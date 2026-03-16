Емил Йотовски: Любимец 11

16 Март, 2026 12:06 1 206 13

Вече влизаме в зоната на цирка. Очаквах, че това ще стане от утре, ама сърце глупашко не търпи

Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече влизаме в зоната на цирка. Очаквах, че това ще стане от утре, ама сърце глупашко не търпи.

Без време излезе поредният шпиц компромат срещу Радев. Някаква негова партийна централа във Варна била брандирана с номер 11. Тоест внушава се, че Радев и компания са такива мръсници, че вече знаят с кой номер ще участват в изборната кампания, преди да се е теглил жребият. Тоест мислете си каквото искате, ама вече мачът е свирен.

Доказателството, че и той е като останалите, се мултиплицира. Останалите търкат лапи.

Това коментира във "Фейсбук" Емил Йотовски.

Обаче никой не ви казва какви са останалите. Защото ако вложите малко мисъл ще откриете, че останалите са тези, заради които сме в това незавидно положение. Но идват избори и те, милите, вече не са такива. И вие ще им простите, защото те ви го казват. Те са в процес на поправка.

Но Радев? Този мръсник Радев – не. Той е проблемният чарк в държавата. Запомнете го и не задавайте въпроси. Малко е объркано, но пропагандата търпи такива твърдения.

Да се върнем на компромата с номер 11. Ясно е внушението, че хората на Радев освен мръсници са и тъпаци, защото някой техен малоумник е забравил да изтрие номерчето и така е издал божия промисъл. Нацвъкал е целия офис с агитматериали с приложен номер 11 и край.

Сигурен съм, че ако задкулисната конструкция на държавата ни има власт да манипулира жребия на номерата (което е напълно възможно – те тотото манипулират, та един жребий с номерца ще им се опъне), ще направят необходимото номер 11 да се падне точно на партията на Радев. Тогава ще имат и ход за добавка: „Ето, ние казахме ли ви, ама вие не вярвате“. Да не давам лоши идеи.

Както и да е. Това с номер 11 не е вярно, но дотук вече почти никой не чете. Важното е да има картинка, заглавие и скандал. Нещо като „Ергенът“ ама курвите са сценаристи.

Хубавото е, че авторите на шпиц компромата не са от умните. То никой не им плаща като за умни, а като за всеотдайни, така че не им се сърдете. Грешките при монтажа се виждат. Фотошопът е примерен. Малко са позабравили дръжката на вратата да отиде под надписа. Нещо като квантов преход на дръжка. Получава се някак неудобно – също както и с шестопръстия Нетаняху или опровержението на Нетаняху с Нетаняху с неразливащото се кафе. Но кой ти гледа или чете или мисли...

Версията, че е изтекъл дизайнерски проект, също е възможна. За огромната част от публиката на такива проекти се визуализират цифри, за да се прецени как биха изглеждали. Но това никой не го интересува. Нали има картинка? Шест пръста, три уши номер 11 - кой го интересува.

Най-дразнещото за мен е, че феновете на този компромат до голяма степен са хора, които се стремят към справедливост. Обаче пристрастията ги влачат в благото на пропагандата. И сръднята им ще бъде епична. Нещо ккато епичния гняв на американците, който ще ще ги доведе до епичният им провал. Когато играете на страната на тъпата пропаганда, не сте борци за справедливост, а тъпи пропагандатори. А емоциите си ги запазете за да има с какво да обичате любимите ви хора. Запомнете го.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас

    9 2 Отговор
    Как може да публикувате фейк писания, като реално няма номер и е сложен с изкуствен интелект.....

    Коментиран от #5

    12:10 16.03.2026

  • 2 крадат си

    10 2 Отговор
    Не е откраднат номера 11, а логото е откраднатото от източна англия.

    12:11 16.03.2026

  • 3 Кирил

    7 3 Отговор
    Да видим за сега това е най-образования политик, но дали няма да е поредния цар който ще доразграби останките?

    Коментиран от #6

    12:13 16.03.2026

  • 4 Дориана

    3 3 Отговор
    Без " философски" статии, компромати по политически лица и партии. Агресията , клюките и компроматите са характерни за ИТН, Борисов и Пеевски. Времето и събитията около тях , ще покаже , че България ще се освободи от доказано вредни политици и партии.

    12:15 16.03.2026

  • 5 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    Точно тези действия са характерни за корумпираните и зависими политици, които няма да пуснат България да се освободи от тях без "удари под кръста" Умни и интелигентни хора и политици никога няма да паднат толкова ниско на нивото на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов.

    Коментиран от #11

    12:19 16.03.2026

  • 6 1234567

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Как разбра, че е образован? До сега на нито един дебат не се е появил да му видим " образоваността".
    Светът ври и кипи, наш президентин, при това генерал , нито дума не обелва за ролята на страната ни в глобалните конфликти, само общи приказки за корупция. А галопиращата инфлация? И там черна дупка, замаза очите на народеца с някакъв мижав призив за референдум, не предприе никакви стъпки в тази насока.
    А цистерните, драги генерале? Нещо да мъцнеш на тая тема?!

    Коментиран от #9

    12:22 16.03.2026

  • 7 Сила

    9 6 Отговор
    Радев е просто тъп шапкар ...що му се връзвате ??! Ясно е , че ще се издъни но ще загубиме още четири години от живота си и най лошото ....ОТ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА НИ ( ако са още тука де !!!)

    12:24 16.03.2026

  • 8 Василеску

    4 4 Отговор
    Цялата статийка ми мирише на тъпогия и ... още нещо.

    12:28 16.03.2026

  • 9 Да питам само

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "1234567":

    Боко, Шишко, Оземпика, Денков, леля Асена, ген. Гном, Фритюрника, Славиту и т.н. в колко дебата ги видя и чу? Щото и те не са по-различни от кРадеff!

    Коментиран от #12

    12:34 16.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 5 Отговор
    Пуделите на каишка при Двете Пра$$$ета пак вият срещу Радев...

    12:35 16.03.2026

  • 11 Въпрос

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    А розовото прасе беше благородна идея, така ли? Не го ли създадоха вашите "умни и интелигентни"? Най-смешното беше, че до розовото прасе застана едно друго с костюм и вратовръзка.

    12:45 16.03.2026

  • 12 1234567

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да питам само":

    Тогава защо искаш от същото, не разбирам до кога ще настъпваме една и съща мотика....

    12:50 16.03.2026

  • 13 Факти

    1 2 Отговор
    "Защото ако вложите малко мисъл ще откриете, че останалите са тези, заради които сме в това незавидно положение." - Кризата започна точно с Радев. През последните 5 години той е управлявал по-дълго от която и да е партия. Наредил е три служебни правителства, които са управлявали над две години. След него са ГЕРБ и ДПС. После са ИТН и БСП. ПП-ДБ са управлявали най-малко. Възраждане на хартия не са управлявали, но те винаги обслужваха ГЕРБ и ДПС.

    13:14 16.03.2026