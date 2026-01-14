Надежда Бобчева пред ФАКТИ за кризата с боклука: Спестените средства спрямо най-високите оферти са близо 400 млн. лева

Кризата с боклука в София вече предизвика и остри политически реакции. Защо се стигна до нея, какво прави Столична община, какъв е изходът… Пред ФАКТИ говори Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление "Зелена система, екология и земеползване".
- Г-жо Бобчева, общински съветници още преди около година предупреждаваха, че се задава проблем с почистването на боклука в София. Какво не се случи през тази една година, за да се стигне до днешната ситуация?
- От самото начало на кризата най-често чуваме критиката, че обществената поръчка за сметосъбиране е пусната твърде късно, но важно е да уточним, че причината за забавянето е, че самата поръчка беше забавена около 3 месеца в Агенцията за обществени поръчки (АОП). Това забавяне повлия на графика на всички следващи стъпки, включително организацията на услугата в зоните с изтичащи договори и планирането на общинския капацитет. Казвали сме го многократно.
Това, което удобно се пропуска от критиците ни, е истината. А тя е проста - че причината да нямаме подписани дългосрочни договори, не е забавянето на поръчката, а отказът да приемем необосновано високи цени – между 350 и 380 лв./тон, които биха увеличили такса смет на столичани за години напред.
Това би било едно много удобно за нас и изключително неудобно за гражданите решение, защото, ако бяхме приели тези условия на хората, които просто са свикнали да приемат всичките им условия, резултатът щеше да е едно огромно и непосилно за много хора повишение на такса смет. Ако се бяхме огънали и бяхме избрали временния комфорт пред дългосрочното устойчиво решение,
това щеше да означава, че всяко домакинство в София щеше да плаща по около 1000 лв., без насреща да получава по-редовна, по-качествена или по-добра в каквото и да е отношение услуга.
Благодарение на подхода, който избрахме, това няма да се случи, а спестените средства спрямо най-високите оферти са близо 400 млн. лева. Средства, които не позволихме да излязат от джоба на софиянци.
- Каква е организацията на събиране и извозване на битовите отпадъци към днешна дата?
- Към днешна дата услугата е организирана на зонален принцип. Основното е, че в 7 от 7 зони с изтекли договори е намерено решение, за да няма прекъсване на услугата до подписване на новите дългосрочни договори. Шест от тези зони са с анексирани или подписани нови договори, а единствено Зона 3 („Слатина“, „Подуяне“, „Изгрев“) се обслужва изцяло с общински капацитет от екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Ето каква е конкретната ситуация във всяка зона:
Зона 1 („Средец“, „Лозенец“, „Студентски“)
- Услугата е осигурена чрез удължаване на договорите.
- Няма прекъсване и няма увеличение на такса смет.
- Цена: 209 лв/тон
Зона 2 („Панчарево“, „Искър“, „Кремиковци“)
- Договорът е удължен с анекс.
- Цена: 209 лв./тон.
Зона 4 („Илинден“, „Надежда“, „Сердика“)
- Временно обслужване от изпълнители от пограничните - Зона 5 и Зона 7.
Цените остават без промяна - съответно от 175 лв./тон. и 209 лв/тон (в зависимост с коя зона граничи съответния район)
Очакват се решения на КЗК и ВАС.
Зона 5 („Връбница“, „Нови Искър“, „Банкя“)
Анексиран договор.
Цена: 175 лв./тон
Предстои и подписване на дългосрочен договор с избрания изпълнител.
Зона 6 („Люлин“, „Красна поляна“, „Красно село“)
От 1 януари 2026 г. действа дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“.
Дружеството разширява капацитета си с нови сметопочистващи и снегопочистващи машини, като по техни данни се очаква до края на месец януари да е набавена цялата необходима техника за поддръжка на трите района в зоната.
Цена: 199 лв./тон
Зона 7 („Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“)
Договорът е удължен без прекъсване.
Индексация от 19%.
Цена: 209 лв./тон.
Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“) – КРИЗИСЕН РЕЖИМ
Обслужване с общински капацитет:
-- „Подуяне“ и „Слатина“ – чрез СПТО;
-- „Изгрев“ – със собствен капацитет на района.
От 8 януари:
-- 9 големи сметосъбиращи камиона, очаква се увеличаване до 11;
-- допълнително работят и по-малки камиони за тесни улици, както и специализирана техника - мултилифтове и щипка, където е необходимо.
- В кои райони на столицата в момента липсват сметоизвозващи камиони или капацитетът е недостатъчен?
- Няма зона, за която да не са набавени сметоизвозващи камиони. В последните месеци работихме и продължаваме да работим усилено, за да увеличим капацитета, както на дружеството “Софекострой” (което чисти „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“), така и Столичното предприятие за третиране на отпадъци, които оперират в двете зони, откроили се като критични - Зона 3 (СПТО). За тази цел с решение на Столичния общински съвет на “Софекострой” бяха отпуснати средства в размер на 9 млн. лв, за закупуване на необходимия брой машини, с които да се подсигури изпълнението на пълния набор от услуги по чистотата, в които са включени над 40 вида различни дейности - сметосъбирането е само една от тях. През ноември 2025 г. Общинският съвет взе решение за увеличение на щатната численост на Столичното предприятие за третиране на отпадъци от 307 на 439 служители, както и за включване на ново имущество за управление - покривна фотоволтаична електроцентрала, компактор за твърди битови отпадъци, шредер за излезли от употреба гуми и мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Целта е повишаване на капацитета и ефективността на дейностите по третиране и оползотворяване на отпадъците в столицата.
- В кои райони има договорени анекси към договорите за сметоизвозване и какъв е срокът на тези анекси?
- Споменах ги вече. Анекси са подписани за зоните 1, 2, 4, 5 и 7, като те са временни мерки, за да гарантират непрекъсваемостта на услугата. Срокът им е пряко обвързан с приключване на съдебните процедури и обжалвания и съответно ще са валидни, докато приключат производствата в КЗК и ВАС и не бъдат подписани дългосрочни договори.
- Анексите – временна мярка ли са, или реален изход от проблема?
- Анексите са временни и са с цел да се гарантира непрекъсваемост на услугата до подписване на дългосрочните договори.
- Колко дълго може да продължи работата със съществуващите анекси, без това да доведе до нова криза?
- Временната организация с анекси може да функционира без проблеми до приключване на съдебните процедури за съответните зони.
- В повечето райони, в които са подписани анекси, се запазва старата цена за обслужване – около 200 лева. В същото време фирмите настояват за цена, близка до 400 лева. Има ли логика толкова рязко увеличение?
- Не. Цените, на които са подписани анексите, са значително по-ниски от офертите на фирмите, които настояват за 350–380 лв./тон. Столична община отказа да подпише такива договори, защото това би означавало десетки милиони разходи повече за бюджета на града и драстично повишаване на такса смет за гражданите.
- В голямата си част столицата се обслужва от фирми, свързани с „Титан“ и нейни дъщерни дружества. На какви цени тези фирми извършват сметоизвозването?
- Цените по действащите договори и анекси са 175–209 лв./тон, значително по-ниски от офертите, които предоставиха фирмите, взели участие в поръчката и свързани основно с ключови фигури от “подземния” свят.
- Район „Изгрев“ сам организира сметоизвозването си. Как стоят нещата там и какви са резултатите от този модел?
- Район „Изгрев“ използва собствен капацитет – 5 големи камиона, които наеха с осигуреното им от Столичната община финансиране. Моделът позволява гъвкавост и директен контрол върху качеството, като резултатите към момента показват, че услугата се извършва ритмично и без прекъсвания.
- С какъв капацитет разполага общинското дружество за сметоизвозване в момента?
