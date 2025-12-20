Новини
Мнения »
Тома Биков, "Филтър": Асен Василев не е Костов и не сме 1997 година

Тома Биков, "Филтър": Асен Василев не е Костов и не сме 1997 година

20 Декември, 2025 16:01 788 26

  • тома биков-
  • иван костов-
  • асен василев-
  • продължаваме промяната-
  • продължаваме промяната - демократична българия

Въпросът е доколко историческият процес има необходимост от хора, които, макар и неосъзнато, вече са изиграли ролята си в него?

Тома Биков, "Филтър": Асен Василев не е Костов и не сме 1997 година - 1
Снимка: БНТ
Тома Биков Тома Биков политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След по-малко от година във властта правителството на Росен Желязков подаде оставка. Би било добре да се вгледаме в действителността, която стои отвъд димната завеса на многолюдните протести. Тя не е заредена нито с ентусиазма на младите хора, нито с еуфорията на онези политически лидери, които си самовнушиха, че по случайност са придобили някаква особена роля в хода на историята. Трескавото пазене на тази роля чрез хиперактивно участие в социалните мрежи и ухажване на новото поколение с всички средства, само издава вътрешното безпокойство на носителите ѝ, че тя ще им се изплъзне бързо. Така и ще стане.

Това анализира Тома Биков за "Филтър".

Защото ролите в историята не се раздават на базата на изразходената енергия на един или друг случайно попаднал в нея деец, а според необходимостите на историческия процес. Въпросът е доколко историческият процес има необходимост от хора, които, макар и неосъзнато, вече са изиграли ролята си в него?

Историята е достатъчно хладна и лишена от сантименталност, за да е в състояние да сбъдва желанията дори на онези, които са изпълнени с най-благородни чувства към нея. Тя има свой собствен ход, който се съобразява само със собствените си необходимости и следва само собствената си съдба.

Какви са фактите, които стоят толкова близо пред очите ни, че сякаш остават невидими за зрението ни? Първият е, че правителството на Росен Желязков беше сложна и предполагаща изначална нестабилност конструкция, която обаче имаше за цел да гарантира базовата политическа стабилност. То беше коалиционно правителство на малцинството. В него участваха три формации, чиито гласове бяха малко над 100 при необходими поне 121. Правителството започна работата си с подкрепата на АПС на Ахмед Доган и подаде оставка, докато беше подкрепяно от ДПС на Делян Пеевски. Като се има предвид войната между Пеевски и Доган, трансформацията в управляващото мнозинство, която се случи още в първите месеци на неговата работа, е многозначителна. Наред с това, участниците в коалицията имаха своите идеологически и концептуални различия за управлението на държавата от самото начало. Единственото, което ги обединяваше, беше целта да бъде прекъсната серията от предсрочни парламентарни избори. Това, както вече знаем, е и голямата неизпълнена задача на отиващото си управление.

Тук обаче трябва да подчертаем няколко факта, които са видими с просто око. Правителството не подаде оставка заради разпад на управляващото мнозинство или заради опозиционен натиск в рамките на парламента. Самата парламентарна опозиция беше достатъчно разпокъсана и неефективна, за да свали от власт което и да било правителство. Затова и лесно може да се прогнозира, че не настоящата парламентарна опозиция ще спечели от предсрочния вот.

За да илюстрирам за какво става дума, ще припомня, че в периода 2017–2021 година най-острата опозиция на управлението на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ беше БСП на Корнелия Нинова, която имаше на разположение парламентарната трибуна и 80 народни представители. Алтернативата обаче се търсеше извън парламента и въпреки активното участие на депутатите от БСП на протестите от 2020 година, на редовните избори, които се проведоха след година, социалистите се оказаха трета политическа сила. След това те се трансформираха от голяма в малка партия. Като алтернатива на статуквото бяха припознати ИТН на Слави Трифонов, които спечелиха и първите предсрочни парламентарни избори през лятото на 2021 година. След като втори пореден парламент не успя да излъчи правителство, зациклянето на политическия процес намери своя отдушник в извънпарламентарната „Продължаваме промяната“. Споменавам тези факти, за да очертая тенденция, която е валидна и днес – алтернативата не се търси в рамките на парламентарното представителство, а извън него. Затова и сянката от образа на Румен Радев покрива все по-голяма част от подскачащите по площадите лидери на опозиционните парламентарни формации. Няма никакво значение дали те осъзнават фактите, че оставката на правителството не е тяхно, а негово дело и че повечето от тях може би изживяват последните си дни като политически представители на когото и да било. Подчертавам, че управляващото мнозинство взе осъзнато решение за предизвикване на предсрочни парламентарни избори, като това беше само една от различните възможности пред него.

Правителството можеше да продължи да работи, макар и в ситуация на обществено напрежение. В рамките на коалицията можеха да бъдат договорени промени в кабинета или персоналният състав да остане същият, но да бъдат очертани нови приоритети. Това, което се случи обаче, беше оставка на правителството по инициатива не на опозицията, а на управляващото мнозинство. След това парламентарната и извънпарламентарната опозиция в лицето на ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, АПС и Румен Радев беше поставена в ситуация не да води, а да следва събитията. Един от най-важните фактори в политиката е да разполагаш с времето. Управляващото мнозинство загуби контрол върху този фактор след първите протести от началото на декември и си върна контрола върху него веднага след оставката на кабинета. Сега и Радев, и парламентарната опозиция са в ситуация, в която да съобразяват времето си според акта на оставката на кабинета, а не според собствените си планове.

Трудно е да кажем какъв ще бъде изходът от тази ситуация, защото формата на алтернатива в лицето на евентуалната партия на Радев все още е невидима за страничния поглед. Отвъд конкретните измерения на поредната алтернатива се вижда нещо по-важно – протестите от последните седмици парадоксално приличат не на начало на нещо ново, а на край на онова, което започна през 2020 година. Алтернативата на управлението на ГЕРБ и „Обединените патриоти“, която тръгна от президентството, премина през обособяване на различни формации (ИТН, ДБ, ПП, „Изправи се БГ“, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ), които участваха в разнообразни правителствени и антиправителствени конфигурации, днес се връща в изходната си позиция и в очакването Румен Радев да излезе на партийния терен.

Това прилича много повече на завършек на един политически цикъл, отколкото на обществен импулс в подкрепа на износените партийни протестни конструкции, чието пораждане през лятото на 2020 година донесе не просто промяна, но и пълна трансформация на политическото представителство. Този завършек идва и с предстоящата промяна в президентската институция, чиято форма през последните 9 години беше коренно променена и от медиатор на политическия процес президентството се превърна в негово основно действащо лице. Каква ще бъде формата на тази институция след президентските избори, които ще се проведат в края на 2026 година, все още не е ясно, но тя със сигурност ще бъде друга.

Историческите аналогии, върху които се крепи илюзията за възход на отмиращото протестно лидерство, са също симптом. Това е вътрешно усещане за историческа недостатъчност и възможно най-прекия път от настоящето на историческия процес към неговото минало. Лидерът на ПП-ДБ Асен Василев изгражда паралогични тези (паралогизъм е конструкция, при която върху грешна основа се построява логично обосновано твърдение), според които протестите от 2025 и 1997 година изразяват сходни тенденции и следователно ще завършат по сходен начин. В своето приобщаване към аналогията Василев се привижда като новия Иван Костов. Само че нито той е Костов, нито сме 1997 година. Това той и неговите сподвижници ще разберат с учудване след няколко месеца.

Резултатът от този петгодишен цикъл на политическа нестабилност ще бъде видян в конфигурацията на следващия парламент. Тя ще завърши трансформацията и вероятно ще зададе новите параметри на политическата система. В тези параметри оцелелите лидери и партии, които се явиха на политическата сцена след протестите от 2020 година, ще играят второстепенна роля. Защото ролята на оцелелите, за разлика от тази на победителите, винаги е второстепенна. А голямата задача пред новото статукво ще бъде да позиционира България по отношение на разлома между САЩ и ЕС. Това, а не корупцията, жизненият стандарт и пазарът на труда ще бъде голямата тема на историята поне през следващото десетилетие.

Източник: filternews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен Василев

    20 7 Отговор
    е АСЕН ВАСИЛЕВ , а ти мазен злобар и селски артист ! В Парламента , когато той говори от трибуната , едва седиш на мястото си и хапеш устни като психо .

    Коментиран от #10, #19

    16:05 20.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    18 1 Отговор
    "Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор"., Т. Биков, 21.06.2012 г.
    😎

    16:06 20.12.2025

  • 3 Бих казал че..

