Честит ви Ким Чен Асен, скъпи комунистически деца, внуци и келеперджийски балкански тарикати подмянкаджии от ПП.

И на външен вид го докарва, и на изборни резултати – 100% без никаква конкуренция, защото преди това “уби“ конкуренцията в лицето на Киро, Лена и татко Петко.

Храни куче да те лае, татко Петко – спомни си какво ти казах, седейки в парка с теб през лятото на 2022 година пред офиса ви до Борисовата градина, а ти ми се вайкаше, че “не бил способен Асен да направи такива неща“ и че сте го спасявали финансово и сте го слагали на масата си на Коледа от жал, че е сам-самичък.

Сега този Асен реално премаза детето ти и е чудо, че детето ти е още физически живо, предвид наивността си – на кой какво се опита да направи, подкокоросан пак от същия Асен и Пеевски.

Но постът е за подмянкаджиите – които сега си имат Ким Чен Асен начело – момчето на руснаците, докопало се накрая до атаман на цяла партия, както искат руснаци, ислямисти и части от организираната престъпност недоволни от предоставеното им като дял от шайките на Пеевски, Борисов и Радев .

И наистина ми е жал за Киро и Лена, защото, колкото и да са неприятни – особено тази нагла жена Лена – не заслужават тази гавра и злоупотреба, а цялото българско общество – тази поредна подмяна.

Да ви е честита Подмяната 2.0 с Ким Чен Асен начело на нея - вожд по размер, методи и лакомия засенчващ Ким Чен Ун.

Почвам да мисля, че наистина в определени части на българското общество IQ-то е паднало под минимума, нужен за индивидуално функциониране, без риск индивидите да се самонараняват с действията си.

