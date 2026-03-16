Емил Йотовски: Любимец 11

Вече влизаме в зоната на цирка. Очаквах, че това ще стане от утре, ама сърце глупашко не търпи.
Без време излезе поредният шпиц компромат срещу Радев. Някаква негова партийна централа във Варна била брандирана с номер 11. Тоест внушава се, че Радев и компания са такива мръсници, че вече знаят с кой номер ще участват в изборната кампания, преди да се е теглил жребият. Тоест мислете си каквото искате, ама вече мачът е свирен.
Доказателството, че и той е като останалите, се мултиплицира. Останалите търкат лапи.
Това коментира във "Фейсбук" Емил Йотовски.
Обаче никой не ви казва какви са останалите. Защото ако вложите малко мисъл ще откриете, че останалите са тези, заради които сме в това незавидно положение. Но идват избори и те, милите, вече не са такива. И вие ще им простите, защото те ви го казват. Те са в процес на поправка.
Но Радев? Този мръсник Радев – не. Той е проблемният чарк в държавата. Запомнете го и не задавайте въпроси. Малко е объркано, но пропагандата търпи такива твърдения.
Да се върнем на компромата с номер 11. Ясно е внушението, че хората на Радев освен мръсници са и тъпаци, защото някой техен малоумник е забравил да изтрие номерчето и така е издал божия промисъл. Нацвъкал е целия офис с агитматериали с приложен номер 11 и край.
Сигурен съм, че ако задкулисната конструкция на държавата ни има власт да манипулира жребия на номерата (което е напълно възможно – те тотото манипулират, та един жребий с номерца ще им се опъне), ще направят необходимото номер 11 да се падне точно на партията на Радев. Тогава ще имат и ход за добавка: „Ето, ние казахме ли ви, ама вие не вярвате“. Да не давам лоши идеи.
Както и да е. Това с номер 11 не е вярно, но дотук вече почти никой не чете. Важното е да има картинка, заглавие и скандал. Нещо като „Ергенът“ ама курвите са сценаристи.
Хубавото е, че авторите на шпиц компромата не са от умните. То никой не им плаща като за умни, а като за всеотдайни, така че не им се сърдете. Грешките при монтажа се виждат. Фотошопът е примерен. Малко са позабравили дръжката на вратата да отиде под надписа. Нещо като квантов преход на дръжка. Получава се някак неудобно – също както и с шестопръстия Нетаняху или опровержението на Нетаняху с Нетаняху с неразливащото се кафе. Но кой ти гледа или чете или мисли...
Версията, че е изтекъл дизайнерски проект, също е възможна. За огромната част от публиката на такива проекти се визуализират цифри, за да се прецени как биха изглеждали. Но това никой не го интересува. Нали има картинка? Шест пръста, три уши номер 11 - кой го интересува.
Най-дразнещото за мен е, че феновете на този компромат до голяма степен са хора, които се стремят към справедливост. Обаче пристрастията ги влачат в благото на пропагандата. И сръднята им ще бъде епична. Нещо ккато епичния гняв на американците, който ще ще ги доведе до епичният им провал. Когато играете на страната на тъпата пропаганда, не сте борци за справедливост, а тъпи пропагандатори. А емоциите си ги запазете за да има с какво да обичате любимите ви хора. Запомнете го.
5 Дориана
До коментар #1 от "ужас":Точно тези действия са характерни за корумпираните и зависими политици, които няма да пуснат България да се освободи от тях без "удари под кръста" Умни и интелигентни хора и политици никога няма да паднат толкова ниско на нивото на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов.
12:19 16.03.2026
6 1234567
До коментар #3 от "Кирил":Как разбра, че е образован? До сега на нито един дебат не се е появил да му видим " образоваността".
Светът ври и кипи, наш президентин, при това генерал , нито дума не обелва за ролята на страната ни в глобалните конфликти, само общи приказки за корупция. А галопиращата инфлация? И там черна дупка, замаза очите на народеца с някакъв мижав призив за референдум, не предприе никакви стъпки в тази насока.
А цистерните, драги генерале? Нещо да мъцнеш на тая тема?!
12:22 16.03.2026
9 Да питам само
До коментар #6 от "1234567":Боко, Шишко, Оземпика, Денков, леля Асена, ген. Гном, Фритюрника, Славиту и т.н. в колко дебата ги видя и чу? Щото и те не са по-различни от кРадеff!
12:34 16.03.2026
11 Въпрос
До коментар #5 от "Дориана":А розовото прасе беше благородна идея, така ли? Не го ли създадоха вашите "умни и интелигентни"? Най-смешното беше, че до розовото прасе застана едно друго с костюм и вратовръзка.
12:45 16.03.2026
12 1234567
До коментар #9 от "Да питам само":Тогава защо искаш от същото, не разбирам до кога ще настъпваме една и съща мотика....
12:50 16.03.2026