    4 0 Отговор
    И двамата са 1-1 ако го напиша ще го изтрият

    16:06 20.12.2025

  • 4 Бай Георги

    9 1 Отговор
    И ти и герб,н сте вечни.Сега е 2025г.и всико има край.

    16:07 20.12.2025

  • 5 Дориана

    13 0 Отговор
    Типично поведение за ГЕЛБ/ СДС е да плашат с хаос чрез всякакви методи на принципа – „След мен- потоп” и след това да обвиняват опонентите си за хаоса, които те самите са създали. Корупцията, олигархията, полицейщината, рекетите са техните любими методи за унищожаване на демокрацията и замяната и с пълзяща диктатура.Това поведение е типично за диктаторите да плашат с хаос за да държат в страх и подчинение народа. Това е нагло и арогантно поведение е типично за Борисов , Пеевски и за техните патерици .

    16:07 20.12.2025

  • 6 Пич

    6 2 Отговор
    Оня !!! Не че не ти знам името , но ме е гнус да го казвам !!! Вие сте много по гнусни предатели от Костов !!! Защото с Асен сте едно !!! Продадохте ни заедно на ЕС , и заедно ни загробихте с милиарди!!! Според мен само си играете на управляващи и опозиция за да изпускате народното напрежение и давате фалшиви надежди че сте различни!!! Играете добре отрепетирана пиеса!!! Заедно!!!

    16:07 20.12.2025

  • 7 Не е, разбира се

    5 0 Отговор
    и времената са други. Но винаги може да стане народен любимец, като Костов и никога няма да е късно.

    16:11 20.12.2025

  • 8 Гост

    9 0 Отговор
    Биков внимавай кво плещиш щото е виж ония новото начало как мълчат та даже и по новините не ги пишат откак ги млати Радо Гела и им каза, че и за напред ще ги бие. Внимавай да та не зачешат и тебе с тукатите щото тия не си играят.

    16:11 20.12.2025

  • 9 Кравата Милка

    7 0 Отговор
    Предложеният бюджет приличаше на писмо до дядо Мраз от дебелото момченце, обаче не мина. Рафинерията и тръбопровода не се събраха в чувала. А и теменужката никак не го докарва на Снежанка.

    16:12 20.12.2025

  • 10 Дориана

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Асен Василев":

    Борисов , Пеевски и техните депутати треска ги тресе от Асен Василев и от Радев, защото те са на светлинни години по- високо от всички тях взети заедно. по морал, съвест, начин на комуникация, професионализъм , който липсва при тях. От ГЕРБ/ СДС и от ДПС Ново начало можем да очакваме само кражби , корупция, диктатура , рекети, полицейщина , кражби и фалшифициране на избори. Те само това умеят , за това народа се вдигна на революция срещу тях.

    16:13 20.12.2025

  • 11 Тома

    6 0 Отговор
    Бичето е оставил флашка с голо хороот млади години на бойчето за да му се радва

    16:14 20.12.2025

  • 12 Адрес 4000

    4 1 Отговор
    Хм,
    Патрашкова приятелката на РуZoфила Дачков
    Дава Трибуна на десният Тома Биков от Евроатлантическата ГЕРБ да плюе по "либeрaстите" от ППДБ
    неочаквано добра комбинация

    16:14 20.12.2025

  • 13 Гост

    9 1 Отговор
    Надвисналата сянка на Радев разтриса яко кочината, паника доведе трусове от хаос и всички драпат и плюят в стремеж за спасение на кожицата.

    16:18 20.12.2025

  • 14 Гост

    5 2 Отговор
    Надвисналата сянка на Радев разтриса яко кочината, паника доведе трусове от хаос и всички драпат и плюят в стремеж за спасение на кожицата.

    16:18 20.12.2025

  • 15 ококор

    2 3 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    16:18 20.12.2025

  • 16 Пумпал

    1 1 Отговор
    На това ... пииип ... бих желал да му изсипя един самосвал л..на в гадната уста и на грозния фейс.
    Кощунство е дори да го давате по медиите, защото е едно голямо нищо, но с големи претенции за значимост.
    Ей пинокио на изборите ще отлетите като есенните листа ответи от вятъра и няма да сте първи както ментора ви мечтае, а ще трябва да бъдете доволни, ако изобщо влезете в НС.

    16:19 20.12.2025

  • 17 Българин

    5 1 Отговор
    биков е на път да преживее катарзис и да премине в ПП, при кирчо леня и асеня!

