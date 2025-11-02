Новини
Мнения »
Гамизов: Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев са просто простаци с огромна лакомия

Гамизов: Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев са просто простаци с огромна лакомия

2 Ноември, 2025 12:13 1 309 30

  • стефан гамизов-
  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • простаци-
  • лакомия

Безсилието на българите да направят нещо на комунистическите мутро-ислямистки башибозушки варварски шайки с руснаци зад тях, които ги грабят, е съвсем очевидно.

Гамизов: Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев са просто простаци с огромна лакомия - 1
Снимка: БГНЕС
Стефан Гамизов Стефан Гамизов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безсилието на българите да направят нещо на комунистическите мутро-ислямистки башибозушки варварски шайки с руснаци зад тях, които ги грабят, е съвсем очевидно.

Между другото, нищо не могат да им направят на тези садистични простаци и западните ни съюзници — някои са участвали в създаването им и крадат заедно с тях и руснаците (германци и западни левичари основно), а други просто се правят на ударени, защото ще вземе някой да почне да пита какви ги вършат по Балканите.

Не губете фокус да се занимавате с Пеевски, слугинята му Борисов, Радев с Василев, Копейкин и Костовисти — тази битка, която не сте започвали, сте я загубили отдавна на българска територия.

Тези не можете да ги извадите от джобовете си по никакъв начин сами и без да се прекъсне подкрепата и закрилата, която получават от руснаци, ислямисти и корумпирани хора на Запад.

Докато тези имат с кого да делят плячката на Запад, насърчени от руснаци и ислямисти, китайски контрабандисти и перачи на пари на мафиоти от цял свят — вие ще измирате, деца в България няма да се раждат, по-кадърните ще бягат в посока цивилизованите държави и всичко ще е варварски просташки бардак вместо държава.

Тази система обслужва руските, ислямистките, китайските и мафиотски престъпници да проникват до най-високите етажи на властта в Брюксел, Берлин и други западни държави — което прави България най-важната държава в Европа за глобалната престъпна мрежа.

Много бъркате, като смятате, че Пеевски, Борисов, Радев, Василев, Копейкин и Костовисти са просто простаци с огромна лакомия.

Това са хора, съдържаващи най-големия бардак-държава в Европа в лицето на България, които се боричкат и хапят за плячката, а вие си въобразявате, че нещо друго става.

Затова и не можете нищо да им направите.

Тяхното благополучие за сметка на вашата смърт и унищожаване на бъдещето на децата ви е залог за просперитета на безкрайна редица световни престъпни интереси — които интереси трябва да бъдат унищожени в България, иначе ще избият вас, както успешно им се получи да убият дотук 5 милиона българи с горните чудовища — неродени, мъртви преждевременно и прогонени.

Просто мръсен бизнес е това — който трябва според тях някъде да се прави в ЕС и са намерили сигурно място за тази зла мръсна руска, ислямистка и комунистическа престъпна вакханалия благодарение на нашите не точно човеци с власт и на власт - точно в България.

И на фона на това виждам, че френската полиция е установила, че кражбата в Лувъра е организирана от съдружника на дъщерята на Песков — оня, който обяснява от сутрин до вечер какво казал Путин.

Е, престъпниците са си престъпници.

Няма значение дали ще убиват хора в Украйна, ще грабят собствената си държава, българите в нашия случай, или ще ограбят Лувъра — те са престъпници и нищо друго.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    28 12 Отговор
    Простак е Гамизов. Монтански простак.

    Коментиран от #10, #11

    12:32 02.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    28 7 Отговор
    Гамизов никога не е работил нищо. Завъртя се покрай едни разбойници в енергетиката и открадна едни пари. Как не го очистиха не зная.

    12:35 02.11.2025

  • 4 ООрана държава

    12 2 Отговор
    Уточнявай се кои василев

    12:35 02.11.2025

  • 5 Хихи

    23 4 Отговор
    На калпав демократ Путин му крив

    12:36 02.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много от тези

    21 5 Отговор
    Които посочва гамизов и аз не харесвам
    Ама няма ли според него поне един човек една групичка или прослойка които да са читави
    Чел съм много негови изявления и стигам до извода ще се преструва на голям експерт а всъщност по нищо не се различава от останалата папплач която той критикува

    12:36 02.11.2025

  • 8 побърканяк

    13 4 Отговор
    Давате всички гледни точки ама друг път.