- „Софекострой“ (дружеството обслужващо Зона 6) получи заем в размер на 9 млн. лв. с решение на СОС, като целта на отпускането на средствата беше именно да се повиши техническия капацитет на организацията. В рамките на месец януари новозакупената техника ще бъде на терен и дружеството ще разполага с необходимия машинен състав за редовно извършване на всички услуги по чистотата в зоната.
- С колко може да бъде увеличен този капацитет и колко райони би могло да поеме общинското дружество, за да няма подобни проблеми след години, когато изтекат новите договори?
- С планираните инвестиции и новата техника „Софекострой“ може да поеме изцяло обслужването на Зона 6, която обхваща трите района “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”. Целта е да се елиминират зависимости от частни фирми и да се гарантира непрекъсваемост на услугата. Точният брой ще зависи от графиците и ресурсите, но капацитетът на дружеството ще позволи задълбочен контрол върху качеството и ефективността на сметосъбирането.
- Обществените поръчки за сметоизвозване се обжалват. Кои са основните причини за тези обжалвания и доколко те допринасят за сегашната ситуация?
- Обжалванията най-често са поради несъгласие на някои от участниците с решението на комисията за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата, както е случая със Зона 3. Тези обжалвания, както и институционалния натиск са всъщност две от основните причини за кризата с боклука. Ще дам за пример Зона 4 - районите “Сердика”, “Илинден” и “Надежда”. Там имахме решение за избор на изпълнител, което един от участниците реши да обжалва, а това бе предпоставка за сериозно забавяне на трайното решение за зоната. Ние поискахме от КЗК разрешение за предварително изпълнение на договора с избрания изпълнител, за да гарантираме, че няма да има прекъсване на услугата.
КЗК не го позволи с мотивите, че “репутацията на институцията” също е от обществено значение, както е осигуряването на услугите по чистотата.
Делото бе прехвърлено към Върховния административен съд, който на 12 януари се произнесе в ущърб на Общината, а това също не позволи предварителното изпълнение на новия договор. Посочените мотиви са, че непрекъсваемост на услугата може да бъде осигурена и като се подпише анекс към договора с настоящия изпълнител, до приключване на всички процедури по обжалването. Проблемът обаче е, че съдът се произнесе няколко дни, след като договорът с предишния изпълнител бе изтекъл.
- Кога реално може да приключи настоящата криза със сметоизвозването в София?
- След като приключат съдебните процедури за всички обжалвани поръчки и се стартират нови, там където са прекратени процедурите за избор на изпълнител.
- По време на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ от неправителствена организация буквално за два дни закупиха два камиона от Австрия и ги предоставиха на общинското дружество. Възможна ли е подобна гъвкавост и сега?
- Такъв подход е възможен, но зависи от наличието на техника и спешни финансови решения. В момента Столичната община разчита на значително разширения си собствен капацитет и временно предоставяне на камиони от други администрации.
- Има ли възможност общината самостоятелно да закупи качествени сметоизвозващи камиони на изгодна цена, вместо да разчита изцяло на частни фирми?
- Да, и вече се прави. В края на 2025 г. беше обявена обществена поръчка от общината за закупуване на 4 сметопочистващи камиона. Две фирми, които кандидатстваха по нея, в последствие обжалваха обявяването на поръчката. След обжалванията поръчката бе прекратена, а същите участници обжалваха и прекратяването ѝ. В момента сме в процедура по подготовка за повторно обявяване.
- В момента виждаме улици, затънали в боклук. В какъв времеви порядък създадената организация може да подреди нещата и да извози натрупаните отпадъци?
- Организацията е фокусирана върху приоритетни райони и натрупаните контейнери. В Зона 3 вече има 12 големи и минимум 4 малки камиона, а капацитетът постоянно се увеличава, като скоро на терен ще са 11 камиона с екипаж за “Слатина” и “Подуяне” и 5 за “Изгрев”. Целта е да се обслужат всички контейнери поне веднъж на няколко дни, като реалистично, при текущата техника и персонал, критичните точки ще бъдат подредени овладени в рамките на месеца.
