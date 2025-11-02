Гамизов: Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев са просто простаци с огромна лакомия

Безсилието на българите да направят нещо на комунистическите мутро-ислямистки башибозушки варварски шайки с руснаци зад тях, които ги грабят, е съвсем очевидно.
Между другото, нищо не могат да им направят на тези садистични простаци и западните ни съюзници — някои са участвали в създаването им и крадат заедно с тях и руснаците (германци и западни левичари основно), а други просто се правят на ударени, защото ще вземе някой да почне да пита какви ги вършат по Балканите.
Не губете фокус да се занимавате с Пеевски, слугинята му Борисов, Радев с Василев, Копейкин и Костовисти — тази битка, която не сте започвали, сте я загубили отдавна на българска територия.
Тези не можете да ги извадите от джобовете си по никакъв начин сами и без да се прекъсне подкрепата и закрилата, която получават от руснаци, ислямисти и корумпирани хора на Запад.
Докато тези имат с кого да делят плячката на Запад, насърчени от руснаци и ислямисти, китайски контрабандисти и перачи на пари на мафиоти от цял свят — вие ще измирате, деца в България няма да се раждат, по-кадърните ще бягат в посока цивилизованите държави и всичко ще е варварски просташки бардак вместо държава.
Тази система обслужва руските, ислямистките, китайските и мафиотски престъпници да проникват до най-високите етажи на властта в Брюксел, Берлин и други западни държави — което прави България най-важната държава в Европа за глобалната престъпна мрежа.
Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев, Копейкин и Костовисти са просто простаци с огромна лакомия.
Това са хора, съдържаващи най-големия бардак-държава в Европа в лицето на България, които се боричкат и хапят за плячката, а вие си въобразявате, че нещо друго става.
Затова и не можете нищо да им направите.
Тяхното благополучие за сметка на вашата смърт и унищожаване на бъдещето на децата ви е залог за просперитета на безкрайна редица световни престъпни интереси — които интереси трябва да бъдат унищожени в България, иначе ще избият вас, както успешно им се получи да убият дотук 5 милиона българи с горните чудовища — неродени, мъртви преждевременно и прогонени.
Просто мръсен бизнес е това — който трябва според тях някъде да се прави в ЕС и са намерили сигурно място за тази зла мръсна руска, ислямистка и комунистическа престъпна вакханалия благодарение на нашите не точно човеци с власт и на власт - точно в България.
И на фона на това виждам, че френската полиция е установила, че кражбата в Лувъра е организирана от съдружника на дъщерята на Песков — оня, който обяснява от сутрин до вечер какво казал Путин.
Е, престъпниците са си престъпници.
Няма значение дали ще убиват хора в Украйна, ще грабят собствената си държава, българите в нашия случай, или ще ограбят Лувъра — те са престъпници и нищо друго.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #10, #11
12:32 02.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
12:35 02.11.2025
4 ООрана държава
12:35 02.11.2025
5 Хихи
12:36 02.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много от тези
Ама няма ли според него поне един човек една групичка или прослойка които да са читави
Чел съм много негови изявления и стигам до извода ще се преструва на голям експерт а всъщност по нищо не се различава от останалата папплач която той критикува
12:36 02.11.2025
8 побърканяк
12:37 02.11.2025
9 Павел пенев
12:40 02.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Не, е простак.Гамизов е от най простите простаци
12:42 02.11.2025
12 Никой
Какво биха практикували изброените - Борисов е редови полицай - Пожарникар. Пеевски е Мамино детенце - то буквално. Радев е може би на мястото си. Поне владее английски език.
Дотук с пренебрежението - но - Държавата не става с кряскане. Икономиката иска пласмент.
12:45 02.11.2025
13 Добре де Стефчо...
12:46 02.11.2025
14 Всички
12:46 02.11.2025
15 Файърфлай
12:47 02.11.2025
16 Господине,
12:54 02.11.2025
17 Марк
1. Преди да плюеш, извади първо гредата от твоето око!
2. Защо слагаш резидента заедно с бай гойко и пееф? (Резидентът е нормален човек)
3. Ако такива като теб бяха прави - още щяхме да сме под турско робство, така че скривай се в дупката си и не се обаждай повече!
12:58 02.11.2025
18 Ванков
12:59 02.11.2025
19 Перник
13:02 02.11.2025
20 Гърмизов
13:03 02.11.2025
21 коко
13:04 02.11.2025
22 Факт
13:04 02.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 чикчирик
13:08 02.11.2025
26 В.Г.Зот
13:10 02.11.2025
27 Точен
13:16 02.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ганя Путинофила
Къде са сега да ги е..?
13:18 02.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.