздават на НС и ВСС и КС

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "А парите":

    Те и без друго са свикнали да получават пари без нищо да работят. Така дохода още повече ще им се увеличи закономерно. ...

    10:13 14.01.2026

  • 43 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Даниел Немитов":

    вие бобчева ли си държите на портрет и ѝ се любувате?

    10:15 14.01.2026

  • 44 Първо спрете да купувате боклуци и после

    4 1 Отговор
    Да ги изхвърляте в кофите или по точно където предполагате че са кофите , защото никой не ги е виждал от преди НГ. Нова година нов късмет. Най честито

    10:20 14.01.2026

  • 45 Банго Васил

    3 1 Отговор
    Ще ви науча аз вас. Наврете си боклука и еврото дето слънце не огрява.

    10:21 14.01.2026

  • 46 Целия народ разбра още от началото че

    5 2 Отговор
    Поправките в Конституцията са зловредни както и че изборите са фалшифицирани. Само този който може и трябва да ги отмени само той не разбра това вече поредна година. Може да няма връзка ама има.

    10:26 14.01.2026

  • 47 Евала на тапагьозката

    4 1 Отговор
    Ама тая лукова глава е железна. От нищо се не засяга ,нищо не стига до мозък,такъв под косата няма. Има рефлекси как да лъже и прибира голямата заплата.

    10:27 14.01.2026

  • 48 Българин

    4 0 Отговор
    Тая откровено си е за затвора. 400000 лв спестени, но боклука стои. Тоест похарчени са някакви милиони и работа не е свършена, но видиш ли са спестени пари. Защо е още навън, а не на топло?!

    10:37 14.01.2026

  • 49 По боклуците ще ги познаете

    3 0 Отговор
    На нашия магазин вечно отпред седят едни пазванти и гавази и дебнат кой влиза кой излиза и какво носи в торбата. ....

    10:46 14.01.2026

  • 50 Въпрос от провинцията

    4 0 Отговор
    Софиянци нямате ли камери и телефони да подавате сигнали за нередности ?!?

    10:48 14.01.2026

  • 51 Анонимен

    5 0 Отговор
    ГОСПОЖО НАВЪН Е МИ ЗЕ РИЯ МИ ЗИРИЯ ГОСПОЖО Е НАВЪН ТАКИВА ЛЪЖЦИ И ТО УПРАВЛЯВАТ СОФИЯ НЕЗНАМ ДА Е ИМАЛО МИЗЕРИЯ ШУМАЦИ КАЛ ШАХТИТЕ СА ЗАТЛАЧЕНИ ПАДНАЛИ КЛОНИ ВСИЧКО ТОВА Е ПО УЛИЦИТЕ И ТРОТОАРИТЕ А ЗА БОКЛУЦИТЕ КОФИТЕ И ОКОЛО ТЯХ НЯМАМ ДУМИ

    10:53 14.01.2026

  • 52 Питар

    4 0 Отговор
    Тази е абсолютен толуп
    Какви проблеми очаквате да реши ?

    11:20 14.01.2026

  • 53 Ееееех

    2 0 Отговор
    Добре че прецакахте задружно Гещев.Щеше да ви освети всички.

    11:23 14.01.2026

  • 54 160 евро на тон е мнооого скъпо

    1 1 Отговор
    то в Ню Йорк е толкова - 160 долара на тон . по добре със затворници . те да сметоизвозват . така ще е 3 евро на тон .

    Коментиран от #57

    11:24 14.01.2026

  • 55 Некъпан джендър евроатлантик

    4 0 Отговор
    Само така, спрете да събирате боклука и ще имате 0 разходи, увеличете данък смет на софиянци и ще сте на огромна чиста печалба:)

    11:25 14.01.2026

  • 56 дядо поп

    2 0 Отговор
    Жабочката Кърмит.

    11:32 14.01.2026

  • 57 тц тц

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "160 евро на тон е мнооого скъпо":

    Точно пък в Ню Йорк е най скъпо и е $400/тон.

    11:35 14.01.2026

  • 58 Ддд

    0 0 Отговор
    Спестените пари са, заради не почистването на боклука, а се създават сметища в кварталите. Терзиев и тази карат основно на обещания, на действия ги няма.

    11:49 14.01.2026