    16:20 20.12.2025

  • 18 евалата чалгопитеци

    0 0 Отговор
    По-сигурно ли се чувствате вече? А по-предвидимо ли ви е? Протестиралите в чужбина прибраха ли се вече да раждат българи?

    16:20 20.12.2025

  • 19 Да да да

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен Василев":

    Асен Василев знае какво трябва да каже. На тези им казват какво да кажат.

    16:21 20.12.2025

  • 20 Наглост Биктомова

    1 0 Отговор
    На "историческия прорцес", жалко, нагло и силно портивно нищожество, дето ит викат Бик томов, съвсем не са необхфодими "Вечни Амбър" от магистралите, където преминават от един турски тир в друг, както и ти преминаваш от една партия в друга! така де, ти някога беше върл костоивст, СеДеСар, че и ДеСеБар, ама понеже не те сложиха на избираеми места в листите ти, също като слугинята ГЕРБачева, пардон, - Сачева, изпълзя от краката на Иван Костов, където лазеше, и припълзя на трапрезата в двора в Банкя! Преди това обаче, двулично и жалко нищожестов, ти беше изрекъл сакралните "Боайко Борисов не е мутра, той е карикатура на мутра и аз ще го вкарам в затвора"! Каквито и купешки и високопарни клишета да пишеш по медиите, с които да се праивш на "Ентелигентен", ти, нищожество Биктомово ще оостанеш в паметта на хората точно с тези си думи, с двуличието, мръсотията и простащината, които лъщят на двата ти пръста чело като насмукала се с кръв въшка! Това е положениеот! "Тиквата не е мутра, Тиквата е карикатура на мутра"! Всъщност, точно казано, истина е!

    16:24 20.12.2025

  • 21 ДА СИ СНОМНИМ 2012г...А БИЧЕ

    3 0 Отговор
    БИЧЕТО Е НАЙ ДоЛ НИЯ БЛЮ Д ОЛИЗЕЦ.............!

    16:26 20.12.2025

  • 22 С,бе,Биков,вие 20 години нали имахте

    2 0 Отговор
    ГЕРБ младежи?С какво те да по-добри от младежите по площадите?И нали знаеш,че председател на "вашите" младежи е синът на Нидал Алгафари?Който по цял ден обикаля телевизиите и хвали Борисов и ГЕРБ,а народа нарича "стадо".Купихте Нидал,но не с пачките от чекмеджетата,а с държавна заплата за синчето му,защото е и депутат.

    16:29 20.12.2025

  • 23 Биков

    2 0 Отговор
    вие от ГЕРБ много отдавна си изиграхте историческата роля. Видно е, че сте се запътили към бунището на историята. С тия ялови ваши депутати, милиционер до некомпетентна калинка, е видно, че сте свикнали да цуцате огромни пари от държавната хранилка. А и доста парички окрадохте с вожда си. Той пък е най- некомпетеният бандит. Цялото ви управление е гнило. Ходете си с мир!

    16:29 20.12.2025

  • 24 така е

    0 1 Отговор
    Машините устойчиво намалиха броя на гласуващите. Няма никакво съмнение, че това се дължи на машините, заяви пред БНР математикът проф. Михаил Константинов от Института по математика и механика към БАН.

    Според него в секциите, където има и машина, и хартия, по-малко от 30% от гласуващите избират машината.

    "Хората категорично не искат да гласуват с машини у нас. Никъде в Европа, с изключение на Брюксел, няма машинно гласуване, напомни проф. Константинов. Той определи като мит тезата за високия брой недействителни гласове при хартиен вот, като даде пример с изборите през 2017 г., когато без машини делът е бил малко над 3%. За сравнение в Германия са 2%.

    "По секциите виждаме хората, които вече са решили да гласуват с машина и те се справят. Не виждаме онези, които се опасяват и не отиват да гласуват", изтъкна проф. Константинов. И попита защо няма проучване по какви причини намалява избирателната активност.

    16:30 20.12.2025

  • 25 Напълно

    0 0 Отговор
    Осъзнавам че анализатор влиза в тая категория .

    16:34 20.12.2025

  • 26 Бикът Тома

    0 0 Отговор
    Малко по зле сме от 1997 !!! Влизаме в неизвестна зона със сбъркана политика без правителство и бюджет които не покрива разходите! С нова валута която може да докара до 50% - на инфлация!

    16:48 20.12.2025