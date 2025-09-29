Новини
Мнения »
Честит ви Ким Чен Асен, скъпи комунистически деца, внуци и балкански тарикати подмянкаджии от ПП

Честит ви Ким Чен Асен, скъпи комунистически деца, внуци и балкански тарикати подмянкаджии от ПП

29 Септември, 2025 16:00 773 10

  • стефан гамизов-
  • асен василев-
  • ким чен ун-
  • промяна

И на външен вид го докарва, и на изборни резултати – 100% без никаква конкуренция, защото преди това “уби“ конкуренцията в лицето на Киро, Лена и татко Петко.

Честит ви Ким Чен Асен, скъпи комунистически деца, внуци и балкански тарикати подмянкаджии от ПП - 1
Снимка: БГНЕС
Стефан Гамизов Стефан Гамизов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит ви Ким Чен Асен, скъпи комунистически деца, внуци и келеперджийски балкански тарикати подмянкаджии от ПП.

И на външен вид го докарва, и на изборни резултати – 100% без никаква конкуренция, защото преди това “уби“ конкуренцията в лицето на Киро, Лена и татко Петко.

Храни куче да те лае, татко Петко – спомни си какво ти казах, седейки в парка с теб през лятото на 2022 година пред офиса ви до Борисовата градина, а ти ми се вайкаше, че “не бил способен Асен да направи такива неща“ и че сте го спасявали финансово и сте го слагали на масата си на Коледа от жал, че е сам-самичък.

Сега този Асен реално премаза детето ти и е чудо, че детето ти е още физически живо, предвид наивността си – на кой какво се опита да направи, подкокоросан пак от същия Асен и Пеевски.

Но постът е за подмянкаджиите – които сега си имат Ким Чен Асен начело – момчето на руснаците, докопало се накрая до атаман на цяла партия, както искат руснаци, ислямисти и части от организираната престъпност недоволни от предоставеното им като дял от шайките на Пеевски, Борисов и Радев .

И наистина ми е жал за Киро и Лена, защото, колкото и да са неприятни – особено тази нагла жена Лена – не заслужават тази гавра и злоупотреба, а цялото българско общество – тази поредна подмяна.

Да ви е честита Подмяната 2.0 с Ким Чен Асен начело на нея - вожд по размер, методи и лакомия засенчващ Ким Чен Ун.

Почвам да мисля, че наистина в определени части на българското общество IQ-то е паднало под минимума, нужен за индивидуално функциониране, без риск индивидите да се самонараняват с действията си.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гешев

    3 5 Отговор
    Избор с един кандидат.

    16:02 29.09.2025

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    3 6 Отговор
    пп едераси ги чувствам близки

    16:04 29.09.2025

  • 3 Трол

    7 0 Отговор
    След като г-н Гамизов е така критичен към г-н Василев, нека да каже кой от присъстващите на снимката е най-подходящ за лидер на ПП.

    16:07 29.09.2025

  • 4 Умник

    3 1 Отговор
    И Бойко Йивков и Росен Пин и Делян Урсулев и т.н.

    16:08 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тъпанар

    2 0 Отговор
    Гамизов
    Много устатбоколук

    16:11 29.09.2025

  • 7 УРА,, УРА

    3 0 Отговор
    Тоя бая пари си е докарал от мафията, за да пише тия нелепици.

    Коментиран от #10

    16:12 29.09.2025

  • 8 Мьмфел

    1 0 Отговор
    Нещо не разбирам ....ми ким чен боко д ани е честит

    16:12 29.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пламен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "УРА,, УРА":

    странна поръчкова статия !

    16:16 29.09.2025