    12:37 02.11.2025

  • 9 Павел пенев

    19 8 Отговор
    Защо набутваш Радев в групата на тези известни престъпници бе простак?

    12:40 02.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Не, е простак.Гамизов е от най простите простаци

    12:42 02.11.2025

  • 12 Никой

    9 3 Отговор
    Малко е остро - по принцип с Политика се занимават неудачници. И с политически коментари - също.

    Какво биха практикували изброените - Борисов е редови полицай - Пожарникар. Пеевски е Мамино детенце - то буквално. Радев е може би на мястото си. Поне владее английски език.

    Дотук с пренебрежението - но - Държавата не става с кряскане. Икономиката иска пласмент.

    12:45 02.11.2025

  • 13 Добре де Стефчо...

    11 2 Отговор
    А кажи какво да направим.Всичко това, което казваш е вярно,но какво от това.

    12:46 02.11.2025

  • 14 Всички

    12 4 Отговор
    са с руснаците и това е много опасно за вашето здраве. Това разбрах от този словесен гювеч.

    12:46 02.11.2025

  • 15 Файърфлай

    11 3 Отговор
    Класически пример за житейски корабокрушенец.Що не коментира какви ги вършеше синчето Хънтър Байдън в Украйна или Уршула с "Файзър"...

    12:47 02.11.2025

  • 16 Господине,

    13 2 Отговор
    Разбрахме че мразите комунистите дето одавна ги няма! Разбрахме и че сте много умен - колкото трима празноглавци! Много Ви моля да ни лишите от присъствието си в медиите - антипатичен сте Ни!

    12:54 02.11.2025

  • 17 Марк

    10 1 Отговор
    Изключително тъп, погрешен и определено анти руски насочен псевдо бълвоч и помия на афтуръ(автора)

    1. Преди да плюеш, извади първо гредата от твоето око!

    2. Защо слагаш резидента заедно с бай гойко и пееф? (Резидентът е нормален човек)

    3. Ако такива като теб бяха прави - още щяхме да сме под турско робство, така че скривай се в дупката си и не се обаждай повече!

    12:58 02.11.2025

  • 18 Ванков

    9 1 Отговор
    Да, той Путин ограби Лувъра!....Аман от параноици!

    12:59 02.11.2025

  • 19 Перник

    8 0 Отговор
    Като какъв се изявява този фалирал “бизнесмен” ?????Поредния господин Никой от армията от анализатори и “умници “!!!!гамизов,харизанов и останалата поредица от орални анализатори,крадци и неудачници !!!!

    13:02 02.11.2025

  • 20 Гърмизов

    8 0 Отговор
    Селски мисли, селски изказ, мели международното положение и всичко живо извън него. Типичен всичколог от селска кръчма. Сульо от Сусурлево знае всичко и всички.

    13:03 02.11.2025

  • 21 коко

    6 2 Отговор
    Оказва се че само покрилата се с български флаг на концерт певица Цеца Величкович е на дело истински българин. Нашите политици са продажни мекотели!

    13:04 02.11.2025

  • 22 Факт

    4 0 Отговор
    Предпочитам другия Гарнизов!

    13:04 02.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 чикчирик

    7 0 Отговор
    Арогантна примитивност, явно предплатена.

    13:08 02.11.2025

  • 26 В.Г.Зот

    6 0 Отговор
    Стефан ГамиZов, анаЛЛЛиZатор - това е достатъчно...

    13:10 02.11.2025

  • 27 Точен

    2 0 Отговор
    Ботев: Лудите не може никой укроти...

    13:16 02.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Тука разни Ганчовци, преди година раздуваха, че Лукойл не била руска!
    Къде са сега да ги е..?

    13:18 02.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.