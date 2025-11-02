Гамизов: Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев са просто простаци с огромна лакомия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безсилието на българите да направят нещо на комунистическите мутро-ислямистки башибозушки варварски шайки с руснаци зад тях, които ги грабят, е съвсем очевидно.

Между другото, нищо не могат да им направят на тези садистични простаци и западните ни съюзници — някои са участвали в създаването им и крадат заедно с тях и руснаците (германци и западни левичари основно), а други просто се правят на ударени, защото ще вземе някой да почне да пита какви ги вършат по Балканите.

Не губете фокус да се занимавате с Пеевски, слугинята му Борисов, Радев с Василев, Копейкин и Костовисти — тази битка, която не сте започвали, сте я загубили отдавна на българска територия.

Тези не можете да ги извадите от джобовете си по никакъв начин сами и без да се прекъсне подкрепата и закрилата, която получават от руснаци, ислямисти и корумпирани хора на Запад.

Докато тези имат с кого да делят плячката на Запад, насърчени от руснаци и ислямисти, китайски контрабандисти и перачи на пари на мафиоти от цял свят — вие ще измирате, деца в България няма да се раждат, по-кадърните ще бягат в посока цивилизованите държави и всичко ще е варварски просташки бардак вместо държава.

Тази система обслужва руските, ислямистките, китайските и мафиотски престъпници да проникват до най-високите етажи на властта в Брюксел, Берлин и други западни държави — което прави България най-важната държава в Европа за глобалната престъпна мрежа.

Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев, Копейкин и Костовисти са просто простаци с огромна лакомия.

Това са хора, съдържаващи най-големия бардак-държава в Европа в лицето на България, които се боричкат и хапят за плячката, а вие си въобразявате, че нещо друго става.

Затова и не можете нищо да им направите.

Тяхното благополучие за сметка на вашата смърт и унищожаване на бъдещето на децата ви е залог за просперитета на безкрайна редица световни престъпни интереси — които интереси трябва да бъдат унищожени в България, иначе ще избият вас, както успешно им се получи да убият дотук 5 милиона българи с горните чудовища — неродени, мъртви преждевременно и прогонени.

Просто мръсен бизнес е това — който трябва според тях някъде да се прави в ЕС и са намерили сигурно място за тази зла мръсна руска, ислямистка и комунистическа престъпна вакханалия благодарение на нашите не точно човеци с власт и на власт - точно в България.

И на фона на това виждам, че френската полиция е установила, че кражбата в Лувъра е организирана от съдружника на дъщерята на Песков — оня, който обяснява от сутрин до вечер какво казал Путин.

Е, престъпниците са си престъпници.

Няма значение дали ще убиват хора в Украйна, ще грабят собствената си държава, българите в нашия случай, или ще ограбят Лувъра — те са престъпници и нищо друго.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница